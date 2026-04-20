A terceirização da saúde que vem sendo discutida em Campo Grande está ...Leia na coluna de hoje

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Felpuda

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Ester Figueiredo

20/04/2026 - 00h03
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Paulo Coelho - escritor brasileiro

"Não desista. Geralmente é a última chave do chaveiro que abre a porta”.

 

FELPUDA

A terceirização da saúde que vem sendo discutida em Campo Grande está parecendo clássico de futebol, com torcida organizada e tudo, e com os olhos da população, atentos para saber quem conquistará a vitória. De um lado, a Prefeitura de Campo Grande tentando convencer que a sua jogada é a melhor para as necessidades das pessoas e do outro os dribles são ainda maiores. Enquanto isso, os dois lados jogam para a plateia, o caos vai se instalando fora dos gramados, com o setor enfrentando momentos de extremas dificuldades. Seria cômico, se não fosse trágico.

Perspectiva

O Dia das Mães deste ano deverá injetar R$ 452,6 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, segundo pesquisa do IPF-MS e Sebrae-MS. Apesar de leve queda de 3,3% na intenção de consumo, o volume se mantém próximo ao de 2025.

Mais

Do total, R$ 234,7 milhões devem ser gastos com presentes e R$ 217,8 milhões, comemorações. A pesquisa indica que 64,17% dos consumidores pretendem comprar presentes, com gasto médio de R$ 242,94, enquanto 66,08% devem celebrar a data, com gasto médio de R$ 218,95.

Dra. Maria José Maldonado e Dr. Guilherme Maldonado

 

Jo Holley e Armin Schwander

Mornas

Com 20 deputados apoiando o governo do Estado, as sessões na Assembleia Legislativa de MS estão mornas no que se relaciona a discussões de projetos, mesmo os mais polêmicos. A oposição, restrita a quatro deputados, três do PT e um do Novo, até que esboça uma certa reação, mas acaba “engolida” pela base governista. O que se tem visto são discussões de assuntos menos relevantes, daqueles que geram bate-boca para tentar sensibilizar o eleitor.

Puxando

O aval de Lula ao pedido de empréstimo do governo do Estado de R$ 1,2 bilhão ao Bird e aprovado pelo Senado, está sendo defendido pelos petistas como um grande feito do governo federal. A discussão ocorreu na Assembleia, até que alguém lembrou que se não fosse a capacidade de endividamento do Estado, isso não seria possível. Dizem que a fase por lá é a tese do “copo com água pela metade”: está meio vazio ou está meio cheio.

Solitário

O Psol sairá mesmo sem estar aliançado a partidos do mesmo campo ideológico, preferindo enfrentar as urnas, “na cara e coragem” como na maioria das outras ocasiões. Apesar disso, apoiará a provável pré-candidatura de Lula à reeleição. O pré-candidato ao governo do Estado Lucien Rezende se identifica como “pequeno produtor rural” e já foi secretário de Desenvolvimento de Ribas de Rio Pardo. Já o pré-candidato ao Senado é Jonas Carlos da Conceição, o Beto do Movimento ou Beto sem Terra.

