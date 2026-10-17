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Correio B

Diálogo

A farra com recursos públicos que deveriam servir para comprar medicamento... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (17)

Ester Figueredo

17/10/2026 - 00h02
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Rubenio Marcelo - Poeta de MS

"Para todo o sempre há um portoe um veleiro, uma lira e uma chamana amplidão inexplorada de cada navegante”.

FELPUDA

A farra com recursos públicos que deveriam servir para comprar medicamentos e equipamentos e até bancar reformas em hospital chegou ao fim, espera-se, com a prisão e o bloqueio de bens do grupo que, segundo a investigação, era chefiado por ex- diretor da instituição. Ainda de acordo com os investigadores, há agentes políticos envolvidos até o pescoço no crime contra a população. Ironia das ironias: o único lugar da cidade onde a saúde ia muito bem era a conta bancária de alguns. Pode

Foto: Divulgação/Sesc

Neste sábado (17), a partir das 16h, será apresentado o espetáculo infantil “Na Trilha dos Sonhos”, do Teatral Grupo de Risco (TGR), uma aventura sobre a importância de não deixar os sonhos pelo caminho. A montagem acompanha Dante, um menino que descobre que seu povo foi vítima de um antigo feitiço que roubou a capacidade de sonhar. Ao saber que também perderá seus sonhos quando crescer, ele decide desafiar o destino e seguir uma trilha misteriosa em busca do lugar onde eles foram aprisionados. O espetáculo tem texto, direção, figurino e cenário de Yago Garcia. O elenco é formado por Ewerton Goulart, Fábio Umeda, Fernanda Kunzler, João Bosco Echeverria e Yago Garcia. A preparação e a trilha musical são de Ewerton Goulart,a produção é de Fernanda Kunzler e a arte visual de Helton Perez/Vaca Azul. O local: Sesc Teatro Prosa, com ingressos gratuitos, que estão disponíveis na plataforma Sympla.

Aline OldoniAline Oldoni - Foto: Arquivo Pessoal

 

Paulo AndréPaulo André - Foto: Lu Prezia

Pitaco

Há quem diga que o governador reeleito Eduardo Riedel não quer saber de falar sobre a eleição para presidente da Assembleia Legislativa. Ele tem afirmado que a direção da Mesa Diretora é um problema para os deputados resolverem. Mas como se sabe, não é bem assim que funciona, e logo ele acabará dando o seu pitaco.

De olho

Quem está torcendo que só pela reeleição do presidente Lula é o deputado federal Vander Loubet, que perdeu a disputa para o Senado. Ele estaria de olho numa boquinha no comando de um órgão com orçamento gordo que só. Sei não...

Ficha suja

Pelo menos 69 parlamentares eleitos para a Câmara dos Deputados e ao Senado respondem a processos por diversos crimes, como desvio de dinheiro, corrupção, fraude em licitações e crimes ambientais. Como assim?! E pode?...

Ô louco!...

Não teve jeito, mesmo. Apesar dos esforços dos advogados, o Tribunal de Justiça manteve a decisão para o prefeito do interior de MS ter que administrar a cidade com tornozeleira eletrônica. Afe!

ANIVERSARIANTES 

SÁBADO (17)

