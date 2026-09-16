Tem promessa de candidato que já deveria estar tombada pelo patrimônio... Leia na coluna de hoje

Diálogo

Leia a coluna desta terça-feira (15)

Margaret Thatcher - Política britânica



"Estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar às pessoas quem você é, você não é”.

FELPUDA

Petista que posa de vestal da moral e dos bons costumes vem colecionando revés na Justiça Eleitoral. Em vez de apresentar propostas e mostrar ao eleitor o que pretende fazer na Câmara Federal, caso seja eleito, prefere se perder em intrigas e tentativas de desestabilizar adversários, segundo político que conhece bem os bastidores. A estratégia, pelo visto, tem sido mais de conversa do que de conteúdo. Detalhe: o dito-cujo, a cada eleição, tenta conquistar um mandato, mas nunca consegue. Como se vê, discurso inflamado nem sempre é suficiente para convencer o eleitor.

Foto: Reprodução

Disponível gratuitamente para toda a população, a AEDO – Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos – feita em cartório pode ser consultada, via CPF do falecido, pelos responsáveis do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, diretamente na Central Nacional de Doadores de Órgãos. A iniciativa, que busca ajudar as pessoas que atualmente aguardam na fila por transplante de órgão, pode ser solicitada digitalmente em qualquer um dos Cartórios de Notas do Brasil. O interessado preenche um formulário diretamente no site www.aedo.org.br, que é recepcionado pelo cartório selecionado. Em seguida, o tabelião agenda uma sessão de videoconferência para identificar o interessado e coletar a sua manifestação de vontade. Por fim, o cidadão e o notário assinam digitalmente a AEDO, que fica disponível para consulta do Sistema Nacional de Transplantes. É possível ainda escolher qual órgão deseja doar –medula, intestino, rim, pulmão, fígado, córnea, coração ou todos. No Brasil, a maioria das pessoas na fila única nacional de transplantes aguarda a doação de um rim, seguido por fígado, coração, pulmão e pâncreas, Pela legislação vigente, quem autoriza a doação em caso de morte encefálica é a família, que precisava estar ciente da intenção da pessoa em doar seus órgãos e/ou tecidos. Com a AEDO esta manifestação de vontade fica registrada dentro de uma base de dados acessada pelos profissionais da Saúde, que terão em mãos a comprovação do desejo do falecido para apresentar à família no momento do óbito. A plataforma está acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer dispositivo com acesso à internet.

Mônica, Marcela e Eduardo Riedel - Foto: Arquivo Pessoal

Dra Juliana Lusvarghi - Foto: Arquivo Pessoal

Termômetro

A sucessão da prefeita Adriane começa a entrar no radar político de Campo Grande com vistas a 2028, embora a movimentação mais efetiva deva ocorrer a partir de 2027. Ainda não se sabe se os partidos que hoje integram o arco de alianças do governador Riedel estarão novamente do mesmo lado. Algumas figuras já andam assanhadas e ensaiam colocar o bloco na rua. A eleição deste ano poderá servir para medir força e espaço dos candidatos.

Cadeiras

Se for reeleito, o governador Riedel poderá entrar na disputa por uma das vagas ao Senado em 2030. A cadeira que estará em jogo será a da senadora Tereza Cristina, com o final do seu mandato. Ela, por sua vez, também poderá entrar na disputa pelo Governo de MS. Assim, as eleições deste ano já produzem reflexos sobre a montagem do cenário de 2030. Como na política ninguém costuma olhar apenas para a próxima curva...

Responsa

Está nas mãos dos irmãos Fábio e Marcos Trad, hoje em partidos de esquerda, parte importante da responsabilidade de ampliar o espaço político da família nestas eleições. Fábio disputa o Governo, enquanto Marcos busca uma vaga na Câmara dos Deputados. O senador Nelson Trad Filho, por sua vez, desistiu do confronto direto e agora integra uma chapa majoritária como suplente. Se os dois irmãos não obtiverem sucesso nas urnas, o legado político da família poderá sofrer um forte revés. A eleição, portanto, servirá para medir a força do sobrenome.

