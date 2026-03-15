Você coloca glitter nos doces? Saiba o que acontece quando ele chega ao seu organismo e o que usar

OSCAR 2026

Bares da Capital terão programação especial com transmissão ao vivo; veja também onde assistir em casa

Com o Brasil concorrendo em cinco categorias em 2026, a torcida pela Estatueta de Ouro mais aguardada no mundo dos famosos é garantida em todo o País. Em Campo Grande, alguns bares terão programação especial com transmissão ao vivo do Oscar 2026, com torcida garantida para os brasileiros que disputam o prêmio.

Com animação ainda acumulada desde o prêmio ganhado por Fernanda Torres em 2025 com o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, cinéfilos podem chamar a galera para assistir junto, vibrar e torcer por Wagner Moura e o filme O Agente Secreto, mais uma produção nacional concorrendo ao prêmio.

Confira as programações:

Capivas Cervejaria

Localizada na Rua Pedro Celestino, 1079, no Centro de Campo Grande, assim como no ano passado, o Capivas te convida para assitir à premiação em grande estilo, com telão, tapete vermelho e bolão do Oscar.

A cervejaria inicia a concentração a partir das 17h30, com exibição de curtas de Kleber Mendonça Filho, diretor do filme O Agente Secreto, que concorre na categoria principal. Depois, às 19h, a transmissão da cerimônia começa. A entrada é gratuita.

Ponto Bar

Mantendo a tradição do ano passado, o Ponto Bar também vai transmitir a premiação. O bar, que fica na Rua Temistócles 103, próximo à Feira Central, vai unir a transmissão da premiação com o Pontokê, o "karaokê" do Ponto.

Para quem quer chegar mais cedo, o bar abre às 19h e a transmissão começa às 20h. A entrada também é gratuita.

Para quem gosta de ficar em casa

Para fugir da muvuca, há quem goste de assistir à premiação no conforto de casa, sozinho ou em turma. Para esse grupo, a cerimônia poderá ser acompanhada tanto na TV aberta como em streamings pagos.

O tapete vermelho da cerimônia começa às 18h30 (horário de Brasília) e terá cobertura completa no streaming da HBO Max e no canal TNT, que também exibem a premiação em si a partir das 20h. Já às 21h, a TV Globo se junta à transmissão, que também pode ser acompanhada através do Globoplay.

Indicados

O filme brasileiro "O agente secreto" recebeu quatro indicações ao Oscar 2026 e empatou com o recorde de "Cidade de Deus", em 2004. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme concorre em:

Melhor seleção de elenco

Melhor filme internacional

Melhor ator para Wagner Moura

Melhor filme

A cerimônia dos melhores do cinema acontece neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim como em 2025, a 98ª edição da premiação americana vai contar com o comediante Conan O'Brien como apresentador.

Além de "O Agente Secreto", um brasileiro também concorre em Melhor Fotografia. Adolpho Veloso é um dos favoritos na categoria por seu trabalho em "Sonhos de Trem".

No dia 11 de janeiro, O Agente Secreto conquistou dois feitos históricos, com a vitória de duas das três categorias em que concorria na premiação Globo de Ouro: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama, colocando Wagner Moura como o primeiro ator brasileiro a ganhar o troféu de Melhor Ator em Filme Dramático.

Em 2025, Fernanda Torres conquistou o Troféu de Melhor Atriz na mesma premiação pelo filme Ainda Estou Aqui.

Ainda dá tempo de assistir ao filme nos cinemas de Campo Grande.

O Cinemark, no Shopping Campo Grande disponibilizou duas sessões diárias até o dia 18, às 14h e às 17h30.

Já o Cinepólis, no Shopping Norte Sul Plaza, também terá sessões até o dia 18, às 19h45;

Veja a lista completa dos indicados em cada categoria.

Melhor Filme

Uma Batalha Após a Outra

Hamnet

Pecadores

Valor Sentimental

Marty Supreme

Frankenstein

Sonhos de Trem

Bugonia

O Agente Secreto

F1

Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto (Brasil)

Valor Sentimental (Noruega)

Foi Apenas um Acidente (França)

Sirât (Espanha)

A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Ator

Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Wagner Moura, O Agente Secreto

Michael B. Jordan, Pecadores

Ethan Hawke, Blue Moon

Melhor Atriz

Jessie Buckley, Hamnet

Renate Reinsve, Valor Sentimental

Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Kate Hudson, Song Sung Blue: Um Sonho a Dois

Emma Stone, Bugonia

Melhor Direção

Chloé Zhao, Hamnet

Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra

Ryan Coogler, Pecadores

Josh Safdie, Marty Supreme

Joachim Trier, Valor Sentimental

Melhor Ator Coadjuvante

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra

Stellan Skarsgård, Valor Sentimental

Benicio del Toro, Uma Batalha Após a Outra

Jacob Elordi, Frankenstein

Melhor Atriz Coadjuvante

Elle Fanning, Valor Sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental

Amy Madigan, A Hora do Mal

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Uma Batalha Após a Outra

Melhor Roteiro Original

Pecadores

Valor Sentimental

Marty Supreme

Blue Moon

Foi Apenas um Acidente

Melhor Roteiro Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Uma Batalha Após a Outra

Sonhos de Trem

Melhor Direção de Elenco

Uma Batalha Após a Outra

Hamnet

Pecadores

Marty Supreme

O Agente Secreto

Publicidade

Melhor Animação

Arco

Elio

Guerreiras do K-Pop

A Pequena Amélie

Zootopia 2

Melhor Documentário

A Vizinha Perfeita

Alabama Preso do Sistema

Cutting through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

Embaixo da Luz de Neon

Melhor Fotografia

Frankenstein

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Sonhos de Trem

Melhor Figurino

Frankenstein

Pecadores

Hamnet

Avatar: Fogo e Cinzas

Marty Supreme

Melhor Montagem

F1

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

Valor Sentimental

Pecadores

Melhor Design de Produção

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Melhor Trilha Sonora

Frankenstein

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Bugonia

Hamnet

Melhor Canção Original

“Golden”, Guerreiras do K-Pop

“I Lied to You”, Pecadores

“Train Dreams”, Sonhos de Trem

“Dear Me”, Diane Warren: Relentless

“Sweet Dreams Of Joy” - Viva Verdi!

Melhor Maquiagem e Penteado

Kokuho

Frankenstein

Pecadores

Coração de Lutador – The Smashing Machine

A Meia-Irmã Feia

Melhor Som

F1

Frankenstein

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Sirât

Melhores Efeitos Visuais

Avatar: Fogo e Cinzas

Jurassic World: Recomeço

Pecadores

F1

O Ônibus Perdido

Melhor Documentário em Curta-Metragem

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Melhor Curta-Metragem

Butcher’s Stain

“A Friend of Dorothy”

“Jane Austen’s Period Drama”

“The Singers”

“Two People Exchanging Saliva”

Melhor Curta de Animação

“Butterfly”

“Forevergreen”

“The Girl Who Cried Pearls”

“Retirement Plan”

“The Three Sisters”