  • Mônica Fernandes Cullmann,
  • Bruna da Silva Aquino,
  • Rosane Nely Lima,
  • Dr. José Roberto Campos de Souza, 
  • Ake Bernhard Van Der Vinne,
  • Rosemary Biano Mendes Valiente,
  • Wandyr de Jesus,
  • Giovanna Machado,
  • Alfredo Barbosa de Souza Filho,
  • Dr. Darion Leão Lino, 
  • Maria Amelia Casal Batista Nunes,
  • Gabrielle Tavares Rodrigues,
  • Maria Arminda Corrêa Pereira, 
  • Luis Carlos Campos Sales,
  • Rubens Antonio Riquelme,
  • Isabela Recalde Schneider, 
  • Claudia Notarangeli de Amorim,
  • Jorge Saboungi Sleiman,
  • Mário Sérgio Maciel Lorenzetto,
  • Cristiane da Silva Moraes,
  • Patriane Iara Caccia,
  • Paula Batista Menezes Scaramuzzi, 
  • Raquel Barbosa Genta, Angelo Comin, 
  • Marcela Vilhalva da Silva,
  • Cathia Patrícia Mattosinho,
  • Pe. Odair de Souza Costa,
  • Pe. Francisco Eduardo Galvão,
  • Lucy Aparecida Botelho Marques,
  • Giovanna Machado,
  • Dra. Elza Arakaki Shimabukuro,
  • Geraldo Freire,
  • João Vicente Schildt Martines,
  • Ana Paula Brandão,
  • Dr. João Pereira da Silva,
  • Fernanda do Nascimento London, 
  • Eraldo de Azevedo Coelho,
  • Alexandre Maiolino Simioli,
  • Odair José Bortoloti,
  • Altair Ribas,
  • Wanessa Alves Custódio,
  • Alexandre Oliveira,
  • Roberto Guimarães,
  • Tereza Louveira,
  • Claudinei Bitencourt Lopes,
  • Mary Fátima Montania,
  • Elizabete Costa Novaes,
  • Deise Correia de Souza,
  • Marlyeda Corrêa Pereira Chedid, 
  • José Gilberto Petinari, 
  • Dr. Bernardo Carvalho Baís, 
  • Dr. Gessírio Domingos Mendes,
  • Neide Gutierres Sarian, 
  • Piero Eduardo Biberg Hartmann, 
  • Dr. Ronald Rodrigues Bais,
  • Ana Dolores Regis Pinto,
  • Priscila Mitsue Yabu Recaldi,
  • Mariza Martins Oliveira,
  • Vânia Eliza Pacheco,
  • Mário de Ávila Martins,
  • Talmir Nolasco de Abreu,
  • Waldomiro Ferreira de Brites,
  • Abílio Matida,
  • Margarida Maria Lopes dos Santos,
  • Dr. Hamilton dos Santos,
  • Aparecido Travain Ferreira,
  • Carmo Inácio Kern,                
  • Carmela Rysdyk,
  • Marislei Zamban,
  • Fabiano Ricardo Gentelini,
  • Érika Rosiane Pereira Foglia Nesrala,
  • Nilson Rodrigo Nakamura,
  • Rafael Koehler Sanson,
  • Neide Gomes Gutierres.

DOMINGO (18)

  • Leonardo Gasparini Nachif, 
  • Gilbert Marcelo Fico,
  • Renato da Silveira Gomes,
  • Mayara Marin Lopes, 
  • Edmárcia Flausino Dias,  
  • Justa Chamorro,
  • Ayrton Daher,
  • Mirvaldo Rezende de Brito,
  • Rosaldo Barbosa Lins,
  • Parajara Moraes Alves Junior,
  • Júlio César Gerevini Júnior,
  • Bárbara Resende Diniz,
  • Ana Maria Franco Freitas,
  • Mauro Augusto de Almeida Dutra,
  • Anita Duailibi Amizo Mcgonigle, 
  • Silvana Rosa de Oliveira Guimaraes,
  • Milton Luís Girardi Urban, 
  • Dr. Hélio João Severo,
  • José Antônio Felício,
  • Kristianne Rolim Leite Godoy,
  • Irene Corrêa da Silva,
  • Juan Ramón Gomez Acosta,
  • Dra. Renata Rodrigues Ferro,
  • Márcia Greta Durand Banzer Ayoub,
  • Domingos Juarez de Souza Morais,
  • Dr. Alexandre Nakao Odashiro, 
  • Alexandra Zucarelli Silveira,
  • Carlos Sérgio Takayassu,
  • Eva Glória Mascarenhas,
  • Isabel Cristina Rodrigues,
  • José Gomes Goulart,
  • Aparecida Moura Sodré,
  • llda Seles de Moraes,
  • Elcinda de Souza,
  • Magdala Gomes Monteiro,
  • Dr. Olavo Mascarenhas,
  • Rosana Dias,
  • Daniel Carlos Silveira,
  • Jaci de Brito Vale,
  • Maria Del Pilar Soto,
  • Yolanda Guimarães,
  • Onéia Xavier Loeff,
  • Antônio Carlos da Costa,
  • Lúcia Helena Loureiro,
  • Darcy Flôres Gomes,
  • Edyen Valente Calepis,
  • Leda Ferreira da Silva,
  • Ana Maria Xavier Costa,
  • Antônio Gomes Soares,
  • Pedro Julio de Souza,
  • Priscila Berigo Funes,
  • Pedro Marrey Sanchez,
  • Irinaldo Cardoso,
  • Ayrton Dayer,
  • Luiz Alberto Silveira,
  • Carla Gameiro Alves da Fonseca, 
  • Ricardo Chimirri Cândia,
  • Suzana Shirlei da Costa Cruz,
  • Tercio Moacir Brandino,
  • Clarice da Silva,
  • Glauce Mara Quinhones Cruz,
  • Joel Tito,
  • Arliene Afonso da Rocha,
  • Ana Paula Coutinho,
  • Sebastião Marques Lima Junior,
  • Leda Maria Medeiros Renovato,
  • Tatiana Martins de Souza Marques,
  • Angelica Rivelli,
  • Antonio Bruno Zanetti,
  • João Arruda Brasil Neto,          
  • Audax Barbosa Arantes Junior, 
  • Aline Seemann,
  • Rose Meire Lopes Weis,            
  • Armelinda Maria Barros Leite,
  • Dea Maria Rimoli Teixeira,
  • Elizabeth Mayumi Shinohara,
  • Wilson Antonio Vendimiati.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Dia do Professor

