Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

Vinagre de maçã está entre os ingredientes ácidos que podem favorecer a digestão

Opção estratégica durante a estação das flores, que cresce o consumo de saladas, o vinagre de maçã pode favorecer o controle glicêmico e a saciedade; "Melhora o aproveitamento dos nutrientes, além de contribuir para a sensação de leveza após as refeições

Da Redação

Da Redação

25/10/2025 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Para muita gente, a primavera significa uma temporada de pratos mais leves, coloridos e refrescantes. Com temperaturas em elevação e maior variedade de frutas e hortaliças, o consumo de saladas aumenta entre 15% e 20% nesta época do ano, refletindo o desejo por uma alimentação mais equilibrada e rica em fibras.

Além dos vegetais, incluir elementos mais ácidos nas refeições pode ser uma estratégia eficaz para melhorar o funcionamento digestivo e potencializar a absorção de nutrientes. Um dos ingredientes mais versáteis nesse sentido é o vinagre de maçã, conhecido por seus múltiplos benefícios à saúde.

Produzido a partir da fermentação do suco de maçã, o vinagre de maçã é rico em ácido acético, um composto com propriedades antioxidantes que auxiliam na modulação da inflamação e no fortalecimento da resposta imunológica.

“A inflamação do nosso organismo está associada a fatores como ganho de peso, fadiga e distúrbios do sono. O vinagre de maçã ajuda a equilibrar esses processos, além de favorecer o controle glicêmico e a sensibilidade à insulina”, explica a nutricionista Laiz Saragiotto.

Por ser naturalmente ácido, o vinagre estimula as secreções pancreáticas, favorecendo a digestão e a produção de sais biliares, responsáveis por eliminar substâncias indesejadas e contribuir para um verdadeiro “detox” digestivo.

“Essa ativação auxilia o corpo a processar melhor as gorduras e melhora o aproveitamento dos nutrientes, além de contribuir para a sensação de leveza após as refeições”, completa Laiz.

SHOTS E TEMPERO

Além do sabor marcante, o vinagre de maçã pode ajudar a controlar o apetite e a reduzir picos glicêmicos, quando consumido antes das refeições. Estudos apontam que o uso regular, em pequenas quantidades, pode auxiliar no controle de peso e no equilíbrio metabólico.

“O ideal é incluir uma colher de sopa [aproximadamente 15 ml] por dia, diluída em um pouco de água, em shots matinais ou como tempero para saladas e marinadas” afirma Rodrigo Margoni, especialista em vinagres e sócio-proprietário de uma empresa que está entre as pioneiras na fabricação natural de vinagre de maçã no Brasil.

Ele destaca a importância da qualidade do ingrediente no shot matinal. “Nosso vinagre de maçã orgânico é 100% natural e não passa por processos de microfiltragem ou pasteurização, o que o torna mais saudável”, explica Margoni.

Ele orienta ainda que o consumo do vinagre deve ser feito de forma equilibrada e preferencialmente sob orientação de um profissional de saúde, especialmente por pessoas com sensibilidade gástrica.

“O vinagre de maçã é um aliado importante, mas precisa ser inserido dentro de um contexto alimentar saudável. Quando usado com moderação, pode fazer diferença na digestão, na saciedade e até na disposição ao longo do dia”, reforça o produtor.

Para a nutricionista Laiz Saragiotto, a estação das flores é também um convite à mudança de hábitos. “Na primavera, as pessoas buscam leveza no dia a dia e também no prato. É o momento ideal para resgatar o prazer de comer bem, com ingredientes que cuidam do corpo. O vinagre de maçã tem esse papel: é simples, natural e combina perfeitamente com a estação mais florida do ano”, afirma a nutricionista.

BENEFÍCIOS

Pode auxiliar no controle do açúcar no sangue: estudos mostram que o ácido acético pode melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir os picos de açúcar no sangue após refeições ricas em carboidratos. Isso é particularmente relevante para pessoas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2, mas nunca deve substituir a medicação prescrita.

Promove uma sensação de saciedade: incluir vinagre de maçã nas refeições pode ajudar a aumentar a sensação de plenitude, o que pode levar a uma ingestão calórica menor ao longo do dia, contribuindo indiretamente para a perda de peso.

Propriedades antimicrobianas: o ácido acético tem a capacidade de inibir o crescimento de bactérias patogênicas, como a E. coli. Por isso, o vinagre é tradicionalmente usado como conservante natural de alimentos e, diluído, pode servir como um limpador doméstico natural.

MITOS

>> Emagrecimento milagroso: o vinagre não derrete gordura. Ele pode ser um coadjuvante em uma dieta equilibrada em função do seu efeito na saciedade, mas sozinho não causa perda de peso significativa.

>> Desintoxicação do organismo: seu fígado e rins são os órgãos responsáveis pela “detoxificação” natural do corpo. Não há evidências científicas sólidas de que o vinagre de maçã “desintoxique” ou “alcalinize” o organismo.

