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Giovanna Antonelli e a construção de uma anti-heroína

Rio de Sangue marca a entrada da atriz no thriller de ação com uma personagem que não busca agradar

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

18/04/2026 - 14h00
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Ao longo de mais de duas décadas de carreira, Giovanna Antonelli construiu uma trajetória rara no audiovisual brasileiro. Entre novelas de grande alcance, como O Clone, e séries que atravessam diferentes registros, sua presença sempre esteve associada a personagens de forte identificação popular: mulheres que, de alguma forma, organizam a narrativa ao seu redor.

No cinema, essa relação também se consolidou em produções voltadas ao grande público, como S.O.S. Mulheres ao Mar, que reforçaram sua conexão com histórias mais leves e acessíveis. É justamente por isso que Rio de Sangue marca um deslocamento interessante dentro de sua carreira. Ao assumir uma protagonista em um thriller físico, marcado por tensão constante e exigência corporal, Antonelli entra em um território que, embora próximo em intensidade emocional, raramente havia sido explorado por ela dessa forma.

Mas o que chama mais atenção não é apenas a mudança de registro. Em vez de se apoiar na ideia de força que costuma acompanhar personagens femininas em narrativas de ação, Rio de Sangue apresenta uma mulher que não nos conquista desde o início. Patrícia não é construída para agradar o espectador. Ela entra na história em queda, tentando reorganizar a própria identidade ao mesmo tempo em que precisa reagir a uma situação limite.

É a partir desse ponto que o filme se estrutura e é também desse lugar que Giovanna Antonelli fala com o CORREIO B+ sobre a personagem: não como uma heroína, mas como alguém em sobrevivência. O que a atrai não é a força da personagem, mas justamente o contrário: o fato de que ela não tenta agradar, não busca empatia imediata e se apresenta, desde o início, como alguém em sobrevivência.
Uma Giovanna bem diferente das que estamos acostumados a ver.

CORREIO DO ESTADO: Como esse projeto chegou até você e o que te fez escolher esse papel?

Giovanna Antonelli: Eu recebi o roteiro do Gustavo Bonafé, nunca tinha trabalhado com ele antes. A gente conversou e ele me disse: “Giovanna, eu tenho um personagem, você pode ler?”. Eu li e me apaixonei, porque adoro thrillers de ação. Quando vi, pensei: “Como vão filmar isso em cinco semanas?”. É um filme muito rico em ação.

E ele ainda falou que queria que me vissem de um jeito que nunca tinham visto na minha carreira. Aquilo me provocou. Foi a oportunidade de sair de uma caixinha, de fazer minha estreia no gênero com duas mulheres protagonizando esse tipo de história, com esse pano de fundo de amor entre mãe e filha.

CORREIO DO ESTADO: A Patrícia não é apresentada como uma heroína tradicional. Como você construiu essa personagem?

Giovanna Antonelli: O que mais me atraiu nela é que ela é apresentada com erro. É uma anti-heroína. Ela não faz esforço para agradar o público. E isso é raro, porque muitos personagens são construídos para conquistar o espectador. Aqui não. Ela está em sobrevivência.

É uma mulher que ruiu e precisa se reinventar. A relação com a filha também não é rasa — são duas pessoas muito diferentes, que não tentam se agradar. Precisaram de um evento extremo para se reconectarem. Eu gosto dessa imperfeição, porque torna tudo mais humano e mais identificável.

Giovanna Antonelli e a construção de uma anti-heroína - Divulgação

CORREIO DO ESTADO: Existe uma tensão entre força e vulnerabilidade o tempo todo. Como você trabalhou esse equilíbrio?

Giovanna Antonelli: A sobrevivência está na frente. É uma mulher que, quando tudo desmorona, precisa se reconstruir. Então não tem muito espaço para pensar em como ela é vista. Ela está reagindo ao que está acontecendo, tentando se reorganizar emocionalmente enquanto tudo acontece ao mesmo tempo.

CORREIO DO ESTADO: A relação entre mãe e filha é o eixo emocional do filme. O que te interessou nessa dinâmica?

