Economia

PARCERIA HISTÓRICA

Acordo UE-Mercosul pode trazer compensações para setor leiteiro e mais

Nelsinho Trad aponta criação de subcomissão na Comissão das Relações Exteriores, para analisar a tramitação e identificar questões que possam trazer prejuízos a determinados setores

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

23/01/2026 - 12h00
Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS) indicou em rede nacional nesta sexta-feira (23) que o acordo entre União Europeia (UE) e o Mercosul podem render novas compensações para setores nacionais que forem diretamente prejudicados, como o leiteiro, por exemplo, com a nova parceria que parece cada vez mais próxima de sair do papel. 

Conforme esclarecido pelo parlamentar campo-grandense, que até ontem (22) cumpria agendas ligadas à viabilização do acordo UE-Mercosul, caberá aos senadores conduzir o processo a partir do momento que a matéria sair do Executivo e for enviada ao Legislativo, o que já "aquece" a conversa entre os poderes. 

"Se observar o placar da votação que aconteceu no parlamento europeu, é realmente algo que está muito dividido. Foram 334 votos contra o acordo, 324 a favor e 11 abstenções. Assim como tem gente que não quer, tem muita gente que quer. Isso se reflete exatamente agora naquilo que nós do Parlamento podemos fazer", disse Nelsinho em entrevista ao "Em Ponto" no canal GloboNews. 

Nelsinho Trad afirma que será criada agora uma subcomissão no âmbito da Comissão das Relações Exteriores, que servirá para analisar mais precisamente a tramitação e identificar questões que possam trazer prejuízos a determinados setores. 

"Tanto da indústria quanto do agro, para a gente poder fazer as nossas interlocuções, porque não se pode emendar esse acordo. Ou você vota sim, ou vota não. O setor que já chegou até a mim, o do leite, vai ter problema", diz. 

Em complemento, ele cita que a intenção por trás da subcomissão será justamente reorganizar esse setor com o Ministério da Agricultura, para entender quais as compensações que eles poderão ter para não saírem "tão prejudicados". 

"E pode ter certeza que outros setores vão aparecer, então já estamos nos antecipando justamente para ser proativo e resolutivo", completa Nelsinho. 

"Acordo travado"

Frente ao contexto de que as tratativas internas possam ocorrer logo, Nelsinho aponta já ter contatado os presidentes da Câmara e do Senado, deputado Hugo Mota e senador Davi Alcolumbre respectivamente, para alinhar o consenso a respeito da importância do acordo tanto para o Brasil como para demais países do Mercosul. 

Diante da ida do acordo comercial em recurso à Justiça, por parte do parlamento europeu, a votação da parceria precisou ser adiada, o que o senador indica, de certa forma, não ser problema, cogitando inclusive a possibilidade de retornar à Europa para "vencer resistências".

"A divergência em parlamentos é natural, ela é dinâmica e constante. Na nossa avaliação, faltou um cuidado maior de quem estava a favor para poder fazer a ingerência, falando no linguajar popular, a 'boca de urna certa' para se votar a favor deste acordo", comentou. 

O senador indica ainda o que chamou de "ânimo positivo" por parte do Governo Federal, percebido por Nelsinho através do vice-presidente Geraldo Alckmin, tendo em vista que o acordo entre União Europeia e Mercosul deverá representar um incremento nas questões econômicas, na geração de emprego e renda "para aquele que está lá na ponta", disse. 

Nelsinho ainda lembra que determinados pontos do acordo entram em vigor assim que as tramitações chegarem ao fim, enquanto outros começam com a vigência e terceiros em um prazo ainda maior, o que indica a complexidade da estruturação dessa parceria. 

"São dois blocos de países, 27 de um lado e quatro do outro, que precisa realmente de um acompanhamento mais intenso. Vamos deliberar na primeira reunião da Comissão de Relações Exteriores para isso. Países outros da América Latina envolvidos, Uruguai, Argentina e Paraguai, também estão com esse mesmo propósito que nós aqui no Brasil estamos tendo", afirma. 

