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VisionQuest: entre a memória e o sentimento

Entre memórias e afetos, VisionQuest revisita o legado da Marvel, mas tropeça no excesso de explicações.

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

17/10/2026 - 14h00
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Antes de voltar a reunir seus heróis no cinema em Vingadores: Doutor Destino, previsto para dezembro, a Marvel faz uma pausa para olhar para um personagem que carrega uma de suas perguntas mais interessantes: o que nos torna humanos?

Em VisionQuest, no Disney+, o Visão de Paul Bettany precisa descobrir quem é depois de recuperar as lembranças de uma vida com a qual já não consegue se conectar emocionalmente. Uma premissa excelente. A execução, porém, nem sempre acompanha.

A série completa a trilogia iniciada com WandaVision e continuada por Agatha Desde Sempre. É uma herança pesada. A primeira transformou o formato das comédias de televisão numa expressão do luto, enquanto a segunda encontrou personalidade no encontro entre bruxaria, perda e desejo.

Agora, cabe ao Visão dar continuidade a essa discussão pelo caminho da inteligência artificial. Entre os três, talvez seja ele quem tenha o conflito mais diretamente ligado ao nosso presente.

Para quem perdeu algum capítulo desse universo, estamos acompanhando o Visão branco, reconstruído depois da morte do original.

Ele recebeu as memórias de sua versão anterior, mas lembrar de Wanda e da família que tiveram não significa recuperar o amor que sentia por eles. Sabe o que aconteceu. Não necessariamente sente o que viveu. A distância entre essas duas experiências é o melhor material da série.

Uma memória pode registrar um acontecimento sem restituir o afeto que lhe dava sentido. O Visão consegue acessar seu passado, mas precisa construir uma relação com ele.

Bettany trabalha bem essa suspensão, entre o reconhecimento e o estranhamento, sem perder a delicadeza que sempre distinguiu o personagem. Há algo doloroso em observar alguém diante da própria história sem saber quanto dela ainda lhe pertence.

O problema é que VisionQuest parece desconfiar da nossa capacidade de perceber tudo isso. Explica, repete, reforça. O roteiro frequentemente transforma uma dúvida existencial em conversa didática, alongando situações que poderiam ganhar força com menos palavras.

A música e os cenários também procuram ampliar emoções que a própria narrativa ainda está tentando produzir. Em vez de nos aproximar, esse esforço às vezes evidencia a distância.

É James Spader quem dá à série a personalidade que lhe falta em vários momentos. Seu retorno como Ultron recupera o humor, a ameaça e a vaidade de uma inteligência que sempre teve opiniões demais sobre a humanidade. A interação com Bettany movimenta a trama e permite que as contradições apareçam sem tanta explicação.

A presença de Ultron também reconecta o Visão às suas origens e ao legado de Tony Stark. J.A.R.V.I.S., a criação que ajudou a formar esse herói, pertence a uma época em que a tecnologia da Marvel tinha a personalidade de seu inventor.

Tony está ausente, mas suas escolhas continuam produzindo consequências. Nesse sentido, a série reúne pontas importantes sem precisar transformar cada conversa num anúncio do próximo filme.

Ainda assim, viver à sombra de WandaVision cobra seu preço. Recuperar a célebre reflexão sobre o luto como amor que persevera não garante o impacto que ela teve quando foi pronunciada pela primeira vez.

A repetição pode até diminuir sua força. Ali, a frase emergia de uma experiência; aqui, corre o risco de funcionar como uma lembrança de como aquela série nos emocionou.

Eu queria me emocionar mais com VisionQuest. Gosto do personagem, da delicadeza de Paul Bettany e dessa ideia de que recuperar uma memória não significa reencontrar o que sentimos.

Mas, por enquanto, é James Spader quem me faz querer continuar. Há uma ironia nisso: numa série sobre a humanidade do Visão, é Ultron quem traz mais vida.

