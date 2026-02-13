Sexta-feira 13: por que a data é considerada o dia do azar?

CARNAVAL

Com poucos itens, muito brilho e imaginação, é possível montar fantasias criativas e baratas que chamam a atenção nas ruas e garantem o conforto para curtir o Carnaval com estilo

O Carnaval está chegando e, com ele, a temporada de bloquinhos, marchinhas e um desfile de criatividade pelas ruas do Brasil. Neste ano, a procura por fantasias simples, baratas e sustentáveis cresceu: muita gente quer se destacar na multidão sem gastar muito – e sem abrir mão do conforto.

Nos últimos anos, o Carnaval de rua ganhou força nas grandes cidades e também nos municípios do interior.

Em Campo Grande e Corumbá, por exemplo, os blocos se multiplicaram, cada um com seu tema, e há espaço tanto para quem gosta de brilho quanto para quem prefere o humor.

Ensaio técnico das escolas de samba na avenida foi prévia do desfile carnavalesco em Corumbá - Foto: Reprodução

Com alguns materiais básicos, como fitas, tintas, purpurina e peças do guarda-roupa, dá para criar produções cheias de personalidade. A tendência é apostar em conceitos divertidos, figurinos personalizados e reaproveitamento de roupas, unindo estilo e consciência ambiental.

APROVEITE O QUE JÁ TEM

Com roupas do fundo do guarda-roupa, dá para criar fantasias fáceis, econômicas e criativas - Foto: Reprodução

Antes de correr para as lojas, vale abrir o guarda-roupa e olhar o que pode ser reaproveitado. Um top colorido pode virar parte de uma fantasia de sereia ou de arco-íris; uma camisa social pode se tornar figurino de turista ou marinheiro.

Veja algumas inspirações simples e baratas:

> Turista perdido – camisa estampada, câmera pendurada no pescoço, boné e uma pochete. Complete com protetor solar falso no nariz e um mapa dobrado no bolso.

> Anos 80 – roupas fluorescentes, acessórios grandes e penteado armado. Basta um pouco de laquê e uma playlist de rock nacional para entrar no clima.

> Caipira moderno – jeans gasto, camisa xadrez, chapéu de palha e detalhes coloridos amarrados nas mangas. Um toque de blush vermelho nas bochechas dá o charme.

> Gato, coelho ou borboleta – use roupas pretas ou coloridas e complete com orelhas, rabinho e maquiagem temática. Simples e certeiro, ideal para blocos de última hora.

> Pipoca ou nuvem – cole algodões em uma camiseta branca e use uma calça clara. Leve e divertida, especialmente para crianças.

ACESSÓRIOS

Nem só de fantasia completa vive o Carnaval. Às vezes, um bom acessório é o suficiente para mudar tudo. As tiaras personalizadas continuam como tendência: flores, anteninhas, chifres, corações ou frutas são fáceis de montar com arame, cola quente e criatividade.

Outra opção prática são as capas de tule ou de tecido transparente, que adicionam movimento e cor ao figurino. Dá para customizar com fitas douradas, estrelas ou pompons. As bolsinhas pequenas com glitter ou paetê, além de estilosas, ajudam a carregar o essencial durante os blocos.

MAQUIAGEM

Cores, brilhos e adereços nunca são demais em uma boa make de Carnaval - Foto: Reprodução

Se o orçamento é curto, a maquiagem pode ser a estrela principal. O segredo é apostar nos glitters biodegradáveis, que já são encontrados em diversas cores e texturas. Misturar brilho nos olhos com pedrinhas adesivas cria um efeito de fantasia instantânea.

Para quem prefere produções mais rápidas, vale experimentar sombreados metálicos, batons vibrantes e aplicações na testa e nas têmporas. O visual “galáxia” e o estilo “disco fever” ainda estão em alta. Já os desenhos com delineador branco ou neon são tendência entre os mais jovens.

SUSTENTABILIDADE

Outra tendência que se consolida é o reaproveitamento de materiais. Nos blocos de Carnaval deste ano, a consciência ambiental aparece tanto nos abadás customizados quanto nas fantasias criadas com tecidos reciclados, plásticos reaproveitados e adereços de papel.



