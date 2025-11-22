Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

Trinta dias depois de ser apresentado com pompas e circunstâncias, o projet...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (22) e domingo (23)

Ester Figueiredo

22/11/2025 - 00h03
Elias Borges - poeta de MS

"Ela é dessas que te deixam sempre no abismo da boca, pendurado numa reticência”.

 

FELPUDA

Trinta dias depois de ser apresentado com pompas e circunstâncias, o projeto “Centro em Ação” ainda não saiu do papel, segundo se queixa o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, Adelaido Vilas. Ele afirma que a proposta é de revitalização da área central, mas que “intenções” não iluminam ruas, não coíbem furtos e não devolvem a segurança. Para ele, o que era promessa se transforma em rotina de frustração. E reafirma que o centro se apaga aos poucos, com fios arrancados, ares-condicionados levados e vitrines fechadas por precaução. Pode?

Na mão

Os deputados estaduais terão R$ 4 milhões, cada um, em emendas parlamentares, indicando entidades e municípios. No dia 18, foi apresentado o cronograma a ser obedecido em 2026. O governo de MS disponibilizará R$ 94 milhões para o próximo ano.

Otimistas

Elaborada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, a pesquisa Perspectivas Empresariais para Contratações 2025 mostra cenário de otimismo e estabilidade no comércio para o fim de ano. A maioria dos empresários (59%) prevê manter o volume de contratações temporárias do ano passado, enquanto 36% pretendem ampliar as equipes. Apenas 5% projetam redução.

Cronograma

Desse volume de recursos para as emendas, R$ 60 milhões se destinam à saúde. De 1º a 20 de dezembro deste ano, serão elaboradas as indicações feitas pelos parlamentares, definindo onde os recursos serão alocados. Até 8 de maio, será o pagamento das emendas aptas da 1ª etapa. Até 4 de julho, haverá a quitação na modalidade fundo a fundo custeio Saúde. As equipes da Assembleia e dos órgãos executores deverão cumprir os prazos sem prorrogações.

Mais

De acordo ainda com a pesquisa, a primeira quinzena de dezembro será o principal período de contratações, indicada por quase 50% dos empresários. A segunda quinzena aparece com 16%, enquanto 22% devem contratar ainda em novembro. E 88,6% dos empresários têm intenção de efetivar os colaboradores temporários.

É Pique!

Os 80 anos da estimada Faírte Tebet foram comemorados no dia 8, na Estância Gisele, reunindo, como ela mesma definiu, “os amigos do coração”. A iniciativa e organização ficou por conta de Gisele Barbosa e dos Marcio’s (Martins e Benevides).

 

 Aniversariantes

DOMINGO (23)
Colaborou Tatyane Gameiro

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem arte urbana, lançamento no cinema e teatro de rua

Encontro teatral, festival de dança e Dia do Graffiti mostram a força da cultura urbana em Campo Grande, com debates, competições e apresentações gratuitas no Centro Cultural José Octávio Guizzo, na Praça Ary Coelho, no Armazém Cultural e na Vila Nhanhá

21/11/2025 09h30

"Recicle Arte Urbana", pilotada por San Martinez, movimenta Campo Grande amanhã Divulgação

Artistas, pesquisadores, articuladores e gestores culturais de vários estados brasileiros participam, desde quarta-feira, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, do 24º Encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua (RBTR), que segue até domingo.

O evento é uma realização da RBTR em parceria com os grupos: Teatro Imaginário Maracangalha, Flor e Espinho, Teatral Grupo de Risco, Circo do Mato, Pisando Alto, Trupior Circo, Casulo e Clandestino, com apoio da Funarte, do Ministério da Cultura, do governo federal, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, da Setesc, da Rede de Economia Solidária MS, do Comitê de Cultura MS e da vereadora Luiza Ribeiro.

O encontro nacional, realizado anualmente de forma itinerante, é o principal momento de deliberação da RBTR, em que são discutidas as políticas, as ações e as diretrizes que orientam a atuação do movimento em todo o País.

Em Campo Grande, o evento reunirá cerca de 60 articuladoras e articuladores, que participarão de rodas de conversa, plenárias, debates, vivências e apresentações de grupos locais e nacionais.

Entre os temas centrais estão a conjuntura do teatro de rua no Brasil, a formulação de políticas públicas para as artes públicas, a valorização da arte nos espaços abertos e a criação de um programa nacional de apoio e fomento ao teatro de rua.

Confira a programação de espetáculos.

Hoje:

  • “Leno Quer Nascer Flor” (Núcleo Ás de Paus), de Londrina, às 17h, na Praça Ary Coelho;
  • “Estorvo” (Grupo Clandestino), de Dourados, às 18h, na Calçada Bia Marques. 

