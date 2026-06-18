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Feira Literária de Bonito celebra 10 anos e reúne nomes como Pedro Bial e Jorge Vercillo

Feira Literária de Bonito celebra 10 anos com programação que reúne grandes nomes da cultura brasileira entre os dias 7 e 12 de julho e reforça papel de Bonito como referência cultural em MS

Mariana Piell

Mariana Piell

18/06/2026 - 08h30
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A literatura será novamente o ponto de encontro entre diferentes linguagens artísticas na 10ª edição da Feira Literária de Bonito (Flib). Entre os dias 7 e 12 de julho, a Praça da Liberdade receberá escritores, poetas, músicos, atores e pensadores que ajudam a construir parte importante da produção cultural brasileira contemporânea.

Em clima de celebração pelos 10 anos do evento, a programação reúne nomes consagrados como Pedro Bial, Paulo Betti, Itamar Vieira Junior, Sandra Sá, Jorge Vercillo, Daniel Munduruku, Sérgio Vaz e Luiz Antônio Simas.

Com o tema “Literatura: histórias de nossas memórias”, a edição deste ano reforça a capacidade da feira de promover o diálogo entre literatura, educação, memória, identidade e outras expressões artísticas.

Ao longo de seis dias, o público poderá acompanhar palestras, mesas literárias, apresentações musicais, espetáculos teatrais, encontros com autores, atividades voltadas ao público infantil e ações formativas.

A expectativa é de repetir o sucesso dos últimos anos e transformar novamente Bonito em um grande palco cultural a céu aberto.

7 de julho

A abertura oficial desta edição da Flib acontece no dia 7 de julho, com o espetáculo teatral “De Carona com a Cultura”, protagonizado por Paulo Betti.

Um dos atores mais reconhecidos do País, Betti construiu uma carreira de décadas no teatro, na televisão e no cinema. No monólogo que abre a feira, ele reúne histórias pessoais, lembranças de sua trajetória artística e reflexões sobre a cultura brasileira.

8 de julho

O dia 8 de julho será marcado pela presença de Daniel Munduruku, considerado uma das principais referências da literatura indígena brasileira.

Autor de dezenas de obras voltadas para crianças, jovens e adultos, Munduruku participa de encontro com crianças indígenas da Aldeinha e também ministra palestra dentro do eixo temático “Literatura, natureza e outras cartografias”.

Sua participação amplia o debate sobre ancestralidade, território, memória e valorização dos povos originários, temas que vêm ganhando espaço cada vez maior na literatura brasileira contemporânea.

Ao longo de sua trajetória, o escritor tem desempenhado um papel importante na difusão das culturas indígenas e na construção de narrativas que valorizam saberes tradicionais e identidades historicamente invisibilizadas.

Também neste dia, o poeta Sérgio Vaz leva para Bonito uma das vozes mais influentes da literatura periférica brasileira.

Fundador da Cooperifa, movimento cultural criado na periferia de São Paulo, Vaz tornou-se referência nacional ao transformar a poesia em instrumento de inclusão, mobilização social e democratização do acesso à leitura.

Na palestra “O Delírio da Palavra e a Imaginação”, o autor propõe uma reflexão sobre o poder criativo da linguagem e sobre a literatura como ferramenta de resistência e transformação social.

9 de julho

A programação do dia 9 de julho reúne três convidados que dialogam com diferentes dimensões da criação artística.

Leonardo Piana participa da conversa “O Delírio da Palavra e a Invenção da Realidade”. Autor premiado, ele é reconhecido por obras que exploram os limites entre imaginação, memória e realidade.

Já Oscar Nakasato integra a mesa “Natureza, fronteiras e travessias”. Vencedor do Prêmio Jabuti pelo romance “Nihonjin”, o escritor se destacou ao abordar temas ligados à imigração japonesa, identidade e pertencimento, construindo uma narrativa que dialoga diretamente com a formação multicultural do Brasil.

A noite ainda reserva espaço para a música com Pedro Luís. Cantor, compositor e poeta, ele apresenta um espetáculo intimista que reúne literatura e canção. O projeto combina leitura de textos, reflexões sobre o processo criativo e apresentações acústicas de músicas que marcaram sua trajetória.

10 de julho

No dia 10 de julho, o evento traz um dos nomes mais celebrados da literatura brasileira contemporânea.
Autor do fenômeno editorial “Torto Arado”, Itamar Vieira Junior conquistou leitores dentro e fora do País ao abordar temas como memória, oralidade, ancestralidade, desigualdade social e relações familiares.

A obra recebeu alguns dos principais prêmios literários da língua portuguesa, incluindo Jabuti, Oceanos e Leya, consolidando o escritor entre os autores mais relevantes de sua geração.