ANIVERSARIANTES

Leni Fernandes,

Déo José Rimoli Filho,

Neiba Ota,

Marcus Vinicius Saucedo Perez,

Dalila Felix Damian Miragaia,

Adirson Moreno Peixoto,

Gete Ottano da Rosa,

Francisca Cosma de LIma Cordeiro,

João Yossimitu Chimabuco,

José Pereira de Viveiros,

Oilson Rizzo,

Paulo Cesar Coelho,

Rodrigo Seabra Gomes,

Josefina Antonia Toledo da Silva,

Julianne de Souza Espindola,

Cleusa Araujo Clark,

Yassuo Noguchi,

Silvia Kozima,

Gilza Nuria Marroni,

Paulo Sergio França,

Jurandir Calixto da Cruz,

Osny Duarte Ribeiro,

Carlos Hamilton Pereira,

Dr. José Rizkallah,

Dr. Jorge Eduardo Rodrigues,

Mauro Antônio Zaionc,

Eliane Del Greco Michelazzo,

Roberto Pinheiro de Lima,

Wilson Marques Barbosa,

Ana Cecília Mascarenhas Moreira,

Vanir Pato dos Santos,

Ricardo Ferreira,

Sueli Higa,

Orlando Costa Marques Leite,

Rochelle Costa,

Vanildo Neves Barbosa,

Raimundo Nonato Teixeira,

Lecir Regenold Martins,

João Pereira Guimarães Neto,

Gislene Maria de Macedo,

Maurilio Nicomedes da Cunha,

Neuza Maria Trindade Benites,

Luiza Miyahira,

Eliane Novaes Guimarães,

Hélio Arthur Bacha,

Alex Addor,

Nelson Buianain Filho,

Arides Gonçalves Gattis,

Dr. Victor Hugo Andrade de Oliveira,

Cleber José Ferreira Aguilar,

João Nunes,

Ramão Barbosa de Souza,

Josias dos Santos Rosa,

Cleiton Alves Rodrigues,

Roberto de Paula Almeida,

Vera Brum,

Dr. Aristóteles Ferreira,

Maria Cristina Andrade Lopes,

Wilson Gomes,

Anibal do Nascimento Reis,

Maria Antonieta Assunção,

Silvio Bezerra Silva,

Edison Nepomuceno,

Rosiane Nogueira Escobar,

Hilda Silveira Gomes,

Marisa Mendes Gonçalves,

Orcílio Pereira de Queiroz,

Dácio Barbosa,

Antônio Cotrim Júnior,

Dra. Jussara Toshie Hokama,

Elsi Abussafi dos Santos,

Márcio César Gonzaga,

Pedro Sorrilha Nantes,

Sérgio Adalberto Oliskovicz,

Hudson Oliveira,

Maria de Lurdes Teófilo Tavora,

Pedro Paulo Batista,

Carmem Fonseca,

Soraia Aparecida Chrun Silva,

Cristina Xavier da Silva,

Emanuel Kilkner Xavier Correa,

Altair Carvalho de Oliveira,

César Glauco dos Santos Braga,

Hans Edgar Bacahenheimer Aguilera,

João Edson Vitti,

Arnaldo Oscar Drews,

João Sguissardi da Rosa,

Milton dos Santos de Souza,

Roseli Douxera Aquino,

José Carlos Oliveira Junior,

Manoel Afonso,

Janete Bellini D´Oliveira,

Plinio de Arruda Junior,

José Carlos Sena,

Zito Manuel da Silva,

Fabiano Battiston,

Oscar Aparecido Santana,

Waldelino Pereira Fernandes,

Alexandre Rodrigues Favilla,

Nailor Holsback Pereira,

Ayrton Assunção Matos Júnior,

Cassiano Zambam Biglia,

Jair de Almeida Serra Neto,

Laralice da Rocha Aidar,

Jucyliana Cristine Arantes,

Mozart Stefani,

Taís Gouvêa Assunção,

Lourdes Peres Benaduce,

Roberta Moreschi,

Samanta Viki Ramos,

Marlene Meneses de Almeida.

Colaborou com Tatyane Gameiro