Giovanna Antonelli: Essa história não fica no raso. São duas pessoas completamente diferentes, com discursos diferentes, que não tentam se agradar. Existe uma distância ali, um espaço de ar entre elas. E elas precisaram de um evento extremo para se reconectarem. Talvez, de outra forma, isso não acontecesse.

CORREIO DO ESTADO: As cenas de ação impressionam. Como foi trabalhar tecnicamente esse lado do filme?

Giovanna Antonelli: É importante dizer que as armas eram descarregadas. Tudo foi inserido na pós-produção. Então você precisa interpretar sem o som real, reagindo a comandos. Exige muita concentração e coordenação. Se você se distrai, perde o tempo da cena. É difícil, mas é uma delícia. A gente se diverte muito.

CORREIO DO ESTADO: Sair do ambiente urbano e filmar na Amazônia muda a percepção do trabalho?

Giovanna Antonelli: Nada disso seria possível sem a paixão pelo que fazemos. Estar ali é um privilégio. O que poderia ser visto como dificuldade, para a gente era um presente. Fazer cinema também é uma ferramenta social. E quando você está apaixonado pelo que faz, tudo ganha outro sentido.

CORREIO DO ESTADO: E o contato com outras culturas durante as filmagens?

Giovanna Antonelli: Eu sempre tive paixão por conhecer culturas. Desde O Clone, isso me atravessa. Estar ali foi uma conexão espiritual. Eu tenho uma relação forte com a natureza — planto árvores há mais de 20 anos, tenho meliponário.

Esse filme entrou e saiu da minha vida várias vezes, e em determinado momento eu entendi que era porque eu precisava estar ali. Eu acredito muito nisso: estar onde preciso estar.

CORREIO DO ESTADO: O que você leva dessa experiência?

Giovanna Antonelli: Conexão — com o todo e com as pessoas.

CORREIO DO ESTADO: E uma continuação?

Giovanna Antonelli: Claro. Para onde? Quando?

Diálogo

A utilização das chamadas "canetas emagrecedoras" vêm causando furor em... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (18) e domingo (19)

18/04/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Sylvia Cesco - poeta de MS

"Sou feita de fins, ai de mim: nem de meios nem de metades, nem brisa mansa, mas tempestade”.

Felpuda

A utilização das chamadas “canetas emagrecedoras” vêm causando furor em Mato Grosso do Sul, como na economia, por exemplo. Os donos de restaurantes, principalmente, estão sendo obrigados a mudar os conceitos para atender o grande contingente de pessoas que se enquadram na categoria “refeição fora do lar” que, por sinal, é crescente. O cardápio está sendo o primeiro passo para essas mudanças, com comida mais leve. Há quem esteja “dando pulos” para oferecer o que “os magrinhos” estão exigindo.

DiálogoReprodução

Ao prestigiar a pré-estreia do documentário “Zico: O Samurai de Quintino”, no último dia 14, no Rio de Janeiro, o ídolo do futebol brasileiro não conseguiu segurar a emoção. Ao comentar a experiência de assistir à própria trajetória na tela, Zico não escondeu o impacto. “Bateu emoção direto, o tempo todo. Você começa a lembrar de tudo o que aconteceu na sua carreira. Tem lances ali que eu vou ver dez vezes e vou chorar dez vezes”, disse. Nas 12 salas lotadas, a obra dirigida por João Wainer proporcionou experiência sensorial que lembrou, em emoção e intensidade, o estádio do Maracanã. Após seis anos em produção, o documentário estreia nos cinemas em 30 de abril e remonta a trajetória de Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Do subúrbio de Quintino às glórias com o Flamengo, passando pela experiência transformadora no Japão, o filme reúne arquivos inéditos, relatos familiares e depoimentos históricos de nomes como Ronaldo, Júnior e Carlos Alberto Parreira.

DiálogoMaria Luiza Sperb (Zuca), que comemora troca de idade hoje - Foto: Arquivo pessoal

 

DiálogoVereador Papy Neto, que neste sábado está aniversariando - Foto: Arquivo pessoal

Expectativa

Como principal estrela nessas eleições, o presidente de honra do MDB André Puccinelli vai disputar mesmo uma vaga na Assembleia Legislativa de MS, por onde já passou e de lá alçou outros voos. É grande a expectativa sobre sua entrada como pré-candidato, até porque o partido enfrentou debandada de nomes de peso eleitoralmente falando, o que acaba tendo reflexo nos municípios do interior do Estado.