Amanhã:

  • “Lambe Lambe” (Associação Cultural Boi Maracatu – Arco Verde), de Pernambuco, às 17h;
  • “Turma em Cena – 25 anos” (RJ), às 18h;
  • “Máscara” (Troupe Teatral Espantalho Arco Verde), de Pernambuco, às 19h.

As três apresentações serão realizadas na Calçada Bia Marques.

Domingo:

  • “As Pelejas de Aruna na Folia das Sete Estrelas” (Mamulengo Riso Frouxo), de SP, às 11h, na Calçada Bia Marques.

“DANÇA POR CORREIO”

"Recicle Arte Urbana", pilotada por San Martinez, movimenta Campo Grande amanhã

A intervenção urbana “Dança por Correio”, do grupo Zumb.boys (SP), amanhã, às 12h, na esquina da Rua 14 de Julho com a Barão do Rio Branco, é um dos destaques do MS Dance Fest.

Os artistas abordam transeuntes e os convidam a escolher uma carta. O conteúdo permanece em segredo. Apenas as pessoas na apresentação recebem. Esse gesto desencadeia relações, escuta e reflexão.

“A intervenção nasce da ideia de entrega não só de poesia ou dança, mas da construção de experiências com pessoas que talvez nunca tenhamos visto e talvez nunca mais encontremos. Cada apresentação gera histórias únicas, como a vez em que entramos no carro do Sedex e o motorista achou que éramos carteiros de verdade.

São memórias que ampliam o sentido de estar na rua com a dança”, conta Márcio Greyk, diretor do coletivo.

GRAFFITI

A ação “Recicle Arte Urbana” movimenta o Núcleo Comunitário da Vila Nhanhá (Rua do Comércio, nº 149, Vila Nhanhá), amanhã, a partir das 13h.

A proposta é que cada pessoa leve seis latas vazias de spray – das marcas Colorgin ou Arte Urbana – e troque por brindes exclusivos do evento.

Os brindes serão entregues enquanto durarem os estoques. A iniciativa faz parte do 4º Dia do Graffiti – Conhecimento e Movimento.

“A gente vê muito falar sobre COP30, mudanças climáticas, compromissos internacionais. Mas e no nosso dia a dia, na quebrada, o que a gente pode fazer? A ação de reciclagem é nossa forma de colocar o tema em pauta”, provoca o artista San Martinez, idealizador do projeto.

MOSTRA PRETA

A segunda edição da Mostra Preta começa hoje, às 19h, na Casa de Cultura (Avenida Afonso Pena, nº 2.270), com visita guiada, show de Silveira e programação inclusiva com intérprete de Libras.

Realizado por Lua Maria e Mariane Lopes, o projeto se define como um “quilombo em exposição” e apresenta trabalhos de diversas linguagens – fotografia, instalação, obra sonora, desenho e grafismo.

Ana Karolinna Rodrigues Moraes (Campo Grande), Anderson dos Santos Moura (Furnas do Dionísio), Kaique Andrade (Campo Grande), Sol Terena (Sidrolândia), Thallitha Leal Vilalba de Souza (Campo Grande), Mariana Cabral Nogueira Gonçalves (Campo Grande) e Yasmin Alexandra Camargo de Andrade (Campo Grande) estão entre os artistas que participam da mostra.

Quem também marca presença é Tita Flori, com uma instalação que remete a Basquiat. Raylson Chaves realiza oficina de audiovisual nos dias 26 e 27.

O projeto é viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), com gestão dos recursos pela Prefeitura de Campo Grande e apoio via Fundação Municipal de Cultura (Fundac). A iniciativa conta com apoio da Associação Profissional do Audiovisual Negro e TodesPlay.

DOURADOS NO MIS

Desde terça-feira, a mostra “Onde Dourados se Faz Arte” ocupa o Museu da Imagem e do Som (MIS), com obras de Lumar, Gi Brandão, Cristhian Vieira, Kint, João Paulo Martinez, Aline Kuñatai Yvotyju, Treze, Gabriel Leal, Beni Tatua e Tom Kyo, destacando a produção de Dourados, segunda maior cidade do Estado.

Sob a curadoria de Sara Welter, a mostra apresenta pinturas, fotografias, performance, grafite, intervenção urbana, design, arte indígena contemporânea, tatuagem e experimentações híbridas, mostrando que a arte se mantém viva nas margens, becos, aldeias, ruas e ateliês improvisados da cidade.

Na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559, 3º andar. Hoje, das 8h às 18h; e amanhã, das 8h às 12h.

CINEMA “Homo Argentum”

"Recicle Arte Urbana", pilotada por San Martinez, movimenta Campo Grande amanhã

Com direção de Gastón Duprat e Mariano Cohn, o longa, com Guillermo Francella (foto) no elenco, apresenta 16 histórias bem-humoradas que fazem uma crítica sobre a realidade enfrentada pelo povo argentino na atualidade; em cartaz no Cinemark.

