Vereador de primeira viagem e muito afoito tratou de propor homenagem... Leia a coluna de hoje

Além de Rayanne de Oliveira, Marcia Scherer e Ibelize Santos terem conquistado os 3 primeiros lugares no Concurso de Poesias Oliva Enciso, outras 4 poetas assinam os versos que figuram entre as 10 melhores criações da competição promovida pela ASL

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) entrega, na noite de hoje, os prêmios aos autores que se destacaram no Concurso de Poesias Oliva Enciso, promovido desde junho com o objetivo de estimular a produção literária em Mato Grosso do Sul. Ou melhor, os prêmios serão entregues às autoras que conquistaram os três primeiros lugares: Rayanne Jarcem de Oliveira (1º), Marcia Regina Scherer (2º) e Ibelize Santos (3º).

Só deu mulher no pódio. E, além das três campeãs, outras quatro autoras assinam poemas que foram classificados entre os dez melhores do concurso da ASL. O evento de hoje, na sede da Academia (Altos do São Francisco), é aberto ao público e oferece certificações e prêmios em dinheiro aos vencedores. Os autores que ocupam do 4º ao 10º lugar receberão um certificado.

Confira os títulos dos três primeiros lugares: “Padilhas e Mulambos”, de Rayanne Jarcem de Oliveira, em 1º lugar; “Aguada”, de Marcia Regina Scherer, em 2º lugar; e “A Parte que Falta”, de Ibelize Santos, em 3º lugar.; além de certificação até o 10º colocado.

TEMAS

A diáspora e a ancestralidade africana, a questão ambiental e os saberes populares estão entre os temas que alimentam a lírica dos versos de Rayanne, Marcia e Ibelize. Pelo menos é o que pode ser deduzido a partir dos trechos de cada poema divulgado pela ASL.

A Academia preservou um gostinho de surpresa e somente durante a cerimônia de premiação vai divulgar a íntegra dos textos. E será de um jeito bem especial, com uma pegada de sarau.

Os dez poemas classificados pela Academia serão interpretados por imortais da instituição à medida que as premiações e certificações forem sendo anunciadas e entregues.

A realização do Concurso de Poesias Oliva Enciso conta com o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). Conforme as regras divulgadas, os valores dos prêmios são: R$ 3.000 para o primeiro colocado, R$ 2.000 para o segundo e R$ 1.000 para o terceiro.

As inscrições foram estaduais e gratuitas, com ampla divulgação, e permitiu o uso de pseudônimos, garantindo imparcialidade na escolha dos textos. Cada participante pôde enviar um único poema, sendo obrigatório residir em Mato Grosso do Sul e ter ao menos 18 anos.

CRITÉRIOS

A seleção dos poemas selecionados foi feita por uma comissão composta por membros da ASL, escritores que ocupam cadeiras imortalizadas na entidade.

“Foram considerados critérios como originalidade e domínio da linguagem, em meio a cerca de quatro centenas de poesias enviadas de vários municípios sul-mato-grossenses”, comenta o presidente da ASL, Henrique de Medeiros.

“Reforçamos nosso compromisso em ampliar o acesso à literatura e divulgar o talento local”, reitera Medeiros.

Segundo o escritor, o certame é uma forma saudável de fortalecer autores experientes, revelar novas vozes e estimular o gosto pela leitura e a escrita.

OS DEZ MAIS

Hoje, também serão apresentados os poemas: “Bixa-terra” (Júlio Oliveira Costa, de Campo Grande, 4º lugar), “Hoje Escrevi Uma Matéria” (Renata Boeira, de Dourados, 5º lugar), “Esperança” (Angélica Cardoso Rodrigues, de Jardim, 6º lugar), “Alvorada no Pantanal das Palavras” (Tácito Lourenço Baptista, de Dourados, 7º lugar), “Entre Dois Mundos” (Jurema Cristaldo, de Campo Grande, 8º lugar), “O Amor Respira por Aparelhos” (Keyla Coelho, de Bandeirantes, 9º lugar) e “Nas Vielas do Presente” (Fabiano Baumgardt, de Campo Grande, décimo10º lugar).

O Concurso de Poesias Oliva Enciso homenageia a saudosa acadêmica da ASL – corumbaense que foi pioneira da participação feminina na educação, na cultura e na política de Mato Grosso do Sul.

“O concurso mantém a missão: reconhecer quem já contribui com as letras sul-mato-grossenses e descobrir novas vozes literárias para o futuro”, reforça Henrique de Medeiros.

TRECHOS DOS POEMAS VENCEDORES

Padilhas e Mulambos”

“Você achou que a carne negra era mais barata.

Ouviu na boca do açougue que devia levar, mas desconsiderou

que era dura de engolir.

Começou a me fazer na panela errada, sem cuidado, sem dengo.

Nem lembrou que carne de África se faz com ervas e oração,

se faz com sal fino, com licença ancestral”.

Rayanne Jarcem de Oliveira

Marcia Regina Scherer: 2º lugar - Divulgação

“Aguada”

“Nesse tempo água era que nem vida

Tinha gosto e cheiro d’alma

Transparente

Como brisa mansa

Gingando a rede com calma”.

Marcia Regina Scherer

Ibelize Santos: 3º lugar - Divulgação

“A Parte que Falta”

“Sou o que não se ensina nos livros da escola,

mas se aprende quando o mato fala.

Se me apagarem daqui,

vou virar estrela, daquelas que orientam caminho”.

Ibelize Santos

Serviço - Concurso de Poesias Oliva Enciso.

Noite de Premiação e Apresentação.

Hoje, às 19h30min.

Auditório da ASL, na Rua 14 de Julho, nº 4.653, Altos do São Francisco.

Entrada gratuita.

Evento presencial.

Traje esporte.