Crônica

O brioche e o aplicativo

17/10/2026 09h45

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Conversando ao telefone com uma amiga de infância – daquelas que a vida brindou com uma conta bancária de muitos dígitos e que mora longe daqui –, o assunto caiu na nossa saudade e na distância. Falei que estava complicado planejar uma viagem para visitá-la por conta do preço das passagens aéreas nacionais, que andam se igualando aos valores dos bilhetes internacionais. A resposta dela veio rápida, embalada por uma naturalidade surreal: “Ah, amiga, então venha de Uber!”

Sorri em silêncio do outro lado da linha. Não havia maldade no tom dela, nem arrogância. Havia apenas o hábito e o conforto de quem habita uma realidade tão distante da minha, que a lógica do cotidiano ganha outras réguas.

No mundo dela, o deslocamento interestadual para me receber é uma questão de clique, não de orçamento. O episódio acabou por me lembrar um dos mitos mais duradouros da história: a famosa frase atribuída a Maria Antonieta.

Diz a lenda que, ao ser informada de que os camponeses parisienses passavam fome e não tinham pão, a última grande rainha de Versalhes teria respondido: “Se não têm pão, que comam brioches”. Os historiadores já provaram que a rainha francesa nunca proferiu essas palavras.

A frase, na verdade, apareceu pela primeira vez na obra do filósofo Jean-Jacques Rousseau e foi colada à imagem de Maria Antonieta anos após a sua morte, no dia 16 de outubro de 1793, como parte de uma impiedosa guerra de propaganda revolucionária para pintar a monarquia como o ápice da futilidade.

Embora Maria Antonieta não tenha dito a frase, o mito colou porque traduzia perfeitamente o abismo que separava o palácio do vilarejo. A rainha não odiava o povo; ela apenas não fazia a menor ideia de quanto custava um pedaço de pão, muito menos um brioche.

Séculos depois da queda de Versalhes, percebo que os palácios mudaram de endereço, mas as bolhas continuam intactas.

O “venha de Uber” da minha amiga é o brioche da nossa era tecnológica. Ele revela como o privilégio extremo anestesia a percepção das dificuldades alheias. Não se trata de falta de empatia, mas de uma profunda desconexão geográfica e social. 

A tecnologia avançou, os transportes encurtaram distâncias, mas o topo da pirâmide continua flutuando em um éter em que as engrenagens do mundo real – o preço do combustível, a fatura do cartão, a tarifa dinâmica do aplicativo – simplesmente não fazem barulho.

No fim das contas, só resta perdoar minha amiga e a sugestão do Uber interestadual, assim como a história deveria suavizar o julgamento sobre a ignorância econômica da rainha guilhotinada. Afinal, viver em Versalhes – seja na França do século 18 ou em um condomínio fechado de alta classe hoje em dia – deve ser mesmo um lugar muito confortável e bonito.

O único problema é que, de lá de cima, é impossível enxergar o tamanho do abismo que nos separa.
Minha amiga, infelizmente, não está sozinha nessa anestesia coletiva que toma conta da elite deste País.
* Jornalista e cronista.

Culinária

Confira três deliciosas receitas que levam o queijo de leite cru como principal ingrediente

No dia reservado para a valorização desse ingrediente, veja receitas para celebrar essa delícia que tem gostinho artesanal

17/10/2026 09h30

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O dia 17 de outubro é considerado o Dia da Valorização do Queijo de Leite Cru

O dia 17 de outubro é considerado o Dia da Valorização do Queijo de Leite Cru Foto: Reprodução

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Carregado pelo tempo e produzido pelos mais variados povos do mundo, há pelo menos mais de uma década o dia 17 de outubro é a data voltada para a valorização do queijo de leite cru, item fabricado artesanalmente a partir do ingrediente recém-ordenhado e não pasteurizado, que carrega aquele gostinho artesanal e ainda tem o poder de potencializar os mais diversos pratos. 

Historicamente, esse movimento de valorização do ingrediente data desde antes mesmo da virada do milênio, já que, desde 1999, movimentos de produtores, varejistas, importadores e demais amantes de queijo defendem essa postura de preservação.