CINEMA “Wicked: Parte 2”

"Recicle Arte Urbana", pilotada por San Martinez, movimenta Campo Grande amanhã

A sequência do blockbuster de 2024, com Ariana Grande e Cynthia Erivo, é a principal estreia desta semana.

TEATRO “Grand Finale”

"Recicle Arte Urbana", pilotada por San Martinez, movimenta Campo Grande amanhã

Moreno Mourão e Fran Corona, da Cia. Pisando Alto, estão em cena no espetáculo circense que mostra um casal de artistas idosos revivendo memórias do picadeiro; grátis via Sympla, no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, nº 200).

TEATRO DE RUA “Leno Quer Nascer Flor”

"Recicle Arte Urbana", pilotada por San Martinez, movimenta Campo Grande amanhã

O espetáculo do grupo paranaense Núcleo Ás de Paus (PR), hoje, às 17h, na Praça Ary Coelho, integra o 24º Encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua (RBTR), que segue até domingo.

MÚSICA Juliê

"Recicle Arte Urbana", pilotada por San Martinez, movimenta Campo Grande amanhã

Transitando entre o rap, o soul, o samba e o R&B, a cantora apresenta o show “Raiz que Canta”, hoje, às 19h, no Sesc Teatro Prosa; grátis via Sympla.

ARTES VISUAIS Mostra Preta

"Recicle Arte Urbana", pilotada por San Martinez, movimenta Campo Grande amanhã

Além de assinar a curadoria ao lado de Mariane Lopes, Lua Maria (foto) é uma das artistas com trabalhos na exposição que está em cartaz na Casa de Cultura.

SAÚDE

Reposição Hormonal: o que é seguro e o que é arriscado? Do tratamento aprovado ao "chip da beleza"

Ganhos estéticos e de composição corporal podem advir de uma reposição hormonal segura e bem indicada, mas não deve ser realizada com essa finalidade

21/11/2025 07h00

Reprodução IA

A Terapia de Reposição Hormonal (TRH) é o tratamento para menopausa. Recentemente o posicionamento do FDA de remover o alerta de risco e tarjas pretas nos hormônios demonstra a segurança clínica da TRH em mulheres que necessitam do tratamento e realizam o acompanhamento médico adequado.

"Mulheres com mais de 40 anos que sofrem com fogachos, ressecamento íntimo, queda da libido, insônia, oscilações de humor, e vários outros sintomas são possíveis candidatas à reposição hormonal," afirma a Dra. Mariana Por-Deus Vilela.

É válido lembrar que homens também podem e devem fazer Reposição Hormonal porque também passam por um processo semelhante conhecido como Andropausa.

Além de promover ganhos de qualidade de vida e alívio de sintomas, a TRH também previne doenças como Osteoporose, doenças cardiovasculares como infarto, AVC, trombose e até mesmo doenças neurodegenerativas como o Alzheimer.

Existem várias formas de se iniciar uma TRH segura que deve ser acompanhada e prescrita por um médico. São formas possíveis os géis transdérmicos, adesivos, vaginal, orofilme, intramuscular e através de implantes subcutâneos.

O alerta vermelho: a distinção entre TRH e o "Chip da Beleza"

A Dra. Mariana Por-Deus Vilela faz um alerta crucial: "A TRH muito se diferencia do chamado 'Chip da Beleza' que atualmente está proibido pelo CFM através da resolução 2.333/2023 o uso de hormônios com finalidade estética."

Ganhos estéticos e de composição corporal podem advir de uma reposição hormonal segura e bem indicada, mas não deve ser realizada com essa finalidade.

Já o uso dos dispositivos subcutâneos popularmente conhecidos como “Chip” ou “Ïmplantes subcutâneos” são apenas uma via de administração de medicamentos hormonais e não hormonais e que pode ser usada em muitos casos a depender da indicação e contraindicação de cada paciente.

Dra. Mariana Por-Deus Vilela, CRM 12830-MS, é a médica responsável pela sua mudança de vida. Com uma trajetória marcada por cursos, atualizações constantes e incontáveis horas de estudo, ela se dedica a trazer o que há de mais moderno e eficaz para Campo Grande.

 

Seu profundo conhecimento em implantes de reposição hormonal e terapias com injetáveis é baseado em evidências científicas — prova disso são os mais de 4.000 pellets aplicados apenas em Campo Grande nos últimos 3 anos, resultado de uma prática sólida, segura e altamente especializada.

 

Essa expertise torna a Dra. Mariana uma das principais referências em emagrecimento saudável e no cuidado integral da menopausa, oferecendo tratamentos personalizados e cientificamente embasados para transformar vidas.

 Agenda agora mesmo uma consulta.

 

 