>> Cura para o câncer: alegações de que o vinagre de maçã pode curar o câncer são infundadas e perigosas, podendo levar as pessoas a abandonarem tratamentos médicos comprovados.


Como consumir

>> Sempre dilua: nunca beba vinagre puro. A diluição padrão é de uma a duas colheres de chá (5 ml a 10 ml) em um copo grande de água (cerca de 200 ml a 300 ml).

>> Proteja seu esmalte dentário: beba a mistura com um canudo para minimizar o contato com os dentes. Enxaguar a boca com água pura após o consumo também é recomendado.

>> Momento de consumo: consumir antes das refeições principais pode ser mais benéfico para o controle glicêmico e da saciedade.

>> Comece devagar: inicie com uma colher de chá ao dia para avaliar a tolerância do seu organismo.

Cuidados e efeitos colaterais

>> Lesão esofágica e dental: a acidez pode corroer o esmalte dos dentes e irritar o revestimento do esôfago.

>> Interação medicamentosa: pode potencializar o efeito de medicamentos para diabetes e diuréticos. Consulte um médico se fizer uso de qualquer remédio controlado.

>> Problemas digestivos: em algumas pessoas, pode causar náuseas ou desconforto gástrico.

>> Contraindicado: para quem tem gastrite, refluxo gastroesofágico severo ou úlceras, o consumo pode piorar os sintomas.


Como incorporar no seu cardápio

>> Tempero para saladas: é a forma mais clássica e deliciosa. Misture com azeite, ervas e um pouco de mel.

>> Marinadas para carnes: o ácido acético ajuda a amaciar a proteína.

>> Conservante caseiro: use em picles de vegetais.

>> Finalizador de pratos: um fio sobre legumes cozidos ou sopas pode adicionar um toque de acidez refrescante.

Assine o Correio do Estado

Apaixonados por carros

Evento reúne quadrados da Volkswagen em Campo Grande

No 1° Sunday Car, que será realizado no dia 9 de novembro, a Confraria dos Quadrados espera reunir mais de 400 veículos

24/10/2025 13h00

Compartilhar

Imagem Divulgação

Continue Lendo...

A Confraria dos Quadrados retorna com a 1ª Sunday Car, um evento que reúne os apaixonados pelos chamados “quadrados da Volkswagen”, com exemplares atemporais, no bairro Coopharadio, em Campo Grande.

A expectativa é que 140 proprietários de veículos compareçam ao encontro, que teve outras edições anteriormente, mas que agora vem para consolidar o evento entre amigos, envolvendo a comunidade da região.

O organizador Gabriel Zamparo Dantas, de 27 anos, contou ao Correio do Estado que possui um veículo Gol CL, ano 1992, com uma história peculiar, iniciada após um acidente.

“Sempre fui apaixonado por esse carro. Pelo fato de ele ser um código dois, eu não conhecia a história do carro até bem pouco tempo atrás, mas sempre me fascinei por ele ser um CL de documento. Porém, não era básico; era um completo”, explicou Gabriel.

O carro, adquirido pela mãe, que acabou virando um verdadeiro “faz-tudo” dos negócios da família, passou pelos reparos iniciais quando a família conseguiu adquirir outro veículo.

Há três anos, Gabriel, após voltar de um evento e decidir que queria terminar de montar o carro, acabou sofrendo um acidente.

“O carro ficou muito tempo parado aqui em casa. Foi quando eu desisti de tudo, até que pensei em arrumar o carro para vender. Acabei ganhando o carro, comecei a montar, o funileiro mostrou um ótimo serviço e eu vi que tinha salvação”, contou Gabriel, que custeou o reparo.

Enquanto montava o motor, lembrou do colega de escola Fabrício, que falava muito sobre o sonho de ter um quadrado turbo e acabou realizando com a compra de um Voyage, fato que favoreceu a reaproximação da amizade.

Customização


Foram três anos investidos no projeto de customização do Gol, que segue o padrão dos modelos dos anos 1990/2000. Um trabalho minucioso, com atenção diária aos detalhes do acabamento do CL, inspirado nas versões de luxo.

  • Placa preta (com peças originais);
  • Suspensão fixa, a 11 centímetros do chão;
  • Rodas BBS aro 15, tala 8 / pneus 165/45;
  • Motor refeito do zero, com pintura do cofre, totalmente original.

Melhorias

  • Peças de alumínio polidas, que apresentam aspecto cromado;
  • Abraçadeiras cromadas, originais do carro;
  • Rádio, equalizador, alto-falantes e módulos seguem o padrão dos anos 1990/2000.

*Saiba: as rodas BBS são réplicas, porém foram fabricadas na Inglaterra. Apenas dez unidades vieram para o Brasil em 2017.

Confraria dos Quadrados / Divulgação

Carros e amigos

“Estava restaurando meu carro, então lembrei dele porque é o cara que me ensinou quase tudo que sei sobre a linha dos quadrados da Volkswagen. Entrei em contato com ele; a gente não se falava desde a época do ensino médio. Ele começou a me ajudar nos reparos do carro, e eu no dele”, contou Gabriel.

