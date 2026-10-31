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CRÔNICA

Um pouco mais de atenção

Theresa Hilcar - Jornalista e cronista

31/10/2026 - 09h35
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Assisti no último fim de semana ao filme espanhol “53 Domingos”, cuja história retrata a vida de quem tem pai ou mãe idosos.

Três irmãos ficam diante de um problema que não dá mais para empurrar: o pai, aos 86 anos, já não consegue tocar a vida sozinho. Alguém terá de decidir se ele vai para uma residência, se muda para a casa de um dos filhos ou se continua onde está.

A primeira coisa que aparece não é um grande drama, mas o velho método familiar de fugir do assunto. A filha mais velha marca uma reunião para discutir a questão, mas os irmãos evitam a responsabilidade a todo custo: um chega atrasado, outro corta a fala, outro pega um desvio qualquer e esquiva-se.

Em meio à discussão, aparece um detalhe que se tornará extremamente significativo ao longo do filme: a necessidade de trocar uma lâmpada no banheiro da casa do pai. O que parece ser uma tarefa simples se torna o foco da discórdia. Nenhum dos três está disposto a fazer o serviço.

Em cada encontro, a questão da troca da lâmpada é abordada, mas todos se esquivam, cada um dando desculpas e passando o trabalho para o outro. É assim o filme todo.

Quando, ao final, todos parecem em vias de concordar com alguma coisa, um telefonema interrompe a conversa com uma notícia inesperada: o pai caiu de uma escada, bateu a cabeça e teve traumatismo craniano. Morte instantânea.

“Mas por que ele subiu em uma escada?”, pergunta um dos filhos. Simples: ele foi trocar a lâmpada do banheiro. Parece cômico, mas no fundo é trágico.

Mostra como os filhos, na tentativa de evitar decisões e responsabilidades, acabam deixando de lado as questões mais básicas e triviais, porém cruciais para quem não tem mais a mesma mobilidade da juventude.

Na outra ponta, e no mesmo fim de semana, vimos o que pode acontecer quando jovens e idosos se unem. Centenas e milhares de pessoas acima dos 80, 90 e até de 100 anos de idade indo aos locais de votação para participar do ato democrático.

Foi lindo de ver: vovozinhas com andadores, cadeiras de rodas e até carregadas pelos netos em direção às respectivas sessões. Não importa o que impulsionou aquele movimento, mas sim a capacidade de união e solidariedade entre gerações. Mostra que nem tudo está tão perdido.

É verdade que os filhos têm dificuldades de aceitar o envelhecimento dos pais. E, muitas vezes, o único movimento possível é ignorar, fingir que está tudo bem.

O ato de ignorar ou negar o envelhecimento dos pais é, na maioria das vezes, um mecanismo de defesa emocional inconsciente. Ver aqueles que sempre foram nossa base de segurança e força demonstrando fragilidade, esquecimento ou limitações físicas gera um profundo choque de realidade.

Além disso, muitos filhos adultos estão no auge de suas carreiras e ainda criando os próprios filhos. Olhar de frente para o envelhecimento dos pais significa ter que abrir espaço na rotina para consultas médicas, cuidados especiais e apoio financeiro. Por pura exaustão ou falta de estrutura, alguns tratam a situação com pressa e superficialidade, evitando se aprofundar nas reais necessidades dos idosos.

Durante toda a vida, os pais cuidaram, decidiram e protegeram. Aceitar o envelhecimento significa entender que, gradativamente, os papéis vão se inverter – o filho passará a ser o cuidador e o pai se tornará o dependente. Assumir essa responsabilidade filial gera medo de não dar conta da sobrecarga física e emocional.

Mas, no meio de tudo isso, sempre haverá uma lâmpada com defeito, uma escada que se parte e um corpo que cai. É preciso estar atento e forte.

