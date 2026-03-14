Você se importa com o bem estar dos médicos veterinários? Conheça sobre a campanha sobre o assunto.

Cuidar de quem cuida. É com esse propósito que a Petlove, maior ecossistema pet do Brasil, lança a Vetlove, uma plataforma criada especialmente para apoiar médicos-veterinários de todo o país. O projeto está aberto a todos os profissionais da classe e se estrutura em três eixos essenciais - saúde, carreira e negócios - reunindo soluções que buscam apoiar, valorizar e ampliar a qualidade de vida desses profissionais, considerando os diversos desafios enfrentados no cotidiano da profissão.



Para isso, foram disponibilizados múltiplos benefícios com acesso facilitado a programas de saúde física e mental, entre outras frentes relacionadas ao desenvolvimento profissional e ao bem-estar, além de cursos voltados à gestão de empresas.

A Vetlove nasce com o objetivo de auxiliar médicos-veterinários e democratizar o acesso a soluções que facilitem suas jornadas, rotinas e vida. Na plataforma, os profissionais terão acesso a programas em parceria com empresas como Wellhub, com iniciativas voltadas à saúde física, esportes e bem-estar; New Value, com experiências nas áreas de alimentação, beleza e fitness, cultura e turismo, pets e compras; FGV e Anclivepa, com cursos de pós-graduação e capacitação em gestão; MDS Brasil, com oferta de seguros pessoais e empresariais; e Contabilizei, com soluções voltadas ao fortalecimento e à gestão dos negócios desses profissionais.

Para a idealização do projeto, foram considerados os principais desafios enfrentados pelos profissionais do setor. A pesquisa VetsSurvey (2021), por exemplo, aponta que o Brasil está entre os países com os maiores níveis de estresse entre médicos-veterinários. Conclusão semelhante também aparece no relatório “Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022”, que revelou que 34,1% dos profissionais já precisaram se afastar do trabalho devido a impactos na saúde mental.



O dado acende um alerta em um país que possui uma das maiores comunidades veterinárias do mundo, com aproximadamente 200 mil profissionais registrados no Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Dentro desse cenário, a nova plataforma busca mudar o paradigma de cuidado com os médicos-veterinários de todo o país.

“A Petlove tem um propósito inegociável: transformar o mundo em um lugar onde todos os pets possam viver mais felizes e saudáveis. Mas sabemos que esse futuro só é possível ao lado de quem está diariamente na linha de frente do cuidado: os médicos-veterinários. Não existe cuidado com os pets sem cuidar também de quem cuida deles. A Vetlove nasce desse compromisso - de apoiar, empoderar e valorizar esses profissionais, ampliando o acesso ao conhecimento, à saúde e ao bem-estar. Quando fortalecemos os médicos-veterinários, fortalecemos também o cuidado com milhões de pets que fazem parte das nossas famílias. Ainda, particularmente, este é um projeto que eu gostaria que existisse há 30 anos em meu cotidiano em atendimentos, já que como médico-veterinário, conheço os diversos desafios do setor e muitas vezes já me senti sobrecarregado em função deles. A iniciativa surge com esse ideal de oferecer auxílio e suporte, de modo que seja um verdadeiro marco de um novo paradigma de cuidado com toda a comunidade”, afirma Marcio Waldman, médico-veterinário e fundador da Petlove.

A inscrição na Vetlove é gratuita e pode ser realizada no site. Para participar, é necessário possuir registro profissional ativo. Após o cadastro, os participantes poderão acessar os benefícios oferecidos, com opções gratuitas e outras com descontos diferenciados.

Campanha

Para amplificar a visibilidade sobre o projeto, a Vetlove está preparando diferentes filmes, que serão transmitidos nas redes sociais próprias da nova marca, com o fim de apresentar suas soluções. Com o slogan “A plataforma para cuidar de quem cuida”, as produções destacam que um médico-veterinário está presente nos diferentes momentos da vida e cotidiano de um pet, sempre promovendo saúde ao animal, recordando a importância da classe. As peças também buscam explicar o funcionamento, apresentando os benefícios existentes.

Em um dos filmes, com o intuito de gerar protagonismo aos médicos-veterinários, alguns profissionais do meio abordam os desafios e histórias de carreira e vida, que geram identificação, por serem experiências semelhantes entre os entrevistados e também dentro da profissão. Após os depoimentos, eles são convidados a ingressarem na Vetlove, como uma forma de reconhecimento e representação da dedicação do setor.