Abertura de empresas em MS poderá ser feita pelo WhatsApp

O processo de abertura de empresas já pode ser feito por meio do aplicativo WhatsApp em Mato Grosso do Sul. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), lançaram o 'MS Agiliza Empresa no Zap'.

A novidade foi apresentada durante o 1º Seminário de Registro Empresarial da Jucems, realizado no auditório da OCB-MS nesta semana.

"Estamos gerando mais um meio de abertura de empresas, promovendo eficiência e facilidade aos empresários de Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo, vamos oferecer um treinamento para todos os servidores da JUCEMS, sobre atualizações das práticas e da legislação do registro empresarial", comenta o presidente da Junta, Nivaldo da Rocha.

Agora, basta que o empresário, contador ou qualquer pessoa que deseja abrir sua empresa em Mato Grosso do Sul cadastre o número (67) 3321-2393 em seu telefone celular, abra o aplicativo WhatsApp e inicie um bate-papo com o 'MS Agiliza Empresa no Zap' para dar início ao registro de um novo CNPJ, de qualquer porte, com facilidade e agilidade.

A tecnologia foi desenvolvida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e cedida ao Projeto Redesim Conectada, que abrange nove juntas comerciais dos estados do AC, AM, AP, CE, DF, MT, MS, RR e RS em parceria com o Sebrae. A Jucems recebeu a ferramenta sem custo para atender, agilizar e desburocratizar os processos de abertura de empresa em Mato Grosso do Sul.

Após a abertura do seminário, foi realizada palestra via teleconferência com o tema 'Atualizações das Normas do Registro Empresarial', ministrada pela diretora do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (Drei), Flavia Britto.

"A Jucems tem sido pioneira e servido de modelo em várias iniciativas dentro do pilar do Governo Digital. A gente observa claramente a dinâmica crescente da abertura de empresas e filiais em Mato Grosso do Sul, isso é um resultado direto dos investimentos feitos pelo Governo na própria Jucems, na modernização dos processos, na legislação arrojada que incentiva o empreendedorismo, e a melhora geral na economia sul-mato-grossense, com a atração de grandes empreendimentos que demandam, por sua vez, uma gama de prestadores de serviços locais, que acabam necessitando dos serviços oferecidos pela Jucems", comenta o titular da Semadesc, Jaime Verruck.

De acordo com relatório da Jucems apresentado em julho deste ano, atualmente, o registro automático de empresas em Mato Grosso do Sul é feito, em média, em 1 hora e 44 minutos. Mesmo quando o registro não é automático, o processo já está sendo concluído em 4 horas e 15 minutos.

O seminário foi realizado pela Jucems, juntamente com a Secretaria-Executiva de Transformação Digital (Setdig) e Semadesc, com o apoio do Sebrae/MS, Sistema OCB/MS, Sindha/MS, Sicredi e Seac.