Semana da Mulher destaca Empreendedorismo, Saúde e Ação Social no 'EmpoderaEla'

Profissionais, mães, donas de casa, empreendedoras, versáteis e inovadoras, as mulheres desempenham papéis multifuncionais, enfrentando desafios diários cada vez mais diversos. O Shopping Campo Grande, integrante do Grupo ALLOS, reconhecendo a importância dessa jornada, promove, entre os dias 4 e 10 de março, a sexta edição do projeto 'EmpoderaEla'.

Sob o conceito "Conectadas somos mais fortes", a campanha de 2024 mantém o foco no empreendedorismo feminino, destacando o papel significativo das mulheres na gestão de negócios. Entre as 250 lojas do Shopping, 40 são lideradas por mulheres, e 69 gerentes são do sexo feminino, evidenciando a expressiva presença feminina no empreendedorismo local.

A Associação dos Lojistas destaca que aproximadamente 90% dos colaboradores são mulheres, totalizando 1.167 funcionárias nas lojas. A gerente de Marketing, Gabriella Alves, enfatiza a importância de oferecer uma programação que permita às mulheres, mesmo em meio a suas múltiplas responsabilidades, dedicar um tempo para cuidar de si mesmas, priorizando saúde, estilo e desenvolvimento profissional.

No evento, que ocorre no Dia Internacional da Mulher, haverá uma roda de conversa intitulada "Café & Bate-papo com Elas", com enfoque no empreendedorismo feminino. A iniciativa visa estimular o potencial empreendedor, compartilhar histórias de sucesso e ressaltar a importância da igualdade de gênero no ambiente empresarial.

Priorizando também o bem-estar, hoje (7) será oferecida atenção à saúde, com testes de glicemia, aferição da pressão arterial e orientações sobre saúde da mulher, com distribuição diária de vouchers para exames e coleta de preventivo.

Além disso, o evento abraça a causa da dignidade menstrual, com uma campanha de arrecadação de absorventes íntimos até o dia 31 de março. Os itens arrecadados serão destinados à Casa da Mulher Brasileira, por meio da Semu (Subsecretaria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher).

O 'EmpoderaEla' conta com o apoio da Unigran, SEC (Secretaria de Estado de Cidadania) e da Prefeitura Municipal de Campo Grande, unindo esforços para fortalecer e enaltecer as mulheres em diversas esferas de suas vidas.



