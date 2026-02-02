Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

PAGONEJO BÃO

Venda de ingressos para show de Alexandre Pires começam nesta terça-feira

Cantor com fama internacional traz show inédito de sua turnê "Pagonejo Bão" para Campo Grande em agosto

Noysle Carvalho

02/02/2026 - 12h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

De fama nacional a internacional, com discografia repleta de sucessos, Alexandre Pires traz à Capital Morena show inédito da turnê “Pagonejo Bão”. Evento vai acontecer no segundo semestre do ano e venda de ingressos tem início na próxima terça-feira (03).

Com mais de 30 anos de carreira, o cantor chega à Campo Grande no dia 1º de agosto reunindo em seu repertório dois gêneros musicais populares da música brasileira, o pagode e o sertanejo.

Sucessos da época do grupo Só Pra Contrariar como “Essa Tal Liberdade”, “Mineirinho” e “Domingo”, e outros clássicos do sertanejo como “Evidências”, “É o Amor” e “Pense em Mim” devem compor o setlist do show e animar o público sul-mato-grossense.

Anunciado no final do ano passado, a venda dos ingressos começa amanhã a partir das 13h, com posto de venda no Stand Pedro Silva Promoções, localizado no Comper Jardim dos Estados, e pelo site: www.pedrosilvapromocoes.com.br.

Assinantes do Correio do Estado tem até 50 % de desconto nas atrações do Pedro Silva. ASSINE AGORA.

O espaço do Bosque Expo, onde será o show, será dividido em cinco áreas, todas com direito a open bar: vip, bistrô, bangalô, mesas compartilhadas e mesas exclusivas. Os valores iniciam a partir de R$ 150 e R$ 200 e podem chegar até R$ 6 mil, a depender do lote e área escolhida. Confira:

Área Vip:

  • 1º Lote Inteira - R$ 200,00;
  • 1° Lote Meia - R$ 150,00;

*Bistrôs (setor rosa):

  • R$ 2 mil;

*Bangalô (setor laranja):

  • R$ 8 mil;

*Mesas compartilhadas:

Amarelas:

  • Setor A Inteira - R$ 850,00;
  • Setor A Meia - R$ 640,00;

Vermelhas:

  • Setor B Inteira - R$ 750,00;
  • Setor B - Meia - R$ 560,00;

Azuis:

  • Setor C - R$ 600,00;
  • Setor C - Meia - R$ 450,00;

*Mesas exclusivas (oito pessoas):

  • Setor A (Amarelas) - R$ 6.800,00;
  • Setor B (Vermelhas) - R$ 6.000,00; 
  • Setor C (Azuis) - R$ 4.800,00;

Para outras informações e compra de bistrôs, bangalôs e mesas o telefone para contato é: (67) 9 9296-6565, de segunda a sábado, das 13h às 18h30.

PAGONEJO BÃO

O projeto do ex-cantor do grupo Só Pra Contrariar foi gravado em 2025 em datas especiais, e possui registro em áudio e vídeo.

No palco, Alexandre Pires mistura clássicos do pagode com sertanejo, montando repertório romântico, swing e com novas interpretações ao vivo.

"Pagonejo Bão é um projeto de coração: é resgatar memórias, mostrar que música boa atravessa estilos e celebrar o público que canta comigo há décadas”, disse Alexandre Pires.

Serviço

  • Data: 1º de agosto de 2026
  • Abertura das portas: 20h
  • Início do show: 22h
  • Local do show: Bosque Expo
  • Áreas: Vip, Bistrôs, Bangalôs e Mesas
  • Valores: a partir de R$ 150 (meia) e R$ 200,00 (inteira) a R$ 6 mil, a depender da área
  • Onde comprar: Stand Comper Jardim dos Estados; online no site www.pedrosilvapromocoes.com.br.
  • Classificação: 18 anos
  • Realização: Pedro Silva Promoções & Jamelão

Assine o Correio do Estado

CARNAVAL

Confira o calendário oficial da folia em Campo Grande

"O carnaval de blocos de rua de Campo Grande tem seus lugares, seus pertencimentos, suas identidades e suas memórias", afirmou Silvana Valu, no evento de lançamento da agenda momesca que reuniu 13 agremiações e uma pequena multidão no Bar do Zé

02/02/2026 10h00

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

Ao som de uma charanga, com instrumentos de sopro e percussão típicos do Carnaval, o clima de folia tomou conta do entorno do Bar do Zé, na manhã de sábado.

