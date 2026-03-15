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Você coloca glitter nos doces? Saiba o que acontece quando ele chega ao seu organismo e o que usar

Alta nas buscas por doces metalizados e decorados com efeito dourado levanta alerta sobre riscos sanitários e uso de materiais não autorizados na confeitaria

Flavia Viana

Flavia Viana

15/03/2026 - 11h30
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Você é do tipo que decora tudo nas festas? Até o prato? Com doces super brilhantes na mesa? Em festas, quando o exagero faz parte da diversão, cupcakes cintilantes, brigadeiros metalizados e bolos com folha de ouro ganham espaço.

Segundo a consultoria internacional Mintel, a aparência influencia diretamente a decisão de compra de sobremesas para a maioria dos consumidores, especialmente em datas comemorativas, mas o que muita gente não sabe, é que essas decorações pode conter riscos.

“O visual chama atenção e faz parte da experiência, principalmente em datas festivas. Mas é preciso cuidado. Nem todo glitter vendido como ‘comestível’ realmente pode ser ingerido com segurança”, alerta Sandra Gomes, Gerente Comercial de Gastronomia da Prática, empresa especializada em equipamentos para o food service. “Isso vale tanto para confeitarias e restaurantes quanto para quem gosta de preparar doces em casa. Antes de usar qualquer produto decorativo, é importante verificar a procedência.”

Muitos desses glitters são feitos com partículas muito pequenas de plástico, chamadas microplásticos. Elas são minúsculas, menores que 5 milímetros e não são digeridas pelo organismo. Ou seja, o corpo não consegue absorver nem eliminar facilmente essas substâncias.

Por esse motivo, em outubro de 2025, a Anvisa publicou um alerta informando que plástico não é permitido como ingrediente de alimentos. Mesmo quando o rótulo indica “uso decorativo” ou “comestível”, esses produtos não estão autorizados como aditivos alimentares, por isso, evitar esse tipo de produto é o melhor a se fazer

Mas afinal, como deixar os doces coloridos e substituir esses produtos?

  1. Corantes alimentícios aprovados: disponíveis em versões líquidas, em gel ou em pó, são regulamentados para uso em alimentos e permitem criar efeitos vibrantes e até metalizados com segurança.
     
  2. Pós e sprays perolados próprios para confeitaria: existem no mercado opções específicas para uso alimentício, com registro e indicação clara no rótulo, que garantem brilho sem riscos à saúde.
     
  3. Ingredientes naturais para brilho e textura: açúcar cristal, confeitos autorizados, raspas de chocolate, frutas desidratadas e até caldas brilhantes podem proporcionar efeito visual atrativo sem comprometer a segurança.

“Quando falamos de comida, a prioridade precisa ser a segurança. Dá para criar doces lindos usando ingredientes aprovados e próprios para consumo, como os corantes. O importante é não deixar o encanto da decoração colocar a saúde em risco”, finaliza Sandra.

OSCAR 2026

Veja onde assistir à cerimônia do Oscar 2026 em Campo Grande

Bares da Capital terão programação especial com transmissão ao vivo; veja também onde assistir em casa

15/03/2026 09h15

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Oscar 2026: Veja onde assistir

Oscar 2026: Veja onde assistir Reprodução

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Com o Brasil concorrendo em cinco categorias em 2026, a torcida pela Estatueta de Ouro mais aguardada no mundo dos famosos é garantida em todo o País. Em Campo Grande, alguns bares terão programação especial com transmissão ao vivo do Oscar 2026, com torcida garantida para os brasileiros que disputam o prêmio. 

Com animação ainda acumulada desde o prêmio ganhado por Fernanda Torres em 2025 com o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, cinéfilos podem chamar a galera para assistir junto, vibrar e torcer por Wagner Moura e o filme O Agente Secreto, mais uma produção nacional concorrendo ao prêmio. 

Confira as programações:

Capivas Cervejaria

Localizada na Rua Pedro Celestino, 1079, no Centro de Campo Grande, assim como no ano passado, o Capivas te convida para assitir à premiação em grande estilo, com telão, tapete vermelho e bolão do Oscar. 