Entre os pioneiros nessa jornada aparecem entidades como a Coalizão de Queijo Modos Antigos (tradução livre do termo em inglês Oldways Cheese Coalition) e a organização sem fins lucrativos Slow Food (Comida Lenta, em português).  

O braço internacional dessa organização lançou inclusive o Manifesto Slow Food em Defesa dos Queijos de Leite Cru” durante o evento Cheese, realizado em 2001 na comuna italiana de Bra. Após uma década, o Brasil se insere na campanha com a criação do Grupo de Trabalho Queijos Artesanais, para promoção do conhecimento, valorização e consumo de produtos artesanais de leite cru brasileiros.

Vale lembrar que, no passado, diversos subtipos de renome, como roquefort, camembert, brie e até mussarela e parmesão, já foram originalmente fabricados a partir do leite cru, o que foi transformado, porém, graças às fortes pressões exercidas pelas legislações sanitárias internacionais e até no território nacional.

Importante destacar que o processo de pasteurização é um tratamento térmico que tem o objetivo de garantir a segurança alimentar e ajuda a eliminar bactérias que podem causar doenças, reduzindo a carga microbiana geral do leite.

Porém, a linha de valorização do queijo de leite cru indica que o procedimento remove boa parte dos esporos de fungos, leveduras e microrganismos benéficos que tornam um queijo único.  

No Brasil, há séculos os queijos tradicionais feitos de leite cru são fabricados em diversas regiões, considerados quase uma herança familiar por pequenos produtores rurais, como os famosos araxá, salitre e canastra, de Minas Gerais, o marajó, no Pará, ou o colonial e o serrano, nas localidades mais ao sul do País.

Essa linha de pensamento defende que a comida aparece como um dos principais pilares que moldam a identidade humana, encarando as refeições como uma forma de se conectar com os territórios e com a própria natureza. 

“Ela é memória e afeto, é história e patrimônio, permeia todas as culturas e muitos rituais, além de definir relações econômicas, sociais e políticas”, indica o movimento Slow Food. 

Antes disso, frisam que comida é essencialmente uma necessidade básica para que a espécie humana sobreviva e com bem-estar. Entretanto, esse distanciamento humano da produção e da origem do alimento que chega à mesa “alimenta” o vazio que se mostra cada vez maior nessa relação entre consumidor e produtor. 

É nessa lacuna que a indústria e o mercado entram, assumindo a responsabilidade pela maneira que a comida é distribuída, em um cotidiano acelerado que precariza as relações, segundo o próprio movimento Slow Food.  
“Lamentamos as tentativas das autoridades regulatórias de impor padrões inatingíveis de produção em nome da proteção da saúde humana. Acreditamos que tais imposições terão efeitos adversos aos pretendidos. A saúde bacteriológica dos nossos laticínios não pasteurizados é destruída pelos procedimentos de esterilização excessivamente zelosos. Da mesma forma, a saúde humana será destruída por uma dieta de alimentos esterilizados. Sem nenhum desafio, nosso sistema imunológico vai falhar e os medicamentos se tornarão ineficientes”, traz um trecho do manifesto original, que pede a valorização dessa cultura. 

Atualmente, o Slow Food é um movimento de base, organizado em rede, de atuação local e articulação global, presente em mais de 160 países e contando com mais de 1.600 núcleos de ação local, atuando em três frentes amplas: valorização e salvaguarda da biodiversidade e da cultura alimentar, promoção da educação alimentar e do gosto e estímulo à incidência política.

“Vivemos sob o constante apelo à comodidade e à praticidade, e o pouco estímulo à nossa participação nas decisões que concernem a nossa própria vida e a nossa sociedade. O resultado dessa equação é o surgimento e o fortalecimento de grandes conglomerados econômicos que agem em nível global, explorando recursos naturais e o trabalho de agricultores, operários e artesãos, transformando o alimento em mercadoria e fonte de lucro”.  