Ensinar na era da inteligência artificial é o desafio da educação nos tempos atuais

Novas tecnologias modelam tendências e atualizam a rotina do "fazer" do docente e, quando o assunto é expandir aplicação de ferramentas baseadas em inteligência artificial para o estudo, especialistas mostram que há tempos existe uma série de exemplos que

15/10/2026 08h30

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Óculos inteligentes apresentam mais funcionalidades com o passar do tempo e estão entre as ferramentas previstas para aparecer em pelo menos 50% das escolas até 2030

Óculos inteligentes apresentam mais funcionalidades com o passar do tempo e estão entre as ferramentas previstas para aparecer em pelo menos 50% das escolas até 2030 Foto: Shutterstock

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Celebrado hoje, o Dia do Professor relembra a importância dos profissionais que voltam suas carreiras para auxiliar na formação dos caminhos da humanidade, geração após geração, profissão essa que atravessa o tempo e precisou adequar o lecionar à era da inteligência artificial (IA). Essa e outras tecnologias modelam a rotina e ditam novas tendências no “fazer” do docente, que trava uma batalha constante para manter também atualizados os próprios saberes.

Historicamente, no País, a data aparece ligada ainda aos tempos de Dom Pedro I, que assinou uma lei no dia 15 de outubro de 1827, estabelecendo há quase 200 anos que todas as cidades brasileiras teriam as chamadas Escolas de Primeiras Letras, com intuito de fornecer um ensino elementar à população. Entretanto, foi somente por meio da formação da Comissão Pró-oficialização do Dia do Professor, em 1947, cerca de 120 anos depois, que a celebração foi instituída.

Ainda assim, o Dia do Professor só passou a compor o calendário escolar, por meio do Decreto n° 52.682, durante o governo do presidente João Goulart, há exatos 63 anos. Como à época a sociedade tinha características distintas, as novas tecnologias que foram impulsionadas com o avanço da era digital, em meados da década de 1990, modificaram não somente o cotidiano da população como influenciaram um novo jeito de “fazer” da docência e de passar os saberes em sala de aula. 

NOVA ERA

Importante explicar que, por mais moderno que pareça, o termo inteligência artificial foi empregado pela primeira vez em 1956, cunhado pelo cientista da computação John McCarthy, com Marvin Minsky e Claude Shannon. Porém, essas características como conhecemos hoje, de aprendizado de máquina (do termo em inglês machine learning) e demais conceitos de caracterização e classificação surgiram já a partir do final dos anos 1990 e começo dos anos 2000.

