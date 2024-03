Semana do Artesão terá oficinas infantis de modelagem em biscuit

A criançada também será contemplada na programação da Semana do Artesão 2024. Serão ministradas duas oficinas infantis de modelagem em biscuit que estão com inscrições abertas e gratuitas. No dia 23 de março, sábado, acontece das 14h às 17h a oficina infantil de modelagem em biscuit, com Leslie Gaffuri.

A oficina infantil é um encontro de muitas criações e brincadeiras através da modelagem em biscuit. Haverá também outra oficina semelhante no dia 24 de março, domingo, também das 14h às 17h. As oficinas acontecem no Armazém Cultural/Feira Central durante a Semana do Artesão 2024.

A ministrante da oficina, Leslie Gaffuri, optou por apresentar para as crianças a modelagem do coelhinho da Páscoa. "Como nós estamos no período de Páscoa, eu tomei a decisão de dar o coelhinho da Páscoa, porque a oficina vai acontecer uma semana antes da Páscoa. Então nós vamos fazer uma cestinha, a gente explicando o período da quaresma, tudo em tom de brincadeira, e aí a eles vão fazer o coelhinho para esperar o ovinho chegar. É mais ou menos este o incentivo da oficina".

"Como são dois dias de oficina, se forem pessoas diferentes a gente vai trabalhar somente a parte dos coelhinhos, mas também nós temos um motivo que a gente vai dar o bichinho do Pantanal, para incentivar e mostrar a nossa identidade, é um começo para eles entenderem nosso Estado, a nossa história".

Para oficinas com crianças, a ministrante vai trabalhar com coordenação motora e movimentação das mãos.

"E as oficinas, quando envolve criança, a gente estimula, faz com que eles comecem a entender, a movimentar as mãos, coordenação, e elas contam uma história, com muita brincadeira, o coelhinho da Páscoa, e a gente vai dar o Tuiuiú, que também é o nosso símbolo, tem lá no aeroporto, quando se fala em Mato Grosso do Sul a gente se lembra dele".

Leslie Gaffuri trabalha há 20 anos com artesanato, é ceramista há mais de 15 anos e é presidente da Uneart (União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul). "Vai ser muito gostoso lidar com crianças, eu estou com muita expectativa. Eu acredito que vai ser muito gostoso".

As inscrições para a oficina de sábado devem ser feitas pelo link:

https://www.sympla.com.br/oficina-de-modelagem-em-biscuit-para-criancas__2325108

Para oficina de domingo, pelo link:

https://www.sympla.com.br/oficina-de-modelagem-em-biscuit-para-criancas__2325120

16ª Semana do Artesão

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura e em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e o Sebrae/MS, realiza de 19 a 26 de março a 16ª Semana do Artesão em vários locais da Capital - Bioparque Pantanal, Armazém Cultural, escolas públicas, Morada dos Baís e Assembleia Legislativa.

Serão realizadas feiras de artesanato, noite cultural e homenagens, rodada de negócios, exposições de artesanato, oficinas de artesanato para crianças e adultos, palestras e apresentação de atrações culturais diversas de Mato Grosso do Sul.

Com uma programação extensa, a Semana terá abertura no Bioparque Pantanal em 19 de março. No Armazém Cultural e na Feira Central acontece a Feira de Artesanato Mãos que Criam, de 20 a 24 de março, e também as oficinas de artesanato para crianças e adultos.

No dia 21 acontece a Rodada de Negócios do Sebrae. Nas escolas públicas em Campo Grande, de 20 a 26 de março, acontecem oficinas de artesanato. Já na Morada dos Baís, no dia 23 de março, acontece o Café na Praça, aberto ao público em geral.

Na Assembleia Legislativa, em 26 de março, acontece a Sessão Solene Conceição dos Bugres, homenagem anual dos deputados aos artesãos de Mato Grosso do Sul. Na edição deste ano da Semana do Artesão, serão homenageados os artesãos Cleber Ferreira Brito, Claudia Castelão e Olinda Vergilio (in memoria).

A Semana do Artesão objetiva fortalecer o artesanato do Estado e promover sua consolidação como setor econômico sustentável, que valoriza a identidade cultural de Mato Grosso do Sul através de ações de fomento, geração de renda, capacitação com foco no empreendedorismo, além de atividades que permitem a interação com o público.

O artesanato do Mato Grosso do Sul retrata costumes, tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido, em grande parte, com matérias primas locais, manifestando a criatividade e a identidade cultural do povo sul-mato-grossense.

As peças artesanais trazem à tona temas referentes ao Pantanal, às populações indígenas, ao intercâmbio cultural favorecido pelas divisas, pelas fronteiras com Paraguai e Bolívia, além do movimento migratório oriundo de várias partes do país e do planeta.

Por meio da Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura, desenvolvem-se políticas públicas para fomentar ações de valorização do produto e do fazer artesanal, proporcionando a geração de emprego e renda, a inclusão social e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida das pessoas.