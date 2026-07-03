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Diálogo

Veteranos da política acompanham intrigados duas conversões... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna dessa sexta-feira (03)

Ester Figueiredo

03/07/2026 - 00h02
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Silvana Duboc - escritora brasileira

"Procure os seus caminhos, mas não magoe ninguém nessa procura. Arrependa-se, volte atrás, peça perdão! Não se acostume com o que não o faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário”

FELPUDA 

Veteranos da política acompanham intrigados duas conversões ideológicas. Quem ontem fazia discursos e mais discursos de centro-esquerda, “puxando” mais para a esquerda e o governo atual, hoje desfila “apaixonado” pela direita. Neste novo, digamos, idílio, há flores, bombons e declarações públicas de “amor eterno”. Tudo em nome da nova paixão eleitoral. Se esse romance sobreviver depois da posse, talvez mereça mesmo um prêmio. Milagre político também é forma de amor. E dê-lhe!...

Obsessão

Na política, há quem enxergue Bolsonaro em qualquer esquina. Um dos integrantes da bancada petista na Assembleia Legislativa de MS resolveu apresentar moção de protesto e repúdio contra Flávio Bolsonaro, por oferecer, supostamente, antes das eleições, uma equipe de transição aos  EUA.

Mais

O episódio lembra o velho “momento Bolsonaro”: basta surgir um assunto, e a família é puxada para o debate. No fim, quem agradece é o sobrenome, que continua ocupando espaço até quando não está na pauta. Dá licença!

Severina da Silva e Cacilda da Silva - Foto: Studio Vollkopf

 

Dra Luiza Inácio Ft Higor LimaDra. Luiza Inácio - Foto: Higor Lima

Marimbondos

O ano eleitoral nem esquentou de vez, mas em Dourados já tem político voando mais irritado do que marimbondos presos em lata. A vereadora Isa Marcondes ingressou com representação contra o colega de legislativo Márcio Pudim na Mesa Diretora, após um bate-boca que descambou para ofensas. Ela o acusa de violência política de gênero e injúria racial, afirmando que Pudim fez declarações homofóbicas. Quando falta argumento e sobra destempero, o resultado é indigesto.

Paternidade

Foi só a lei do deputado estadual Pedro Kemp propor o fim do “velhinho curvado” nas placas, para começar a corrida pela autoria da ideia. O vereador Otávio Trad fez questão de divulgar, no site oficial da Câmara Municipal, que Campo Grande já havia adotado a mudança em 2023, por iniciativa dele. Não foram citados nomes, mas deixou claro nas entrelinhas que a primeira iniciativa e proposta aprovada foram de sua autoria. Pelo jeito, até placa de estacionamento ganha mais de um pai quando rende boa fotografia.

Aquecendo

A liberação do segundo lote de restituição do Imposto de Renda vai injetar R$ 244,1 milhões na economia de MS. São 146.234 contribuintes do Estado recebendo os créditos nesta semana. Segundo a economista Regiane Dedé de Oliveira, do IPF-MS, da Fecomércio MS, as restituições fortalecem o consumo das famílias e devem aquecer o comércio.

