Correio B

Correio B

Thiaguinho é atração confirmada da Expogrande 2026

Exposição ocorre de 9 a 19 de abril e já tem Thiaguinho e Luan Santana confirmados

Laura Brasil

07/02/2026 - 13h03
Continue lendo...

A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) confirmou, por meio do Instagram, o show do cantor Thiaguinho na Expogrande 2026, que será realizada de 9 a 19 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

Esta será a 86ª edição da tradicional exposição agropecuária de Mato Grosso do Sul, que, além das atrações musicais, contará com leilões, julgamentos de animais, cursos, workshops, opções de lazer e exibição de produtos de todas as cadeias do agronegócio e dos setores industriais e de serviços.

Essa é a segunda atração divulgada. A primeira foi a confirmação do sul-mato-grossense Luan Santana. O show marca o retorno do cantor à tradicional feira, para alegria das luanetes, e será realizado no dia 18 de abril.

Retorno

Em agosto de 2025, Thiaguinho se apresentou no Parque Laucídio Coelho em comemoração aos 10 anos do projeto Tardezinha. Familiarizado com o espaço, o pagodeiro deve se surpreender com o calor do público da Expogrande.

 

 

 

Laços com MS

Nascido em Presidente Prudente (SP), Thiaguinho cresceu em Ponta Porã, município onde deu os primeiros passos na carreira.

Após algum tempo, mudou-se para Campo Grande, onde iniciou apresentações em bares e restaurantes. O impulso na carreira ocorreu quando decidiu se mudar para o Rio de Janeiro (RJ).

Na capital fluminense, participou do programa Fama, da TV Globo, onde alcançou projeção nacional, o que mudou os rumos de sua trajetória artística e o consolidou como um dos principais pagodeiros do país.

Na última vez em que esteve no Estado, o cantor chegou a passar por Ponta Porã e levou a namorada, Carol Peixinho, para conhecer a cidade fronteiriça onde foi criado.

Expogrande

A data do show ainda não foi divulgada. Para mais informações, o público pode acompanhar a página da Acrissul no Instagram, @acrissulms, que vem divulgando desde expositores até os artistas confirmados para a feira.


 

 

diálogo

Embora somente depois do Carnaval é que realmente as articulações políticas...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (7) e domingo (8)

07/02/2026 00h02

Compartilhar

Continue Lendo...

Victor Barone - poeta de ms

"O que me enche de medo 
é olhar-me no espelho e descobrir-me 
senhor das certezas. É o que temo”.

Felpuda

Embora somente depois do Carnaval é que realmente as articulações políticas entrarão em uma fase de outro “fervo”, já há muitos políticos que não esperarão e vão aproveitar o festejo de Momo para colocar o bloco na rua. 

Uns e outros estarão “desfilando” nas redes sociais “fantasiados de virtudes” para tentar conquistar o eleitor. Pela passarela da internet estarão se apresentando com perfomances tais como, “Pura Pureza Sobre o Céu da Morena”, “Honestão do Prosa”, “O Amigão do Segredo” e por aí vai. Essa gente!...

Em clima de descontração no plenário, no dia 4, o deputado Londres Machado, que aniversariou no dia anterior, recebeu presente de Paulo Duarte, em nome de todos os parlamentates: um par de tênis. Para justificar o mimo, ele explicou que Londres hoje é o que se chama de Nova Tendência de Viver a Maturidade, em inglês New Older Living Trend (Nolt). O parlamentar disse que o decano colega fazia brincadeiras recorrentes sobre os tênis que ele usava e decidiu partir para o desafio: se ele recebesse um par teria que usá-lo.

Londres respondeu com maestria, agradecendo a todos e dizendo que iria calçá-los durante a campanha eleitoral, percorrendo os municípios e trazendo de volta para mostrar que andou por todo o MS. Foi aplaudido que só.

Neiba Ota
Maria Eduarda Portella Amorim

Ironia

Tchurminha da direita está ironizando a tentativa do PT de MS se acertar politicamente com a senadora Soraya Thronicke (Podemos) para que a parlamentar venha fazer “dobradinha” com Vander Loubet. Dizem eles que os petistas não conseguem “sobreviver” sem o Bolsonaro, tanto é que vão buscar uma “bolsonarista juramentada de outrora e hoje dissidente” para tentar conquistar vagas no Senado. Como se vê...

Pulou fora

O vereador Professor Riverton anunciou a saída da liderança do PP na Câmara Municipal de Campo Grande. A justificativa foi que não estaria concordando com o que vem acontecendo e aproveitou para fazer críticas à gestão da prefeita Adriane, também do seu partido, considerando que 2025 foi um ano difícil, com poucas entregas na saúde e na infraestrutura. Disse ainda que, a partir de agora, terá uma posição independente. 

Itinerante

Será neste sábado mais uma edição do atendimento itinerante em Campo Grande do Tribunal Regional Eleitoral de MS. Das 8h às 15h, a ação será na Escola Estadual Professora Élia França Cardoso, na Rua Sargento Jonas Sérgio de Oliveira, nº 297, Jardim São Conrado. A coordenação é da 44ª Zona Eleitoral da Capital.

* Colaborou Tatyane Gameiro

Correio B

Feira do Panamá terá dois dias de Carnaval

Em sua 16ª edição, a feira terá dois dias de atrações musicais e opções para todos os gostos neste fim de semana

06/02/2026 15h00

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

A Feira do Panamá chega à sua 16ª edição em ritmo carnavalesco. Serão dois dias de atração para toda a família, em parceria com o projeto Meu Bairro é Show, no bairro Jardim Panamá, em Campo Grande.

A feira de economia criativa movimentou o bairro e marcou território com atrações culturais, envolvendo moradores desde a primeira edição. Ao longo dos anos, foram diversas apresentações voltadas à comunidade.

O espaço caiu no gosto da população, que não pode perder a folia de 2026, que começa no sábado (7) e se estende até domingo (8), com apresentações de Patrícia e Adriana e da dupla Fred e Victor.

Além disso, serão distribuídas cartelas gratuitas para os frequentadores, que irão concorrer a um show de prêmios pensado com carinho pelos idealizadores, em agradecimento a quem prestigia e movimenta a economia criativa.

 

 

 

Anote na agenda para não perder nada:

  • Sábado (7) - Shows de Patrícia e Adriana e Fred e Victor, a partir das 17h. Os participantes receberão cartelas gratuitas e concorrerão a prêmios que vão desde eletrodomésticos até valores diferenciados via Pix.
  • No domingo (8), a programação começa às 9h com apresentação de Mari Amada, pelo Projeto Baú Musical. Às 11h, enquanto o público aproveita uma bebida gelada e se delicia com quitutes da feira, é o momento de curtir o Sampa do Padrinho.

Está pensando que acabou? Reponha o glitter, porque às 15h tem mais samba com o Trio TPM.

Serviço

16ª edição da Feira do Panamá


Projeto Meu Bairro é Show

Sábado (7)

  • A partir das 16h
  • Show de prêmios às 17h (cartelas gratuitas e muito mais)
  • Shows:
  • 19h – Patrícia e Adriana, Fred e Victor

Domingo (8)

  • Tradicional Feira Cultural do Panamá
  • Horário: das 9h às 16h
  • Atrações: samba, gastronomia diversa, artesanato e área kids
  • Endereço: Rua Palestina com Náutico, bairro Jardim Panamá
     