Nesse sentido, o Ministério da Educação (MEC) frisa que a formação de professores para o uso pedagógico das tecnologias digitais aparece como um dos pilares do principal objetivo da Pasta: transformar essa conectividade, de fato, em uma aprendizagem significativa. 

Com isso, a chamada Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), definida no Decreto nº 11.713/2023, lançou um Referencial de Saberes Digitais Docentes, no dia 29 de agosto de 2024, para orientar o desenvolvimento de saberes digitais desses professores. 

“Para que a tecnologia faça parte das práticas escolares com intencionalidade e propósito, é fundamental que os docentes estejam preparados para integrá-la aos conteúdos curriculares, desenvolver competências digitais e adaptar metodologias conforme os desafios do seu território. O desenvolvimento dos saberes digitais envolve também a compreensão crítica e ética do mundo digital, incluindo aspectos como cidadania digital, segurança, colaboração em rede e participação ativa na cultura digital. Trata-se de um processo que fortalece o papel do professor como sujeito central nos processos de ensino e aprendizagem mediados pelas tecnologias”, frisa a Pasta.

Importante explicar que esse Referencial de Saberes Digitais Docentes é organizado em três dimensões: ensino e aprendizagem com uso de tecnologias digitais; cidadania digital; e desenvolvimento profissional.

Como bem esclarece a Pasta da Educação Federal, essas três dimensões foram escolhidas fundamentadas na necessidade de um desenvolvimento abrangente e equilibrado dos saberes digitais dos professores para a era digital. 

“Cada dimensão aborda aspectos críticos que, juntos, promovem uma prática pedagógica eficaz, consciente e atualizada às demandas da sociedade”, pontua o Ministério da Educação.

Para justamente apoiar a formação continuada de professores e demais profissionais da educação na implementação do currículo de educação digital na educação básica, o MEC disponibiliza cursos no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação (Avamec).

Por sua vez, essas capacitações são desenvolvidas por blocos temáticos, sendo: Bloco Temático 1 – Práticas Pedagógicas com Tecnologias; Bloco Temático 2 – Educação Digital e Midiática; Bloco Temático 3 – Inteligência Artificial na Educação; e Bloco Temático 4 – Apoio à Gestão e Infraestrutura Digital.

No bloco temático voltado para a inteligência artificial na educação, o MEC compila oito formações específicas que contabilizam 480 totais dos mais diversos cursos e saberes digitais que podem melhor capacitar os professores para um cotidiano mais moderno.

A de maior carga horária (180 horas) é justamente a formação para professores em inteligência artificial, um curso introdutório sobre IA voltado aos docentes da educação básica, que apresenta fundamentos como reconhecimento de padrões, representação e raciocínio, aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural (PLN) e impactos sociais, além de incluir sugestões de atividades para diferentes etapas da educação.

Há ainda uma formação específica, de 80 horas, para uso ético, criativo e pedagógico da IA na prática, voltado para docentes do Ensino Médio. Esta aborda fundamentos conceituais, aspectos técnicos, implicações éticas e aplicações pedagógicas da inteligência artificial na educação. 

Os professores ainda têm acesso a curso de como usar a IA generativa para curadoria e criação de recursos digitais para a sala de aula, apresentando em uma linguagem transmídia noções para emprego dessa inteligência artificial para criação de recursos personalizados que promovam inovação, segurança digital e personalização do ensino. 

Nessa lista de cursos há ainda a opção de aprender sobre a IA na prática docente, seu uso criativo para transformação da aprendizagem e uma formação específica para aqueles que buscam aplicar metodologias ativas e tecnologias digitais no ensino.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (Unesco) destaca que é importante os professores não apenas terem habilidades digitais e a capacidade de integrar a inteligência artificial aos processos de ensino e de aprendizagem, mas também de expandir essa integração para proporcionar novas oportunidades de aprendizado aos estudantes, ajudando-os a se tornarem cidadãos colaborativos, criativos e produtivos.

RAIO-X REGIONAL

Dentro dessa estratégia do governo federal em parceria com os estados e municípios, o foco é a busca por uma internet de qualidade para uso pedagógico das tecnologias. Em abril do ano passado, a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED) liberou para os docentes a ferramenta de autodiagnóstico, para que os professores pudessem medir seus níveis de desenvolvimento. 

