Trinta dias depois de ser apresentado com pompas e circunstâncias, o projet...Leia na coluna de hoje

Elias Borges - poeta de MS
"Ela é dessas que te deixam sempre no abismo da boca, pendurado numa reticência”.
FELPUDA
Trinta dias depois de ser apresentado com pompas e circunstâncias, o projeto “Centro em Ação” ainda não saiu do papel, segundo se queixa o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, Adelaido Vilas. Ele afirma que a proposta é de revitalização da área central, mas que “intenções” não iluminam ruas, não coíbem furtos e não devolvem a segurança. Para ele, o que era promessa se transforma em rotina de frustração. E reafirma que o centro se apaga aos poucos, com fios arrancados, ares-condicionados levados e vitrines fechadas por precaução. Pode?
Na mão
Os deputados estaduais terão R$ 4 milhões, cada um, em emendas parlamentares, indicando entidades e municípios. No dia 18, foi apresentado o cronograma a ser obedecido em 2026. O governo de MS disponibilizará R$ 94 milhões para o próximo ano.
Otimistas
Elaborada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, a pesquisa Perspectivas Empresariais para Contratações 2025 mostra cenário de otimismo e estabilidade no comércio para o fim de ano. A maioria dos empresários (59%) prevê manter o volume de contratações temporárias do ano passado, enquanto 36% pretendem ampliar as equipes. Apenas 5% projetam redução.
Cronograma
Desse volume de recursos para as emendas, R$ 60 milhões se destinam à saúde. De 1º a 20 de dezembro deste ano, serão elaboradas as indicações feitas pelos parlamentares, definindo onde os recursos serão alocados. Até 8 de maio, será o pagamento das emendas aptas da 1ª etapa. Até 4 de julho, haverá a quitação na modalidade fundo a fundo custeio Saúde. As equipes da Assembleia e dos órgãos executores deverão cumprir os prazos sem prorrogações.
Mais
De acordo ainda com a pesquisa, a primeira quinzena de dezembro será o principal período de contratações, indicada por quase 50% dos empresários. A segunda quinzena aparece com 16%, enquanto 22% devem contratar ainda em novembro. E 88,6% dos empresários têm intenção de efetivar os colaboradores temporários.
É Pique!
Os 80 anos da estimada Faírte Tebet foram comemorados no dia 8, na Estância Gisele, reunindo, como ela mesma definiu, “os amigos do coração”. A iniciativa e organização ficou por conta de Gisele Barbosa e dos Marcio’s (Martins e Benevides).
Colaborou Tatyane Gameiro