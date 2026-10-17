A farra com recursos públicos que deveriam servir para comprar medicamento... Leia na coluna de hoje

Rubenio Marcelo - Poeta de MS
"Para todo o sempre há um portoe um veleiro, uma lira e uma chamana amplidão inexplorada de cada navegante”.
FELPUDA
A farra com recursos públicos que deveriam servir para comprar medicamentos e equipamentos e até bancar reformas em hospital chegou ao fim, espera-se, com a prisão e o bloqueio de bens do grupo que, segundo a investigação, era chefiado por ex- diretor da instituição. Ainda de acordo com os investigadores, há agentes políticos envolvidos até o pescoço no crime contra a população. Ironia das ironias: o único lugar da cidade onde a saúde ia muito bem era a conta bancária de alguns. Pode
Neste sábado (17), a partir das 16h, será apresentado o espetáculo infantil “Na Trilha dos Sonhos”, do Teatral Grupo de Risco (TGR), uma aventura sobre a importância de não deixar os sonhos pelo caminho. A montagem acompanha Dante, um menino que descobre que seu povo foi vítima de um antigo feitiço que roubou a capacidade de sonhar. Ao saber que também perderá seus sonhos quando crescer, ele decide desafiar o destino e seguir uma trilha misteriosa em busca do lugar onde eles foram aprisionados. O espetáculo tem texto, direção, figurino e cenário de Yago Garcia. O elenco é formado por Ewerton Goulart, Fábio Umeda, Fernanda Kunzler, João Bosco Echeverria e Yago Garcia. A preparação e a trilha musical são de Ewerton Goulart,a produção é de Fernanda Kunzler e a arte visual de Helton Perez/Vaca Azul. O local: Sesc Teatro Prosa, com ingressos gratuitos, que estão disponíveis na plataforma Sympla.
Pitaco
Há quem diga que o governador reeleito Eduardo Riedel não quer saber de falar sobre a eleição para presidente da Assembleia Legislativa. Ele tem afirmado que a direção da Mesa Diretora é um problema para os deputados resolverem. Mas como se sabe, não é bem assim que funciona, e logo ele acabará dando o seu pitaco.
De olho
Quem está torcendo que só pela reeleição do presidente Lula é o deputado federal Vander Loubet, que perdeu a disputa para o Senado. Ele estaria de olho numa boquinha no comando de um órgão com orçamento gordo que só. Sei não...
Ficha suja
Pelo menos 69 parlamentares eleitos para a Câmara dos Deputados e ao Senado respondem a processos por diversos crimes, como desvio de dinheiro, corrupção, fraude em licitações e crimes ambientais. Como assim?! E pode?...
Ô louco!...
Não teve jeito, mesmo. Apesar dos esforços dos advogados, o Tribunal de Justiça manteve a decisão para o prefeito do interior de MS ter que administrar a cidade com tornozeleira eletrônica. Afe!
ANIVERSARIANTES
SÁBADO (17)
- Mônica Fernandes Cullmann,
- Bruna da Silva Aquino,
- Rosane Nely Lima,
- Dr. José Roberto Campos de Souza,
- Ake Bernhard Van Der Vinne,
- Rosemary Biano Mendes Valiente,
- Wandyr de Jesus,
- Giovanna Machado,
- Alfredo Barbosa de Souza Filho,
- Dr. Darion Leão Lino,
- Maria Amelia Casal Batista Nunes,
- Gabrielle Tavares Rodrigues,
- Maria Arminda Corrêa Pereira,
- Luis Carlos Campos Sales,
- Rubens Antonio Riquelme,
- Isabela Recalde Schneider,
- Claudia Notarangeli de Amorim,
- Jorge Saboungi Sleiman,
- Mário Sérgio Maciel Lorenzetto,
- Cristiane da Silva Moraes,
- Patriane Iara Caccia,
- Paula Batista Menezes Scaramuzzi,
- Raquel Barbosa Genta, Angelo Comin,