Nas redes

O pré-candidato ao governo  de MS pelo PT, Fábio Trad, usou as redes  sociais para apresentar a sua companheira de chapa, a vice, Gilda Maria dos Santos. Esposa do deputado estadual José Orcírio, a ex-primeira dama tem trabalho conhecido na movimentação das bases. Embora seu esposo tenha sido governador em dois mandatos, ela nunca foi lançada para disputar uma eleição. Essa será, portanto, a primeira vez que enfrentará o humor do eleitorado.

Resistente

Mesmo diante do avanço do Pix e dos serviços digitais, o cheque ainda resiste no Brasil, embora em clara trajetória de queda. Levantamento da Febraban aponta que 112,5 milhões de cheques foram usados no último ano, com recuo de 18,2% em relação ao período anterior. Apesar da sobrevida, ele vai perdendo espaço.

Aniversariantes

Sábado (18)

Maria Luiza Sperb Silva (Zuca);
Epaminondas Vicente Silva Neto (Papy);
Dr. Edson de Arruda Alves;
Tereza Laurice Domingos Name;
Ricardo Grance Acosta de Melo;
Alexandre Lopes Pereira;
Gerson Eliabe Olah;
Nelson Kohatsu;
Dr. Tsuneo Shinzato;
Benedito Odacir de Rezende;
Dra. Edi Monteiro de Lima;
José Carlos Bússola;
Lúcia Helena Maluf de Araújo;
Ana Lucia Oshiro Kobayashi;
Erick Josemar Guterres Batista;
Izaias Batista dos Santos;
José Olavo dos Santos;
Lucilia Barcelos Stanisci;
Thainara Bobadilha da Mata Soares;
José Nazareth da Silva Duarte;
Darlinei dos Santos Martins;
Elke da Costa Verbisck;
Marília Trouy Galles Maiolino Renato Loureiro de Carvalho Pavan;
João Paulo Strobel da Silva;
Aires Gonçalves;
Gabriel José Klasmann;
Neuza Morila Alves;
Sueli Ribas da Costa;
Maria de Fátima Freitas;
Lázaro Ferreira Dutra;
Fernando de Castilho;
Iolanda Fernandes Cardoso;
Zely Barcellos;
Suelen dos Santos Borges;
Nildo Benevides;
Margarida Tognini Franco;
Francisco Bernardes Ferreira;
Dr. Miron Coelho Vilela;
Odila de Arruda Abrão;
Heliana Mara Salomão Budib;
Dr. Olavo Monteiro Mascarenhas;
Orlando Jacques;
Matilde Alves de Lima Chama;
Leandra Tereza Grise Arguello;
Dilza Lira Fernandes;
Ana Doris da Silva;
Fernando Amaral Santos Velho;
Milton Bachega Junior;
Dair Fernandes Davila;
Nelson Belarmino Siqueira;
Vanessa da Costa Silva;
Nilde Rodrigues Valadares;
Clarissa Iser;
Erico Zambianco de Figueiredo;
Tiago José Tamiozzo;
João Horácio Ferrari Pinheiro;
Neuza Almeida Audi;
Maria do Carmo Enciso;
Hemerson Ortis da Motta;
Ivoney Ferrari Puorro;
Orlando Rodrigues Zani;
Milton Roberto Becker;
João Urbano Dominoni Junior;
Erick Gustavo Rocha Terán;
Ilton Barreto da Motta;
Luiz Gustavo Battaglin Maciel;
Jeovina Guimarães Lubacheski;
Milton Aparecido Olsen Messa;
Claudino Pertussatti;
Pedro Rotta Lucena;
Flávio Yukio Tominaga;

Domingo (19)