Músicos animaram o público que se reuniu dentro e fora do bar para acompanhar o lançamento oficial do calendário do carnaval de rua de Campo Grande, promovido pelo Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua (ABC).

A abertura do evento foi feita por Thallysson Perez, presidente do ABC, e Silvana Valu, idealizadora do Cordão Valu, que deram início simbólico à temporada carnavalesca reunindo representantes dos 13 blocos associados. Durante a abertura, Silvana Valu destacou o caráter coletivo da festa.

“Carnaval é coletivo, Carnaval é urbano, Carnaval tem que ser feito no Centro e também nos bairros. O carnaval de blocos de rua de Campo Grande tem seus lugares, seus pertencimentos, suas identidades e suas memórias. Estamos aqui para dizer que vamos ocupar os espaços, sim, e que essa festa é nossa, é de vocês, é de todo mundo. Começou o Carnaval!”, afirmou.

FORTALECIMENTO

Representando os blocos mais jovens, Aly Ladislau, do Bloco Eita!, celebrou a entrada no ABC após dois anos de trajetória.

“É uma realização e também uma consolidação do trabalho que a gente vem fazendo. A gente nasceu com a vontade de fazer carnaval de rua, com charanga, música popular e diversão para a população”, afirmou.

Para ele, a criação do ABC foi fundamental para o crescimento do movimento. “A associação nasce da vontade de organizar, dialogar com o poder público e mostrar que o Carnaval movimenta cultura, lazer e também a economia da cidade. Isso fortalece todo mundo”, completou.

DIREITO AO LAZER

O lançamento também deu espaço ao Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós, formado por pessoas com deficiência. Para o presidente do bloco, Damião Zacarias Souza da Silva, o nome traduz a essência do projeto.

“Representa a nossa luta e o nosso direito ao lazer. Mostra para a sociedade que a gente pode e deve estar junto, ocupando os espaços da festa”, afirmou.

Criado em 2018, o bloco ainda é novidade para parte do público. “Muita gente pergunta como participar. A resposta é simples: é só chegar junto, respeitar o espaço de cada um e somar. A folia se forma com sorriso no rosto e alegria compartilhada”, destacou.

REGGAE E FORRÓ

A diversidade de ritmos ficou evidente com a presença do Bloco do Reggae, representado por Diego Fernandes da Silva, o Manciba. Para ele, levar o reggae para as ruas amplia o sentido da festa. “Carnaval de capital é diversidade. O reggae traz mensagens de paz, amor, justiça e igualdade – coisas que a gente precisa muito”, afirmou.

Segundo Manciba, o repertório do bloco é pensado para provocar reflexão e bem-estar. “São músicas que fazem as pessoas pensarem além da festa, se elevarem como seres humanos. Quem participa de um bloco de reggae sai mais feliz e com outra visão”, completou.

Representando os blocos que encerram o Carnaval no Enterro dos Ossos, o fundador do Bloco Forrozeiros MS, Rubens Cordeiro, reforçou a importância da diversidade rítmica dentro da programação. “Quando a associação foi criada, a gente já estava junto. Fazer parte do ABC é somar forças para fortalecer o Carnaval.

O forró é cultura nacional, assim como o samba, e está aqui para ampliar e fortalecer essa festa”, disse.
Segundo ele, o bloco consolidou o forró como parte da identidade carnavalesca da cidade.

“Hoje o forró já virou tradição dentro do carnaval de rua de Campo Grande. O Forrozeiros ocupa a Esplanada Ferroviária e mostra que o Carnaval pode ser diverso, dançante e acolher diferentes públicos”, afirmou.

O AGLOMERADO

Criado em 2024, o ABC reúne atualmente 13 blocos e atua de forma coletiva para fortalecer o carnaval de rua de Campo Grande, garantindo diversidade, organização e acesso democrático à cultura. Integram a associação: Cordão Valu, Capivara Blasé, Farofolia, Farofa com Dendê, Forrozeiros MS, Ipa Lê Lê, Bloco do Reggae, Nada Sobre Nós Sem Nós, Só Love, Bloco As Depravadas, Calcinha Molhada, Subaquera e Bloco Eita!

Este ano a organização recebe apoio da senadora Soraya Thronicke, dos deputados federais Beto Pereira, Camila Jara e Vander Loubet, dos vereadores Luiza Ribeiro e Jean Ferreira e assinam como correalizadores dos eventos a Fundac, representando a Prefeitura Municipal de Campo Grande, e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, representando o governo do Estado.