ANIVERSARIANTES 

Wilson Aquino,
Maria Helena Nadra Jeha,
Antonio Roberto Simões Tuca,
Cibele Bonfim de Rezende Zarate,
Mauro Ribeiro Corrêa,
Lucas Centenaro Foroni,
Carlos César Coelho Netto,
Carlos Augusto Coelho Netto,
Raul Pistorello,
Dra. Maria Tereza Ragalci Galdino, 
Maria Nilva da Silva,
Elias Rosa de Moraes,
Elza Barbosa Coelho,
Mariana Leal Capillé,
Gabriel da Cruz da Conceição,
Vanessa Zan Schossler, 
Guimarães Rocha,
Oswaldo Fernandes,
Ilca Corral Mendes Domingos, 
Tânia Maria  Gutierrez,
Nelson Kohatsu Júnior,
Dr. Nagib Marques Derzi,
Jair Leão Jara,
Marcos Fernando Alves Rodrigues,
Márcia Aparecida Bacchi Corrêa da Costa,
Dr. Christiano Henrique Souza Pereira,
Mauricio Mazzi, 
Edna de Oliveira Cabrera,
Naércio Ferreira Fernandes de Souza,
Margarida Costa Brambilla,
Luiz Carlos da Rocha Lima, 
Márcia Maria Mujica,
Gina Baraldo Andrade Sales,
Ernestina Cardoso Vilares,
Delmira Monteiro,
Doralice da Silva,
Dr. Mário Guimarães,
Maria Mercedes de Almeida Metello Oliveira Lima,
Joel José Faraco,
José de Oliveira,
Rosângela Ferreira do Valle Barbosa,
Wainer Ferreira Gibim, 
Bruno Insfran, 
Rodrigo Insfran, 
Edy Emerson Sakaguti, 
Mayra Fenner,
Julinete Bento de Sousa,
Cypriano Cosme de Siqueira Filho,
Vania Lúcia Salvi,
Stelino Luiz Ferreira  de Souza,
Ingrid Costa Nasser Cântero,
Rosa Planez Diniz,
Jucelene Romero Estigarribia,
Virginio Rodrigues do Nascimento,
Dr. Luiz Feracine, 
Walter Vinicius Schoenherr,
Carlos Eduardo Medici Lemos,
Douglas Lemos Xavier,
Patrícia Manoela Scherer,
Gracyelen Lousada Felipe Centenaro,
Francine Palharin de Mayo,
Aline Passos Dantas,
José Carlos Luppi,
Renata Jallad Alves da Silva,  
Maria Camillo Duo,
Rosângela Maria Jovê dos Santos,
Eneida Maria de Rosa Silva Dacal,
Daniel de Souza Assis Ton,
Wladimir Gomes Figner de Luna,
Geraldo Pereira Duarte,
Maria Antônia Sanches,
Espedito Sindeaux de Carvalho,
Gilson Monteiro,
Vera da Silveira Mattos,
Arnaldo Lopes da Silva,
Eva Maria da Costa Soares,
Manoel dos Passos,
Orcilio Pereira da Rocha, 
Francisco Moreira da Silva,
Evair Rezende Corrêa,
Maricléia Alcântara de Oliveira,
Rosângela Palhano Medeiros Bentabel,
Leda Maria Ribeiro Rodrigues Marçal,
Rihad Nahas, 
Wilson Massaharu Inagaki, 
Edne Belintane Tucci,
Dr. José Oswaldo Soares Machado,
Inês Segato Balzan,
Mário Stuczynski,
Zildo Portalupp,
Jeanine Soler Soares,
João Niero Friosi,
Jaime Caldeira,
Miguel Angelo Povh,
Márcio Antonio Simei,
Paulo Pereira Duarte,
Kamilla dos Santos Trindade,
Nagib Maluf Neto,
Rafael Cruz Tybusch,
Leonardo Capello Filho,
Marcelo de Paula Bataglini,
Lincoln Sanches Pellicioni,
Pedro Rippel Salgado,
Luciano Coppini Meireles de Lima.

Colaborou com Tatyane Gameiro

CAMPO GRANDE

FenaSul começa na sexta-feira com música, gastronomia e cultura gaúcha

40 expositores estarão no local com chocolate de Gramado, vinhos, queijos, salames, bolacha colonial, cucas, chimarrão, suco de uva, panelas, entre outros

01/07/2026 15h10

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Exposição e venda de vinhos, queijos e cachaças na FenaSul

Exposição e venda de vinhos, queijos e cachaças na FenaSul Reprodução/Facebook - Fenasul

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A tradicional FenaSul está de volta.

A Feira Gaúcha ocorre de 3 a 12 de julho de 2026, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na rua Américo Carlos da Costa, número 320, Jardim Américo, em Campo Grande.

A feira exibe a cultura, gastronomia, moda, música, dança e cotidiano da região Sul em Mato Grosso do Sul.

Chocolate de Gramado, vinhos, queijos, salames, costela fogo de chão, doces artesanais, doces cristalizados, geleias, chimias, bolacha colonial, cucas, chimarrão, suco de uva, panelas, louças, tapetes em couro, botas de couro, chapéu country, casacos, bolsas, acessórios e calçados da região Sul do Brasil estarão à amostra. Ao todo, 40 expositores participarão do festival.

Em muitos anos, a feira aconteceu no Círculo Militar, localizado na avenida Afonso Pena, mas, de alguns anos para cá, mudou de lugar, para o Parque de Exposições.

Turismo

Projeto Corumbá a Pé usa QR codes para revelar a história de 17 edifícios históricos

Projeto Corumbá a Pé usa QR codes para revelar a história de 17 edifícios históricos e transforma um passeio pelo centro da cidade em uma experiência interativa de valorização do patrimônio cultural às margens do Rio Paraguai

01/07/2026 08h30

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Silvio de Andrade

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Caminhar pelo centro e o Porto Geral de Corumbá é voltar a um passado de prosperidade econômico pós-guerra (do Paraguai), entre o fim do século 19 e meados do século 20. São grandes casarões construídos com influência arquitetônica europeia, misturas neoclássicas e coloniais e ornamentações de diversas origens.

Tombado pelo patrimônio histórico nacional, o conjunto reflete a importância continental da cidade como terceiro maior porto fluvial do Brasil.