Aniversariantes

Eudiley Proença,
Dr. José Kimei Wanderley Tobaru,
José Carlo Tenório,
Dr. Geraldo Resende Pereira,
Fábio Rezek Silva,
Inara Maria Correa Peixoto de Azevedo,
Luciana Ferrari Ledesma,
Eliane de Oliveira,
Aguida Salem,
Aparecido José do Carmo,
Mauro Abrão Siufi,
Vilma Carlos Nantes Silveira,
Sônia de Oliveira Paulino dos Santos,
Sérgio Pedrossian de Abrantes,
Pe. Reginaldo Nascimento Padilha,
Dra. Kamilla Amaral Gonçalves,
Ariel Morilhas Corrêa da Costa,
Guilherme Tabosa,
Karen Recalde Rodrigues,
Carmen Marina do Nascimento Gomes,
Cezar Mafus Maksoud,
Dr. Denis Cleiber Myashiro Castilho,
Junichi Ono,
Carlos Augusto Martinez dos Santos,
Adrianus Lodevicus Maria Vosters,
Edem Luiz Sleimam,
Fernando José Oliveira de Moraes Cardoso,
Jair Alves de Souza,
Zulma Ferreira Nantes,
Pedro Ribeiro de Assunção,
João Rosa Ferreira,
Marcelo Galiano Fernandes,
Edinho Neves,
Leopoldo Ramão Aguero,
Talita Machado Nogueira Guimarães,
Graziele Carneiro,
Luciene Barbosa Anastacio da Silva,
Cristina Aparecida Ferreira da Silva,
Jessika(Jehh) Pazini de Castro,
Andréa Roselle de Souza Medeiros,
Dra. May Melke Amaral Penteado Siravegna,
Urbano Aloysio Rihl,
Dorival Barbosa Campos,
Luiza Soares de Melo,
Ivanete Cruz Lopes,
Ailton Tanaka,
Ozane Moraes Gomes,
José Mauro de Campos,
Tereza Venécia de San Fulgêncio,
Zeli Loubet de Almeida,
Bráulio Cândia,
Sandra Maria Amorim dos Santos Baltha,
Cléber Navas,
Rogério Santiago de Mello,
Francisca Souza Nepomuceno,
Jacy Fonseca Andrade Pinho,
Joana Camila Santiago de Mello,
Juliana Peixoto,
Antônio Clementino da Silva,
Lázaro Sandim,
Reinaldo Antonio de Queiroz,
Dr. Francisco Gomes Rodrigues,
Dra. Maria Lúcia Nakamatsu,
Genoveva Witake Quintella,
Júlio César de Oliveira,
Alda de Jesus Garcia Brown,
Gilberto Salermo,
Elias Martinez,
Letícia Coelho Novaes,
Ernani Fortunati,
Sandra Vieira Nunes,
Carolina Silva,
Mário Sérgio Vieira,
Aislan Felipe da Silva,
Maria Auxiliadora Nunes,
Carlota Maria Lopes,
Maria Aparecida de Sales,
Antonino Gauto Rios,
Marcos Otávio Bezerra Brates,
José Carlos Barbosa,
Aurinete Florência da Silva,
Odair Jaques dos Santos,
Orozimbo Garcia Decenzo,
Helga Livis Lopes,
Dra. Maiza dos Santos Viegas,
Tatiana Rodrigues de Souza,
Dorival Gonçalves,
Paulo Eduardo Palermo Martins,
Maria de Freitas,
Carlos Takumi,
Félix Fernando Santiago de Mello,
Pedro Bezerra da Silva,
Sônia de Aquino Grisoste Barbosa,
Dr. Jeoli Medeiros da Cunha,
Luiz Antônio Ruiz Filipe,
Antônio Marcos da Silva,
Everton Will,
Luis Hervê Castilho,
João Belarmino Figueiredo,
Elison Yukio Miyamura,
Flavia Roberta Ayres Filipini,
Thaís Pereira Rihl Vergitz,
Claudinei Antonio Poletti,
Ariana Mourão Borges. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Capa da semana Correio B+

Entrevista exclusiva com a atriz Julia Lemos destaque no folhetim Global "A Nobreza do Amor"

"Sou muito grata por poder fazer parte desse momento do audiovisual brasileiro. É muito bonito ver as nossas culturas cada vez mais expressivas na televisão".

19/04/2026 11h00

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Entrevista exclusiva com a atriz Julia Lemos destaque no folhetim Global

Entrevista exclusiva com a atriz Julia Lemos destaque no folhetim Global "A nobreza do amor" Foto: Divulgação

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Julia Lemos está no elenco de “A Nobreza do Amor”, onde interpreta Ana Maria, filha do coronel Casemiro Bonafé (Cassio Gabus Mendes) e irmã de Mirinho (Nicolas Prattes), o vilão da trama.  Passou a vida sofrendo humilhações de sua mãe Graça (Fabiana Karla) e, por isso, sofre de problemas de autoestima e timidez.

