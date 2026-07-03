Veteranos da política acompanham intrigados duas conversões... Leia na coluna de hoje

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Silvana Duboc - escritora brasileira

"Procure os seus caminhos, mas não magoe ninguém nessa procura. Arrependa-se, volte atrás, peça perdão! Não se acostume com o que não o faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário”

FELPUDA

Veteranos da política acompanham intrigados duas conversões ideológicas. Quem ontem fazia discursos e mais discursos de centro-esquerda, “puxando” mais para a esquerda e o governo atual, hoje desfila “apaixonado” pela direita. Neste novo, digamos, idílio, há flores, bombons e declarações públicas de “amor eterno”. Tudo em nome da nova paixão eleitoral. Se esse romance sobreviver depois da posse, talvez mereça mesmo um prêmio. Milagre político também é forma de amor. E dê-lhe!...

Obsessão

Na política, há quem enxergue Bolsonaro em qualquer esquina. Um dos integrantes da bancada petista na Assembleia Legislativa de MS resolveu apresentar moção de protesto e repúdio contra Flávio Bolsonaro, por oferecer, supostamente, antes das eleições, uma equipe de transição aos EUA.

Mais

O episódio lembra o velho “momento Bolsonaro”: basta surgir um assunto, e a família é puxada para o debate. No fim, quem agradece é o sobrenome, que continua ocupando espaço até quando não está na pauta. Dá licença!

Severina da Silva e Cacilda da Silva - Foto: Studio Vollkopf

Dra. Luiza Inácio - Foto: Higor Lima

Marimbondos

O ano eleitoral nem esquentou de vez, mas em Dourados já tem político voando mais irritado do que marimbondos presos em lata. A vereadora Isa Marcondes ingressou com representação contra o colega de legislativo Márcio Pudim na Mesa Diretora, após um bate-boca que descambou para ofensas. Ela o acusa de violência política de gênero e injúria racial, afirmando que Pudim fez declarações homofóbicas. Quando falta argumento e sobra destempero, o resultado é indigesto.

Paternidade

Foi só a lei do deputado estadual Pedro Kemp propor o fim do “velhinho curvado” nas placas, para começar a corrida pela autoria da ideia. O vereador Otávio Trad fez questão de divulgar, no site oficial da Câmara Municipal, que Campo Grande já havia adotado a mudança em 2023, por iniciativa dele. Não foram citados nomes, mas deixou claro nas entrelinhas que a primeira iniciativa e proposta aprovada foram de sua autoria. Pelo jeito, até placa de estacionamento ganha mais de um pai quando rende boa fotografia.

Aquecendo

A liberação do segundo lote de restituição do Imposto de Renda vai injetar R$ 244,1 milhões na economia de MS. São 146.234 contribuintes do Estado recebendo os créditos nesta semana. Segundo a economista Regiane Dedé de Oliveira, do IPF-MS, da Fecomércio MS, as restituições fortalecem o consumo das famílias e devem aquecer o comércio.

ANIVERSARIANTES

Wilson Aquino,

Maria Helena Nadra Jeha,

Antonio Roberto Simões Tuca,

Cibele Bonfim de Rezende Zarate,

Mauro Ribeiro Corrêa,

Lucas Centenaro Foroni,

Carlos César Coelho Netto,

Carlos Augusto Coelho Netto,

Raul Pistorello,

Dra. Maria Tereza Ragalci Galdino,

Maria Nilva da Silva,

Elias Rosa de Moraes,

Elza Barbosa Coelho,

Mariana Leal Capillé,

Gabriel da Cruz da Conceição,

Vanessa Zan Schossler,

Guimarães Rocha,

Oswaldo Fernandes,

Ilca Corral Mendes Domingos,

Tânia Maria Gutierrez,

Nelson Kohatsu Júnior,

Dr. Nagib Marques Derzi,

Jair Leão Jara,

Marcos Fernando Alves Rodrigues,

Márcia Aparecida Bacchi Corrêa da Costa,

Dr. Christiano Henrique Souza Pereira,

Mauricio Mazzi,

Edna de Oliveira Cabrera,

Naércio Ferreira Fernandes de Souza,

Margarida Costa Brambilla,

Luiz Carlos da Rocha Lima,

Márcia Maria Mujica,

Gina Baraldo Andrade Sales,

Ernestina Cardoso Vilares,

Delmira Monteiro,

Doralice da Silva,

Dr. Mário Guimarães,

Maria Mercedes de Almeida Metello Oliveira Lima,

Joel José Faraco,

José de Oliveira,

Rosângela Ferreira do Valle Barbosa,

Wainer Ferreira Gibim,

Bruno Insfran,

Rodrigo Insfran,

Edy Emerson Sakaguti,

Mayra Fenner,

Julinete Bento de Sousa,

Cypriano Cosme de Siqueira Filho,

Vania Lúcia Salvi,

Stelino Luiz Ferreira de Souza,

Ingrid Costa Nasser Cântero,

Rosa Planez Diniz,

Jucelene Romero Estigarribia,

Virginio Rodrigues do Nascimento,

Dr. Luiz Feracine,

Walter Vinicius Schoenherr,

Carlos Eduardo Medici Lemos,

Douglas Lemos Xavier,

Patrícia Manoela Scherer,

Gracyelen Lousada Felipe Centenaro,

Francine Palharin de Mayo,

Aline Passos Dantas,

José Carlos Luppi,

Renata Jallad Alves da Silva,

Maria Camillo Duo,

Rosângela Maria Jovê dos Santos,

Eneida Maria de Rosa Silva Dacal,

Daniel de Souza Assis Ton,

Wladimir Gomes Figner de Luna,

Geraldo Pereira Duarte,

Maria Antônia Sanches,

Espedito Sindeaux de Carvalho,

Gilson Monteiro,

Vera da Silveira Mattos,

Arnaldo Lopes da Silva,

Eva Maria da Costa Soares,

Manoel dos Passos,

Orcilio Pereira da Rocha,

Francisco Moreira da Silva,

Evair Rezende Corrêa,

Maricléia Alcântara de Oliveira,

Rosângela Palhano Medeiros Bentabel,

Leda Maria Ribeiro Rodrigues Marçal,

Rihad Nahas,

Wilson Massaharu Inagaki,

Edne Belintane Tucci,

Dr. José Oswaldo Soares Machado,

Inês Segato Balzan,

Mário Stuczynski,

Zildo Portalupp,

Jeanine Soler Soares,

João Niero Friosi,

Jaime Caldeira,

Miguel Angelo Povh,

Márcio Antonio Simei,

Paulo Pereira Duarte,

Kamilla dos Santos Trindade,

Nagib Maluf Neto,

Rafael Cruz Tybusch,

Leonardo Capello Filho,

Marcelo de Paula Bataglini,

Lincoln Sanches Pellicioni,

Pedro Rippel Salgado,

Luciano Coppini Meireles de Lima.

Colaborou com Tatyane Gameiro