Botões ou até mesmo tampinhas de garrafa podem ser uma ótima alternativa para criar looks criativos - Fotos: Reprodução



Quem não tem tempo para montar a produção inteira pode buscar brechós e bazares. Nessas lojas, é comum encontrar roupas vintage, adereços com brilho e peças para customizar a preços acessíveis.

FANTASIAS COLETIVAS

Foto: Reprodução

Nada chama mais a atenção no meio da multidão do que um grupo fantasiado no mesmo tema. Vale tudo: personagens de filmes, frutas tropicais, signos do zodíaco ou até expressões populares transformadas em figurino.

Algumas ideias para grupos:

> Baralho completo – cada pessoa representa uma carta (começando pelas mais fáceis, como o Ás e o Rei).

> Estrelas da música – recriar estilos de artistas famosos, com perucas, óculos e adereços.

> Cores do arco-íris – cada amigo escolhe uma cor e o grupo forma o arco colorido.

> Rede social – um se fantasia de “like”, outro de “meme”, outro de “notificação”, uma sátira bem-humorada do mundo digital.

> Clássicos das animações – personagens como Flintstones, Smurfs ou heróis de desenhos antigos sempre fazem sucesso.

CONFORTO É PRIORIDADE

Mais importante que o visual é curtir com conforto e segurança. Lembre-se de escolher calçados adequados, roupas leves e que permitam movimentos.

O calor intenso dos blocos pode ser um desafio, portanto tecidos respiráveis são sempre a melhor opção.

Também é bom ter atenção com o uso de maquiagem e glitter biodegradável, que evitam alergias e impactos ambientais.

E não esqueça do protetor solar, água e pausas para descanso, receita garantida para um Carnaval animado e sem contratempos.

>> PROGRAMAÇÃO CARNAVAL DE RUA

CAMPO GRANDE

> Hoje

20h – Bloco Evoé Baco – Rua Antônio Maria Coelho, com Rua 14 de Julho

> Amanhã

15h – Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça

– Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça 16h – Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, nº 103)

– Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, nº 103) 16h – Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, nº 91)

> Sábado

09h às 14h – Bloco Acorda o Galo – Morada dos Baís 15h – Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça

– Bloco Acorda o Galo – Morada dos Baís 15h – Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça 15h – Cordão Valu – Esplanada Ferroviária

– Cordão Valu – Esplanada Ferroviária 16h – Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, nº 68

> Domingo

14h – Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária

> Segunda-feira

14h – Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária

– Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária 15h – Cia Barra de Saia – Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)

– Cia Barra de Saia – Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças) 16h – Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, nº 68

– Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, nº 68 16h – Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, nº 692, Vila Margarida

> Terça-feira

15h – Cordão Valu – Esplanada Ferroviária

> 21 de fevereiro

14h – Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça

– Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça 17h – Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)

Valdir Gomes concurso de Fantasias do Carnaval Corumbaense no ano passado - Foto: Reprodução

CORUMBÁ

> Hoje

20h – Concurso de Fantasias – Corumbaense F. C.

> Amanhã

20h – Show Popular – Praça Generoso Ponce

> Sábado

12h – Casario Folia – Porto Geral

– Casario Folia – Porto Geral 20h – Desfile LIBLOCC – Passarela do Samba

– Desfile LIBLOCC – Passarela do Samba 01h – Show Popular – Passarela do Samba

> Domingo

12h – Casario Folia – Porto Geral

– Casario Folia – Porto Geral 16h – Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência

– Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência 20h – Desfile LIESCO – Passarela do Samba

– Desfile LIESCO – Passarela do Samba 01h – Show Popular – Passarela do Samba

> Segunda-feira

12h – Casario Folia – Porto Geral

– Casario Folia – Porto Geral 20h – Desfile LIESCO – Passarela do Samba

– Desfile LIESCO – Passarela do Samba 01h – Show Popular – Passarela do Samba

> Terça-feira

12h – Casario Folia – Porto Geral

– Casario Folia – Porto Geral 16h – Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência

– Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência 20h – Carnaval Cultural – Jardim da Independência

– Carnaval Cultural – Jardim da Independência 23h – Show Popular – Praça Generoso Ponce

> Quarta-feira

16h – Apuração LIBLOCC e LIESCO – Passarela do Samba

– Apuração LIBLOCC e LIESCO – Passarela do Samba 20h – Show Gospel – Praça Generoso Ponce

> 21 de fevereiro

20h – Enterro dos Ossos – Distrito de Albuquerque