Em todo o Brasil, foram submetidas mais de 244 mil respostas para autodiagnóstico, com 1.619 desses referentes ao corpo docente sul-mato-grossense. Boa parte dessas avaliações (874) foi de professores da rede municipal. 

Esses números, entretanto, mostram uma realidade dura, já que a média geral indica um estado apenas de “familiarização” dos professores com as tecnologias digitais, o segundo estágio em uma escala que vai de um a cinco. Importante destacar que esse autodiagnóstico estava aberto não somente para as redes públicas, mas também para os demais profissionais. 

Ou seja, sobre essa média de apenas “familiarização”, em Mato Grosso do Sul boa parte dos professores apenas reconhece os potenciais e explora ainda formas de usar as tecnologias em suas práticas pedagógicas. 

Em outras palavras, estão ainda distantes das classes de adaptação, integração e liderança dos níveis três, quatro e cinco, em que essas tecnologias já são usadas em diversos contextos, ou até mesmo tornam-se prática consistente e inovadora daqueles que alcançam o domínio a ponto de atuarem como líderes e mentores para os demais colegas. 

IA NA EDUCAÇÃO

Quando o assunto é expandir a aplicação de ferramentas baseadas em inteligência artificial para o estudo, há uma série de exemplos que já estavam “na fila” para serem usados em escolas até 2030, como dizem especialistas. 

É o que mostra o estudo “Tendências em Inteligência Artificial na Educação”, encomendado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), realizado pela professora universitária Rosa Maria Vicari.

Após revisão de pesquisadores das Universidades de São Paulo (USP), Federal Fluminense (UFF) e da Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), os estudiosos apontaram que quatro dessas tecnologias já deveriam chegar a pelo menos metade das escolas brasileiras até 2030.

Como há quase uma década a educação aparece relacionada às produções científicas em inteligência artificial, o chamado learning analytics já despontava como essa “mão na roda” do “fazer” do professor, para análise de uma grande quantidade de dados e na formulação de melhores ferramentas de aprendizagem para, por exemplo, evitar a evasão escolar.

Na prática, atualmente muitas ferramentas ligadas à inteligência artificial já compõem o cotidiano dos professores. Essa linha de funções traz para os docentes até mesmo uma nova rotina para correção automática de provas. Pela análise de uma foto do cartão-resposta ou até mesmo da prova impressa, a IA é capaz de reconhecer as questões respondidas e o gabarito do profissional. 

Segundo analistas, essa interação rápida possibilita ainda que, com os dados referentes a todos os alunos e suas respectivas notas centralizados em um só ponto, seja possível elaborar relatórios de desempenho específicos e destacar as dificuldades que a classe ou um estudante estão apresentando.

Além disso, há outras três tecnologias que “saltam aos olhos” por estarem mais diretamente conectadas com a impressão que se tem sobre um futuro tecnológico. É o caso dos óculos inteligentes, que adquirem mais funcionalidades com o passar do tempo e são listados na previsão de aparecerem em pelo menos 50% das escolas até 2030. 

Cabe destacar também os fones de ouvido para tradução, que tem o intuito de ampliar a troca de conhecimentos entre estudantes e professores de nações diferentes, o que se mostra vantajoso em um país com dimensões continentais como o Brasil ou uma terra tão acolhedora aos imigrantes como é Mato Grosso do Sul, onde há a presença forte de colônias japonesas, paraguaias, libanesas, e outras.

Além disso, nessa mesma linha, favorecida também pela diminuição dos custos, que tornam as tecnologias mais acessíveis pelo ponto de vista econômico, vale citar a gamificação do saber por meio de jogos que envolvem inteligência artificial ou realidades aumentadas e mistas.

Apesar da proibição dos celulares em escolas, ferramentas de realidade aumentada, que sobrepõem gráficos e criam animações 3D, ou exibem informações digitais no mundo físico, já são mais comumente vistas atualmente. Já para a chamada mista há uma fusão entre os dois mundos, que se utiliza de um mapeamento espacial para uma interação real com hologramas como se esses estivessem ao toque da mão.

