Rally da Safra estima produção de milho segunda safra em 100,5 milhões de toneladas

podcast correio rural

A produção de etanol de milho em MS atrai investimentos significativos, gerando empregos e fortalecendo o setor de combustíveis renováveis. Confira as oportunidades e desafios destacados pelo consultor técnico Clóvis Tolentino Júnior

O engenheiro agrônomo Clóvis Tolentino Júnior, doutor em produção vegetal e consultor técnico do Senar de Mato Grosso do Sul, destacou recentemente as oportunidades e os desafios da produção de etanol de milho no estado, que se posiciona como um protagonista nesse mercado em ascensão.

Crescimento da Produção de Etanol de Milho

O Brasil e os Estados Unidos são responsáveis por aproximadamente 70% da produção mundial de etanol. Enquanto o Brasil lidera a produção de etanol de cana-de-açúcar, os Estados Unidos se destacam na produção de etanol de milho. Segundo Tolentino, o etanol de milho apresenta um horizonte promissor devido à sua eficácia reconhecida e menor impacto ambiental.

A produção de etanol de milho no Brasil começou em 2012 no estado de Mato Grosso. Essa iniciativa possibilitou que as usinas utilizassem matéria-prima durante todo o ano, especialmente na entressafra da cana-de-açúcar, maximizando a capacidade industrial e possibilitando a comercialização de subprodutos, como o farelo proteico de milho.

Ouça no Spotify na íntegra

Processo de Produção e Custos

O processo industrial de produção de etanol de milho no Brasil é semelhante ao dos Estados Unidos. O milho é moído, cozido e liquefeito em água, seguindo para a fermentação com adição de enzimas e leveduras, que transformam o amido em açúcares. Embora o custo de produção seja cerca de 9% maior em relação ao etanol de cana, as usinas conseguem operar durante todo o ano, diluindo os custos fixos industriais.

Expansão e Investimentos em Mato Grosso do Sul

A expansão das usinas de etanol é evidente, com unidades que operam exclusivamente com etanol de milho, cana-de-açúcar ou de forma flex, utilizando ambas as matérias-primas. Em fevereiro de 2020, o governo de Mato Grosso do Sul estabeleceu normativas de licenciamento ambiental para esse tipo de usina, incentivando futuros investimentos.

Em fevereiro de 2021, foi anunciada a construção da primeira usina de etanol de milho em Dourados, Mato Grosso do Sul, pela IMPASA Agroindustrial. Com um investimento previsto de mais de R$ 500 milhões, a usina deverá produzir 426 milhões de litros de etanol por ano e 297 mil toneladas de DDG (grãos secos por destilação), além de gerar 200 empregos diretos e 150 indiretos.

Impacto Econômico e Ambiental

A instalação de usinas de etanol de milho em Mato Grosso do Sul representa um avanço significativo para o setor de combustíveis renováveis, criando mais uma destinação para a produção de milho e gerando empregos e renda na região. As perspectivas são otimistas tanto do ponto de vista ambiental quanto socioeconômico.

Tolentino conclui que a produção de etanol de milho é uma oportunidade valiosa para Mato Grosso do Sul e o Brasil, reforçando a importância de investimentos no setor para consolidar a posição do país como líder na produção de combustíveis renováveis.

Para mais informações e atualizações sobre a produção de etanol de milho e seus impactos, acesse o site do Senar e acompanhe as publicações regulares sobre o setor agrícola.