Na Flib, Itamar participa de encontro com o público em uma programação que promete atrair leitores interessados em discutir as transformações da literatura brasileira contemporânea.

Além de “Torto Arado”, o autor também ganhou destaque com “Salvar o Fogo”, romance que aprofunda discussões sobre poder, violência, pertencimento e resistência.

Ainda no mesmo dia, a programação literária inclui a participação de Marcílio França Castro e Luiz Antônio Simas.

Castro integra a conversa “O Escritor como Leitor”, discutindo os caminhos da criação literária e a influência da leitura na formação dos autores.

Já Simas apresenta a palestra “Memória das nossas histórias”. Historiador, professor e escritor, ele se tornou uma das principais vozes na valorização das culturas populares brasileiras, explorando temas como samba, religiosidade, festas populares e tradições de rua.

A programação deste dia será encerrada com um dos shows mais aguardados da feira.

Sandra Sá sobe ao palco trazendo sucessos que marcaram sua trajetória na música brasileira. Dona de uma voz inconfundível, a cantora se consolidou como referência na soul music nacional e ajudou a construir uma carreira marcada pelo diálogo entre samba-rock, funk, soul e MPB.

11 de julho

Entre os convidados mais aguardados desta edição está o jornalista, escritor e apresentador Pedro Bial. Conhecido por sua atuação na televisão, no jornalismo e na literatura, ele participa da programação do dia 11 de julho, quando fará o lançamento de seu novo livro e um encontro especial com o público.

Ao longo da carreira, o autor construiu uma trajetória marcada pela observação da sociedade brasileira, pela valorização das histórias humanas e pela capacidade de transformar experiências em narrativas capazes de dialogar com públicos diversos.

Também neste dia, o público poderá acompanhar encontros com Ana Martins Marques e Mariana Salomão Carrara.

Considerada uma das vozes mais importantes da poesia brasileira contemporânea, Ana Martins Marques apresenta a conversa “Armadilhas poéticas”. Sua obra é marcada pela capacidade de transformar situações cotidianas em reflexões delicadas sobre linguagem, afetos e experiência humana.

Mariana Salomão Carrara, por sua vez, chega à Flib após consolidar o seu nome entre os principais autores da nova geração da literatura brasileira. Defensora pública e escritora, ela acumula indicações e premiações importantes, além de obras reconhecidas pela crítica especializada.

Neste ano, lançou o romance “Cláudia Vera Feliz Natal”, ampliando uma trajetória marcada pela investigação de temas humanos, sociais e existenciais.

Ao fim da programação, Jorge Vercillo sobe ao palco com um repertório que reúne sucessos acumulados ao longo de décadas de carreira. Conhecido por canções que atravessam gerações, o cantor e compositor apresenta músicas marcadas pelo romantismo, pela sofisticação melódica e pela forte conexão com o público.

Dez anos

Criada em 2015, a Flib tornou-se uma das principais iniciativas de incentivo à leitura em Mato Grosso do Sul. Ao longo de nove edições, o evento reuniu mais de 260 autores, promoveu atividades educacionais com milhares de estudantes e fortaleceu a presença da literatura no interior do Estado.

Neste ano, além de celebrar uma década de existência, a feira presta homenagem a duas figuras importantes da cultura brasileira: a escritora Lygia Fagundes Telles, uma das maiores autoras da literatura nacional, e o escritor e editor douradense Luciano Serafim, que participou ativamente da história do evento e faleceu no ano passado.

Integrante do Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul desde 2025, a Flib também ajuda a consolidar Bonito não apenas como destino turístico internacional, mas como importante polo cultural do Estado.

Com uma programação que reúne grandes nomes da literatura, da música, do teatro e do pensamento brasileiro, a edição comemorativa promete transformar a Praça da Liberdade em um espaço de encontro entre histórias, memórias e diferentes formas de viver a cultura.

>> Serviço

10ª Feira Literária de Bonito (Flib)

Data: 7 a 12 de julho;
Local: Praça da Liberdade – Bonito;
Programação completa: flibonito.com

Diálogo

Na política, em ano eleitoral, adversário de ontem vira aliado de hoje... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (17)

17/06/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Khalil Gibran - Escritor Libanês

"Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos; e, por estranho que pareça, sou grato a esses professores”.

FELPUDA

Na política, em ano eleitoral, adversário de ontem vira aliado de hoje, sem nem pedir desculpas. Os antigos rivais, em muitos dos casos, dividem o mesmo palanque e sorrisos fotográficos. Essa “engenharia partidária” dos acordos, na disputa pelo poder, lembra casa velha com telhado novo. Pode até não chover por cima, mas as paredes continuam rachadas. E é justamente por elas que entra a desconfiança. O eleitor conhece bem esse tipo de reforma. Só muda a tinta, mas o alicerce permanece o mesmo. Assim, todo cuidado é pouco...