A cervejaria inicia a concentração a partir das 17h30, com exibição de curtas de Kleber Mendonça Filho, diretor do filme O Agente Secreto, que concorre na categoria principal. Depois, às 19h, a transmissão da cerimônia começa. A entrada é gratuita.

Ponto Bar

Mantendo a tradição do ano passado, o Ponto Bar também vai transmitir a premiação. O bar, que fica na Rua Temistócles 103, próximo à Feira Central, vai unir a transmissão da premiação com o Pontokê, o "karaokê" do Ponto. 

Para quem quer chegar mais cedo, o bar abre às 19h e a transmissão começa às 20h. A entrada também é gratuita. 

Para quem gosta de ficar em casa

Para fugir da muvuca, há quem goste de assistir à premiação no conforto de casa, sozinho ou em turma. Para esse grupo, a cerimônia poderá ser acompanhada tanto na TV aberta como em streamings pagos.

O tapete vermelho da cerimônia começa às 18h30 (horário de Brasília) e terá cobertura completa no streaming da HBO Max e no canal TNT, que também exibem a premiação em si a partir das 20h. Já às 21h, a TV Globo se junta à transmissão, que também pode ser acompanhada através do Globoplay.

Indicados

O filme brasileiro "O agente secreto" recebeu quatro indicações ao Oscar 2026 e empatou com o recorde de "Cidade de Deus", em 2004. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme concorre em:

  • Melhor seleção de elenco
  • Melhor filme internacional
  • Melhor ator para Wagner Moura
  • Melhor filme

A cerimônia dos melhores do cinema acontece neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim como em 2025, a 98ª edição da premiação americana vai contar com o comediante Conan O'Brien como apresentador.

Além de "O Agente Secreto", um brasileiro também concorre em Melhor Fotografia. Adolpho Veloso é um dos favoritos na categoria por seu trabalho em "Sonhos de Trem".

No dia 11 de janeiro, O Agente Secreto conquistou dois feitos históricos, com a vitória de duas das três categorias em que concorria na premiação Globo de Ouro: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama, colocando Wagner Moura como o primeiro ator brasileiro a ganhar o troféu de Melhor Ator em Filme Dramático. 

Em 2025, Fernanda Torres conquistou o Troféu de Melhor Atriz na mesma premiação pelo filme Ainda Estou Aqui. 

Ainda dá tempo de assistir ao filme nos cinemas de Campo Grande. 

  • O Cinemark, no Shopping Campo Grande disponibilizou duas sessões diárias até o dia 18, às 14h e às 17h30.
  • Já o Cinepólis, no Shopping Norte Sul Plaza, também terá sessões até o dia 18, às 19h45;

Veja a lista completa dos indicados em cada categoria.

Melhor Filme

Uma Batalha Após a Outra
Hamnet
Pecadores
Valor Sentimental
Marty Supreme
Frankenstein
Sonhos de Trem
Bugonia
O Agente Secreto
F1

Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto (Brasil)
Valor Sentimental (Noruega)
Foi Apenas um Acidente (França)
Sirât (Espanha)
A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Ator

Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Wagner Moura, O Agente Secreto
Michael B. Jordan, Pecadores
Ethan Hawke, Blue Moon

Melhor Atriz

Jessie Buckley, Hamnet
Renate Reinsve, Valor Sentimental
Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Kate Hudson, Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
Emma Stone, Bugonia

Melhor Direção

Chloé Zhao, Hamnet
Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra
Ryan Coogler, Pecadores
Josh Safdie, Marty Supreme
Joachim Trier, Valor Sentimental

Melhor Ator Coadjuvante

Delroy Lindo, Pecadores
Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra
Stellan Skarsgård, Valor Sentimental
Benicio del Toro, Uma Batalha Após a Outra
Jacob Elordi, Frankenstein

Melhor Atriz Coadjuvante

Elle Fanning, Valor Sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental
Amy Madigan, A Hora do Mal
Wunmi Mosaku, Pecadores
Teyana Taylor, Uma Batalha Após a Outra

Melhor Roteiro Original

Pecadores
Valor Sentimental
Marty Supreme
Blue Moon
Foi Apenas um Acidente

Melhor Roteiro Adaptado

Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Uma Batalha Após a Outra
Sonhos de Trem