- Marcela Vilhalva da Silva,
- Cathia Patrícia Mattosinho,
- Pe. Odair de Souza Costa,
- Pe. Francisco Eduardo Galvão,
- Lucy Aparecida Botelho Marques,
- Giovanna Machado,
- Dra. Elza Arakaki Shimabukuro,
- Geraldo Freire,
- João Vicente Schildt Martines,
- Ana Paula Brandão,
- Dr. João Pereira da Silva,
- Fernanda do Nascimento London,
- Eraldo de Azevedo Coelho,
- Alexandre Maiolino Simioli,
- Odair José Bortoloti,
- Altair Ribas,
- Wanessa Alves Custódio,
- Alexandre Oliveira,
- Roberto Guimarães,
- Tereza Louveira,
- Claudinei Bitencourt Lopes,
- Mary Fátima Montania,
- Elizabete Costa Novaes,
- Deise Correia de Souza,
- Marlyeda Corrêa Pereira Chedid,
- José Gilberto Petinari,
- Dr. Bernardo Carvalho Baís,
- Dr. Gessírio Domingos Mendes,
- Neide Gutierres Sarian,
- Piero Eduardo Biberg Hartmann,
- Dr. Ronald Rodrigues Bais,
- Ana Dolores Regis Pinto,
- Priscila Mitsue Yabu Recaldi,
- Mariza Martins Oliveira,
- Vânia Eliza Pacheco,
- Mário de Ávila Martins,
- Talmir Nolasco de Abreu,
- Waldomiro Ferreira de Brites,
- Abílio Matida,
- Margarida Maria Lopes dos Santos,
- Dr. Hamilton dos Santos,
- Aparecido Travain Ferreira,
- Carmo Inácio Kern,
- Carmela Rysdyk,
- Marislei Zamban,
- Fabiano Ricardo Gentelini,
- Érika Rosiane Pereira Foglia Nesrala,
- Nilson Rodrigo Nakamura,
- Rafael Koehler Sanson,
- Neide Gomes Gutierres.
DOMINGO (18)
- Leonardo Gasparini Nachif,
- Gilbert Marcelo Fico,
- Renato da Silveira Gomes,
- Mayara Marin Lopes,
- Edmárcia Flausino Dias,
- Justa Chamorro,
- Ayrton Daher,
- Mirvaldo Rezende de Brito,
- Rosaldo Barbosa Lins,
- Parajara Moraes Alves Junior,
- Júlio César Gerevini Júnior,
- Bárbara Resende Diniz,
- Ana Maria Franco Freitas,
- Mauro Augusto de Almeida Dutra,
- Anita Duailibi Amizo Mcgonigle,
- Silvana Rosa de Oliveira Guimaraes,
- Milton Luís Girardi Urban,
- Dr. Hélio João Severo,
- José Antônio Felício,
- Kristianne Rolim Leite Godoy,
- Irene Corrêa da Silva,
- Juan Ramón Gomez Acosta,
- Dra. Renata Rodrigues Ferro,
- Márcia Greta Durand Banzer Ayoub,
- Domingos Juarez de Souza Morais,
- Dr. Alexandre Nakao Odashiro,
- Alexandra Zucarelli Silveira,
- Carlos Sérgio Takayassu,
- Eva Glória Mascarenhas,
- Isabel Cristina Rodrigues,
- José Gomes Goulart,
- Aparecida Moura Sodré,
- llda Seles de Moraes,
- Elcinda de Souza,
- Magdala Gomes Monteiro,
- Dr. Olavo Mascarenhas,
- Rosana Dias,
- Daniel Carlos Silveira,
- Jaci de Brito Vale,
- Maria Del Pilar Soto,
- Yolanda Guimarães,
- Onéia Xavier Loeff,
- Antônio Carlos da Costa,
- Lúcia Helena Loureiro,
- Darcy Flôres Gomes,
- Edyen Valente Calepis,
- Leda Ferreira da Silva,
- Ana Maria Xavier Costa,
- Antônio Gomes Soares,
- Pedro Julio de Souza,
- Priscila Berigo Funes,
- Pedro Marrey Sanchez,
- Irinaldo Cardoso,
- Ayrton Dayer,
- Luiz Alberto Silveira,
- Carla Gameiro Alves da Fonseca,
- Ricardo Chimirri Cândia,
- Suzana Shirlei da Costa Cruz,
- Tercio Moacir Brandino,
- Clarice da Silva,
- Glauce Mara Quinhones Cruz,
- Joel Tito,
- Arliene Afonso da Rocha,
- Ana Paula Coutinho,
- Sebastião Marques Lima Junior,
- Leda Maria Medeiros Renovato,
- Tatiana Martins de Souza Marques,
- Angelica Rivelli,
- Antonio Bruno Zanetti,
- João Arruda Brasil Neto,
- Audax Barbosa Arantes Junior,
- Aline Seemann,
- Rose Meire Lopes Weis,
- Armelinda Maria Barros Leite,
- Dea Maria Rimoli Teixeira,
- Elizabeth Mayumi Shinohara,
- Wilson Antonio Vendimiati.
Colaborou com Tatyane Gameiro