The Wrecking Crew aposta no sofá e no carisma de seus astros

Ação, humor chulo e química fraterna sustentam um filme confortável e confuso

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

07/03/2026 - 13h59
Há filmes que já nascem com um destino claro, e The Wrecking Crew é um deles. Desde a concepção até o resultado final, tudo aqui parece pensado para o sofá, para o consumo despretensioso e para um público que busca ação ruidosa, humor fácil e rostos conhecidos que saibam conduzir esse tipo de experiência sem exigir muito envolvimento emocional. Não há esforço real para disfarçar essa vocação. O filme assume sua função de entretenimento direto e se organiza inteiramente em torno disso.

O centro de gravidade está em Jason Momoa, que entrega exatamente o que se espera dele e talvez seja por isso que funcione. Suas piadas chulas, seu humor físico e seu excesso performático não são acidentes, mas escolhas conscientes.

Momoa usa todos os clichês de sua persona pública de forma deliberadamente divertida, exagerando trejeitos, expressões e reações como quem entende que o jogo aqui não é o da sofisticação, mas o da cumplicidade com o espectador. É um carisma que não depende do texto, mas que o atravessa e o sustenta, mesmo quando o roteiro parece pouco interessado em fazer sentido.

Ao lado dele, Dave Bautista funciona como contraponto mais contido e surpreendentemente eficaz. Os dois convencem como irmãos não por um trabalho dramático elaborado, mas pela fisicalidade compartilhada, pelo contraste de corpos e pela dinâmica quase infantil de rivalidade e afeto que o filme explora o tempo todo. É uma relação construída mais no gesto do que na palavra, o que combina com a lógica geral da narrativa.

Para o público brasileiro, há ainda um agrado específico e assumidamente calculado. A presença de Morena Baccarin como a namorada brasileira adiciona uma camada extra de identificação e humor, especialmente quando o filme permite que Momoa transforme expressões como “neném” e “chuchu” em pequenas gags que funcionam justamente pela mistura de afeto, deboche e estranhamento cultural. Não é humor sofisticado, mas cumpre seu papel dentro da proposta.

A trama, por sua vez, é confusa e quase irrelevante. Ela existe apenas como pretexto para encadear cenas de luta, perseguições e piadas, sem grande preocupação com coerência interna ou desenvolvimento narrativo. A crítica percebeu isso com clareza e, em geral, não pareceu incomodada. The Wrecking Crew não tenta ser mais do que é. Ele se instala confortavelmente em seu gênero, aceita seus limites e aposta na familiaridade como valor.

O resultado é um filme claramente nichado, feito para passar o tempo, para ser visto com atenção dividida e para oferecer uma sensação de conforto a quem aprecia esse tipo de ação leve e humor escancarado. Não há ambição de marcar época ou reinventar o buddy movie.

Há apenas a consciência de que carisma, química e repetição de fórmulas ainda são suficientes para segurar o espectador por algumas horas. Dentro dessa lógica, The Wrecking Crew entrega exatamente o que promete e talvez seja por isso que funcione tão bem quanto se espera.

07/03/2026 00h03

Diálogo

Foto: Arquivo / Correio do Estado

Sylvia Cesco - poeta de MS

"Não tenhas medo. São apenas palavras-ventania mergulhadas nas águas cristalinas dos meus infinitos provisórios”.

 

FELPUDA

Câmeras de vídeomonitoramento das ruas da Capital não poderão ser utilizadas para aplicação dos autos de infração de trânsito, ou seja, não serão transformadas em “indústria de multas” e sim utilizadas na segurança pública e no acompanhamento do tráfego. Projeto neste sentido foi aprovado pela Câmara Municipal. Seguem como exceções à proposta, as autuações por radares e demais medidores de velocidade, utilizados pelos agentes de trânsito. O projeto é de autoria dos vereadores André Salineiro e Rafael Tavares.

É gente!

Em roda de conversa, antenado político “contabilizou” que no campo da direita há o ex-governador Azambuja, que é um dos candidatos ao Senado. O centro-direita tem como representante o senador Nelson Trad Filho, enquanto que a esquerda vai brigar com o deputado federal Vander Loubet e a senadora Soraya T hronicke. “Olha o tanto de gente que tem e são só duas vagas. A direita conservadora acha que só ela tem votos”. Nada mais foi dito, nem perguntado.