Segundo o MEC, o referencial pode ser utilizado a partir das especificidades de cada contexto; como instrumento para identificar pontos fortes e necessidades de desenvolvimento e até orientar a participação em comunidades de aprendizagem on-line.

Diálogo

Políticos que já foram campeões de votos em Mato Grosso do Sul, receberam... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (15)

15/10/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Theodore Roosevelt - Estadista americano

"A justiça não consiste em ser neutro entre o certo e o errado, mas em descobrir o certo e sustentá-lo, onde quer que ele se encontre, contra o errado".

FELPUDA 

Políticos que já foram campeões de votos em Mato Grosso do Sul, receberam, sem dó nem piedade, cartões vermelhos dos eleitores. Um deles já chegou a ter mais de 100 mil votos para ficar "de boa" no Congresso, em Brasília, mas nas eleições deste ano o que recebeu dos eleitores, dá até vergonha de falar. Outro, considerado líder de expressão, com vários mandatos, foi colocado para fora pelo eleitor. Como diria vovó, citando famoso provérbio: "Um dia da caça, outro do caçador". Como nada é para sempre... 

Apoio

O governador Eduardo Riedel gravou vídeo junto ao Flávio Bolsonaro, Reinaldo Azambuja e Tereza Cristina. Ele foi postado nas redes sociais e pediu apoio dos eleitores de MS. 

Mais

Nele, Flávio prometeu, se eleito, ajudar o Estado com grandes investimentos. Os futriqueiros de plantão tem dito por aí que era tudo que Riedel queria ouvir. Essa gente...

DiálogoFoto: Divulgação/Sesc

Nesta sexta-feira (16), às 19h, acontecerá ensaio aberto ao público  da Orquestra Corumbaense de Viola Caipira (OCVC).  Durante o ensaio, os participantes poderão vivenciar o processo de construção musical da OCVC, acompanhar a execução das músicas e conhecer um pouco mais sobre o universo da viola caipira e sua importância para a valorização da cultura e da música regional.A proposta é aproximar a comunidade da Orquestra, proporcionando experiência diferente de uma apresentação convencional e permitindo que o público acompanhe os músicos durante o momento de preparação e aperfeiçoamento do repertório. A participação é gratuita e o evento acontecerá na unidade do Sesc Corumbá.

DiálogoArthur Paek - Foto: Lu Prezia

 

DiálogoCeline Dumas - Foto: Arquivo Pessoal

Raio X

Grupo de trabalho criado pelo governador reeleito Eduardo Riedel iniciou o levantamento dos servidores e respectivos cargos, visando preparar a máquina administrativa para o segundo mandato, a partir de 2027. A previsão é de que decreto no dia 31 de dezembro de 2026 exonere todos os comissionados, incluindo secretários e dirigentes de autarquias. O raio X deverá orientar a recomposição do governo. 

Ficam

O trio de secretários Frederico Felini (Comunicação), Walter Carneiro Júnior (Casa Civil) e Rodrigo Perez (Segov) são os cotados para continuar na próxima administração estadual. Eles, inclusive, integram a equipe de transição e tiveram  papel importante na reeleição. Os dois primeiros são do grupo político do senador eleito Reinaldo Azambuja.

Perda

Em 40 anos, o Estado de Mato Grosso do Sul perdeu mais da metade dos campos alagados e áreas pantanosas do seu Cerrado. Segundo a Coleção 11 do MapBiomas, essas áreas caíram de 1,01 milhão para 474,2 mil hectares entre 1985 e 2025. São cerca de 539,6 mil hectares a menos, com redução de 53%. O estado aparece entre os que mais perderam esse tipo de ambiente em termos proporcionais, ao lado de Paraná e São Paulo. A perda é grave, porque essas áreas retêm água e sustentam a existência dos rios. Lamentável!...

