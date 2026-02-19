Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Uma "avalanche de otoridades" quase "soterrou", na disputa por um ângulo melhor ... leia na coluna

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (19)

Ester Gameiro

19/02/2026 - 00h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Frida Kahlo artista mexicana
"Nada é absoluto. Tudo muda, tudo se move, tudo gira, tudo voa e desaparece”.


Felpuda

Uma “avalanche de otoridades” quase “soterrou”, na disputa por um ângulo melhor na foto com uma senhorinha que recebeu o título definitivo de terra em um assentamento.

A dita solenidade ocorreu na sede do Incra e, como ninguém é de ferro, foi “replicada” em site institucional de órgão correlato do governo do Estado.

Presente até deputado estadual que depois de se beneficiar das benesses no Executivo, rompeu e hoje se tornou crítico contumaz do antigo aliado. A cada sorriso, um espoucar do flash, como se dizia em tempos não muito distantes...

Casa nova

Nesta sexta-feira, às 11h, o Tribunal Regional Federal (TRF) e a Seção Judiciária de MS lançam a pedra fundamental da nova sede da Justiça Federal em Campo Grande.

Mais

Na mesma data, às 14h30min, serão inaugurados no Fórum Federal, o Espaço de Apoio ao Núcleo de Justiça, o Centro de Memória da SJMS e o novo mural dos Diretores do Foro.

Reprodução 20th Century / Fox Television

Enrolar a língua pode parecer brincadeira, mas a psicologia vê no gesto pistas sobre genética, emoções e a forma como a mente funciona.

Num episódio da primeira temporada de “This Is Us”, o pequeno Randall acredita que pode encontrar seus pais biológicos por meio dessa característica genética específica.

Fora da ficção, estudos indicam que a genética tem peso, mas não explica tudo e que essas habilidades físicas podem estar associadas a traços como criatividade, extroversão e capacidade de adaptação.

Enfim, dobrar a língua não é algo que todo mundo consegue fazer. Portanto...

Vilson Galvão e Dulce Galvão /  Foto: Arquivo Pessoal

 

Aline Oliveira Gongalves / Foto: Arquivo Pessoal 

Fôlego

O deputado federal Beto Pereira estaria prestes a se mudar para o Republicanos, por uma questão
de sobrevivência política.

Atualmente preside o ninho tucano mas, segundo os bastidores, não teria mais “clima” para continuar.
Sem espaço no PL, que estaria com a chapa definida, e muito menos no PP, pois foi adversário
nas eleições municipais, vai para outro partido que estará no arco de alianças pela reeleição
do governador Eduardo Riedel.

Cadeira

A possibilidade do ex-prefeito de Campo Grande e atualmente vereador Marcos Trad (PDT) disputar uma das oito cadeiras na Câmara Federal não está descartada.

Hoje em partido de esquerda, ele deverá sair em chapa coligada ao PT, cujo candidato a governador é o seu irmão Fábio Trad.

Dizem por aí, porém, que Marcos Trad estaria se preparando para disputar uma das vagas da Assembleia
Legislativa de MS. Mas...

Medida

Portaria do Tribunal de Justiça de MS (TJMS) institui um fluxo administrativo para o recebimento, registro, encaminhamento e monitoramento de notícias de tortura e maus-tratos no âmbito do Judiciário estadual. A norma foi estabelecida a partir do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas.

A medida estabelece procedimentos padronizados para casos ocorridos em presídios
e unidades socioeducativas.