Avanço

Em Campo Grande, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF), pesquisada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com análise da Fecomércio MS, avançou para 109,2 pontos em fevereiro. É o maior patamar desde abril de 2025 e mantendo-se na zona de satisfação (acima de 100 pontos). O crescimento de 2% em relação a janeiro é impulsionado pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos.

Decola

Até quarta-feira estarão abertas as inscrições para o Decola Hackathon – Missão Turismo 2026, iniciativa que desafia equipes a desenvolver soluções inovadoras voltadas ao fortalecimento do setor de eventos e turismo em Campo Grande. A promoção é do governo de MS em parceria com o Senac Hub Academy.

Mais

O recorte por renda mostra que 64,3% das famílias com ganhos acima de 10 salários mínimos se sentem mais seguras em relação ao emprego do que há um ano, percentual superior ao observado entre as famílias de menor renda, em que 49,9% têm essa percepção. Ao mesmo tempo, o desemprego atinge 9,1% dos lares com renda de até 10 mínimos. O acesso ao crédito é um dos pontos de desigualdade.

Celebrando

Alegria e descontração comandaram a comemoração das sete décadas de vida da benquista Jucimara Paliera qui. Ela reuniu familiares e amigos de a a Z no Yotedy, no dia 22, para um caprichado brunch. Os cliques são de Regina Aoki.

Diálogo

 

Diálogo

 

Diálogo

Talento mirim

Bebê de 4 meses de MS conquista coroa do Miss Charminho Brasil

Em concurso disputado com concorrentes de todo o país, a simpatia da douradense conquistou a coroa

06/03/2026 15h14

Reprodução Redes Sociais

A douradense Ângela Sophia Ximenes, de 4 meses, venceu o concurso Bebê Perfeito, em nível nacional, no qual concorreram recém-nascidos de 0 a 2 anos, e trouxe para Mato Grosso do Sul a faixa de Miss Charminho Brasil.

O concurso, promovido por uma agência de desfiles, foi realizado de forma online, e a coroação será no dia 15 de março, durante o evento Miss Kids Paraná, em Curitiba (PR).

Além de levar a faixa e a coroa, a bebê passa a figurar no universo digital como influenciadora, no perfil do Instagram gerenciado pela mãe, a jornalista Valéria Araújo, em que a pequena não economiza simpatia e fofura em cada clique.

Em conversa com o Correio do Estado, o diretor de Casting da Fashion Art, Flávio Alves, contou que foram mais de 1.500 inscrições em todo o Brasil.

“Ela, como vencedora, recebe agenciamento da Fashion Art para futuras parcerias. Todas as parcerias que aparecem passam por nossa análise jurídica e também pela análise dos pais, para que sejam adequadas à idade do bebê”, disse Flávio.

Miss 

Ângela leva para casa a faixa e a coroa e passa a receber consultoria profissional rumo aos "primeiros passos" na carreira de modelo.

Reprodução Redes Sociais

Cabe ressaltar que, neste ano, a Fashion Arts Produções decidiu incluir, pela primeira vez, a categoria para recém-nascidos, lançada devido à alta procura de mães que solicitavam um concurso voltado a bebês.

Inicialmente, a programação era voltada apenas para crianças a partir de dois anos de idade, mas, com o movimento das redes sociais e a participação de pessoas de vários estados do país, a agência inovou ao incluir a categoria Bebê Perfeito Brasil.

Todas as etapas do concurso foram realizadas de forma remota pela internet, respeitando o ritmo de cada bebê, que foi escolhido por meio de votação de usuários nas redes sociais.

"A gente envia uma foto de inscrição, além de vídeos e outros materiais que são selecionados na primeira etapa. Os jurados da agência promotora avaliam critérios como beleza, fotogenia e simpatia. Depois, abre-se a votação popular, que também considera a popularidade da criança e a arrecadação de fundos para instituições de caridade. No caso de Ângela Sophia, foram pouco mais de 11 mil votos registrados pela internet em todo o Brasil", explicou Valéria.

 

 

 

Angela Sophia é filha da jornalista Valéria Araújo com o engenheiro agrônomo Angelo Ximenes. Os pais não mediram esforços e mobilizaram uma verdadeira força-tarefa pedindo votos para a filha.

E, convenhamos, fofinha assim, não poderia haver outro resultado que não fosse a coroação na primeira edição da categoria.
 

