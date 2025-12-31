Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

RÉVEILLON

Simpatias, tradições e promessas: o que os brasileiros fazem para começar o ano com o pé direito

Da lentilha na ceia ao pulo das sete ondas, costumes atravessam gerações e ganham novos significados a cada réveillon

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

31/12/2025 - 09h30
A virada do ano vai muito além dos fogos de artifício e dos abraços à meia-noite. Para muitos brasileiros, o réveillon é também um momento de fé, esperança e tradição, marcado por simpatias, rituais e pequenos gestos simbólicos que carregam o desejo coletivo por um ano mais próspero, leve e feliz.

Em Campo Grande e em diversas regiões do país, práticas populares atravessam gerações e continuam vivas, misturando crenças religiosas, heranças culturais e até influências de matrizes africanas, indígenas e europeias.

Lentilha, romã e uva: comer também é acreditar

Na ceia, alguns alimentos têm lugar cativo não apenas pelo sabor, mas pelo significado. A lentilha, por exemplo, é associada à fartura e à prosperidade. Comer ao menos uma colher do grão logo após a meia-noite é um ritual comum em muitas famílias.

A romã também aparece entre as simpatias mais populares. Guardar três ou sete sementes na carteira durante o ano seguinte é, segundo a crença, uma forma de atrair dinheiro e estabilidade financeira. Já as uvas seguem a tradição espanhola: comer 12 uvas, uma para cada mês, simboliza pedidos e bons presságios.

Vestir o ano que se deseja viver

A escolha da roupa também é parte essencial do ritual da virada. O branco, tradicionalmente associado à paz, purificação e novos começos, continua sendo a cor mais utilizada. Mas outras tonalidades ganharam espaço e passaram a representar desejos específicos:

  • Amarelo: prosperidade e dinheiro
  • Vermelho: amor e paixão
  • Verde: saúde e renovação
  • Azul: tranquilidade e equilíbrio
  • Rosa: afetos e relações duradouras
  • Lilás: espiritualidade e transformação

Além das roupas, até a cor da roupa íntima entra na lista de simpatias, um detalhe discreto que carrega grandes expectativas.

Pular ondas e fazer pedidos

O tradicional pulo das sete ondas, comum em praias de todo o Brasil, tem origem nas religiões de matriz africana e representa pedidos à Iemanjá, rainha do mar. Cada onda pulada corresponde a um desejo. Mesmo longe do litoral, muitas pessoas adaptam o ritual, fazendo pedidos simbólicos à meia-noite.

Dinheiro no pé, fé no coração

Outra simpatia bastante conhecida é colocar uma nota de dinheiro ou uma moeda dentro do sapato ou sob o pé direito no momento da virada. O gesto simboliza o desejo de caminhar ao longo do novo ano com estabilidade financeira.

Promessas, cartas e novos começos

Além das simpatias tradicionais, práticas mais recentes também ganham espaço. Escrever metas, queimar papéis com aquilo que se deseja deixar para trás ou montar quadros de visualização com sonhos e objetivos são formas contemporâneas de transformar o réveillon em um ritual de renovação emocional.

Para muitos, mais do que acreditar literalmente nos ritos, o importante é o significado: começar o ano com esperança, intenções claras e um olhar mais positivo para o futuro.

No fim das contas, entre sementes, cores e ondas, o réveillon segue sendo um dos momentos mais simbólicos do calendário, quando o tempo se renova e a fé, em suas mais diversas formas, se transforma em promessa de dias melhores.