CALENDÁRIO OFICIAL – CARNAVAL DE RUA 2026

> 7 de fevereiro

  • Bloco As Depravadas – Bar do Zé, na Rua Barão do Rio Branco, nº 1.213, às 9;
  • Bloco Calcinha Molhada – Praça Aquidauana, na Rua Aquidauana, nº 28, às 16h;
  • Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós – Arena do Horto Florestal, na Avenida Fábio Zahran, nº 316, às 15h.

8 de fevereiro

  • Farofa com Dendê – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 14h.

13 de fevereiro

  • Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 15h;
  • Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária, na Rua Doutor Temístocles, nº 103, às 16h;
  • Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária, na Rua General Melo, nº 91, às 16h.

14 de fevereiro

  • Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 15h;
  • Cordão Valu – Esplanada Ferroviária, às 15h;
  • Bloco Ipa Lelê – Avenida Mato Grosso, nº 68, às 16h.

15 de fevereiro

  • Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, às 14h.

16 de fevereiro

  • Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, às 14h;
  • Bloco Ipa Lelê – Avenida Mato Grosso, nº 68, às 16h;
  • Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, nº 692, na Vila Margarida, às 16h.

17 de fevereiro

  • Cordão Valu – Esplanada Ferroviária, às 15h.

21 de fevereiro

  • Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 14h;
  • Bloco Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária, na Rua Doutor Temístocles, às 17h.

Assine o Correio do Estado

Diálogo

Nos meios políticos, há quem esteja ironizando desejo do ex-ministro Carlos...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (2)

02/02/2026 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Roberto Campos

"O bem que o estado pode fazer é limitado; o mal, infinito. O que ele pode nos dar é sempre menos do que nos pode tirar”.

FELPUDA

Nos meios políticos, há quem esteja ironizando o desejo do ex-ministro Carlos Marun de ver o ex-presidente Michel Temer na ribalta novamente. Estão dizendo que ele deseja fazer a “cruzada do eu sozinho”, até porque nem o MDB nacional cogitou tal possibilidade. Outros dizem que, na realidade, teria sido o próprio “chefe” quem mandou Marun, seu fiel escudeiro, fazer tais declarações para “sondar o mercado”. Em 2016, Temer assumiu a Presidência da República após o impeachment de Dilma, e Marun, então deputado federal por Mato Grosso do Sul, tornou-se seu secretário de Governo.

Diálogo

Fortalecido

O Republicanos inicia o ano em alta. Além de receber em suas fileiras, em breve, o vice-governador Barbosinha, pode também ter em suas hostes o deputado federal Beto Pereira (PSDB) e o deputado estadual Pedrossian Neto (PSD), que tentarão a reeleição.

Mais

Do partido, dois vereadores por Campo Grande pensam alçar voos mais altos: Herculano Borges (estadual ou federal) e Neto Santos (federal). Esse time é considerado como forte para manter a representatividade do partido, que é braço político da Igreja Universal.

DiálogoGaby Alves e Tommy Menegazo. Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoDudu Bertholini e Andrea Pinheiro. Foto: Denise Andrade

Esperança

O governador Eduardo Riedel espera que nas eleições deste ano, quando a oposição se apresentar, o debate seja sobre gestão, governo e projetos para a sociedade, e não uma discussão rasa, conforme afirmou em entrevista ao Correio do Estado. E acrescentou que sempre combateu debates que não constroem. O problema é saber se o “outro lado” está disposto a agir assim, até porque a maioria tem demonstrado que está “com sangue nos olhos.”

Reforço

A bancada do PL na Assembleia Legislativa de MS deverá dobrar de tamanho neste ano. Aos três deputados que a formam atualmente – Coronel David, João Henrique Catan e Neno Razuk –, deverão fazer companhia Mara Caseiro, José Teixeira e Jamilson Name, que deixarão o PSDB com a abertura da janela partidária. Não está descartada a possibilidade de que a sigla venha a ser “encorpada” com outros parlamentares, diante de mudanças que estão acontecendo, em nível nacional.

Presença

O PT de Mato Grosso do Sul vai apostar na participação feminina na chapa majoritária que deverá disputar o governo do Estado. A indicada para a vaga de vice é Gilda Miranda dos Santos. Ela é presença marcante do partido e esposa do deputado estadual José Orcírio dos Santos. Sua participação no embate eleitoral deste ano é considerada importante porque poderá “aquecer” mais a militância, que, segundo dizem, anda um tanto quanto “fria”.