PATINHAS DO CORREIO

Prevenção ao câncer de mama pet

Estreia neste sábado a coluna mensal em que os tutores mais apaixonados mostram seus amigos pets

31/10/2026 09h30

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Zoe, 2 anos; raça: chow-chow (tutora Nara Borges)

Zoe, 2 anos; raça: chow-chow (tutora Nara Borges) Arquivo pessoal

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Neste sábado, encerramos o Outubro Rosa Pet, mas o alerta precisa continuar o ano todo. Por esse motivo, na estreia desta coluna exclusiva em que os assinantes do Correio do Estado poderão esbanjar o amor que possuem sobre seus companheiros domésticos, será reforçada a conscientização para a prevenção do câncer de mama pet que, assim como em mulheres, trata-se da neoplasia que mais acomete cadelas e gatas no Brasil.

Dados mostram que, em espécies caninas, metade dos tumores mamários são malignos. Nas gatas, esse número é ainda mais preocupante e chega a 90% de casos não-benignos, com grande potencial de metástase e evolução rápida. A prevenção e o diagnóstico precoce são a chave para salvar vidas.

Zoe, 2 anos; raça: chow-chow (tutora Nara Borges)Zoe, 2 anos; raça: chow-chow (tutora Nara Borges)

Nossa modelo deste dia de campanha é a Zoe, essa linda chow-chow caramelo de laço e peitoral rosa, com sua característica e charmosa língua roxa que é marca registrada da raça, para simbolizar que amor também é cuidado preventivo e que um simples gesto de atenção pode garantir muitos anos a mais ao lado de quem nos ama incondicionalmente.

ENTREVISTA

Veterinária clínica em Campo Grande no antigo Núcleo de Castração São Francisco de Assis (atual CastraVet Clínica Veterinária que fica na Rua Paissandu, nº 1.074, Bairro Amambai, na Capital de Mato Grosso do Sul), a dra. Márcia Chaves explica que o diagnóstico precoce funciona e, assim como acontece em seres humanos, perceber uma alteração logo no início pode fazer muita diferença nas possibilidades de tratamento.

Os animais não contam quando sentem dor, ou que algo está diferente em seus corpos, o olhar do tutor se faz fundamental, com necessidade de realizar o autoexame em casa em um procedimento que dura apenas dois minutos, durante o carinho ou o banho, apalpando toda a cadeia mamária da região da axila até a virilha em busca de nódulos mesmo pequenos como uma ervilha, inchaço, secreção ou feridas que não cicatrizam e ao notar qualquer alteração o médico veterinário deve ser procurado imediatamente.

Como bem reforça a bióloga pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), encontrar um caroço não significa necessariamente câncer, mas requer investigação, e é importante buscar um profissional para a devida avaliação.

Principalmente em animais idosos, as neoplasias aparecem como uma causa importante da morbidade e mortalidade desses bichinhos.

Márcia Chaves cita que, apesar do câncer ser uma doença importante na medicina veterinária e que os animais estão vivendo mais, não existe um número específico sobre a incidência desses casos como há para os seres humanos.

“Ainda não temos no Brasil um sistema nacional que registre todos os casos de câncer em cães e gatos. Há muitos estudos em diferentes regiões do País, que ajudam a entender o problema, mas precisamos de registros mais amplos”, diz a médica.

FIQUE ATENTO

Márcia Chaves reforça que o Outubro Rosa Pet não precisa ser apenas uma campanha para lembrar que cães e gatos também podem ter câncer de mama, mas serve também de convite para que os tutores estejam mais atentos ao corpo de seus animais, que observem mudanças e entendam que um diagnóstico precoce pode fazer diferença.

A médica clínica expõe que, até pelo fato do câncer em animais ser parecido em muitos aspectos, segundo ela, como o que acomete os humanos, a medicina veterinária contribui para pesquisas sobre a doença. Mas a dra. Márcia reforça que “um cachorro ou um gato não é um ser humano pequeno”.

“Pets desenvolvem tumores espontaneamente, vivendo no mesmo ambiente que as pessoas e expostos a muitos dos mesmos fatores ambientais”, diz.

Ela expõe que algumas raças apresentam maior predisposição para determinados tipos de câncer, o que evidencia que a genética pode ter um papel importante, mas que está longe de ser o único fator.

“Existe um fator de risco que merece muito destaque quando falamos de cadelas e gatas: o uso de anticoncepcionais hormonais para impedir o cio, muitas vezes chamados popularmente de ‘vacina anti-cio’.