A imponência desses bens culturais chama a atenção do visitante, qualificando Corumbá como uma cidade de aspecto urbanístico e paisagístico diferenciado em Mato Grosso do Sul, moldada pelos caminhos das águas do Rio Paraguai e platinas.

Elementos ornamentais, fachadas alinhadas ao passeio público e diferentes usos urbanos compõem a identidade visual do conjunto histórico, grande parte de frente para o rio e o Pantanal.

O corumbaense precisa incorporar essa joia cultural ao seu bairrismo como pertencimento e, assim, protegê-la e eternizá-la. Várias têm sido as iniciativas (ou tentativas) para que a cidade assuma um dos elementos mais preciosos de sua história de 247 anos, envolvendo, principalmente, os jovens e as crianças.

Ainda se depreda, abandona ou descaracteriza um imóvel histórico, ou pior, leva-se ao chão para construir algo que não compõe a paisagem.

Foto: Silvio de Andrade

Na palma da mão

Na semana passada, a prefeitura de Corumbá, com a participação do campus da Universidade Federal de MS (UFMS), lançou mais um projeto que chega como um novo despertar para atrair a família corumbaense, os turistas e os pesquisadores para a valorização do Centro Histórico (e entorno).

O Corumbá a Pé é um convite para a busca da identidade e referenciar uma bela e encantadora cidade, com seus paralelepípedos, palmeiras imperiais e samba no pé.

Com a ajuda da tecnologia para aproximar a população e o visitante, o passeio por essas edificações de grande expressividade se torna mais do que uma aula de patrimônio arquitetônico, num momento crucial em que o município está investindo R$ 21 milhões na restauração de cinco prédios.

Por meio da leitura de QR codes, a identificação e a história do imóvel vêm à palma da mão, enquanto se observa sua grandiosidade arquitetônica.

A iniciativa inovadora contempla 17 exemplares construídos a partir de 1876 (Casa Wanderley & Baís, na Rua Manoel Cavassa, orla portuária).

Suas fachadas receberam placas com QR codes e, ao apontar a câmera do celular, tem-se acesso a informações sobre a história, as características de construção e a importância cultural, tornando a experiência de conhecer o Centro Histórico mais interativa, acessível e educativa com conteúdo digital.

No Porto Geral, antiga Alfândega e, ao fundo, prédio da Casa Vasquez & Filhos
Foto: Silvio de Andrade
Foto: Silvio de Andrade

Além da Casa Wanderley & Baís, que abriga o Museu de História do Pantanal (Muhpan), foram incluídas na listagem outras construções do século 19, como o antigo presídio (hoje, Casa do Artesão), de 1875, a Catedral de Nossa Senhora da Candelária, de 1885, a Alfândega, sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional (Iphan), de 1896, e a Casa Comercial Vasquez & Filhos, sede do Memorial do Homem Pantaneiro, de 1898.

Fortalecer a identidade

Também figuram o Instituto Luiz de Albuquerque (ILA), o Moinho Mato-Grossense (hoje, Moinho Cultural Sul-Americano), a antiga sede da prefeitura, a Casa Marinho, o Hotel Galileo, o Mercadão Municipal, o Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, a Escola Municipal Cyriano Félix de Toledo, inaugurada em 1947 pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra, a Praça da República, local da retomada de Corumbá na Guerra do Paraguai, o Museu Casa do Dr. Gabi, a Casa e Museu Art Izu e o Centro de Convenções do Pantanal.

A Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico (Fuphan), ao lançar o Corumbá a Pé, aposta na ferramenta e no acesso fácil à história patrimonial para aproximar moradores, estudantes e visitantes da memória urbana corumbaense e promover sua valorização e proteção.

Arquiteta Lauzie Xavier, diretora-presidente da Fuphan
Foto: Silvio de Andrade

Para a diretora-presidente da fundação, Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar, despertar a comunidade para sua própria história é vital para esse pertencimento.

“A iniciativa integra ações de educação patrimonial voltadas à valorização da memória urbana, ao fortalecimento da identidade cultural da população e à promoção do turismo cultural em Corumbá”, ressalta Lauzie, que é arquiteta e neta da escultora Izulina Xavier (ícone da cultura pantaneira, falecida em 2022) e trabalhou em vários projetos de restauração no conjunto tombado em 1993.

Numa segunda fase, o projeto, que tem o apoio do escritório técnico do Iphan, ampliará o catálogo dos imóveis históricos para 40, contando também com a participação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado (CAU).

A plataforma de acesso às informações (inclui mapa da área tombada) foi desenvolvida pelos alunos do campus da UFMS que integram o trabalho de extensão Materialidade e Espacialidade das fachadas Históricas de Corumbá-MS.

Acesse o site em https://lapan-arq.github.io/Casario-do-Porto-de-Corumba/.

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