Diálogo

Cidadania

Japorã tenta viabilizar junto ao governo estadual a implantação de uma Sala da Cidadania no município. Lideranças políticas do município estiveram em Campo Grande para fazer a reivindicação. O espaço concentraria serviços como emissão de documentos.

Mais

Também haveria orientação sobre direitos, acesso a programas sociais e atendimento voltado a grupos em situação de vulnerabilidade. A ideia é evitar que moradores precisem se deslocar para outras cidades em busca de serviços públicos essenciais.

Diálogo Durante encontro casual, José Marques e Elizabeth Puccinelli - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Priscila Borgonovi - Foto: Divulgação

Cautela 

O distinto eleitor faria enorme favor a si mesmo se dedicasse alguns minutos para descobrir quem pretende se empregar pelas bandas de Brasília. Em 2022, por exemplo, surgiu a “brilhante ideia” de flexibilizar punição  para determinados furtos. A proposta foi de uma deputada do Psol com co-autoria de mais sete parlamentares e ainda reduzia as chances de prisão até para os larápios reincidentes. Tudo “muito humanitário”. Dá licença, vai!...

Golpe

O Detran-MS acendeu o alerta para a circulação de sites falsos que imitam o portal oficial, justamente em época de licenciamento. Uma motorista desconfiou de endereço estranho e escapou do golpe antes de pagar a guia, comunicando o órgão sobre a ação dos golpistas. Pouco mais de dez minutos após a denúncia, o site fraudulento foi retirado do ar por se tratar de um clone do portal oficial. A recomendação é simples: confira se o endereço termina em ms.gov.br.

Condenado

A Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a condenação de um pai por violência psicológica e verbal contra a própria filha. Ele teve que pagar indenização de R$ 15 mil por danos morais e ainda ressarcir R$ 2,1 mil gastos com tratamento psiquiátrico. Os desembargadores entenderam que ameaças, perseguições e agressões agravaram o quadro de depressão e ansiedade da vítima. O motivo das agressões seria porque ela começou a se relacionar com o atual marido.

ANIVERSARIANTES 

Yassmin Sleiman Saab;
Rodrigo Marques;
Cicero Carlos da Silva;
Geraldo Zamlutti;
Dr. Júlio Roberto Siqueira Cardoso;
Ubirajara Rezende Salgado;
Renata Sibeli Siqueira;
Nelson Machado;
Dr. Ricardo Buainain Bomussa;
Katsuaki Yasunaka;
Paulo Sergio Lopes Cristaldo;
Rosemary Cavassa de Almeida;
Dr. Lucides Leite de Medeiros;
Israel Silvesso;
Oscar Luiz Moselle;
Arlindo de Oliveira Sampaio Jorge;
Flávia Victorio Schafer;
Antonio Ferreira Filho;
Enoel Soares Penzo;
Antonio Auxiliador Nantes;
Maria Auxiliadora de Souza Almeida;
Zeno Vitorino Brazuna;
Adilson Venâncio Paniago Trindade;
Maria Cristina Possari Lemos;
Dra. Sandra Regina Chahuan Tobji Hernandes;
Dr. Hermindo de David;
Roberto Valadares Santos;
Alaor Ferreira Cação;
Acelino de Souza Cristaldo;
Paulo César Franjotti;
Marley Lopes;
Renata Salmazo;
Haydêe Aparecida Souza Seidenfuss;
Simone Ferreira Leal;
Adriano Vitória do Nascimento;
Silvia Aparecida Ferraz;
Leandro do Nascimento Bezerra;
Márcio Pacheco de Moraes;
Carla Adriana Fontoura Carlana;
Neuza Alice Pereira;
Paulo César Pereira da Silva;
Vera Amaral de Lima;
Pedro Alves dos Santos;
Mário Seiti Shiraishi;
Elso de Oliveira Duarte;
Herculano Amador Filho;
Sônia Maria Andrade dos Santos;
Estela Maris Bernardo;
Ary Corrêa Addor;
Maria de Fátima Costa;
Marluci Barbosa Echeverria;
Arno Antonio Gai;
Semíramis Rocha;
Vicente João Interlando Júnior;
Juliana Claudia Honório Lyrio;
Aparecido Wanderley Rosa Conde;
Carlos Alberto dos Santos Lopes;
Gilberto Ozuma;
Maria Auxiliadora Gomes;
Izabel Cristina de Oliveira;
Valda Pereira de Freitas de Souza;
Márcia Cristina Razuk Jorge;
Eulaine de Oliveira Pereira Pombeiro;
Emília Yoshie Akamine Nakasato;
Yvone Aparecida Burato Marques;
Cleuza Baís Leal;
Dra. Laudicéia Maeoka Amarilha;
Arnaldo Nogueira da Silva;
Lilian Ribeiro de Andrade;
Pedro Mejer Glaychman;
João Henrique Martins Andrade;
Roseli Martins Corrêa;
Adriana Knibbe;
Fabio Moreno Travain Ferreira;
Sônia Zeole Teodoro;
Alexandre Yamazaki;
José Henrique Ibanez;
Elizângela Aparecida dos Santos;
Denise Barbosa da Silva Almeida;
Douglas Wagner Van Spitzenbergen;
Valton Moreira Pael Junior;
Jorge Massashigue Kaku;
Luiz Ricardo Junqueira de Lima;
Eugênia Portela de Siqueira Marques;
Cristiane Lopes de Oliveira;
Mateus da Fonseca;
Emory Peron Coelho Razuk;
Flávio Nantes de Castro;
Jânio Luiz Pereira;
Helaine de Souza Medeiros;
Olivia Jurca Marini Pinheiro de Lacerda;
Eduardo dos Santos Soares;
Kamyla Cristina de Souza Pereira;
Douglas da Costa Cardoso;
Janes Lau Pini;
Maria Amália Vilela;
Edmar Batistela;
Adriana Del Bianco;
Carlos Lourenço Mitsuoshi;
Daltro Hayashida;
Sidiney Bossay dos Santos;
Oscar Augusto Leite de Barros;
Wesley Miyai Majolo;
Maria Auxiliadora Correia Porto;
Silvio Fernando Martins Portugal.