Melhor Direção de Elenco

Uma Batalha Após a Outra
Hamnet
Pecadores
Marty Supreme
O Agente Secreto
Publicidade

Melhor Animação

Arco
Elio
Guerreiras do K-Pop
A Pequena Amélie
Zootopia 2

Melhor Documentário

A Vizinha Perfeita
Alabama Preso do Sistema
Cutting through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
Embaixo da Luz de Neon

Melhor Fotografia

Frankenstein
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sonhos de Trem

Melhor Figurino

Frankenstein
Pecadores
Hamnet
Avatar: Fogo e Cinzas
Marty Supreme

Melhor Montagem

F1
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Valor Sentimental
Pecadores

Melhor Design de Produção

Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores

Melhor Trilha Sonora

Frankenstein
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Bugonia
Hamnet

Melhor Canção Original

“Golden”, Guerreiras do K-Pop
“I Lied to You”, Pecadores
“Train Dreams”, Sonhos de Trem
“Dear Me”, Diane Warren: Relentless
“Sweet Dreams Of Joy” - Viva Verdi!

Melhor Maquiagem e Penteado

Kokuho
Frankenstein
Pecadores
Coração de Lutador – The Smashing Machine
A Meia-Irmã Feia

Melhor Som

F1
Frankenstein
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sirât

Melhores Efeitos Visuais

Avatar: Fogo e Cinzas
Jurassic World: Recomeço
Pecadores
F1
O Ônibus Perdido

Melhor Documentário em Curta-Metragem

All the Empty Rooms  
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud  
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness

Melhor Curta-Metragem

Butcher’s Stain
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen’s Period Drama”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”

Melhor Curta de Animação

“Butterfly”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls”
“Retirement Plan”
“The Three Sisters”

 

 

 

 

Comportamento Correio B+

Coluna Desatando Nós: Não nos despedacem

A Dra. em psicologia Vanessa Abdo fala sobre a violência que nunca nasce isolada

14/03/2026 17h30

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A Dra. em psicologia Vanessa Abdo fala sobre a violência que nunca nasce isolada

A Dra. em psicologia Vanessa Abdo fala sobre a violência que nunca nasce isolada Foto: Divulgação

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Os últimos dias foram marcados por notícias difíceis de ler e ainda mais difíceis de compreender: o estupro coletivo de uma adolescente, o assassinato de filhos como forma de punição contra uma mulher e o crescimento constante dos casos de feminicídio no país. Diante de tragédias assim, é comum buscarmos explicações rápidas, quase sempre concentradas apenas no indivíduo que cometeu o crime. Mas a violência raramente nasce de forma isolada.

Ela é construída em uma cultura.

Isso não significa relativizar crimes, que precisam ser investigados, julgados e punidos. Significa compreender que a violência também é alimentada por comportamentos cotidianos, por silêncios, por piadas que naturalizam o desrespeito, por relações baseadas em poder e por modelos de masculinidade que ainda associam força à dominação.

A cultura não muda apenas por leis ou punições. Ela muda quando hábitos coletivos começam a ser questionados. Muda quando educamos crianças para reconhecer emoções, respeitar limites e compreender que vínculos não se constroem por controle ou medo. Muda quando meninos aprendem que sensibilidade não diminui ninguém e quando meninas crescem sabendo que sua voz importa.

Esse trabalho começa muito antes de qualquer violência explícita. Ele aparece na forma como falamos sobre relacionamentos, na maneira como adultos resolvem conflitos, no respeito dentro de casa e na responsabilidade compartilhada pela educação emocional das novas gerações.

É importante dizer também que homens não são, por definição, vilões nessa história. Mas é igualmente importante reconhecer que muitos modelos de comportamento masculino foram construídos dentro de uma lógica de poder que precisa ser revista. Reconhecer isso não é acusação. É um convite à responsabilidade.

Se a violência é parte de uma cultura, a transformação também precisa ser. Ela começa nas pequenas escolhas diárias, na forma como educamos, como nos relacionamos e como reagimos diante de injustiças.

Combater a violência não é tarefa de um grupo apenas. É um compromisso coletivo com o tipo de sociedade que queremos construir.

Vamos desatar esses nós?

 

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