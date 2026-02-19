Uma "avalanche de otoridades" quase "soterrou", na disputa por um ângulo melhor ... leia na coluna

Frida Kahlo artista mexicana

"Nada é absoluto. Tudo muda, tudo se move, tudo gira, tudo voa e desaparece”.



Felpuda

Uma “avalanche de otoridades” quase “soterrou”, na disputa por um ângulo melhor na foto com uma senhorinha que recebeu o título definitivo de terra em um assentamento.

A dita solenidade ocorreu na sede do Incra e, como ninguém é de ferro, foi “replicada” em site institucional de órgão correlato do governo do Estado.

Presente até deputado estadual que depois de se beneficiar das benesses no Executivo, rompeu e hoje se tornou crítico contumaz do antigo aliado. A cada sorriso, um espoucar do flash, como se dizia em tempos não muito distantes...

Casa nova

Nesta sexta-feira, às 11h, o Tribunal Regional Federal (TRF) e a Seção Judiciária de MS lançam a pedra fundamental da nova sede da Justiça Federal em Campo Grande.

Mais

Na mesma data, às 14h30min, serão inaugurados no Fórum Federal, o Espaço de Apoio ao Núcleo de Justiça, o Centro de Memória da SJMS e o novo mural dos Diretores do Foro.

Reprodução 20th Century / Fox Television

Enrolar a língua pode parecer brincadeira, mas a psicologia vê no gesto pistas sobre genética, emoções e a forma como a mente funciona.

Num episódio da primeira temporada de “This Is Us”, o pequeno Randall acredita que pode encontrar seus pais biológicos por meio dessa característica genética específica.

Fora da ficção, estudos indicam que a genética tem peso, mas não explica tudo e que essas habilidades físicas podem estar associadas a traços como criatividade, extroversão e capacidade de adaptação.

Enfim, dobrar a língua não é algo que todo mundo consegue fazer. Portanto...

Vilson Galvão e Dulce Galvão / Foto: Arquivo Pessoal

Aline Oliveira Gongalves / Foto: Arquivo Pessoal

Fôlego

O deputado federal Beto Pereira estaria prestes a se mudar para o Republicanos, por uma questão

de sobrevivência política.

Atualmente preside o ninho tucano mas, segundo os bastidores, não teria mais “clima” para continuar.

Sem espaço no PL, que estaria com a chapa definida, e muito menos no PP, pois foi adversário

nas eleições municipais, vai para outro partido que estará no arco de alianças pela reeleição

do governador Eduardo Riedel.

Cadeira

A possibilidade do ex-prefeito de Campo Grande e atualmente vereador Marcos Trad (PDT) disputar uma das oito cadeiras na Câmara Federal não está descartada.

Hoje em partido de esquerda, ele deverá sair em chapa coligada ao PT, cujo candidato a governador é o seu irmão Fábio Trad.

Dizem por aí, porém, que Marcos Trad estaria se preparando para disputar uma das vagas da Assembleia

Legislativa de MS. Mas...

Medida

Portaria do Tribunal de Justiça de MS (TJMS) institui um fluxo administrativo para o recebimento, registro, encaminhamento e monitoramento de notícias de tortura e maus-tratos no âmbito do Judiciário estadual. A norma foi estabelecida a partir do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas.

A medida estabelece procedimentos padronizados para casos ocorridos em presídios

e unidades socioeducativas.