Aniversariantes 

  • Maria Antonina Cançado Soares (Mariíta)
  • Fernando Pacheco Mendes (Jonavo)
  • Karla Ferreira da Costa
  • Roberto Falcão
  • Juliano José Hipoliti
  • José Valério de Souza Lima
  • Adriana Golvea Laranja
  • Célia Hiromi Sakai
  • Laura Cristine Varanis Shirata
  • Ever Martinez da Rosa
  • Luiza Teruko Hisamo Oshiro
  • Mirian Aparecida Serra
  • Valdiney Rodrigues Pedrozo
  • Vitor Kiyoshi Moriya
  • David da Rosa Machado
  • Conrado Coelho dos Santos
  • Pedro Henrique Ferreira Molina
  • Rubens Leonel de Oliveira
  • Fabricio Costa de Lima
  • Maria Eduarda Silva Souza de Oliveira
  • Dr. Carmelino de Arruda Rezende
  • Dr. Issam Moussa
  • Carlos Eston Silveira Marques
  • Durvalina Nogueira Meireles
  • Jane Freitas Corrêa
  • Rodrigo de Souza
  • Rafael Coelho de Oliveira
  • Miguel Ventura
  • Camila Cáceres Vieira
  • Dr. Paulo Lino Canazarro
  • Adryne Fernanda D’Elia de Moura
  • Mario Veiga Júnior
  • Kalil Martin Mujica
  • Maria Aparecida de Barros
  • Edson Mendes de Alcântara
  • Marcelo Alexandre da Silva
  • Giancarlo Braga Greselle
  • Maria Auxiliadora Meira Guerra
  • Fabiana Serra Gasparetto
  • Esclair Dias do Nascimento
  • Wilmar Martins Ribeiro
  • Larissa Ferreira Almeida
  • Ricard Jean Macagnan da Silva
  • Gioconda Aparecida Marchini
  • Edson Uesato
  • Ronaldo Nelson Coelho
  • Luiz Carlos Raposo
  • Carlos Alberto Nascimento
  • Rinaldo Garcia da Silva
  • Veronice de Souza
  • Zenaide Dias Pereira
  • José de Ribamar Martins
  • Maria Aparecida Afonso Moraes
  • Sérgio Rolim
  • Mônica de Souza Cunha
  • Sandra Mara Figueiredo
  • Lidernei Modesto dos Santos
  • Sérgio de Barros Rodrigues
  • Dra. Vanilda Amâncio Bezerra Costa
  • Ruth Marlene Marques Fontoura
  • Valdir Fonseca da Silveira
  • Nelmi Cardoso de Oliveira Alves
  • Marisa Kaiko Rodrigues
  • Amaro Lopes da Costa
  • Luziano Lázaro de Souza Neto
  • Ciro Abes Filho
  • André Fukushima da Silveira
  • Afonso André Rodrigues
  • Bosco Vieira Assis
  • Márcia Barbosa Alves
  • Teresa Cristina Ferreira de Souza
  • Cláudio Nascimento da Paixão
  • Ailza Ferreira dos Santos
  • Zulmira Souza de Jesus
  • Eliseu Corvalão Villanova
  • Haquira Vlademir Agawa Torres
  • Conceição Rubio da Silva
  • Maria Paula Zanchet de Camargo
  • Mônica Vieira Lermen Zart
  • José Queiroz Moreira
  • Edson de Oliveira
  • Ronaldo de Arruda Costa
  • Lívia Maria de Souza Lima
  • Karina Limeira de Azevedo
  • Pedro Carlos de Arruda
  • Alcir Leonel da Silva
  • Catarina Alves Arantes
  • Denise Banci dos Santos
  • José Roberto Rahe
  • Fábio Rogério Pinhel
  • Paulo Eduardo dos Reis
  • Ângela Paula Bittencourt da Fonseca Maia
  • Orlando Fernandes Brito
  • José Rodrigues Ferreira
  • Luciano Ribeiro da Fonseca
  • Marco Aurelio Borges de Paula
  • Ogair Sousa Nogueira
  • Laura Fernanda Nogueira Barbosa
  • Soraia Virgínia Vieira Bilotti
  • Paulo Roberto Rudinger Júnior
  • Liliam Terezinha Soares
  • Renata de Oliveira Rodrigues
  • Carla de Assis Teixeira
  • Cristina Azevedo Reis
  • Berenice Cunha dos Santos
  • Gaspar Corrêa Lima
  • José Carlos Pereira Mendes

Assine o Correio do Estado

diálogo

Nos bastidores políticos, há quem diga que tem gente que vai sobrar... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (18)

18/02/2026 00h01

Compartilhar

Continue Lendo...

Cacilda Becker- atriz brasileira

"Não quero ser sempre mero instrumento do autor,
mas a própria obra,
vivendo também momentos de plenitude"

Felpuda

Nos bastidores políticos, há quem diga que tem gente que vai sobrar na formação de chapas, seja para deputado estadual ou federal. Março chegará e será a hora do famoso “vamos ver como está para ver como é que fica”. Pré-candidatos considerados problemáticos deverão ter chances menores de sucesso. A história mostra que, em tempos passados, teve gente que pagou para ver e ficou “sem escada, pendurado apenas no pincel”. Quem não tem padrinho e tem queda de braço com lideranças, na maioria das vezes, não vai a lugar nenhum. A conferir.

