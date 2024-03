Show da Ministra da Cultura, Margareth Menezes, é a principal atração deste domingo

Margareth Menezes comanda show que inicia temporada 2024 do MS ao Vivo, com alusão ao Dia Internacional da Mulher e participação do Projeto Elllas - Foto: Divulgação

Em continuidade das comemorações do Dia Internacional da Mulher, Campo Grande terá show neste domingo (10), da Ministra da Cultura, Margareth Menezes, a cantora irá se apresentar no Parque das Nações Indigenas a partir das 17h, a entrada é gratuita.

A ministra é uma das atações do MS ao Vivo temporada 2024, que conta também com apresentação de abertura do Projeto Elllas, que leva a mistura do rock, pop e samba ao palco.

Margareth Menezes é uma das maiores representantes da música brasileira, com sua voz poderosa e carisma contagiante. Com uma carreira consolidada e uma trajetória repleta de sucessos, Margareth encanta plateias ao redor do mundo com sua energia contagiante e seu compromisso em exaltar a cultura e a musicalidade da Bahia.

Apesar de execer o cargo público de Ministra da Cultura, Margareth Menezes segue a realizar shows pelo Brasil, já que teve no mês passado, o aval da Comissão de Ética Pública, podendo conciliar a agenda de shows com as funções à frente do ministério.

Nascida em Salvador, Margareth Menezes mergulhou no universo musical desde cedo. Sua paixão pela música afro-brasileira e pelas tradições culturais de seu estado a levaram a explorar uma sonoridade única, que mescla ritmos tradicionais com elementos contemporâneos.

Com uma voz marcante e potente, ela se destaca pela sua interpretação genuína e emocional, transmitindo a essência da música baiana em cada nota. Margareth Menezes ficou conhecida mundialmente com o sucesso “Faraó (Divindade do Egito)”, que se tornou um hino do carnaval baiano e projetou sua carreira para além das fronteiras do Brasil. Desde então, lançou diversos álbuns aclamados pela crítica e pelo público, conquistando prêmios e reconhecimento internacional.

Sua discografia é uma verdadeira celebração da cultura afro-brasileira, mesclando ritmos como samba-reggae, axé, samba, ijexá e outros elementos musicais que enriquecem sua obra.

O show da cantora em Campo Grande está sendo realizado pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, por meio de sua Fundesporte e Fundação de Cultura.

FESTIVAL DE VERÃO NO PARQUE

Nesta manhã está acontecendo no Parque das Nações Indigenas a Segunda Edição do Festival de Verão no Parque, que é promovida pela Fundesporte e faz parte da agenda de eventos deste domingo.

Atividades gratuitas estão sendo feitas no parque como: ioga, Fire bikers kids, capoeira, muay thay, jiu-jitsu, brinquedos, show artístico, canoagem, arco e flecha, fitdance, kung-fu, grupos de corrida, pipas, skate, caminhada orientada, crossfit, entre outras atividades.

O Festival de Verão no Parque também terá a 17° Edição da corrida e caminhada feminina, em comemoração ao Dia da Mulher.

O objetivo do evento é proporcionar opções de atividades físicas e de lazer, esportes de participação, bem como momentos culturais no Parque das Nações Indígenas, destinado a todos.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, é um momento para toda a família ter a oportunidade de realizar práticas esportivas e atividades de lazer em conjunto. “Nós da Fundesporte nos preocupamos com o esporte do Mato Grosso do Sul e também com o lazer para todas as pessoas. O Festival de Verão no Parque tem o objetivo de unir as pessoas, com atividades voltadas desde as crianças, até as pessoas idosas”, frisa.