Esses produtos não são vacinas e seu uso indiscriminado pode aumentar o risco de problemas mamários e uterinos, além de outras complicações. Por isso, não devem ser utilizados por conta própria, qualquer método para controle reprodutivo deve ser discutido com o médico-veterinário”, cita.

A médica reforça que ter um pet com pedigree não significa que o animal necessariamente terá câncer, assim como ser sem raça definida (SRD) não reflete estar protegido contra a doença, por isso é importante conhecer os fatores de risco e acompanhar esses indivíduos.

“E não: os animais sem raça definida não estão livres do risco de câncer. Aliás, isso é importante porque, às vezes, existe uma falsa ideia de que ‘vira-lata é mais resistente a tudo’ e não é bem assim. O risco individual depende de vários fatores – principalmente idade, sexo, estado reprodutivo, histórico individual, genética e ambiente”, afirma.

Dos sinais, a médica pede que os tutores observem qualquer perda de peso, menor apetite e/ou dificuldade para comer ou engolir, cansaço diferente do habitual, ou qualquer mudança de comportamento que permaneça por algum tempo merecem a atenção.

“A oncologia veterinária evoluiu muito. Hoje temos cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, eletro quimioterapia e outros tratamentos de suporte, dependendo do tipo de câncer e das condições de cada animal. E existe uma mudança de mentalidade muito importante: tratar câncer em um animal não significa necessariamente tentar ‘fazer qualquer coisa para prolongar a vida’. Precisamos estabelecer qual é o objetivo: cura, controle da doença, prolongamento da sobrevida ou principalmente conforto e qualidade de vida. É importante não apenas para cuidar dos nossos animais, mas também para ampliar o conhecimento sobre o câncer em várias espécies. Cuidar também é observar”, conclui.

Zoe, 2 anos; raça: chow-chow (tutora Nara Borges)

PATINHAS DO CORREIO

Zoe, 2 anos; raça: chow-chow (tutora Nara Borges)

> CANTINHO DO VET

Dicas da Semana - Cuidados e prevenção

  • Check-ups regulares: leve o animal ao médico-veterinário periodicamente para exames de rotina e prevenção de doenças.
  • Vacinação e vermifugação: mantenha o cartão de vacinas e o controle de parasitas sempre atualizados conforme orientação profissional.
  • Alimentação balanceada: ofereça ração de boa qualidade adequada para idade, peso e porte do animal.
  • Higiene bucal: faça a escovação dos dentes do pet regularmente para evitar tártaro e problemas gengivais. 
  • Visitas e ambientação: leve o pet ao consultório em dias sem procedimentos para associar o local a coisas boas.
  • Recompensas: use petiscos para acalmar/distrair o pet durante consulta ou banho.

Diálogo

Os órgãos de controle e repressão nunca tiveram tanto trabalho para... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (31)

31/10/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Goretti di Moura - Poeta de MS

"Cada um tem seu jeito de reagir. Silenciar-se o tempo todo é tarefa para santos"

FELPUDA

Os órgãos de controle e repressão nunca tiveram tanto trabalho para prender e punir os velhacos que desviam recursos públicos a torto e a direito em todo o país. Cá em Mato Grosso do Sul, infelizmente, não há exceção e, assim, o que fica cada vez mais claro é que, de maneira geral, a bandidagem já não se intimida com a ameaça de prisão, sinal de que a impunidade continua falando mais alto. Não bastassem os setores públicos, agora o bicho vem pegando até nos hospitais. Pode?

DiálogoFoto: Divulgação/Tiberius Drumond

No período de 1º a 9 de novembro, cinco estudantes brasileiros irão participar da XVIII Olimpíada Latino Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA 2026), no Paraguai. Durante a programação, os jovens enfrentam provas teóricas, observacionais e práticas relacionadas aos temas. O Brasil será representado por Maria Beatriz Mesquita Ximenes, David Luis Holanda Ferro, Alexandre Monte Mitoso Ribeiro, Rodrigo Marinho dos Santos e Paulo Isidro Reis de Lima (foto). Eles conquistaram as vagas após um amplo processo seletivo iniciado na 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Uma das características da OLAA é que as provas em grupo são realizadas por equipes multinacionais, formadas por estudantes de diferentes países, que também têm a oportunidade de conhecer importantes centros científicos e pontos turísticos do Paraguai. 

