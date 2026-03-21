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The Rip: Thriller Policial de Matt Damon e Ben Affleck

Inspirado em fatos reais, o thriller da Netflix aposta na química da dupla para sustentar um jogo moral denso, ainda que previsível

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

21/03/2026 - 14h00
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Inspirado em uma história real envolvendo uma grande apreensão de dinheiro em Miami, The Rip se apresenta como um thriller policial clássico, desses em que a dúvida moral é mais importante do que o mistério em si.

Dois policiais encontram uma fortuna em circunstâncias ambíguas e precisam decidir até onde vão a lealdade, o silêncio e a própria ética. O crime é o motor, mas o filme deixa claro desde cedo que seu verdadeiro interesse está menos na investigação e mais nos homens que precisam conviver com suas escolhas.

Na prática, The Rip funciona como um veículo consciente para dois amigos e parceiros que, há décadas, tomaram as rédeas do próprio negócio em Hollywood. Matt Damon e Ben Affleck já não precisam provar talento, carisma ou relevância.

Ambos se tornaram astros por conta própria, vencedores de prêmios, produtores influentes e figuras respeitadas dentro e fora das telas. O filme entende isso e se estrutura a partir dessa bagagem compartilhada, usando a história real quase como um pretexto para colocá-los frente a frente em um registro mais maduro, mais pesado e menos interessado em charme imediato.

O cinema sempre foi fascinado por duplas masculinas. Da comédia ao drama, da ação ao buddy movie clássico, há algo na dinâmica entre dois homens que permite explorar rivalidade, afeto, poder e silêncio com uma intensidade particular.

Ainda assim, é curioso como Damon e Affleck exploraram pouco esse potencial comercial ao longo dos anos. Desde o impacto cultural de Gênio Indomável, eles dividiram créditos criativos, mas raramente dividiram a cena de forma tão frontal. Vê-los agora, mais velhos, carregando um filme denso e moralmente ambíguo, soa como uma boa notícia em teoria.

E, em parte, é mesmo. A química entre os dois é inegável. Há uma naturalidade nos diálogos, nos olhares e nos conflitos que não pode ser fabricada por roteiro algum. O filme acerta ao confiar nessa relação e permitir que boa parte da tensão venha do que não é dito.

A dúvida construída ao longo da narrativa funciona, ainda que, para quem conhece bem o gênero, seja possível identificar os culpados muito cedo. Eu matei o mistério de cara. Isso, no entanto, não invalida completamente a experiência, porque o interesse não está exatamente em quem trai quem, mas em como cada personagem racionaliza suas escolhas.

The Rip também entende bem o ritmo do thriller contemporâneo. Há viradas suficientes para manter o espectador engajado, reconfigurações constantes de alianças e pequenas revelações que impedem o filme de se tornar monótono.

A construção da dúvida é eficaz, mesmo quando previsível, e o roteiro demonstra consciência de que o público já conhece as regras desse tipo de história. O problema é que, ao se apoiar demais nessas convenções, o filme raramente arrisca algo que realmente desestabilize.

O resultado é um filme sólido, bem interpretado e tecnicamente competente, mas que parece sempre a um passo de algo maior que nunca se concretiza totalmente. Como thriller policial, entrega o que promete. Como estudo de personagens, sugere mais do que aprofunda.

E como encontro cinematográfico entre Matt Damon e Ben Affleck, funciona quase como um lembrete do que eles poderiam explorar mais vezes se quisessem transformar a parceria em algo recorrente, e não apenas ocasional.

No fim, The Rip não se impõe como um clássico do gênero, mas se sustenta pelo peso de seus protagonistas e pela eficiência de sua construção. Um filme que entende que o cinema adora duplas e aposta nisso com inteligência, ainda que sem ousadia suficiente para sair do território seguro.

CANETAS EMAGRECEDORAS

Patente do Ozempic cai hoje e abre caminho para genéricos no Brasil

Fim da exclusividade da semaglutida deve reduzir preços, estimular concorrência e facilitar entrada do medicamento no SUS

20/03/2026 09h30

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A partir de hoje, um dos medicamentos mais populares no tratamento do diabetes tipo 2 e amplamente conhecido também pelo uso no controle de peso entra em uma nova fase no Brasil.

