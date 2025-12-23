Tremenda de uma "cascata" a informação apregoada pelo governo de Lula que... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Cecília Meireles - escritora brasileira

Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e ninguém que não entenda”

Felpuda

Tremenda de uma “cascata” a informação apregoada pelo governo de Lula que ele ressarciu os aposentados, vítimas da roubalheira de esquema que envolve pessoas ligadas ao INSS, empresas privadas, ONGs, laranjas e políticos. Na realidade, essa conta sobrou para o cidadão, inclusive os próprios aposentados que pagam Imposto de Renda. Nenhum dos bandidos até agora restituiu aos cofres públicos o dinheiro que roubou. Aliás, a maioria está sendo blindada de forma vergonhosa. Há quem diga até que buscam “freio” para que a CPMI do INSS comece a patinar e não avance. Lamentável!

Pra cabeça

Quem entrará em 2026 com problemas no Conselho de Ética da Câmara é a deputada federal Camila Jara, do PT. O Partido Novo protocolou representação contra ela.

Mais

A acusação é de violação do decoro, ao se envolver na confusão originada quando da retirada à força de Glauber Braga, do Psol, e de ofensa ao secretário-geral da Mesa Diretora.

O vorí-vorí, tradicional prato paraguaio, foi eleito o melhor do mundo na lista anual do Taste Atlas, plataforma internacional que reúne avaliações gastronômicas de todas as partes do planeta. A iguaria recebeu nota 4,64 de 5, com base em votos de usuários reais que experimentaram o prato. Conhecido também como borí-borí, o vorí-vorí é descrito pelo portal como “a icônica sopa de galinha paraguaia com bolinhos de fubá recheados com queijo”. Rico em sabor, textura e história, o prato ocupa um lugar especial na mesa das famílias paraguaias e agora também no cenário global da gastronomia. Nos últimos anos, o vorí-vorí já havia figurado entre as melhores sopas do mundo em rankings do mesmo portal, reforçando sua reputação. A lista do Taste Atlas se tornou referência global por utilizar um sistema que identifica e descarta avaliações nacionalistas ou feitas por robôs, garantindo legitimidade às escolhas.

Chayene Marques Georges Amaral e Luiz Renê Gonçalves Amaral

Camila Fremder

Prova de fogo

O atual time que forma o entorno do governador Eduardo Riedel terá, no próximo ano, prova de fogo, porque a missão deverá ser reeleger o “chefe” para o segundo mandato. Será o momento de a tchurminha provar quem é quem na estrutura. Quando foi eleito em 2022, Riedel nunca havia disputado uma eleição, porém, tinha um grupo político forte que sabia “o caminho das pedras”, o que foi fundamental para sua vitória. Em 2026, ele não poderá contar com esse pessoal.

Nem tanto

O PT em Mato Grosso do Sul já não estaria demonstrando, digamos, tanto amor pela candidatura de Simone Tebet (MDB) ao Senado pelo Estado, achando ser melhor por São Paulo. Lideranças petistas cá dessas bandas dizem que a ministra poderá ser um dos nomes para suceder a Lula. Ela figura entre algumas opções para ocupar o trono petista. A lista tem Alckmin, do PSB, e Haddad, o único do PT. Tudo indica que não se faz mais petista raiz como antigamente...

Entrave

Nos bastidores, o que se fala é que a ministra Simone Tebet, até então considerada excelente opção para disputar o Senado por MS, seria fonte de problemas. Algumas das alas do PT teriam torcido o nariz com a possibilidade de ela disputar pelo partido, até porque esse time lembra de que, quando candidata à Presidência, ela desferiu ataques a Lula. Além disso, há dúvidas se no Estado teria potencial eleitoral para o embate com outros candidatos, em sua maioria da direita, tendo em vista que o governo do qual faz parte, dizem, “está caindo pelas tabelas”

