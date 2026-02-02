De fama nacional a internacional, com discografia repleta de sucessos, Alexandre Pires traz à Capital Morena show inédito da turnê “Pagonejo Bão”. Evento vai acontecer no segundo semestre do ano e venda de ingressos tem início na próxima terça-feira (03).
Com mais de 30 anos de carreira, o cantor chega à Campo Grande no dia 1º de agosto reunindo em seu repertório dois gêneros musicais populares da música brasileira, o pagode e o sertanejo.
Sucessos da época do grupo Só Pra Contrariar como “Essa Tal Liberdade”, “Mineirinho” e “Domingo”, e outros clássicos do sertanejo como “Evidências”, “É o Amor” e “Pense em Mim” devem compor o setlist do show e animar o público sul-mato-grossense.
Anunciado no final do ano passado, a venda dos ingressos começa amanhã a partir das 13h, com posto de venda no Stand Pedro Silva Promoções, localizado no Comper Jardim dos Estados, e pelo site: www.pedrosilvapromocoes.com.br.
Assinantes do Correio do Estado tem até 50 % de desconto nas atrações do Pedro Silva. ASSINE AGORA.
O espaço do Bosque Expo, onde será o show, será dividido em cinco áreas, todas com direito a open bar: vip, bistrô, bangalô, mesas compartilhadas e mesas exclusivas. Os valores iniciam a partir de R$ 150 e R$ 200 e podem chegar até R$ 6 mil, a depender do lote e área escolhida. Confira:
Área Vip:
- 1º Lote Inteira - R$ 200,00;
- 1° Lote Meia - R$ 150,00;
*Bistrôs (setor rosa):
- R$ 2 mil;
*Bangalô (setor laranja):
- R$ 8 mil;
*Mesas compartilhadas:
Amarelas:
- Setor A Inteira - R$ 850,00;
- Setor A Meia - R$ 640,00;
Vermelhas:
- Setor B Inteira - R$ 750,00;
- Setor B - Meia - R$ 560,00;
Azuis:
- Setor C - R$ 600,00;
- Setor C - Meia - R$ 450,00;
*Mesas exclusivas (oito pessoas):
- Setor A (Amarelas) - R$ 6.800,00;
- Setor B (Vermelhas) - R$ 6.000,00;
- Setor C (Azuis) - R$ 4.800,00;
Para outras informações e compra de bistrôs, bangalôs e mesas o telefone para contato é: (67) 9 9296-6565, de segunda a sábado, das 13h às 18h30.
PAGONEJO BÃO
O projeto do ex-cantor do grupo Só Pra Contrariar foi gravado em 2025 em datas especiais, e possui registro em áudio e vídeo.
No palco, Alexandre Pires mistura clássicos do pagode com sertanejo, montando repertório romântico, swing e com novas interpretações ao vivo.
"Pagonejo Bão é um projeto de coração: é resgatar memórias, mostrar que música boa atravessa estilos e celebrar o público que canta comigo há décadas”, disse Alexandre Pires.
Serviço
- Data: 1º de agosto de 2026
- Abertura das portas: 20h
- Início do show: 22h
- Local do show: Bosque Expo
- Áreas: Vip, Bistrôs, Bangalôs e Mesas
- Valores: a partir de R$ 150 (meia) e R$ 200,00 (inteira) a R$ 6 mil, a depender da área
- Onde comprar: Stand Comper Jardim dos Estados; online no site www.pedrosilvapromocoes.com.br.
- Classificação: 18 anos
- Realização: Pedro Silva Promoções & Jamelão