Pernambucana, Julia Lemos estreou na TV no remake de “Renascer”, onde deu vida a Flor, uma moça virgem que deixa o bordel de Jacutinga (Juliana Paes) ao se casar com Jupará (Evaldo Macarrão). No cinema, Julia aguarda a estreia do longa “O Rio”, dirigido por Hilton Lacerda e Wislan Esmeraldo e prevista ainda para esse ano.

Em 2025, se mudou para o Rio de Janeiro e participou do projeto da Globo “Mergulho em Cena”, que reuniu atores em um intensivo de atuação nos estúdios. Em 2022, a atriz já havia integrado um time de estudos da mesmas emissora com sua  participação no projeto Potencializa, que prepara novos atores para o audiovisual.

No âmbito acadêmico, Julia Lemos estudou Direito na UFPE, mas deixou o curso para se dedicar à graduação de Cinema, também na mesma universidade. Já na música, Julia toca piano, canta e já lançou um EP chamado Script com suas composições.

A atriz Julia Lemos é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, em entrevista ao Caderno ela fala sobre carreira, e seu novo sucesso na TV Globo.

Entrevista exclusiva com a atriz Julia Lemos destaque no folhetim Global "A nobreza do amor"A atriz Julia Lemos é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Maju Magalhães - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Julia, você está voltando às novelas em “A Nobreza do Amor” depois de fazer uma breve participação em “Renascer”. Como tem sido essa experiência de fazer uma novela toda?
JL - Acho que todo trabalho revela novos desafios. Fazer uma novela toda tem me trazido a delícia de viver uma personagem por muitos meses. Vejo que estou descobrindo a cada dia novas facetas de Ana Maria e agradeço demais por poder viver esse desafio.

CE - Tanto em ‘Renascer’ como em “Nobreza” você vive personagens tímidas e delicadas. Mas de que forma tem procurado fazer uma composição diferente entre elas? Como tem sido esse desafio?
JL - Flor e Ana Maria, apesar de compartilharem de uma delicadeza, cresceram em épocas completamente diferentes e tiveram vidas muito distintas uma da outra. Para mim, essa diferença se manifesta, principalmente, na composição corporal de cada uma e nas referências das quais eu me cerquei durante o período de preparação.  

CE - Ana Maria, sua personagem atual, tem problemas de autoestima. Como tem se preparado para uma possível virada dela ao longo da trama?
JL - Acho que Ana Maria aprende um pouquinho mais sobre ela, sobre os seus valores e suas ambições na vida a cada dia que passa — e eu vou descobrindo esses novos contornos junto com ela, a cada nova trama que surge.

CE - E você, como lida com a sua autoestima? É muito autocritica?
JL - Venho de uma família que sempre me colocou para cima e acho que o resultado disso  é que vivo minha vida tentando ao máximo ser bondosa comigo mesma. Acho que ter uma autoestima boa é resultado  dessas raízes, mas também de um processo diário.

CE - Temos vários atores nordestinos que falam com seus sotaques na novela. Como você observa essa oportunidade e essa mudança no audiovisual para artistas além do eixo Rio-SP?
JL - Sou muito grata por poder fazer parte desse momento do audiovisual brasileiro. É muito bonito ver as nossas culturas cada vez mais expressivas na televisão. Fico feliz que as novas gerações vão poder se sentir cada vez mais representadas nas nossas novelas, séries e filmes. 

