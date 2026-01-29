Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Silvio Da-Rin, cineasta e ex-secretário do governo Lula, morre aos 77 anos

Da-Rin estava internado há meses, mas a causa da morte não foi revelada pela família

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

29/01/2026 - 22h00
O cineasta Silvio Da-Rin, que atuou como secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura entre 2007 e 2010, morreu nesta quinta-feira, 29, aos 77 anos. A informação foi confirmada ao O Globo pela cineasta Maya Da-Rin, filha do diretor. Da-Rin estava internado há meses, mas a causa da morte não foi revelada pela família.

Natural do Rio de Janeiro, Silvio participou de mais de 150 filmes em sua carreira. Ao longo de sua trajetória, atuou como técnico de som, diretor e documentarista. Após iniciar sua carreira trabalhando com áudio durante a década de 1970, fez sua estreia na direção em 1980 com Fênix, um curta-metragem sobre a resistência ao regime militar brasileiro.

Quatro anos depois, dirigiu o documentário O Príncipe do Fogo, curta premiado no Festival de Gramado. A obra retratava a história de Febronio Índio do Brasil, homem acusado de assassinar diversas pessoas na década de 1920. Em 1985, dirigiu Igreja da Libertação, documentário sobre a teologia da libertação em território brasileiro.

Durante a década de 1990, atuou como técnico de som em filmes importantes do cinema brasileiro, como Pequeno Dicionário Amoroso, de Sandra Werneck; Amores, de Domingos Oliveira; Mauá - O Imperador e o Rei; de Sergio Rezende; Villa-Lobos, Uma Vida de Paixão, de Zelito Viana. A sua obra-prima, no entanto, foi lançada em 2007: Hércules 56

O documentário, o primeiro longa-metragem de Da-Rin, revisita o sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick, entrevistando os revolucionários que armaram a ação e os presos políticos trocados pelo político em 1969.

Além do trabalho como cineasta, Silvio também teve importante atuação política para o setor audiovisual brasileiro. Foi presidente da Federação de Cineclubes, além de atuar como secretário do Audiovisual do governo Lula, trabalhando com o ministro da Cultura Gilberto Gil. O velório de Silvio Da-Rin será realizado nesta sexta-feira, 30, às 16h, no cemitério São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro.