ANIVERSARIANTES 

  • Célia Aparecida Zanetti, 
  • Lenita Maksoud Piccolo, 
  • Dr. Wilson Luiz Maksoud, 
  • Marilú Segatto Guimarães, 
  • João Victor da Silva Neri,
  • Marcelo Mansano, 
  • Edinaldo Alves da Silva,
  • Jurema Lima Siqueira,
  • Harley Ferreira Silverio,
  • Antonio Carlos Goes,
  • Ramiro Martins,
  • Juliana Ornela Ribeiro,
  • Helaine Pontes de Oliveira,
  • José Fleuri Decco,
  • Amadeu Medina,
  • Ednilson de Queiroz, 
  • Katia Maria Gomes Ferreira Franco,
  • Márcia Hideko Saito,
  • Irineo Bortolas,
  • Maria de Lourdes do Val Jorge,
  • Terezinha de Jesus Moreira Coelho,
  • Artur de Azevedo Perez, 
  • Tereza de Fátima Contini, 
  • Danilo Pereira Correa Neto, 
  • Marcelo Hamilton Martins Carli,
  • Lygia Maura Fontoura Campanhã de Souza, 
  • Dyrma Elisa de Souza Chaves Soares,
  • Emanuel Lacava,
  • Aidina Mota de Souza,
  • Mayza Gomes Galvão,
  • Rogério Mainente,
  • Mayara Chadid,
  • Vilfrido Vargas,
  • Maria Eliza Figueiredo,
  • Camila Agatha Lovison, 
  • Vivianne Oliveira Lima,
  • Izaias Rodrigues,
  • Velza Maria Fregapani,
  • Nilson Prado da Silva,
  • João Braz da Silva,
  • Tereza Cristine Domingues do Amaral Yamashita,
  • Luiz Cordella,
  • Yoshiharu Guenka, 
  • Dra. Helena Maria Libos Simionato Moreira, 
  • Cecília Hercilia Moura, 
  • Cláudia Nascimento,
  • Fernando Asato,
  • Alayde Nunes Martins,
  • Marcos Antonio Carretoni,
  • Anecy Antunes da Silva,
  • Soraya Corrêa Barbosa,
  • Cleyde Mara Mussi,
  • Lavinia Pivot Franco,
  • Breno Ney Mourão,
  • Romualdo Farias,
  • Moacir Vieira da Silva,
  • Odilson Nepomuceno,
  • Ozélia Delmondes Goes,
  • Gumercindo Barbosa,
  • Valdelice do Amaral,
  • Odacir Albuquerque,
  • Antonieta Tavares Acosta, 
  • Terezinha Cruz,
  • Gilda Vera Bigaton,
  • Esdras Rodrigues de Souza,
  • Marcelo Antonio de Barros Wanderley, 
  • Guilherme Carneiro Camponez,
  • Elben de Souza Braga,
  • Nilce Alves de Oliveira,
  • Antenor Doreto,
  • Moacir Boer,
  • Osney Novaes Dias,
  • Ubirajara Aparecido Alves 
  • de Oliveira,
  • Nilza Pinto da Silva,
  • Paula Rúbia Jornada Bastos,
  • Reinaldo Ferreira Lino,
  • Antonio Miguel Bichara,
  • Teodoro Ribeiro,
  • Mário Júlio Cerveira, 
  • Tiago Costa Ferreira,
  • Ezenilda Claro Chaves,
  • Dilene Bottega Ebeling,
  • Alexandre Barros Padilhas,
  • Luis Fernando Cleveland Cartes, 
  • Carla Figueiredo Garcia de Queiroz,
  • Thiago Araújo Nepomuceno,  
  • Ciro Maeda Filho,
  • Walfrido Coelho de Souza,
  • Claudemir Oliveira Cavalcante,
  • Talita Albuquerque de Morais,
  • Eduardo Alexandre Jorge Warde,
  • Ricardo Alex Pereira Lima,
  • Priscila Tirloni Josgrilbert,
  • Francisco Cleiton Adriano,
  • João Bosco de Araújo,
  • Neusa Maria Teruel de Melo,
  • Hélio Valdir Pereira,
  • Carmen Lydia Alves Pereira 
  • da Costa,    
  • Onildo Santos Coelho, 
  • Gilson Chaves de Moraes,
  • Sandra Mattos Vieira Escalante,
  • Roberto Fauri,
  • Iolanda São José Falcão,
  • Jeffrey Newton Lemos Dutra,
  • Robson Valentini.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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