Dr. Valério Antonio Parizotto;
Lwana Vilela;
Estener Ananias de Carvalho;
João Henrique Miranda Soares Catan;
Juliana Domingos Moleiro Catan;
Márcia Rosa Lopes Tavares;
José Vieira de Medeiros Neto (Zé Comprido);
Juliana Valiente dos Anjos;
Marcio Roberto Bezerra;
Adhemar Hermogenes Portocarrero Naveira;
Celso Campozan;
Heleno Lira Torres;
Rosimeire de Souza Afonso;
Hermogênio Escobar;
Alzita Pereira Sena;
Hilda Maria Vieira Rosa Pasa;
Tito Vespasiano Beraldo de Ruchkys;
Dr. Ovídio Pereira;
Eliane Miranda Teodoro;
José Jacintho Neto;
Sérgio Paulo Grotti;
Dr. Dorival Moreira dos Santos;
Ricardo Hugueney Dal Farra;
Karla Roa;
Wanda Celina Miranda de Britto;
Geraldo David Loureiro Leite;
Kátia Demétrio;
Edison Garcia Ana Paula Barros;
Roberto Araújo;
Maurício Andreoli de Almeida;
Silvia de Souza;
José Antônio Roldão;
Giovanna Akemy Naste Shirado;
Rodrigo da Rocha Filgueiras;
Luisa Fernandes Tavares Ferreira;
Thiago Fernandes;
Dr. Basílio Almeida Lima;
José Henrique Amorim dos Santos;
Luedir Coelho;
Rafael Mendonça dos Santos;
Antônio Sérgio Gomes da Silva;
Luiz Vaz de Campos;
Helga Maria Santullo;
Irapuan Nicolau Guimarães;
Alexandra Ribeiro Gomes Rodi;
Rosilene de Souza Medeiros;
Sílvio Albuquerque;
Marilda Brandão da Silva Cubel;
Eliane Cafure Peixoto;
Augusta Marques dos Santos (Zazá);
Maria Luiza Cerveira;
Cristina Aparecida Gonçalves;
Vânia Viegas de Freitas;
Luiz Ortiz Nascimento;
Ilca Corral Mendes Domingues;
Breno Antônio Sirugi Gasparoto;
Dra. Ângela Maria Carneiro de Barros;
Edna Farias da Silva;
Jeoval Alves Teixeira;
Sueli Castellani Viacek;
Miguel Mandetta Atalla;
Camilia Yukie Moroto;
Deuzimar Schwindt;
Cristiane Chioveti de Morais Proença;
Luiz Roberto de Noronha Santinho;
Fabiano Dalla Lana Mattiello;
Daniel Schardong Gobbi;

Colaborou Tatyane Gameiro

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem bazar, feira, shows, dança, exposição de dragões e muito mais

Às vésperas do feriado de Tiradentes, Campo Grande terá um fim de semana repleto de atrações gratuitas, com cultura e lazer para todas as idades e gostos

17/04/2026 09h00

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Mostra com animatrônicos fica aberta ao público até terça-feira

Mostra com animatrônicos fica aberta ao público até terça-feira Divulgação

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Quem gosta de garimpar poderá aproveitar amanhã a 4ª edição do Bazar Vip Beneficente das 13h às 17h, no Clube Estoril (Jardim Autonomista).

Uma camisa do Santos Futebol Clube autografada por Neymar Jr. será leiloada, além de itens de alto padrão como bolsas da Calvin Klein, carteiras Guess, um Trend Coach da Burberry e relógios Fossil e Michael Kors.

Mostra com animatrônicos fica aberta ao público até terça-feiraBeneficente Bazar Vip - Camisa do Santos Futebol Clube autografada por Neymar Jr. será leiloada amanhã
Foto: Divulgação

O bazar conta ainda com mais de 9 mil itens entre roupas femininas, masculinas e infantis, sapatos, bolsas, acessórios, decoração e perfumaria Victoria’s Secret. Marcas como Animale, Tommy Hilfiger, Zara, Nike, Adidas, Le Lis, Osklen e Michael Kors estarão com preços acessíveis. Também serão vendidos smartwatches, fones bluetooth e celulares.

Parte dos recursos será revertida para a Casa da União – Lar de Santana, que atende crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social no Jardim Monte Alegre, com oficinas, distribuição de alimentos (Sesc Mesa Brasil) e o projeto Notas de Alegrias.

