Todo dia é dia dele

O tiramisù, a trufa de café com leite e o bolo de chocolate com café provam deliciosamente que a fruta do cafeeiro não é somente para se beber e cai muitíssimo bem como opção de sobremesa - Piabay/Bruno Marconato/Divino Fogão

Sexta-feira, 14 de abril, foi o Dia Mundial do Café, como se a bebida (ou a fruta de sua origem) mais consumida no Brasil e em todo o planeta, depois da água, precisasse de um empurrãozinho para ser lembrada. A Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) informa que a data foi criada para valorizar a indústria cafeeira.

Segundo a entidade, o produto é consumido por nove entre 10 pessoas com mais de 15 anos no País, sendo o Brasil, há décadas, o maior produtor e exportador da fruta no mundo. Na aventura do sabor de hoje, você poderá conhecer um pouco mais sobre o café e também aprender a preparar três deliciosas sobremesas com o produto: trufa de café com leite, bolo de chocolate com café e tiramisù.

Por muito tempo, costumava-se dizer que o brasileiro ficava sempre com a “borra”, uma alusão à baixa qualidade do café consumido em território nacional quando comparado com as valiosas sacas dos grãos de melhor qualidade que passariam longe das nossas xícaras. Mas o consumo do café por aqui vem passando por intensa sofisticação.

GRÃOS SENSORIAIS



Os grãos especiais não param de atrair atenção, conquistando, cada vez mais, novos bebedores ou ampliando a sua presença no paladar de quem já os consome. No intervalo de um ano, os chamados cafés premium tiveram um aumento de 20% em seu consumo.

As cafeterias e casas de degustação especializada se multiplicam, por exemplo, em diferentes regiões de Campo Grande – mesmo assim, tem gente que reclama por mais opções –, e as máquinas domésticas de expresso, bem como as cafeteiras italianas, tornaram-se objetos comuns nos lares.

O tipo de grão importa, sim. Mas, em termos bem genéricos, o café especial é aquele sem impureza. Ou seja, o produto precisa registrar pelo menos 80 pontos conforme o critério dos baristas, como se chamam os profissionais especializados em cafés de alta qualidade.

Os grãos precisam apresentar homogeneidade de tamanho e todo o processo, da colheita à xícara, deve ser submetido a um rígido controle. Todo esse manejo cuidadoso, que envolve, inclusive, a torra “consciente”, tem um único objetivo: a melhor experiência sensorial que a bebida pode proporcionar.

FAZ BEM, MAS CUIDADO!



De acordo com Lídia Tiggemann Prando, doutora em engenharia de alimentos, os principais benefícios do consumo de cafeína incluem o favorecimento da capacidade de concentração, a melhoria no desempenho de tarefas e exercícios físicos, a melhoria no funcionamento do intestino e em sintomas respiratórios, a diminuição do cansaço e da sonolência e até mesmo a redução dos riscos de Parkinson e de Alzheimer.

Porém, alerta a especialista, o consumo elevado da bebida pode ser prejudicial para pessoas que possuem úlcera, gastrite ou sofrem com ataques de pânico e de ansiedade. A receita de tiramisù desta página é assinada por Lídia, que diz o seguinte sobre a guloseima de origem italiana.

“O tiramisù é uma sobremesa clássica italiana que leva o café em sua composição. Geralmente utilizamos o café passado e preparado com um sabor intenso, mas em contraste com o queijo mascarpone, o café apenas ressalta os demais sabores”, afirma a expert em alimentação.

FELIZ CAFÉ



Então, estamos conversados. Tente o tiramisù e também a trufa de café com leite e o bolo de chocolate com café. De preferência, sempre acompanhados de um cafezinho, pois a bebida apura as nuances de sabor na degustação das três sobremesas. Saboreá-las, muitos garantem, garantirá três faces da felicidade. Seja feliz, portanto.

A trufa é a mais fácil de preparar. Você vai gastar apenas uns 40 minutos e, nas medidas da receita desta página, pode render até 15 unidades bem servidas. Agora, avental a postos. Ao trabalho e bom apetite!

Trufa de café com leite

Ingredientes:



> 200 gramas de leite condensado;

> 120 gramas de leite em pó;

> 15 gramas de café solúvel;

> 200 gramas de chocolate em pó.



Modo de Preparo:



Em um recipiente, misture o leite condensado e o café solúvel até homogeneizar. Acrescente o leite em pó até obter uma consistência de enrolar. Faça bolinhas e passe no chocolate em pó. Coloque em forminhas e sirva. Acrescente um grão de café para decorar e sirva.

Bolo de chocolate com café

Ingredientes:



> 2 xícaras de farinha

de trigo;

> 1 xícara de leite;

> 8 colheres (sopa) de óleo;

> 3 colheres (chá) de

fermento químico;

> 1 xícara de açúcar

mascavo;

> 1 xícara de açúcar

refinado;

> 1 xícara de cacau

em pó 70%;

> 1 pitada de sal;

> 200 ml de café pronto frio

> Papel-manteiga para

a forma.

Modo de Preparo:

Prepare uma forma redonda sem fundo removível. Passe manteiga na forma, coloque papel-manteiga no fundo da forma e depois polvilhe com farinha de trigo. Para a massa do bolo, em uma tigela, peneire os ingredientes secos sem o fermento e misture. Adicione o óleo e o leite e mexa bem. Em seguida, coloque o fermento, misture e coloque a massa do bolo na forma. Em cima do bolo, despeje o café frio e leve para assar por cerca de 30 a 40 minutos em forno médio. Verifique o ponto, retire do forno e espere esfriar um pouco antes de servir.

Tiramisù

Ingredientes:

> 25 ml de vinho marsala seco;

> 250 gramas de biscoito savoiardi;

> 35 gramas de cacau em pó;

> 40 gramas de café em pó torrado e moído;

> 400 gramas de mascarpone;

> 60 gramas de açúcar refinado;

> 4 ovos.