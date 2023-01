Melhora poder de compra do produtor para fertilizantes

Sobre cana de açúcar, a companhia nacional de abastecimento a CONAB divulgou o terceiro levantamento da safra dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três de cana de açúcar, estimativa de produção é de quinhentos e noventa e oito milhões de toneladas.

Quatro vírgula quatro por cento superior sobre o segundo levantamento anunciado em agosto de dois mil e vinte e dois.



Segundo a CONAB a safra foi marcada por índices pluviométricos e temperaturas abaixo do normal, registrados na região centro-sul e representa cerca de noventa por cento da produção total do país.



Ainda assim a produtividade nacional segundo a CONAB foi estimada em setenta e dois vírgula zero três toneladas por hectare. Três vírgula nove por cento superior a obtida na safra dois mil e vinte e um mil e vinte e dois quando o clima foi ainda mais adverso para o setor.

Quantas regiões produtoras o sudeste que produz o equivalente a sessenta e três por cento da safra nacional terá um volume colhido de uns quatro por cento superiores ao obtido na safra anterior segundo a CONAB.



A área acolhida caiu para cerca de cinco vírgula um milhões de hectares devido a concorrência da cana com outras culturas, mas a produtividade subiu alcançando setenta e quatro vírgula cinquenta e sete toneladas por hectare.



No Nordeste devido a problemas climáticos na última safra, parte das lavouras foi abandonada ou dedicada a outros fins, segundo a CONAB nessa temporada, entretanto muitas dessas áreas retomaram a produção

quantidade observando um crescimento de três vírgula dois por cento na área a ser colhida.

Além disso, a CONAB estimula a produtividade de sessenta e dois vírgula setenta e dois toneladas por hectare, o que deve gerar uma produção aí de cinquenta e quatro vírgula oito milhões de toneladas, dez por cento superior à safra dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois.

A região sul da planta Pouca Cana, a área acolhida na presente safra de quatrocentos e noventa e seis mil hectares cinco vírgula dois abaixo da safra anterior.

Produtos, o levantamento da CONAB aponta que o Brasil deverá produzir trinta e seis vírgula quatro milhões de toneladas de açúcar nessa safra acréscimo de quatro vírgula um por cento frente a safra anterior.

O motivo seria a virada na destinação da cana sobretudo por razões mercadológicas e tributárias ao longo de dois mil e vinte e dois. Por tornou a produção do adoçante mais rentável em várias das regiões produtoras



Quanto ao etanol a CONAB prevê um aumento de quatro vírgula dois por cento em relação a safra passada segundo os técnicos da CONAB houve um forte incremento no etanol a base de milho de trinta vírgula sete por cento em relação ao ciclo passado.

Assim a produção total no país está estimada em trinta e um vírgula quatorze bilhões de litros. Sendo doze vírgula cinco bilhões de anidro e dezoito vírgula cinco no bilhões de hidratado

.

O ano começa com uma boa notícia para os produtores rurais, a valorização das commodities associada a uma ligeira queda nos preços dos fertilizantes fez com que o índice de poder de compra dos fertilizantes o IPCF alcançasse o número mais favorável dos últimos cinco meses em dezembro de dois mil e vinte e dois fechando o ano em um vírgula zero três antes um vírgula um em novembro.

Essa notícia vem da Mosaic que faz essa comparação, essa análise do dos preços fertilizantes.

Os produtores rurais tem uma relação de troca e uma rentabilidade positiva segundo o mosaico na média houve uma redução de seis por cento nos preços dos fertilizantes principalmente os nitrogenados e os fosfatados se firmaram com a retomada da demanda no Brasil estoques mais ajustados confirmando reversão e tendência pros últimos meses.

As commodities subiram em na média quase um por cento na comparação com o novembro. Recuperação de preços liderados pela cana de açúcar de dois por cento a soja ficou praticamente estável em relação ao ano passado com o aumento de zero vírgula dois por cento em um cenário de boas expectativas e demandas chinesa.

Ainda que o plantio na América do Sul venha apontando para uma safra muito boa e com bastante oferta

com bastante oferta de produto.

O milho manteve uma leve alta de zero vírgula três por cento. A expectativa agora é que o milho safrinha seja plantado dentro da janela ideal a presença do La Ninha chama atenção, mesmo que os impactos no Rio Grande do Sul e no Paraná ainda não possam ser mensurados.

O IPCF é divulgado mensalmente pela Mosaic Fertilizantes e consiste na relação entre indicadores de preços e fertilizantes e de commodities agrícolas.

E eu tô aqui com as primeiras informações sobre o raly da safra de soja no Mato Grosso, como foi o plantio? O avanço inicial foi desuniforme devido a irregularidade climática, mais avançado no sudoeste onde a chuva normalizou antes e no oeste também puxado pelos produtores de algodão da segunda safra dentro da normalidade no meio norte e relativamente atrasado no leste em razão do clima irregular.

Com uma safra se desenvolve, houve perdas de potencial em alguns bolsões de soja precoce devido ao clima irregular, principalmente no oeste e o auto volume de chuva na virada de dezembro pra janeiro foi bom pra soja, média e tardia, mas alongou o ciclo das precoces atrasando o início da colheita.

A perspectiva de produtividade da soja, sacos por hectare em dois mil e vinte e um foi de dois mil e vinte e um vinte e dois foi de sessenta e um vírgula dois né sacos por hectare caiu agora eh em dois mil e vinte e dois dois mil e vinte e três segundo estimativa do pré-raly pra sessenta.



No Mato Grosso do Sul como foi o plantio? Veloz na largada mas desacelerando em seguida durante um período de chuva excessiva seguido por sua vez por uma estiagem. Como uma safra que se desenvolve no Mato Grosso do Sul em excelentes condições no norte do estado no Sul a distribuição irregular da chuva prejudicou algumas áreas especialmente as mais marginais na divisa com o Paraná e na fronteira com o Paraguai.



A produtividade esperada aí eh de soja pro Mato Grosso do Sul é de cinquenta e nove vírgula cinco sacas por hectare eh esse ano dois mil e vinte e dois e dois mil e vinte e três frente quarenta e quatro vírgula nove sacas por hectare em dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois. Quer dizer, bem maior.