Veto

Mais um veto total da prefeita Adriane Lopes está previsto para ir à votação. Será na sessão de amanhã. Trata-se da exploração de propagandas em abrigos de paradas de ônibus do transporte coletivo de Campo Grande.

Mais

Pelo projeto, as associações de moradores poderiam utilizar os recursos arrecadados para manter esses espaços, além de aplicar em ações comunitárias. No veto, a prefeitura alega que já há normativa sobre o tema e que está em andamento estudo para padronização dos abrigos.

Juliana e Gleice Amado
Gabriela Fonseca Alves

Combinados

O grupo que trabalhará pela reeleição do governador Riedel tem como definição que o nome que receberá apoio em MS para a disputa à Presidência da República é o de Flávio Bolsonaro. Por mais que surjam “possibilidades” no Estado, a verdade é que esse time tem acordo firmado com Jair Bolsonaro. Eventuais conversas com partidos que vão por outro caminho só no segundo turno. Se houver...

Na fila

Primeiro-suplente da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, o “chegado” de Jair Bolsonaro Tenente Portela poderá ser candidato a deputado federal, segundo se ouve por aí. Amigo há anos do ex-presidente, é uma alternativa na formação da chapa a proporcional, o que indica que ele é uma das apostas do PL, ao lado do atual parlamentar Rodolfo Nogueira, que tentará a reeleição. Ambos são tidos como confiáveis pelo time bolsonarista.

Sonho meu...

Quem também estaria se preparando para tentar mudar de endereço é o deputado estadual Roberto Hashioka. Ele pretende se candidatar à Câmara dos Deputados, que, aliás, é seu sonho antigo. Com isso, sua esposa, Dione Hashioka, seria postulante a uma das vagas na Assembleia Legislativa de MS, onde, aliás, já exerceu mandato. Ela disputou a prefeitura de Nova Andradina nas últimas eleições, mas não teve sucesso. O resultado do pleito, porém, está sendo questionado na Justiça Eleitoral.

Aniversariantes

  • Sandra Macedo,
  • Alex Bruno Lima Espindola da Silva,
  • Fabiane Esperança Rocha,
  • Antônio Silvano Rodrigues Mota,
  • Edilson Vargas Grubert,
  • Elza Souza Lima Yano,
  • Adeides Duarte,
  • Gilberto Pregely,
  • Jair Matias da Silva,
  • Mamed Dib Rahim,
  • Jocy Reginaldo Coelho Lima,
  • Vanderlei Rodrigues Monteiro,
  • Antonio José Pinheiro Saraiva,
  • Carlos Alonso Leão,
  • Heraldo Garcia Vitta,
  • Antonio Cezar Bressan,
  • André França Pessôa,
  • Neusa Rodrigues de Novais,
  • Jorivaldo Alves Duarte,
  • Vera Helena Geraldo Donato,
  • Caroline Cristiane Schneider Barcellos,
  • Dr. Olavo Monteiro Mascarenhas,
  • Patrícia Bissoli Medeiros,
  • Dr. Mauro Figueiredo,
  • Sueli Goulart Nascimento,
  • Edevaldo Guardiano,
  • José Luiz Dalbert Capiberibe,
  • Osvaldo Alves de Rezende,
  • Fernanda Evaristo Menegheti,
  • Alessandra Martins dos Santos Gomes,
  • Eliane Calarge,
  • Fernando Rocha de Mello,
  • Bernadete de Fátima Maciel Ribeiro,
  • Dr. Luiz Antonio Cavassa de Almeida,
  • Fabricio Pereira da Silva,
  • Jamile Paes Saraiva,
  • Nelci Pereira Lima de Castro,
  • Kênia Mattioli de Souza,
  • Nadir Barbosa de Souza,
  • Lúcia Morello Pacheco,
  • Olympia Guimarães,
  • Heládio de Arruda,
  • Dra. Nádia Maria Machado,
  • Maria Bernadete Bertocini,
  • Guiomar Pitthan Rodrigues,
  • Miguel Amâncio de Souza,
  • João Alves Mota,
  • Rejane Santana Pereira,
  • Adriano Corrêa da Silva,
  • Márcia Regina Barbosa Andrade,
  • Luiza Maria Charbel Sontag,
  • Diomedes Tavares,
  • Celso José de David,
  • Rosângela Amaral Lemos,
  • Fábio de Melo Ferraz,
  • Ednaldo Amador de Sousa,
  • Carlos Henrique Carvalho de Oliveira,
  • Marcel Antonio de Souza Carvalho,
  • Noêmia de Macedo Santos,
  • Carlos Pussoli Neto,
  • Edinéia Frei Yagi,
  • Cláudio da Paixão,
  • Gervásio Ayres Ferreira,
  • Cláudia Tibana,
  • Dr. Ney Miyahira,
  • Iracilda Patrício de Freitas,
  • Marcos Arouca Pereira Malaquias,
  • Luciana Moraes da Silva,
  • Geraldo da Conceição,
  • Antonio Augusto Cândido de Almeida,
  • Maria Aparecida Pupullin Calbianco,
  • Milena do Nascimento Nunes da Cunha,
  • Jaqueline Rodrigues dos Santos,
  • Auxiliadora Moura Queiroz,
  • Cristiane Pereira da Silva,
  • Andréa Golega Abdo,
  • Kelly Guimarães de Mello,
  • Laudelino Balbuena Medeiros,
  • Júlio César Coelho de Souza,
  • Eliane Antonia da Silva,
  • Valdeci Rodrigues de Souza,
  • Odelino Carneiro de Aquino Filho,
  • Renaldo Meitso Nakazato Junior,
  • Adalberto Aparecido Mitsuru Morisita,
  • Michele do Nascimento Nunes da Cunha,
  • José Pedro Ribeiro,
  • Paulo Okumoto,
  • Hilton Cezar Nogueira Lemos,
  • Walmir Martinez Sanches,
  • Elson Ferreira Gomes Filho,
  • Og Kube Junior,
  • Mário Márcio Borges,
  • Wagner Gimenez,
  • Noelma Santos de Souza,
  • Ricardo dos Santos Lopes,
  • Wilson do Prado,
  • Regina Maria de Souza,
  • Lucila Mendes de Carvalho,
  • André Luiz de Almeida,
  • Alice Maria Flôres,
  • Luzia Santos Ferreira,
  • Fátima Machado Ferraz,
  • Maria Lúcia Santos.