DiálogoManuela Paiva da Silva Gonçalves com os avós Nedson Pereira da Silva e Maria Edilene Paiva da Silva, dia 24, data em que comemorou 15 anos - Foto: ARQUIVO PESSOAL

 

DiálogoNanda Marques - Foto: Lu Prezia

Valendo

O Tribunal de Justiça de MS decidiu manter em vigor lei aprovada pelos vereadores André Salineiro e Rafael Tavares, que veta a participação de trans nos jogos das equipes femininas em Campo Grande. Pela lei, os jogos realizados por aqui deverão ser de homens contra homens e mulheres contra mulheres. Assim, assim...

Proibição

Com o início da piracema no domingo (1º) na calha do Rio Paraná e em 5 de novembro nos demais rios, a Polícia Militar Ambiental intensificou a fiscalização nos rios de Mato Grosso do Sul para coibir a pesca ilegal durante o período de reprodução dos peixes. A proibição segue até 28 de fevereiro de 2027. 

Respingos

# Os produtores ligados ao agronegócio de Mato Grosso do Sul enfiaram a mão no bolso e doaram quase R$ 1,6 milhão à campanha de Flávio Bolsonaro. Os dados estão no portal do TRE e não foi identificado ninguém do agronegócio daqui dando grana para o presidente Lula. 

# Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste e Paraíso das Águas, que têm  atividades do agronegócio, deram mais de 70% dos votos, cada um, para o candidato da direita.

ANIVERSARIANTES 

SÁBADO (31)

  • Juliano Salles Marzola (Juliano Vaka),
  • Nelson Oshiro, 
  • Dr. Renato Otavio Zangirolami,
  • Gisele Paquer, 
  • Lia Maria Barbosa,
  • Elizeu Alves dos Santos,
  • Luiz Anisio Bortoluzzi,
  • Nelson Cintra Ribeiro, 
  • Luiz Carlos Medeiros Rocha,
  • Wildo Scherer,
  • Lucila Rodrigues Queiroz,
  • João Carlos Polidoro da Silva,
  • Gui Olintho Macedo,
  • Gilson Pereira Nogueira,
  • José Sinsei Toome,
  • Nadir Barbosa dos Santos,
  • Eliane Guedes da Costa,
  • Fátima Regina Ribeiro Rumeu,
  • Djalma Loubet, 
  • Anderson Teixeira Campos,
  • Jemima Leite de Brito,
  • Nelson Yutoku Tobaru, 
  • Luiz Felipe Medeiros Vieira,
  • Maria Tereza Noll Marques, 
  • Carlos Donizetti Costa Teodoro,
  • Carolina Silveira Ferrari,
  • Euza Regina Viero Rezek,
  • Dr. Jorge Armando Chorres Benitez,
  • Dr. Áureo Garcia Ribeiro Filho,
  • Dr. Marcos Vargas Aleixo,
  • Maria Auxiliadora Bichara,
  • Maria Helena Lady Gavilan,
  • Marilena Espindola Ribeiro,
  • Ana Maria Martins Fontanillas,
  • Lúcia Germano Falbo,
  • Hélio dos Santos Rojas,
  • Bárbara Vasconcelos, 
  • Daniele Zafalon Beraldo,
  • Walmir Provenzano,
  • André Luiz Maluf de Araújo,
  • Alberto Campos Widal,
  • Márcia Fiori Prazain,
  • Pedro Luiz Balan,
  • Alfredo de Souza Caio,
  • Dra. Evani Cristiane Pereira Dias,
  • Adriana Maria Corrêa,
  • Ana Cristina Gonçalves Franzoloso,
  • Cecilia Reiko Nobura Wada,
  • Iris Balbuena Leão,
  • Dr. Luis Alberto de Magalhães,
  • Alberto Benites Nunes, 
  • Dr. José Albino Ottoni Coimbra, 
  • Alexandre Conti Lemos,
  • Dr. José Maria Dameão,
  • Dr. Cristovão Cardoso,
  • Regina Célia Miranda,
  • Dr. Alexandre Beinotti,
  • Airton Hiroshi Mitani,
  • Dr. Alexandre Martins Pereira Macedo,
  • Cleverson de Oliveira Falbot,
  • Fernanda Espindola de Araújo,
  • Darcy Pereira dos Anjos Hoffmann,
  • Paulo Nobre de Miranda Ploger,
  • César Augusto Scheide,
  • Dra. Sabrina Tavano Macari Pires,
  • Júlio Cesar Vilalba Akamine,
  • Dr. Marcos Barbosa de Oliveira,
  • Dra. Laila Janadarki Medina Saber,
  • Andréia Martinez Figueiredo,
  • Carlos Alberto Mendonza Kadar,
  • Tcharles Alberto Borges Kadar,
  • Márcia Cortada Fiori.

