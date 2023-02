Seleção de filmes e séries em plataformas digitais, feita pelo "Via Streaming"

Quase 40 anos depois, Tom Cruise retorna para o papel que o lançou de vez em Hollywood e conquista toda uma nova geração no filme “Top Gun: Maverick”

Um clássico dos anos 1980, com uma trilha sonora repleta de músicas que fazem sucesso até hoje (como “Take My Breath Away”, da banda Berlin), “Top Gun – Ases Indomáveis” tem o seu lugar na história como um dos mais bem sucedidos filmes de ação e drama romântico de sua geração, além de ter sido responsável por catapultar a carreira de Tom Cruise ao estrelato. Quase 40 anos depois de sua estreia, o ator retorna ao personagem do aviador da marinha rebelde no filme “Top Gun: Maverick” – disponível na Amazon Prime Video, no Telecine, no YouTube, na AppleTv, no Google Play Filmes, na Paramount+ e no GloboPlay, Além de ter conquistado o público pela nostalgia, a nova produção também foi sucesso na crítica, com quatro indicações ao Oscar em 2023, inclusive de Melhor Filme.

O filme tem como protagonista Pete “Maverick” Mitchell (Cruise). Apesar de ser um aviador extremamente talentoso, o seu caráter irreverente e insubordinado não combina muito bem com os padrões comportamentais rígidos da aeronáutica norte-americana. Por conta disso, enquanto os seus companheiros ascenderam na carreira militar, o protagonista ainda segue como capitão de base. Mesmo sendo o melhor no que faz, o trabalho de Pete vem se tornado obsoleto, afinal, os drones ganharam boa parte do espaço que era ocupado pelos pilotos antigamente. Porém, uma oportunidade (e talvez a última) poderá mudar os rumos de sua carreira.

Em uma chamada para o seu próprio recomeço, Pete é convocado de volta para a academia de formação de pilotos – conhecida como Top Gun. Lá, o protagonista será o responsável por treinar – em pouquíssimo tempo – um grupo de jovens pilotos para uma missão quase impossível: destruir uma usina de purificação de Urânio que está localizada em uma nação rebelde e que só consegue ser acessada voando através de um cânion. Um filme essencialmente de ação, “Top Gun: Maverick” consegue aproveitar da nostalgia do passado para criar um filme melhor do que o original.

Nova comédia romântica da Paramount+ conta a história de duas pessoas de realidades e objetivos de vida muito diferentes que acabam se apaixonando em um hotel no México

"At Midnight" estreia dia 10 de fevereiro na Paramount+

Com o início de um novo ano, novas produções são anunciadas pelos serviços de streaming. E é claro que as comédias românticas não poderiam faltar nessa lista de produções originais para 2023. No dia 10 de fevereiro é a vez da Paramount+, que já divulgou a data como a de estreia do seu novo longa “At Midnight”, protagonizado por Monica Barbaro e Diego Boneta, que são o par romântico da história. A história se passa, principalmente, em um hotel de luxo no México, onde o encontro dos personagens irá virar a vida dos dois de cabeça para baixo.

Alejandro (Boneta) é um jovem e ambicioso gerente de hotel que vive de acordo com os seus planejamentos de carreira, o que às vezes faz com que seus amigos o taxem de previsível. Por outro lado, Sophie (Barbaro) é uma atriz de Hollywood que vive a confusão e as vantagens de ser uma pessoa famosa na indústria cinematográfica. Os dois se encontram quando a atriz vai para o México para gravar o terceiro filme da série de super-heróis que participa, o Super Society 3, e todo o elenco e produção se hospedam no hotel em que Alejandro trabalha.

Além de estar concentrada em fazer um bom trabalho para conseguir o seu próprio spin-off, Sophie também tem um relacionamento de cinco anos com outro ator e colega de set, o galã Adam (Anders Holm). Porém, nas filmagens no México, a personagem irá pegar no flagra o namorado a traindo com outra menina. Desolada, a atriz não pode nem comentar do caso na mídia, pois tem medo de que os tablóides machistas arruínem a sua carreira. Depois de um primeiro encontro conturbado, Sophie e Alejando acabam se conhecendo melhor durante a estadia da atriz. Logo, os protagonistas se apaixonam um pelo outro e se encontram às escondidas diariamente à meia-noite, vivendo um amor quase impossível.

Com famosos do mundo digital no elenco, nova série brasileira da Netflix conta a história de uma menina que tranca a faculdade para virar influencer

"Sem Filtro", nova série da Netflix, estreia dia 15 de fevereiro na plataforma

Nos últimos anos, as redes sociais têm conquistado um espaço cada vez maior na sociedade e no mercado de trabalho. Apesar de muitos ainda a verem como um espaço de divulgação de coisas externas, cada vez mais pessoas utilizam essas plataformas como o seu espaço de atuação profissional. Eles são os chamados influencers – ou produtores de conteúdo digital –, profissão que vem crescendo em número e em popularidade, a ponto de já existirem crianças que almejam essa posição quando crescerem. E, se no passado existia dúvida de que essas pessoas conseguiam ganhar dinheiro com a internet, hoje o que não falta são exemplos de sucesso financeiro graças ao mundo digital. Exemplos de fracasso financeiro no setor também existem, mas são menos divulgados.

Com isso, nada mais justo que as produções cinematográficas abordem essa questão, como nas novelas, por exemplo. Na nova produção original brasileira da Netflix, “Sem Filtro” – que chega no catálogo da plataforma no dia 15 de fevereiro –, o tema é abordado de uma forma um pouco diferente, uma vez que a história vai mostrar os desafios de uma menina que deseja ser influencer e como essa nova guinada em sua vida também afeta os amigos e a família ao redor. Afinal, eles também acabam sendo expostos nas redes sociais da jovem.

Em “Sem Filtro”, Marcely – interpretada pela produtora de conteúdo digital Ademara, que possui 502 mil seguidores no Instagram – é a filha mais velha da família Menezes. Com a vontade de ser uma influencer de sucesso, a protagonista decide trancar a faculdade e investir de vez nos conteúdos que faz para a internet, mesmo sem ter muitos seguidores ainda. Logo o jeito mais “sincerão” da personagem irá conquistar os usuários online, atraindo mais seguidores. Porém, da mesma forma que os fãs vão chegando, os odiadores – ou haters – chegam mais rápido ainda, o que trará diversas confusões para a protagonista e os outros personagens.