escola de samba

Mocidade Alegre é campeã do Carnaval de São Paulo pela 13ª vez

Gaviões da Fiel ficou em segundo lugar

17/02/2026 18h00

Compartilhar
A Mocidade Alegre é a nova campeã do Carnaval de São Paulo

A Mocidade Alegre é a nova campeã do Carnaval de São Paulo Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil

Continue Lendo...

A Mocidade Alegre é a nova campeã do Carnaval de São Paulo. A apuração dos votos dos jurados aconteceu nesta tarde de terça-feira (17) e a vitória veio após uma disputa acirrada contra a Gaviões da Fiel e a Dragões da Real.

A pontuação da campeã foi de 269.8 pontos. A Gaviões, vice-campeã, ficou com 269.7 pontos. A Dragões, terceira colocada, teve 269.6 pontos.

A Mocidade Alegre desfilou no Sambódromo do Anhembi na segunda noite e com o samba-enredo “Malunga Léa, Rapsódia de uma Deusa Negra” destacou o papel de Malunga Léa pela igualdade racial no país e sua trajetória como militante e liderança a partir do teatro e do cinema. Ela morreu aos 90 anos de idade.

Com esta conquista, a Mocidade Alegre chega ao seu 13º título do carnaval de São Paulo. O último título da escola havia sido em 2024.

As escolas Rosas de Ouro e Águias de Ouro foram rebaixadas.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Produtor rural de 98 anos leva família inteira para viagem ao Nordeste e projeta passeios futuros
UNIÃO FAMILIAR

/ 2 dias

Produtor rural de 98 anos leva família inteira para viagem ao Nordeste e projeta passeios futuros

2

Novo balneário de Ribas do Rio Pardo vira alvo de inquérito do MP
impasse

/ 1 dia

Novo balneário de Ribas do Rio Pardo vira alvo de inquérito do MP

3

Cervo da Índia pode virar praga no Pantanal e ameaçar outras espécies
meio ambiente

/ 1 dia

Cervo da Índia pode virar praga no Pantanal e ameaçar outras espécies

4

Governo federal repassa de R$ 3,4 milhões para pagar piso da enfermagem
Campo Grande

/ 2 dias

Governo federal repassa de R$ 3,4 milhões para pagar piso da enfermagem

5

Campo Grande perde metade dos voos e oferta segue encolhendo
AJUSTES

/ 2 dias

Campo Grande perde metade dos voos e oferta segue encolhendo

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 1 hora

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 6 dias

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 1 semana

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 06/02/2026

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?