ANIVERSARIANTES

Angelice Maria Nery Da Silva,

Jabes Moreira De Brum,

Natália Guido Gameiro,

Altair Perondi,

Gisele Marciano Inacio,

Erivelto Duim,

Alzira Batista Da Rocha,

Alberto Youssef,

Deyvis Ecco,

Ione Hildebrano Nantes,

Alfredo Tobji,

Maria Aurea Pinheiro Araujo,

Ana Maria Bernardelli,

Victório Broch,

Luiz Gomes,

Avenir Ferreira,

Maria Salete Da Silva Vinhofen,

Reginaldo Gomes Do Carmo,

Angela De Oliveira Franco,

Ângela Jabrayan Schmidt,

Anderson Chadid Warpechowski,

Camila Ferreira,

Karolyne Moreno De Oliveira,

Paulo César Coutinho Almeidinha,

Pe. Carlos Eduardo Asato Higa,

Arabelly De Souza Medeiros,

Sônia Maria Ranzi,

Milena Maria Carvalho Tosta,

Roberto Costa,

Eudas De Faria,

Luciana Barbosa Lyrio,

Mauriene Gonçalves Moura,

Deborah Fonseca Araújo,

Jandaíra Carla Dos Santos,

Deonice Candelaria Da Silva,

Michele Crochemore,

Alice Farias Da Rosa,

Carlos Oscar Lopes,

Valdir Paulo Soligo,

Sônia Maria De Castro,

José Candelário Ferraz,

Ney Luzardo,

Antônio Pio Da Silva,

Edmilson Pereira De Souza,

Cleide Costa Ávila,

Aldemir Ribeiro,

Rose Colombo Azevedo,

Luiz Alves Corrêa Filho,

Olivio De Oliveira Júnior,

Dalva Saab Guedes,

Helio Albarelo,

Enéias Francisco Bello,

José Pires Hildebrand,

Elizabeth Mascarenhas,

José Augusto Corrêa Júnior,

Elisangela Dias Filgueiras

Dos Santos,

Ivo Marcos Vieira,

Jussara Martins Gonçalves,

Eneida Helena Müller Marques

Troncoso,

Antônio Da Silva Gonçalves,

José Nolasco De Sena Filho,

Neuza Gamarra Ferreira,

Silvia Aparecida Ibanez Martins,

Tereza Cristina Barbosa,

Alonso Tavares Lima,

Francisco Ribeiro Da Silva,

Caroline Machado Siviero

Enrico De Rosa Silva Dacal,

Laura Vieira,

Jorge Kendor Ferreira,

Samantha Gomes,

Mario Cabral Costa Mello,

Luíz Guilherme Barbosa Espíndola,

Jailma Soares De Sousa,

Deodato Cunha Da Rocha,

Alício Rocha De Sousa,

Eldomar Grau,

Luiz Divino Ferreira,

Mauricio Godoy,

Rafael Chimenes Figueiredo,

Moisés Campos Da Silva,

Ari Ibanhes Xavier,

Jurandir Pereira Cabral,

Geni Do Nascimento Lobo,

Andréia Akemi Chiapinotto Imai,

Leila Alves Arenales,

Renato Gil Arruda Vieira,

Rosane Karine Caires Oliveira,

Celson Ribeiro Da Silva,

Osmar Lachi

Camila Da Silva Neves Congro,

Jamara Cardoso Figueredo Curcio,

João Candelário Dos Santos,

Rosimeire Cecília Da Costa,

Zilda Cristina Da Silva,

Roseli De Oliveira Pinto,

Valnete Galdino,

Cláudio De Oliveira,

Marcelo Anguita Borges,

Adelmo Salvino De Lima,

Adelina Bazan Deniz,

Tereza Corrêa Marques,

Luíza Maria Mendes De Souza,

Alice Maria Barbosa Ferreira,

Pedro Paulo Soares Cunha Flôres,

Karine Maria Dos Santos,

José Henrique Soares Pereira,

Paola Lopes Da Rosa,

Renilda Campos Arruda,

Liliane De Souza Lopes.

* Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeituras de MS deixam passar possíveis fraudes no Bolsa Família
PROGRAMA SOCIAL

/ 1 dia

Prefeituras de MS deixam passar possíveis fraudes no Bolsa Família

2

Justiça mantém prisão preventiva de influencer da Capital por quebra de medida protetiva
Irônico

/ 2 dias

Justiça mantém prisão preventiva de influencer da Capital por quebra de medida protetiva

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6943, segunda-feira (02/02)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6943, segunda-feira (02/02)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6942, sábado (31/01)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6942, sábado (31/01)

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2967, sábado (31/01); veja o rateio
loteria

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2967, sábado (31/01); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 22/01/2026

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?