Com a paixão pelos veículos, Fabrício surgiu com a ideia de criar um grupo voltado para amantes desses modelos. Assim, no dia 1° de fevereiro de 2023, nasceu a Confraria dos Quadrados. Um amigo chamava outro, conversas de WhatsApp se transformaram em eventos, incluindo um encontro na Cidade do Natal, que foi o primeiro do grupo.

Confraria dos Quadrados / Divulgação

Evento

Após alguns anos fora da cena devido à correria, eles estão retornando com a 1ª Sunday Car, abraçada pela comunidade. O retorno será na praça do bairro Coopharadio.

Nesse evento, serão escolhidos os quatro carros destaques, com direito a troféu produzido manualmente pelos organizadores. O diferencial da premiação fica por conta dos juízes, que irão avaliar os carros; a ideia é escolher pessoas que realmente prestigiem o encontro.

Além disso, serão realizados outros sorteios e brincadeiras, mas o mais importante, segundo Gabriel, é que tanto quem possui um quadrado quanto quem deseja ter compareça para trocar ideias e fazer amigos, que podem futuramente ajudar na customização do veículo.

“Não importa se você comprou o carro agora, só colocou umas rodas ou cortou a mola. Vem, com certeza vamos te receber. A intenção é fazer crescer o evento automotivo, e que todo mundo que tenha carro, independente de qual seja, se sinta acolhido. Um exemplo que sempre dou é o cara que pensa ‘pô, acabei de comprar, nem tive tempo de lavar o carro ainda’; vem para o evento. A gente não se importa com o seu veículo, a gente se importa com as pessoas e as amizades que são criadas através dele”, explicou Gabriel.

A conveniência localizada no entorno da praça estará oferecendo suporte para o Sunday Car, com venda de bebidas, banheiros, porções, lanches, espetinhos, entre outros.

 

Serviço

  • 1ª Sunday Car - Encontro automotivo de quadrados
  • Local: Praça conhecida como área verde do Santo Eugênio 
  • Data: 09/11
  • Hora: 13h
  • Endereço: Avenida Garimpo, nº 726-794, Coopharadio

Assine o Correio do Estado

 

 

Campo grande

Festival Okinawa ocorre neste sábado com shows, cosplay e comida típica

Evento começa a partir das 11 horas no Bairro Amambai, na Capital

24/10/2025 11h50

Compartilhar
Sobá, prato típico japonês/campo grandense

Sobá, prato típico japonês/campo grandense Divulgação Instagram Associação Okinawa de CG

Continue Lendo...

Festival Okinawa ocorre a partir das 11 horas deste sábado (25), na rua dos Barbosas, número 110, bairro Amambai, em Campo Grande.

O evento é gratuito e aberto ao público. Haverá shows, música, cultura japonesa, desfile de cosplay, culinária típica, entre outras atrações.

A realização é da Associação Okinawa de Campo Grande. O evento faz parta das comemorações do tratado de paz e amizade entre Brasil e Japão.

O objetivo é celebrar tradições e fortalecer laços culturais da comunidade brasileira com a japonesa.

CULINÁRIA JAPONESA

A principal atração do festival é apresentação de pratos gastronômicos da ilha de Okinawa para Mato Grosso do Sul, como sobá (sopa de macarrão com fios de ovos, iscas de carne e cebolinha) e pastel de Goya (iguaria feita com melão de São Caetano).

Outro prato típico japonês, que ganhou o coração do campo-grandense e não pode faltar, é o sushi. Mais de 20 restaurantes e bazares devem participar do evento.

DESFILE DE COSPLAY

Desfile de cosplay – pessoas que exibem fantasias e personificam personagens fictícios em um palco ou passarela – ocorrerá a partir das 13 horas.

Cada participante terá até um minuto para apresentar seu figurino, acessórios e poses. Haverá premiações especiais para os três melhores colocados.

SHOWS MUSICAIS

Suguru Ikeda traz a Música de Yaeyama para embalar o festival, a partir das 19 horas deste sábado (25).

Com uma carreira marcada pela valorização da cultura okinawana, o artista lançou 11 álbuns e é criador do Funauki Oto Matsuri, festival musical que realiza anualmente em sua terra natal, Funauki.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares
Cidades

/ 1 dia

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares

2

Justiça manda subir tarifa de ônibus e pressiona prefeitura
ÔNIBUS

/ 1 dia

Justiça manda subir tarifa de ônibus e pressiona prefeitura

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6861, sexta-feira (24/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6861, sexta-feira (24/10)

4

Concessionária alerta para risco de temporal com ventos de até 70 km/h em MS
Alerta

/ 17 horas

Concessionária alerta para risco de temporal com ventos de até 70 km/h em MS

5

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro
Indústria

/ 2 dias

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.