A patente da semaglutida, princípio ativo do Ozempic, chega ao fim após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que optou por não prorrogar a proteção exclusiva da fórmula no País.

Na prática, a medida abre o mercado para a produção de versões genéricas e similares, o que pode impactar diretamente o preço e o acesso ao tratamento.

Até então, a farmacêutica Novo Nordisk detinha exclusividade na fabricação e comercialização da semaglutida. Com o término da patente, outras empresas passam a ter autorização para desenvolver medicamentos com o mesmo princípio ativo, desde que cumpram as exigências regulatórias.

Em 2025, a Anvisa passou a priorizar as análises para liberação das canetas para empresas nacionais. Por isso, o primeiro registro da semaglutida no Brasil pode sair ainda no fim de maio, com as farmacêuticas Àvita Care, EMS e Megalabs à frente na corrida.

A pressa das empresas se dá para garantir a conquista de um mercado que movimentou R$ 10 bilhões com as canetas emagrecedoras no último ano e promete movimentar R$ 15,6 bilhões em 2026.

QUEDA DE PREÇOS

Um dos efeitos mais esperados com a quebra da exclusividade é a redução no preço. Atualmente, a caneta de Ozempic pode custar cerca de R$ 1.000, valor que limita o acesso de muitos pacientes. Especialistas do setor farmacêutico apontam que, com a entrada de novos fabricantes, o preço pode cair entre 30% e 50% ao longo dos próximos anos.

Esse movimento segue uma lógica já observada com outros medicamentos: quanto maior a concorrência, menor tende a ser o custo final para o consumidor.

No entanto, essa redução não deve acontecer de forma imediata ou uniforme. Fatores como escala de produção, logística e estratégia comercial das empresas influenciam diretamente no valor final nas farmácias.

PRODUÇÃO NACIONAL

A expectativa em torno da quebra da patente já mobiliza o setor farmacêutico. Empresas brasileiras e multinacionais estão em uma espécie de “corrida industrial” para lançar suas próprias versões da semaglutida.

Parcerias para produção local também começam a ser estruturadas, o que pode fortalecer a indústria nacional e reduzir a dependência de importações.

Além disso, a produção local tende a facilitar a distribuição do medicamento e, potencialmente, acelerar sua chegada a diferentes regiões do País. Ainda assim, o processo exige investimentos em tecnologia e infraestrutura, especialmente por se tratar de um medicamento biológico complexo.

Por fim, a chegada dos genéricos às farmácias ainda depende da aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Atualmente, diversos pedidos de registro de versões da semaglutida estão em fase final de análise.

A agência é responsável por avaliar a segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos antes de autorizar sua comercialização. Esse processo pode levar meses, o que significa que os consumidores podem não ver mudanças imediatas nas prateleiras.

No caso de medicamentos biológicos, como a semaglutida, as versões alternativas são conhecidas como biossimilares – produtos altamente semelhantes ao original, mas não idênticos, exigindo estudos mais complexos para comprovação de equivalência.

IMPACTO NO SUS

Outro ponto central da discussão é o impacto da quebra da patente no Sistema Único de Saúde (SUS). Com a tendência de redução de preços, cresce a possibilidade de o SUS incorporar a semaglutida em suas políticas de tratamento.

Hoje, o acesso ao medicamento pelo sistema público é limitado, principalmente em razão do alto custo. Com versões mais baratas disponíveis, o cenário pode mudar, ampliando o tratamento para pacientes com diabetes tipo 2 e, eventualmente, obesidade – duas condições que representam desafios crescentes para a saúde pública no Brasil.

A inclusão no SUS, no entanto, depende de avaliações de custo-benefício e da incorporação oficial por órgãos responsáveis, como a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).

Decisão do STJ

Em janeiro, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu não prorrogar o prazo de vigência das patentes dos medicamentos Ozempic e Rybelsus, ambos utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e também no controle do peso corporal.

A ação foi movida pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, em conjunto com a Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda., contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

As empresas alegaram demora na análise dos pedidos de patente e solicitaram o reconhecimento da chamada “mora administrativa”, com a consequente extensão do prazo de exclusividade.

O pedido, no entanto, já havia sido negado nas instâncias anteriores. Os tribunais entenderam que, após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) nº 5.529 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ficou estabelecido que a validade das patentes de invenção no Brasil é de 20 anos, contados a partir do depósito do pedido no Inpi, sem possibilidade de prorrogação judicial em razão de atrasos administrativos.

Ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) destacou que a Constituição Federal prevê a exploração exclusiva de invenções por prazo determinado.

Segundo a Corte, eventuais usos indevidos por terceiros podem gerar direito à indenização desde a data do depósito do pedido, o que não altera o limite temporal da patente.

No recurso ao STJ, as farmacêuticas voltaram a argumentar que houve demora excessiva por parte do Inpi na tramitação dos processos e pediram a extensão das patentes por mais 12 anos.

As empresas também defenderam que o direito à indenização não substitui o período de exclusividade garantido pela patente e que o Estado deve reparar os prejuízos causados pela demora administrativa.

Apesar dos argumentos, a 4ª Turma do STJ manteve o entendimento das instâncias anteriores e rejeitou o pedido de prorrogação das patentes.

AGENDA CULTURAL

Fim de semana terá teatro, cinema e até dragões pela Capital

Programação do fim de semana em Campo Grande tem atividades que vão da literatura ao teatro, passando por cinema, atrações infantis, experiências gastronômicas e até exposição de animatrônicos

20/03/2026 09h00

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Criaturas animatrônicas em tamanho real ocupam a praça central do Shopping Bosque dos Ipês

Criaturas animatrônicas em tamanho real ocupam a praça central do Shopping Bosque dos Ipês Divulgação

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O Dia Mundial da Poesia, celebrado em 21 de março, ganha destaque na capital sul-mato-grossense com um encontro especial promovido pelo Projeto Oceando. A escritora e compositora Goretti di Moura participa de uma roda de conversa com o público, em um evento gratuito que busca aproximar leitores e autora.

DIA MUNDIAL DA POESIA Roda de Conversa - Goretti de Moura, autora de “Sementes no Sangue”, “É Assim que Eu Vejo as Estrelas” e “Relógio dos Anos”, tem um encontro marcado com leitores neste sábado
Foto: Divulgação

Durante a atividade, Goretti apresentará três de suas obras (“Sementes no Sangue”, “É Assim que Eu Vejo as Estrelas” e “Relógio dos Anos”) que também estarão disponíveis para venda. A proposta é criar um ambiente de diálogo sobre literatura, sensibilidade e processo criativo.

“A poesia é uma forma de encontro. Ela aproxima as pessoas, desperta sentimentos e nos ajuda a olhar o mundo com mais sensibilidade”, afirma a autora, destacando a importância desse contato direto com o público.

Natural de Patu (RN) e residente em Mato Grosso do Sul desde 1980, Goretti di Moura construiu uma trajetória sólida na literatura e na música.

Formada em Letras pela Universidade Católica Dom Bosco, ela também é membro da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS) e acumula participações em eventos como a Bienal do Livro do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Ao longo da carreira, conquistou diversos prêmios literários e musicais, além de desenvolver projetos para incentivar a leitura e a escrita. Sua produção também se estende à música, com mais de 30 composições gravadas por diferentes artistas.

O evento acontece amanhã, às 17h, no Café Doce Lembrança, na Rua Dom Aquino, nº 2.055. Entrada gratuita.

CULTURA

O teatro também marca presença na agenda cultural com espetáculos gratuitos que exploram diferentes narrativas e linguagens.

Criaturas animatrônicas em tamanho real ocupam a praça central do Shopping Bosque dos IpêsTEATRO “Navegantes” - No Sesc Teatro Prosa, peça utiliza atores e bonecos para contar uma história sobre os seres das águas e ambientada nos rios
Foto: Divulgação / Vaca Azul

No Sesc Teatro Prosa, duas apresentações compõem a programação. Hoje, às 19h, o espetáculo “Petúnia” traz uma narrativa sensível sobre identidade, memória e pertencimento, abordando a história de uma jovem marcada por suas diferenças em um enredo que mistura realidade e imaginação.

Já amanhã, às 16h, o público infantil pode conferir “Navegantes”, uma peça que utiliza atores e bonecos para contar uma história sobre os seres das águas e ambientada nos rios. Além de entreter, o espetáculo também levanta reflexões sobre a preservação ambiental.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo Sympla.

