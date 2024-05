Tragédia Grega, encontro literário e longa produzido em MS, estão entre os destaques culturais

O diretor Mhiguel Horta faz a pré-estreia de seu longa- metragem hoje, às 19h, no Museu da Imagem e do Som (MIS), com entrada gratuita ao público - Foto: Divulgação

Montada pela primeira vez em Campo Grande, a tragédia grega “Antígona”, de Sófocles, com direção de Fernandes F. e a atriz Thaís Umar no papel principal, está em cartaz hoje, a partir das 20h, no Teatro Allan Kardec

(Av. América, nº 653, Vila Planalto), na segunda e última apresentação de sua temporada de estreia.

A produção leva a assinatura do Arrebol Cultural UEMS e conta com mais quatro intérpretes no elenco: Carlo Fabrizio (Creonte), Henrique Maciel (Hêmon, filho de Creonte e noivo de Antígona), Fábio Rezende (Tirésias e o Guarda) e Pietra Silva (Ismênia, irmã da protagonista).

No enredo, a luta da heroína de Sófocles para dar um enterro digno a um de seus irmãos, Polinices, que morreu – assim como o outro, Etéocles – na disputa familiar pelo reino de Tebas. Para Creonte, que acabou ascendendo ao trono, somente o segundo teria direito às honras fúnebres, contra o que se insurge Antígona.

Escrita no ano de 442 da era pré-Cristã, a tragédia de Sófocles é considerada a peça teatral mais representada do mundo, superando, por exemplo, os textos do inglês William Shakespeare.

" 'Antígona’ foi tema da minha dissertação de mestrado. Desde então, eu tinha o desejo de montar o texto, o que se tornou realidade quando conheci Thaís e soube do seu sonho em protagonizar o texto”, afirma o diretor.

“Adaptar o texto não foi exatamente fácil, porém, a maior dificuldade foi achar o tom exato das personagens. O grande achado foi descobrir a atualidade do texto, principalmente nas falas de Creonte, o antagonista”, diz Fernandes F., que é professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). “A força dessa heroína, a determinação e o profundo amor que ela demonstra é o que me atrai. Ela é um arquétipo que me remete à esperança. Eu tenho uma admiração por essa escrita de Sófocles e esse universo de temas tão profundos e atemporais. Li ‘Antígona’ na época da faculdade [de Filosofia, concluída em 2007] e me interessei muito sobre todo o universo da tragédia. Espero que uma mensagem de amor e esperança chegue no público”, afirma Thaís Umar, que tem 37 anos, sendo 15 apenas de carreira.

Os ingressos, a partir de R$ 45 (meia entrada), estão disponíveis via linktr.ee/antigonaarrebolculturaluems ou direto na bilheteria do teatro.

LONGA INÉDITO

Tem longa-metragem inédito de MS com pré-estreia marcada para hoje no Museu da Imagem e do Som (MIS).

Trata-se de “Olhai o Silêncio”, dirigido por Mhiguel Horta, que será exibido às 19h. Com roteiro inspirado na história de Zequinha, menino adotado pelo criador do Instituto Sul Matogrossense para Cegos Florivaldo Vargas (Ismac), o filme será exibido com legendas para contemplar pessoas com deficiência auditiva.

“A expectativa é das melhores. O elenco está emocionado. Vão levar suas famílias para a exibição. Estão me agradecendo, querendo homenagear... Estou muito lisonjeado com essa conquista!”, relata o diretor, que planeja sessões também com audiodescrição em breve.

Além de recursos do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC), o projeto foi aprovado em edital do Fundo de Investimentos Culturais (FIC-MS), do governo do Estado, com orçamento de média-metragem.

A entrada é gratuita. O MIS fica localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 559.

“CAIXA D’ÁGUA”

Em sua segunda edição, o projeto Miolo – Circuito de Leituras Integrais leva amanhã ao Copo Bar, no Centro, a escritora Luiza Romão – vencedora do Prêmio Jabuti 2022 na categoria Poesia com o livro “Também Guardamos Pedras”.

A autora paulista vai conduzir a leitura, na íntegra, a partir das 17h30min, de “Caixa D’Água”, a obra mais recente de Febraro de Oliveira. Karô Castanha e Isloany Machado também participam da leitura e mediarão um bate-papo após a sessão, que tem entrada franca.

No domingo, o Miolo promove uma oficina de escrita criativa gratuita que também será ministrada por Luiza.

A atividade será na sede da Central Única das Favelas de Campo Grande (Cufa), no Bairro São Conrado. Restam poucas vagas, e os interessados devem se inscrever pelo link na descrição do perfil @hamorlivraria (Instagram).

CORUMBÁ NEGRA

Amanhã, a startup Bela Oyá Pantanal realiza o Circuito Especial Corumbá Negra por Oyá, que integra o projeto Caminhada Negra, da plataforma de afroturismo Guia Negro, com início às 8h30min na Casa Vasquez (Ladeira José Bonifácio, nº 171), em frente à Praça Porto Geral, na Cidade Branca. As reservas podem ser feitas via Sympla.

O circuito será guiado por Thayná Cambará.

“A programação inclui rodas de conversa ancestrais, visitas espirituais aos terreiros, bênçãos de Dona Cotó – uma das lideranças mais antigas de comunidade negra de Corumbá –, passeio de barco no Rio Paraguai e degustação de pratos típicos da culinária local. Além disso, haverá celebrações especiais neste mês dedicadas ao Preto Velho, à abolição da escravatura [Lei Áurea] e ao Dia Mundial da África [25/5]”, diz Thayná.

NAS TELONAS

“Morando com o Crush” é um dos destaques entre as estreias no cinema. A comédia romântica, dirigida por Hsu Chien Hsin, narra as atribulações de Luana (Giulia Benite) e Hugo (Vitor Figueiredo), dois colegas de escola que secretamente nutrem uma paixão um pelo outro.

No entanto, manter seus sentimentos escondidos se torna uma tarefa desafiadora quando Antônia (Carina Sacchelli), mãe de Hugo, e Fábio (Marcos Pasquim), pai de Luana, decidem iniciar um relacionamento e morar juntos.