ANIVERSARIANTES

Beatriz Rahe Pereira,

Dr. Gevair Ferreira Lima Júnior,

Julianne Stranieri Metello,

Stephan Duailibi Younes,

Maria Fatima Bueno,

Adhemar Mombrum de Carvalho Neto,

Augusto Costa Canhete,

Rosangela Neves,

Edgar Basmage,

Gileno Almeida Costa Nonato,

Sérgio Aguni,

Rinaldo da Silva Cruz,

Edna Maria Potsch Magalhães,

Dr. Márcio Molinari,

Ivo Batista Benites,

Ronaldo Fernandes Donizeti de Jesus,

Fabiano Borges da Silva,

Maria Aparecida Menezes,

Rafael Medina Araujo,

Rosilene Gois Paes,

Antonio Angelo Garcia dos Santos,

Maria Elisa Hindo Dittmar,

Beatriz de Almeida,

Dr. Amaury Bittencourt Gonçalves,

Izabella de Matos Lopes,

Cláudia Regina Di Felice,

Neide machado da Silva Gimenes,

Domingos Puckes,

Silvio Luiz de Moura Leite,

Helder Kohagura,

Maria Clementina Aparício Fernandes,

Aurino Rodrigues Brasil,

Tânia Ignez Pinheiro,

Marilda Flores Haidar,

Samara Carvalho Gomes Binn,

Josselen Resstel Escórcio,

Valdo Maciel Monteiro,

Luiz Eduardo Yukio Egami,

Rafael Ferreira Ribeiro Lima,

Leila Maria de Albuquerque,

Maria Aparecida de Moura Leite,

Datis Alves de Souza,

Aurea Leite de Camargo,

Maria de Fátima Vendas Muzzi,

Thiago Ferraz de Oliveira,

Ruth Lopes Abreu,

Sandra Rodrigues Pereira,

Paulo da Costa Oliveira,

Paulo César Reis Mendonça,

Fernanda Marques Ferreira,

Terezinha Alves Araújo,

Lucilaine Aparecida Tenorio de Medeiros,

Maria Helena Alves Lima,

Rosana Paes de Matos,

Laura Holsback Alvarenga,

Renato de Freitas Martins,

Miriam Fontoura Prata,

Nelson Maia de Melo,

Cleonice Gomes de Oliveira,

Rodolfo de Morais Dias,

Jussara Leite Barbosa,

Hugo Sabatel Neto,

Carolina Saves,

Solange Xavier Vargas,

Augusto Coelho Freire,

Soraia Kesrouani,

Rubens Mendes Pereira,

Lilian Gabriela Heideriche Garcia,

Ana Maria Coimbra Santos,

Nelly Vasconcelos Coelho,

Valmir de Andrade Ferreira,

Eliana Miyuki Aratani Kaiya,

Flávia Ribeiro Ramirez,

Laurinda Paiva Peixoto,

Patrícia de Souza Queiroz,

José Antônio Braga,

Elaine Viana Nunes,

Washington Justino Gonzaga,

Maria Stella Maia Pepino,

Vânia de Toledo Neder,

Osvaldo de Moraes Barros Neto,

Raquel Barbosa Franco,

Suely Ferreira Leal,

João Rafael Sanches Florindo,

Antonio Fernando Cavalcante,

Lúcia Torres Marchine,

Marcos Henrique Boza,

Adriana de Oliveira Rocha,

Suely Luiza Comerlato,

Benedito Celso Dias,

Alirio Leitun,

Débora Queiroz de Oliveira,

Edson Pulchério Alves,

João Borges da Silva Filho,

Mário Zan Moreira,

Marcelo Luiz Ferreira Correa,

Valdecir Jorge,

Sérgio Carlos Borges,

Dr. Ruy Alberto Bueno,

Marta Maria Vicente,

Guilherme Nucci dos Reis,

Marcelo Flores Acosta,

Noêmia Ramos de Oliveira,

Luiz Carlos de Carvalho,

Cláudia Garcia de Souza Trefilo,

Leonardo Marques Mourão,

Maria Delfina Louveira Trindade,

Camyla Queiroz de Faria Gonzales.

*Colaborou Tatyane Gameiro