Colaborou com Tatyane Gameiro

cultura

Festival de Inverno de Bonito terá shows de Seu Jorge, Ferrugem e Leo Foguete

Evento será realizado de 26 a 30 de agosto de 2026, com ampla programação cultural e gratuita

16/06/2026 14h30

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Ferrugem, Leo Foguete e Seu Jorge são atrações já confirmadas no Festival de Inverno de Bonito

Ferrugem, Leo Foguete e Seu Jorge são atrações já confirmadas no Festival de Inverno de Bonito Foto: Reprodução

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O Festival de Inverno de Bonito será realizado de 26 a 30 de agosto neste ano, com ampla programação cultural, todas gratuitas. As atrações nacionais já confirmadas incluem os cantores Ferrugem, Leo Foguete e Seu Jorge.

Para esta nona edição, a programação integra arte, território, memória e identidade, apresentando uma proposta inspirada na ideia de que a arte nasce de muitos lugares e se manifesta em diferentes linguagens, conectando pessoas, histórias e experiências.

A identidade visual desta edição tem como símbolo o udu-de-coroa-azul, ave emblemática de Bonito, reforçando a relação entre cultura, natureza e pertencimento.

Os shows nacionais serão realizados nas seguintes datas:

  • 27 de agosto - Leo Foguete
  • 28 de agosto - Ferrugem
  • 29 de agosto - Seu Jorge

Além dos shows, a programação cultural também conta com apresentações de dança, espetáculos teatrais, exposições de artes visuais, feira de artesanato, atividades formativas e uma edição especial do Cine Câmara.

De acordo com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), nos próximos dias será lançado o edital para seleção das atrações regionais que integrarão a programação, com espaço para artistas, grupos e coletivos culturais de todas as regiões do Estado.

A programação completa será divulgada posteriormente, após a seleção de todas as atrações.

Expectativa

O diretor-presidente da FCMS, Eduardo Mendes, afirma que a expectativa é de uma edição histórica.

"O Festival de Inverno de Bonito é um dos maiores patrimônios culturais do nosso Estado. Estamos preparando uma edição que une grandes atrações nacionais à força da nossa produção artística regional, promovendo cultura, turismo e desenvolvimento econômico. A expectativa é receber milhares de visitantes e proporcionar experiências inesquecíveis para quem vive e para quem visita Mato Grosso do Sul", afirmou Mendes.

O prefeito de Bonito também destaca a importância do evento para o município, destacando que o festival fortalece a identidade de vocação natural para receber pessoas do mundo inteiro.

"É um evento que movimenta a economia, gera oportunidades para empreendedores locais e valoriza nossa cultura. Estamos felizes em receber mais uma edição desse grande encontro entre arte, natureza e comunidade", disse.

O Festival de Inverno de Bonito é realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, em parceria com a Prefeitura de Bonito.

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