NO SESC

A programação cultural em Campo Grande ainda reserva opções para todos os gostos.

Hoje, às 19h, o Sesc Teatro Prosa recebe a “Vogue Night com House of Hands Up”, parte do Circuito Ecoball. A noite de Vogue contará com apresentações nas categorias Vogue Performance APT, Runway Beginner APT e Baby Vogue APT, sem dresscode. Classificação: 12 anos.

Ainda hoje, o Sesc Sabor e Arte – Camillo Boni será palco da Seresta 60+, um evento gratuito dedicado ao público com mais de 60 anos.

A programação contará com apresentação do músico sul-mato-grossense Marlon Maciel, com repertório de boleros, serestas, chorinhos, chamamé, polcas e guarânias. O restaurante do Sesc oferecerá delícias especiais para a ocasião.

Amanhã, às 16h, o público infantil poderá se divertir com o espetáculo “Turma do Bolonhesa apresenta Dom Quixote”, com a Cia Teatro do Mundo.

A atração, com classificação livre, é uma adaptação do clássico de Miguel Cervantes, utilizando palhaçaria, música e interação com a plateia. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis no Sympla.

MOSTRA PRETOU

“Campo Grande não é mais uma cidade morena, é uma cidade negra”. A afirmação do artista e produtor Fábio Castro dá o tom da segunda edição da Pretou – Mostra de Artes Pretas, que chega ampliada e ainda mais diversa, reunindo artistas e públicos em torno da produção negra em Mato Grosso do Sul.

Após o sucesso da primeira edição em 2024, a mostra retorna com programação ampliada, entrada gratuita e atividades acessíveis em Libras.

Com programação hoje e amanhã, no Teatro do Mundo (Rua Barão do Melgaço, nº 177, no Centro), a Pretou se consolida como um espaço de encontro, visibilidade e afirmação.

Mais do que um evento cultural, a mostra se firma como um território de diálogo social, onde diferentes linguagens artísticas se cruzam para evidenciar histórias, memórias e potências muitas vezes invisibilizadas.

A diversidade da programação se traduz na presença de artistas que atuam em diferentes frentes. A abertura acontece ao som da DJ Lady Afro (hoje, das 16h às 18h), transformando a pista em espaço de afirmação e resistência com sets que transitam entre afrobeat, funk, hip hop e dancehall. “Quando eu toco, penso na energia da pista, mas também na representatividade. Ser uma mulher preta, periférica e LGBTQIAPN+ ocupando esse espaço é uma forma de resistência”, destaca.

Na gastronomia, a pesquisadora Hilbaty Rodrigues conduz a oficina “Mato não! Comida” (hoje, das 17h às 19h), propondo um olhar sensível sobre alimentação, território e memória a partir das Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs).

Nas artes cênicas, o ator e pesquisador Marcelo de Jesus conduz a palestra “Dramaturgias Negras” (amanhã, das 17h às 18h30min), abordando o teatro como ferramenta de reflexão e transformação social. 

A mostra reúne ainda exposição de artes visuais, feira criativa, exibição de cinema negro com debate, literatura, poesia e performances.

O destaque hoje é para a exibição de filmes de cineastas negros sul-mato-grossenses (às 18h), roda de conversa “Letra Preta” (às 20h15min), Slam Camélias (às 21h) e show com Afrofino (às 21h30min). Amanhã, apresentação da DJ TGB (às 16h), dança “Corpos em Território” (às 19h) e show da artista SoulRa (às 21h).

DANÇA

O projeto e espetáculo de mesmo nome, “Rompendo Silêncios”, da Ginga Cia de Dança, passa por Dourados e Ponta Porã neste fim de semana e por Campo Grande no próximo mês, unindo arte, reflexão social e formação de público.

Além das apresentações artísticas, as cidades receberão ações formativas com oficinas gratuitas de dança contemporânea e bate-papo após cada sessão.

A obra, que leva o mesmo nome do projeto, já alcançou mais de 5.500 espectadores e utiliza a dança como linguagem para gerar reflexões sobre a violência contra as mulheres. O espetáculo foi apresentado recentemente em Miranda e Anastácio, e quatro vezes na Capital.