Abaixo, receitas para incorporar esse rico ingrediente aos mais diversos pratos. 
Aproveite!

Quiche de peito de peru com queijo minas

O dia 17 de outubro é considerado o Dia da Valorização do Queijo de Leite CruFoto: Reprodução

Ingredientes (massa)

  •  200 g de farinha de trigo;
  •  125 g de manteiga gelada;
  •  1 colher (chá) de água morna.

Ingredientes (recheio)

  •  1 caixa de creme de leite;
  •  1 xícara (chá) de leite;
  •  3 ovos inteiros;
  •  2 xícaras (chá) de queijo minas ralado;
  •  2 xícaras (chá) de peito de peru em cubinhos ou tirinhas;
  •  Sal e noz-moscada a gosto;
  •  Salsa picada a gosto; 
  •  Queijo parmesão ralado para polvilhar.

Modo de Preparo da massa

Misture a farinha com os pedacinhos de manteiga até formar uma farofinha bem úmida.

Adicione a água morna e trabalhe a massa até ela formar uma bola que não vai ficar grudando nas mãos.

Abra a massa numa forma com fundo removível, forrando o fundo e as laterais. Não precisa fazer furos na massa.

Preparo e montagem do recheio

Num bowl, misture os ovos, o leite e o creme de leite com um fouet. 

Acrescente o queijo branco e o peito de peru e misture bem. Tempere com sal, noz-moscada e adicione a salsa picadinha. Despeje esse recheio sobre a massa na forma. 

Polvilhe queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido a 200ºC por aproximadamente 30 minutos ou até que a quiche esteja dourada.

Se quiser substituir o queijo e o peito de peru por brócolis pré-cozido ou espinafre refogado também ficará uma delícia!

Esta receita foi repassada por Andréa Porto, da página Receitas Afetivas, uma baiana que ama a comida caseira e afetiva. 

“Aprendi a cozinhar vendo minha mãe e minha avó cozinhando! Tenho paixão por receitas que podemos fazer com o que tivermos à mão! Para mim, a cozinha é uma terapia!”, diz.

Salada de grão-de-bico e queijo

O dia 17 de outubro é considerado o Dia da Valorização do Queijo de Leite CruFoto: Reprodução

Ingredientes

  •  400 g de grão-de-bico cozido;
  •  1 cebola roxa em cubos;
  •  100 g de azeitonas pretas;
  •  100 g de queijo branco picado (eu usei mussarela de búfala, mas pode ser o que você quiser);
  •  100 g de tomates-cereja ou tomate picado; 
  •  3 colheres (sopa) de azeite de oliva;
  •  1 colher (sopa) de vinagre balsâmico;
  •  Sal, pimenta-do-reino e chili ou pimenta calabresa a gosto.

Modo de Preparo

Comece misturando o azeite com o vinagre balsâmico e os temperos até incorporar.

Depois acrescente todos os ingredientes e mexa bem. Sirva frio.

Tomate recheado com queijo minas

O dia 17 de outubro é considerado o Dia da Valorização do Queijo de Leite CruFoto: Reprodução

Ingredientes

  •  5 unidades de tomates firmes;
  •  300 g de queijo minas;
  •  1 dente de alho picado;
  •  50 g de nozes trituradas;
  •  150 ml de creme de leite;
  •  50 gramas de queijoparmesão ralado;
  •  Salsa picada a gosto;
  •  Sal a gosto.

Modo de Preparo

Corte os tomates na parte de cima, dando a forma de uma tampa. Com uma colher, remova as sementes e as descarte.

Tempere o interior dos tomates com sal e os reserve de cabeça para baixo sobre papel toalha.

Em uma vasilha, amasse o queijo minas e coloque o resto dos ingredientes. Coloque o recheio nos tomates e sirva logo em seguida.

Se julgar necessário um acompanhamento quente, é só colocar no forno por aproximadamente 10 minutos.

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