Entrevista exclusiva com a atriz Julia Lemos destaque no folhetim Global "A nobreza do amor"A atriz Julia Lemos é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Maju Magalhães - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você, aliás, é de Recife. Como se encontrou nas artes cênicas?
JL - Sempre tive um fascínio pelas artes cênicas e música — desde pequena, vivi rodeada por filmes antigos e assistia a tudo que conseguia. No entanto, apesar de ter começado a estudar essa área na infância, foi só no final da adolescência que pude começar a me dedicar totalmente a esse sonho 

CE - Como tem sido morar no Rio? Do que sente falta de casa?
JL - O Rio me recebeu muito bem. Sou muito feliz com o meu trabalho, minha rotina e com a rede de apoio que encontrei aqui. A saudade de casa existe, claro, mas faço o possível para ir a Recife o máximo que posso em minhas folgas e converso todos os dias com meus amigos e família de lá.

CE - Sua estreia no cinema será no filme O Rio, rodado em Pernambuco. Qual a expectativa para essa estreia?E o que pode adiantar sobre esse longa?
JL - A participação em O Rio, de Wislan Esmeraldo e Hilton Lacerda, foi uma das belas surpresas do ano passado. Tive uma experiência maravilhosa naquele set e mal posso esperar para ver o resultado de um trabalho tão sensível, que me atraiu desde a primeira leitura.

CE - Como você observa o destaque do cinema pernambucano? acha que ‘O agente secreto” já tem impactado a região?
JL - O cinema pernambucano sempre foi muito expressivo e fico muito feliz com o destaque que ele tem ganhado com obras como "O Agente Secreto". Nossa terra tem muitos talentos e eu tenho certeza que nossas obras vão, cada vez mais, ganhar o público brasileiro e mundial.

CE - Quais seus sonhos profissionais?
JL - Tenho muitos sonhos na vida, mas acho que o principal é poder continuar vivendo essa profissão que escolhi e continuar honrando cada personagem e cada história que tenho a oportunidade de contar.

 

 

 

Saúde Correio B+

O que a vitamina A pode fazer por nossa beleza?

Médico dá dicas  e explica os benefícios da vitamina A para cabelos, pele e unhas 

18/04/2026 17h00

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O que a vitamina A pode fazer por nossa beleza?

O que a vitamina A pode fazer por nossa beleza? Foto: Divulgação

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A vitamina A é um micronutriente que fornece vários benefícios à saúde quanto à visão, pele e cabelos. “No que diz respeito à saúde e beleza da pele e cabelos, ela é um poderoso antioxidante e ajuda também na produção de queratina dos folículos capilares”, destaca Dr. Franklin Veríssimo, Especialista e pós-graduado em Laser, Cosmiatria e Procedimentos pelo Hospital Albert Einstein-SP. 

“A vitamina A é essencial não somente para o desenvolvimento normal da pele, mas também para o crescimento e manutenção dos ossos, glândulas, dentes, unhas e cabelos. Esta vitamina penetra na pele, contribuindo para que permaneça lisa, saudável e melhorando suas propriedades de barreira de água, mantendo assim a pele hidratada”, detalha Dr. Franklin. 

A vitamina A ou Retinol  ou ácido retinóico ( sua forma ácida) podem ter indicação de uso desde os primeiros sinais de envelhecimento cutâneo, “e não há idade definida para fazer uso e sim indicação clínica - e é durante uma consulta com o dermatologista que isso será definido”, alerta o médico.  

Cosméticos com vitamina A podem ajudar a melhorar a imunidade da pele. “Podem ser bons complementos a tratamentos personalizados.  A vitamina A atua na produção de colágeno e o seu consumo em níveis adequados propicia uma pele tonificada.  Rugas e outros sinais de envelhecimento podem ser retardados”, afirma Dr. Franklin que atua com medicina estética.  

“É possível encontrar produtos com vitamina A e fórmulas manipuladas.  Nas duas formas, deve ser sempre prescrito por médico e personalizado para o paciente”, reforça Dr. Franklin Veríssimo.  

Cabe destacar que, segundo o médico, o excesso da vitamina A no organismo pode gerar problemas como descamação da pele e queda de cabelo.  É fundamental a consulta realizada pessoalmente com o médico.  

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