A nova etapa chega à fronteira, graças ao recurso da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo Federal, via Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), com parceria do Núcleo de Artes Cênicas da UFGD e da Prefeitura de Ponta Porã.

“Rompendo Silêncios” é uma obra de dança contemporânea que investiga as estruturas invisíveis das relações humanas, tensionando narrativas sobre poder, gênero e identidade. Os corpos em cena transitam entre opostos, rompendo com a lógica fixa de vítima e opressor.

O projeto leva ainda a oficina “Corpo (In)submissos”, que investiga como o corpo absorve, reage e ressignifica experiências de opressão. Aberta a artistas, estudantes e público geral a partir de 16 anos, com vagas limitadas.

Hoje, em Dourados, oficina às 9h (UFGD) e às 20h, espetáculo (Caixa Cênica da UFGD). Amanhã, em Ponta Porã, às 9h, oficina (Sala de Dança, Rua General Osório, nº 2.150) e às 19h, espetáculo (Auditório do Centro Internacional de Convenções).

No dia 29, em Campo Grande, oficina (Ginga Espaço de Dança) e no dia 1º de maio, às 19h, espetáculo (Aracy Balabanian). Entrada gratuita para todos os espetáculos (retirada de ingressos 30 minutos antes).

FEIRA

No dia 19, a Feira Bosque da Paz ganha um novo sabor: a inauguração da nova Praça Gastronômica, com quatro praças de alimentação abertas ao público e mais de 20 operações gastronômicas oferecendo sabores autorais.

A feira acontece das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu, nº 500 (Praça Bosque da Paz), com entrada gratuita.

Além do artesanato e música ao vivo, o evento contará com feira de adoção de animais em parceria com o grupo protetor Anjos da Dani. A feira acontece todo terceiro domingo do mês.

FESTIVAL FEMININO

A força criativa das mulheres da música autoral sul-mato-grossense ganha destaque na 8ª edição do Festival Cerrado Alternativo, que acontece hoje, a partir das 21h, no Buteco do Miau.

Batizada de Cerrado das Minas, a edição reúne as artistas Gio Resquin (Brasiguaia), SoulRa, Becky Bee e o power trio Leca Harper & A Cozinha Cabeluda.

Com ingressos a R$ 20, toda a renda da bilheteria será dividida igualmente entre as atrações, reforçando o compromisso com a valorização de artistas independentes. Idealizado por Fabio Silva e com produção de Karla Velasco, o festival é uma vitrine da música local.

Serão atração no evento, Gio Resquin e DJ Gaiezza (reggaeton, pop latino), Becky Bee e DJ Najja (hip hop), Leca Harper & A Cozinha Cabeluda (rock autoral) e SoulRa e DJ Ella (rap, afrobeat).

Uma Kombi gastronômica com pizzas e pastéis (tradicionais e veganos) estará no local, e a Rafiusk Livraria Sebo Itinerante levará livros com promoções, entre elas, a promoção de três livros por R$ 20.

SHOPPING

Em comemoração à Semana do Exército, o Shopping Bosque dos Ipês recebe hoje e amanhã uma exposição impressionante com veículos e materiais de emprego militar.

A ação, que acontece no Acesso A e no corredor em frente à academia Positivamente, oferece ao público a oportunidade única de conhecer de perto estruturas e equipamentos utilizados pelas Forças Armadas.

A atividade é totalmente gratuita e foi pensada especialmente para o público infantil e famílias. Crianças e adultos poderão interagir com os equipamentos, tirar fotos e entender um pouco mais sobre o trabalho de segurança e defesa realizado pelo Exército Brasileiro. É uma chance rara de aproximar a sociedade civil da rotina e da tecnologia empregada pelos militares.

Outro grande atrativo que segue em cartaz até o dia 21 é a Exposição Internacional – “Dragões”, instalada na Praça Central do shopping. A mostra inédita em Campo Grande apresenta criaturas gigantes robotizadas, que se movimentam, emitem sons e impressionam pela riqueza de detalhes.

O destaque fica por conta do maior dragão da exposição, que chega a cinco metros de altura e solta fumaça pela boca, criando uma atmosfera digna de filmes de fantasia e séries de sucesso.

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