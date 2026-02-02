CARNAVAL

"O carnaval de blocos de rua de Campo Grande tem seus lugares, seus pertencimentos, suas identidades e suas memórias", afirmou Silvana Valu, no evento de lançamento da agenda momesca que reuniu 13 agremiações e uma pequena multidão no Bar do Zé

Ao som de uma charanga, com instrumentos de sopro e percussão típicos do Carnaval, o clima de folia tomou conta do entorno do Bar do Zé, na manhã de sábado.

Músicos animaram o público que se reuniu dentro e fora do bar para acompanhar o lançamento oficial do calendário do carnaval de rua de Campo Grande, promovido pelo Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua (ABC).

A abertura do evento foi feita por Thallysson Perez, presidente do ABC, e Silvana Valu, idealizadora do Cordão Valu, que deram início simbólico à temporada carnavalesca reunindo representantes dos 13 blocos associados. Durante a abertura, Silvana Valu destacou o caráter coletivo da festa.

“Carnaval é coletivo, Carnaval é urbano, Carnaval tem que ser feito no Centro e também nos bairros. O carnaval de blocos de rua de Campo Grande tem seus lugares, seus pertencimentos, suas identidades e suas memórias. Estamos aqui para dizer que vamos ocupar os espaços, sim, e que essa festa é nossa, é de vocês, é de todo mundo. Começou o Carnaval!”, afirmou.

FORTALECIMENTO

Representando os blocos mais jovens, Aly Ladislau, do Bloco Eita!, celebrou a entrada no ABC após dois anos de trajetória.

“É uma realização e também uma consolidação do trabalho que a gente vem fazendo. A gente nasceu com a vontade de fazer carnaval de rua, com charanga, música popular e diversão para a população”, afirmou.

Para ele, a criação do ABC foi fundamental para o crescimento do movimento. “A associação nasce da vontade de organizar, dialogar com o poder público e mostrar que o Carnaval movimenta cultura, lazer e também a economia da cidade. Isso fortalece todo mundo”, completou.

DIREITO AO LAZER

O lançamento também deu espaço ao Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós, formado por pessoas com deficiência. Para o presidente do bloco, Damião Zacarias Souza da Silva, o nome traduz a essência do projeto.

“Representa a nossa luta e o nosso direito ao lazer. Mostra para a sociedade que a gente pode e deve estar junto, ocupando os espaços da festa”, afirmou.

Criado em 2018, o bloco ainda é novidade para parte do público. “Muita gente pergunta como participar. A resposta é simples: é só chegar junto, respeitar o espaço de cada um e somar. A folia se forma com sorriso no rosto e alegria compartilhada”, destacou.

REGGAE E FORRÓ

A diversidade de ritmos ficou evidente com a presença do Bloco do Reggae, representado por Diego Fernandes da Silva, o Manciba. Para ele, levar o reggae para as ruas amplia o sentido da festa. “Carnaval de capital é diversidade. O reggae traz mensagens de paz, amor, justiça e igualdade – coisas que a gente precisa muito”, afirmou.

Segundo Manciba, o repertório do bloco é pensado para provocar reflexão e bem-estar. “São músicas que fazem as pessoas pensarem além da festa, se elevarem como seres humanos. Quem participa de um bloco de reggae sai mais feliz e com outra visão”, completou.

Representando os blocos que encerram o Carnaval no Enterro dos Ossos, o fundador do Bloco Forrozeiros MS, Rubens Cordeiro, reforçou a importância da diversidade rítmica dentro da programação. “Quando a associação foi criada, a gente já estava junto. Fazer parte do ABC é somar forças para fortalecer o Carnaval.

O forró é cultura nacional, assim como o samba, e está aqui para ampliar e fortalecer essa festa”, disse.

Segundo ele, o bloco consolidou o forró como parte da identidade carnavalesca da cidade.

“Hoje o forró já virou tradição dentro do carnaval de rua de Campo Grande. O Forrozeiros ocupa a Esplanada Ferroviária e mostra que o Carnaval pode ser diverso, dançante e acolher diferentes públicos”, afirmou.

O AGLOMERADO

Criado em 2024, o ABC reúne atualmente 13 blocos e atua de forma coletiva para fortalecer o carnaval de rua de Campo Grande, garantindo diversidade, organização e acesso democrático à cultura. Integram a associação: Cordão Valu, Capivara Blasé, Farofolia, Farofa com Dendê, Forrozeiros MS, Ipa Lê Lê, Bloco do Reggae, Nada Sobre Nós Sem Nós, Só Love, Bloco As Depravadas, Calcinha Molhada, Subaquera e Bloco Eita!

Este ano a organização recebe apoio da senadora Soraya Thronicke, dos deputados federais Beto Pereira, Camila Jara e Vander Loubet, dos vereadores Luiza Ribeiro e Jean Ferreira e assinam como correalizadores dos eventos a Fundac, representando a Prefeitura Municipal de Campo Grande, e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, representando o governo do Estado.

CALENDÁRIO OFICIAL – CARNAVAL DE RUA 2026

> 7 de fevereiro

Bloco As Depravadas – Bar do Zé, na Rua Barão do Rio Branco, nº 1.213, às 9;

– Bar do Zé, na Rua Barão do Rio Branco, nº 1.213, às 9; Bloco Calcinha Molhada – Praça Aquidauana, na Rua Aquidauana, nº 28, às 16h;

– Praça Aquidauana, na Rua Aquidauana, nº 28, às 16h; Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós – Arena do Horto Florestal, na Avenida Fábio Zahran, nº 316, às 15h.

> 8 de fevereiro

Farofa com Dendê – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 14h.

> 13 de fevereiro

Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 15h;

– Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 15h; Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária, na Rua Doutor Temístocles, nº 103, às 16h;

– Esplanada Ferroviária, na Rua Doutor Temístocles, nº 103, às 16h; Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária, na Rua General Melo, nº 91, às 16h.

> 14 de fevereiro

Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 15h;

– Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 15h; Cordão Valu – Esplanada Ferroviária, às 15h;

– Esplanada Ferroviária, às 15h; Bloco Ipa Lelê – Avenida Mato Grosso, nº 68, às 16h.

> 15 de fevereiro

Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, às 14h.

> 16 de fevereiro

Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, às 14h;

– Esplanada Ferroviária, às 14h; Bloco Ipa Lelê – Avenida Mato Grosso, nº 68, às 16h;

– Avenida Mato Grosso, nº 68, às 16h; Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, nº 692, na Vila Margarida, às 16h.

> 17 de fevereiro

Cordão Valu – Esplanada Ferroviária, às 15h.

> 21 de fevereiro

Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 14h;

– Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 14h; Bloco Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária, na Rua Doutor Temístocles, às 17h.

Assine o Correio do Estado