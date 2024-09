Porco no rolete 2024: confira ingressos e atrações da festa tradicional em São Gabriel do Oeste - MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A 28ª Festa do Leitão no Rolete em São Gabriel do Oeste acontecerá de 6 a 8 de setembro de 2024. O evento contará com uma programação variada, incluindo shows gratuitos e o tradicional almoço com o porco assado no rolete

Programação e Ingressos

Shows:

Sexta-feira (6 de setembro) : Atrações musicais com duplas sertanejas.

: Atrações musicais com duplas sertanejas. Sábado (7 de setembro) : Festa à fantasia, conhecida como "Fantasy".

: Festa à fantasia, conhecida como "Fantasy". Domingo (8 de setembro) : Show da cantora Naiara Azevedo, que encerrará as festividades.

: Show da cantora Naiara Azevedo, que encerrará as festividades. Almoço: O tradicional porco no rolete será servido nos dias de festa, com horários específicos ainda a serem confirmados.

A festa é uma grande celebração da cultura e gastronomia local, atraindo visitantes de várias regiões e destacando a importância da suinocultura em Mato Grosso do Sul.

É possível garantir os ingressos do porco no rolete e fantasy 2024 através deste link

Quais são os principais eventos da Fantasy:

Os principais eventos da Fantasy em São Gabriel do Oeste, que ocorre durante a Festa do Porco no Rolete, incluem:

Festa à Fantasia: Um evento temático onde os participantes se vestem de acordo com o tema proposto. Esta festa é uma das atrações principais e promete diversão e entretenimento para todos os presentes.

Um evento temático onde os participantes se vestem de acordo com o tema proposto. Esta festa é uma das atrações principais e promete diversão e entretenimento para todos os presentes. Exposição de Agronegócios: Uma parte importante do evento, onde são apresentados produtos e serviços relacionados ao agronegócio, refletindo a cultura e a economia local.

Uma parte importante do evento, onde são apresentados produtos e serviços relacionados ao agronegócio, refletindo a cultura e a economia local. Corrida de Leitões: Uma competição divertida onde leitões são soltos e o público torce para que seus favoritos cheguem primeiro ao cocho. Este evento é bastante popular e atrai muitos espectadores.

Pega Leitões : Outra atividade tradicional que envolve a captura de leitões, proporcionando um momento de interação e diversão para os participantes.

: Outra atividade tradicional que envolve a captura de leitões, proporcionando um momento de interação e diversão para os participantes. Parque Infantil: Uma área destinada às crianças, com diversas atividades recreativas para entreter os pequenos durante o evento.