DOMINGO (1º)

  • Daniel Cavassa Daude,
  • Lucia Ferreira Gonçalves Peretelli,
  • Dr. Periperis Rodrigues do Prado, 
  • Roberto Tarashigue Oshiro Junior,
  • Melissa de Carvalho Sone Tamaciro, 
  • Andrea Torres,
  • José Cândido de Paula Neto, 
  • Maria Aparecida Paim Lima,
  • Alanis Netto Lopes,
  • Fábio Theodoro de Faria,
  • Antonio Roberto de Mello Netto,
  • Vespaziano Almeida de Assis,
  • Diomedes Hirochi Yasunaka,
  • José Roberto Mangieri,
  • Lucas Alves do Valle Filho,
  • Samir Nammoura,
  • Luiz Cesar Penteado Ferreira,
  • José Carlos de Oliveira Robaldo, 
  • Valéria Alberton, 
  • Dalva Viegas Gomes da Silva,
  • José Gomes de Alencar,
  • Ronaldo Barbosa de Oliveira,
  • Ramão Santo Barbosa de Brito,
  • Marilú Campos Seba, 
  • Dra. Mariza Felício Fontão, 
  • Vanessa Correa Stuhrk Gorski,  
  • Eliana Minari Cividini, 
  • Waldomiro Santos Pancini,
  • Dra. Rozeli Dolor Galego Rodrigues de Barros,
  • Dra. Vanessa Silva Baes,
  • Marly Marques Mattos,
  • Júlio Furlaneto Bellucci,
  • Agenor de Figueiredo,
  • Rosana D´Elia Bellinati,
  • Carmem Lúcia Esteves do Nascimento,
  • Ronaldo Saab da Rosa,
  • Izabel de Fátima Duailibi,
  • Laerte Junqueira de Andrade Filho,
  • Fábio Nahas Pereira dos Santos,
  • José Lorenzi,
  • Dr. Carlos Augusto Fernandes de Souza,
  • Carmem Lopes Salomão,
  • Higino Manoel Figueiredo Maciel,
  • Carlos Alberto Charbel,
  • Carlos Haguiuda,
  • Marilda Vieira Trefzger,
  • Arnaldo Kiyomura,
  • Carla Regina Seba Rahe, 
  • Dr. Luiz Alexandre Lani, 
  • Mauro Cesar Cristofani,
  • Priscila Castro Rizzardi,
  • Antônio Leovegildo Balestieri,
  • Fábio Eiji Hirakaza,
  • Sérgio Aparecido Zumiotti,
  • Nivaldo Shigueru Shirado,
  • Eduardo Scalzilli Pantoja,
  • Geraldo Denadai,
  • Edmar Antonio Travain,
  • Guilherme Rigon Pedrini,
  • Maria Margareth Ayr Fernandes Cance,
  • Edson Roberto Ceobaniuc Nogueira,
  • Thaís Yumi Komiyama,
  • Clarice Jost,
  • Luzia Mineko Kamiya Coppini,
  • Walter João Genovese,
  • Patricia Coutinho Petini,
  • Fernanda Ferra Finocchio,
  • Ricardo Seiji Shiguematsu,
  • Juliana Tripoli de Paula,
  • Danieli Dolci,
  • Márcio Bassani.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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