Outra opção, também neste sábado, das 16h às 21h, é o Circuito Cultural – Sarau Amigo dos Livres, que acontece no Centro Cultural Instituto Projeto Livres, na Vila Nogueira, e reúne diversas manifestações artísticas em um só espaço.

A proposta é democratizar o acesso à cultura e fortalecer artistas locais, especialmente nas periferias.

SARAU Amigo dos Livres - Espetáculo “O Fantástico Relógio da Rute”, da Cia Teatro DiVerso, propõe uma reflexão poética sobre o tempo e as relações humanas
Foto: Divulgação

Entre os destaques está o espetáculo “O Fantástico Relógio da Rute”, da Cia Teatro DiVerso, que propõe uma reflexão poética sobre o tempo e as relações humanas.

A programação, gratuita e aberta a toda a comunidade, inclui ainda música ao vivo, apresentações de capoeira, intervenções artísticas e até experiências gastronômicas, criando um ambiente de convivência e troca cultural.

CINEMA

Para os amantes da sétima arte, o fim de semana traz uma programação variada nos cinemas da cidade, com estreias que vão da ficção científica ao romance, além de títulos voltados para toda a família.

Entre os lançamentos, “Devoradores de Estrelas” chama atenção com uma trama ambientada no espaço, em que um professor de ciências acorda sem memória em uma missão crucial para salvar a Terra. O filme mistura suspense, ciência e emoção, explorando temas como sobrevivência e amizade.

Já “Uma Segunda Chance” aposta no drama romântico, enquanto “Turbulência 2026” entrega ação e adrenalina. Para o público infantil e familiar, “O Velho Fusca” surge como uma opção leve e divertida.

Um dos destaques da programação é o retorno de “Crepúsculo” às telonas, celebrando 18 anos de seu lançamento. O filme, que marcou uma geração com sua história de romance entre humanos e vampiros, volta a ser exibido em sessões especiais, oferecendo uma oportunidade para fãs revisitarem a obra no cinema.

SHOPPINGS

Os shoppings centers de Campo Grande concentram diversas opções de lazer, especialmente para famílias com crianças.

Criaturas animatrônicas em tamanho real ocupam a praça central do Shopping Bosque dos IpêsEXPOSIÇÃO Dragões - Criaturas animatrônicas em tamanho real ocupam a praça central do Shopping Bosque dos Ipês
Foto: Divulgação

No Bosque dos Ipês, a principal novidade é a Exposição Internacional – Dragões, que ocupa a praça central com criaturas animatrônicas em tamanho real. Com movimentos e efeitos sonoros, a atração proporciona uma experiência imersiva, incluindo um dragão que solta fumaça e impressiona visitantes.

A exposição segue até abril, mas já se tornou um dos pontos mais procurados do shopping, especialmente para fotos.

O local também recebe os últimos dias do Vitinho Park, parque de diversões que encerra sua temporada neste fim de semana. Com brinquedos como montanha-russa, kamikaze e tagadisco, a atração oferece uma opção de lazer para quem busca adrenalina.

No Shopping Campo Grande, a programação é igualmente diversificada. A Arena Nickelodeon se destaca como um espaço temático voltado ao público infantil, com atividades inspiradas em personagens famosos como Patrulha Canina, Bob Esponja e Dora, a Aventureira.

Já o YuuP! Experience oferece mais de 20 atrações, incluindo trampolins, jogos interativos e brinquedos infláveis, criando um ambiente de diversão contínua para as crianças.

Outro destaque é o Festival dos Sabores, que reúne diferentes opções gastronômicas com promoções exclusivas para clientes cadastrados no aplicativo do shopping. A iniciativa convida o público a explorar uma variedade de produtos, de cafés a sobremesas, com benefícios especiais.

Além disso, o shopping recebe uma ação do Março Azul-Marinho, campanha de conscientização sobre o câncer colorretal. No sábado e no domingo, profissionais de saúde estarão disponíveis para orientar o público sobre prevenção, fatores de risco e importância do diagnóstico precoce.

No Shopping Norte Sul Plaza, a programação inclui o espaço Coisa de Criança, com ambientes interativos que estimulam a imaginação dos pequenos, além do T-Rex Games, que combina brinquedos com experiências envolvendo dinossauros animatrônicos.

O shopping também prepara uma ação surpresa no sábado, com um flash mob na praça de alimentação, proporcionando um momento inesperado de interação com o público.

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