Tem promessa de candidato que já deveria estar tombada pelo patrimônio... Leia na coluna de hoje

Euclides da Cunha - Escritor brasileiro
"Estamos condenados à civilização. Ou progredimos ou desaparecemos”.
FELPUDA
Tem promessa de candidato que já deveria estar tombada pelo patrimônio histórico. De tanto passar eleição, eleição e mais eleição, algumas ganharam poeira, teias de aranha e até aquele cheirinho de coisa guardada no fundo do armário. São os mesmos problemas, as mesmas soluções milagrosas e, depois da posse, o mesmo velho esquecimento. E há ainda alguns candidatos, que disputam vagas nos Legislativos, prometendo que “vão executar” obras e até fazer chover. No fim, a única obra que muitos realmente executam é a promessa. E essa, infelizmente, nunca sai do papel.
Com bolsa
Nesta quinta-feira (17), serão encerradas as inscrições do curso de formação e atualização para Cuidadores de Pessoas Idosas, do Programa UFMS 60+, que oferece vagas tanto para a comunidade universitária como para os demais interessados.
Mais
A formação será realizada na UFMS de Campo Grande, Aquidauana, Coxim, Chapadão do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal. Os participantes devidamente matriculados e regulares no curso receberão bolsa de até R$ 300.
Espaço
A corrida pelo Governo também revela procura por espaço político fora dos grupos tradicionais. Alguns candidatos chegam à disputa depois de passagens pelo Legislativo; outros, vindos da iniciativa privada, educação ou administração municipal. A maioria já experimentou outras eleições e conhece, portanto, o peso de uma campanha majoritária. Mas disputar a eleição é uma coisa; administrar a máquina pública é outra.
A escolher
Dos oito nomes colocados na disputa pelo Governo de MS, Eduardo Riedel (PP) é o único com experiência no Executivo. Delcídio do Amaral (PRD) foi senador; Fábio Trad (PT), deputado federal; e João Henrique Catan (PL) exerce mandato na Assembleia. Renato Gomes (DC) tem formação em Economia e Finanças pela FGV. Daniel Lemes (PCO) é professor e candidato indígena. Lucien Rezende (PSOL) já ocupou secretaria municipal em Ribas do Rio Pardo. Jefferson Bezerra (Agir) é jornalista.
Mudança
Depois de seis mandatos como deputado federal, o petista Vander Loubet decidiu disputar uma vaga no Senado. Sua trajetória política está diretamente ligada à história do seu partido em MS. Durante governos petistas, manteve forte presença nas articulações políticas do Estado. Também participou da administração Eduardo Riedel. Naquela fase, nomes ligados a Vander chegaram a ocupar secretarias e outros cargos. O relacionamento político, porém, terminou em rompimento.
ANIVERSARIANTES
- Dra. Viviane Almeida Nogueira Orro,
- Edil Afonso Albuquerque,
- Livia Vollkopf,
- Johnny Guerra Gai,
- Regina Helena de Souza Campos Martins,
- Humberto Rezende Pereira Filho,
- Dr. Amantino Soares Rocha,
- Marcus Vinicius Romero Nobre Leal,
- Eliza Maria Albuquerque Palhares,
- Maria de Fátima Targino Viegas,
- Vera Lucia de Brito Martins,
- Edy Assis de Barros Amaral,
- Jamilson Name,
- Safira Ribeiro da Rocha,
- Afif Queder,
- Reinaldo da Rosa Silveira,
- Mabel Regina Menezes Kaczan,
- Maria Aparecida Ortiz,
- Nivia de Paula Moraes Oliveira,
- Jaime Batalha Filho,
- Alessandra Fortes Rodigheri,
- Eduardo Alcântara,
- Moema Borges de Oliveira Lima,
- Tânia Maria Nóbrega,
- Maria Aparecida Gil Alvarenga Flor,
- Wilson Cabral Tavares,
- Gabriela Dória,
- Juber Nantes Coelho Junior,
- Pedro Alves de Oliveira,
- Pe. Wilson Gualberto dos Santos,
- Tereza Nunes da Silva,
- Cândida Maria Corrêa Pereira Prates,
- Fabrina Antônia Almeida
- de Macedo Coelho,
- Rhaiza Rejane Neme de Matos,
- Elisabete Aparecida Nogueira Queiroz Campos,
- Nilton Luciano dos Santos Junior,
- Robson Borges Batalha,
- Maria Tamae Yamakawa Takamura,
- Daniela Domingos Alves,
- Marco Antonio Guimarães Falcão,
- Baltazar Soares da Silva,
- Adélia Garcia Rocha,
- Dra. Georgiana Silva Nascimento Zahran,
- Maria Aparecida Martins de Souza,
- Dr. Paulo Roberto Santos Azambuja Gomes Rea Junior,
- Dr. João Siqueira,
- Maria Gichek Salimon,
- Antônio de Castro,
- Adalberto Silva de Oliveira,
- Carlos Augusto Georges,
- Edison Lorenzetti,
- Aida Fonseca Vieira,
- Aparecida Marcílio Gamba,
- Cristiane Soares,
- Maria de Fátima Costa Torres,
- Clarindo Santos de Rezende,
- Francisco Assis Borges,
- Elias Londres,
- Maria Salete Nascimento,
- Dr. Clébio Pereira Vasconcellos,
- Kelly Cristina Silva Nakasone,
- Meire Carolina Santos,
- Janice Nascimento,
- Dr. Roosevelt Louback de Carvalho,
- Dr. Renate Vogl Hargesheimer,
- Ivo Meireles Bueno,
- Dr. Carlos Roberto Moreira,
- Jaime dos Santos,
- Antônio Sérgio Ribeiro Arruda,
- Rosemeire Aparecida Dolce,
- Silmo César Paulon,
- Luiza Vieira Conde,
- Maria Lúcia Ferreira,
- Valtedon Martins de Novaes,
- Márcia Brandão de Lima,
- Maria Aparecida Bica,
- Luciene Margot de Araújo Silva Teles,
- Pedro de Souza Pinto Neto,
- Walquiria Carvalho Capusso,
- Luiz Hidenoi Moroto,
- Cristina Barbosa dos Santos,
- Elza Coelho da Silva,
- Ana Rosa Pedrosa Vera Martins,
- Davi da Silva Cavalcanti,
- Caio Vinicius Trindade,
- Dr. Miguel Duailibi Neto,
- Edson Luiz Coelho das Neves,
- Marcos Luiz de Oliveira João,
- Luiz Roberto Silveira Maia,
- Horácia Doxinha Rafael Tamasato,
- Paola Gianotto Braga,
- Josilene Paulon Tosta Canteiro,
- Kátia Katsumi Arakaki,
- Keila de Lima Arar,
- Juliana Maria Bruno,
- Guilherme Rohwedder Neto,
- Leila Abrão,
- Ronaldo Silveira Cobianchi,
- Paulo Pereira de Alcântara,
- Maria Regina de Castello Branco,
- Guilherme Jiro Tsuge,
- Michel Cordeiro Yamada,
- Rafael Kenny Kiatake,
- Lúcia Taniguchi Takeuti,
- Vantuir Antonio Grasseli.
Colaborou com Tatyane Gameiro