Por fim, ele aponta que inclusive esses países estudam possíveis sessões extraordinárias para tramitar o acordo de forma célere, com o intuito de ser o primeiro país a aprovar e, de pronto, temporariamente passar a valer alguns dos requisitos". 

 

EM 5 ANOS

Receita destina R$ 120 milhões de mercadorias apreendidas a entidades sociais

Principais produtos doados são perfumes, celulares, roupas, calçados, brinquedos e veículos

23/01/2026 11h45

Delegados e Maria Olga Mandetta, presidente da Casa da Amizade do Brasil

Delegados e Maria Olga Mandetta, presidente da Casa da Amizade do Brasil Divulgação/Receita Federal

Receita Federal destinou R$ 120 milhões em mercadorias apreendidas a entidades sociais e órgãos públicos, nos últimos cinco anos, em Mato Grosso do Sul.

Em 2021, o valor dos produtos doados foi de R$ 10,9 milhões. Em 2022, R$ 12,1 milhões. Em 2023, R$ 31 milhões. Em 2024, o total foi de R$ 10,9 milhões. O ano de 2025 registrou recorde histórico, com R$ 54,7 milhões de mercadorias doadas.

Delegados e Maria Olga Mandetta, presidente da Casa da Amizade do BrasilDelegados da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva (titular) e Henry Tamashiro de Oliveira (adjunto), com Mirella Ballatore, presidente da Associação de Mulheres com Deficiência de Mato Grosso do Sul

Os produtos doados partem da Delegacia da Receita Federal em Campo Grande e das alfândegas de Ponta Porã, Corumbá e Mundo Novo.

Os principais produtos doados são:

  • veículos (ônibus e utilitários)
  • aparelhos eletroeletrônicos
  • equipamentos hospitalares
  • perfumes
  • celulares
  • roupas
  • calçados
  • brinquedos
  • acessórios diversos

Vale ressaltar que as mercadorias apreendidas têm quatro destinações possíveis: leilão, destruição, incorporação por órgãos públicos ou doação a entidades sem fins lucrativos.

Algumas das instituições filantrópicas e órgãos públicos atendidos pela Receita Federal são Hospital do Câncer Alfredo Abrahão, Ismac, Tribula de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Polícia Militar Ambiental (PMA), Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (AMA-MS), Hospital São Julião, Associação Pestalozzi, Associação Abrec MS, Conselho da Comunidade e a Comunidade Fazenda da Esperança, Associação de Mulheres com Deficiência de MS, Casa da Amizade Brasil, Movimento de Associadas Gestantes e Mulheres em Ação (Magma), entre outros.

Os órgãos da administração pública direta, autarquias, fundações públicas e Organizações da Sociedade Civil (OSC), como entidades privadas sem fins lucrativos, sociedades cooperativas assistenciais e organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos, podem receber doações de mercadorias apreendidas. Empresas públicas e sociedades de economia mista não podem ser contempladas.

LOTERIAS

Bolão do interior de MS leva mais de R$ 280 mil

Aposta feita em Dourados dividiu o prêmio em seis cotas; outras seis apostas de MS levaram prêmios na Quina e Lotofácil

23/01/2026 10h30

Cauê Reis

Continue Lendo...

Uma aposta sortuda de Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul, embolsou mais de R$ 280 mil no sorteio da loteria da Mega-Sena, válida pelo concurso 2963. O prêmio principal não teve ganhadores e está acumulado em R$ 63 milhões.

A aposta ganhadora foi um bolão feito presencialmente, com nove números escolhidos divididos em seis cotas. Com cinco acertos dos seis números sorteados, o bolão garantiu R$ 281.354,88, e outras 30 apostas que também acertaram cinco números levaram R$ 70.338,73, e outras R$ 140.677,40.

Outras 2.684 apostas tiveram o número mínimo de acertos e levaram R$ 1.339,13. Os números sorteados no concurso 2963 da Mega-Sena, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram:

  • 53 - 57 - 20 - 44 - 34 - 06.

Além do prêmio do concurso da Mega-Sena, outras seis apostas de Mato Grosso do Sul em outras loterias também tiveram acertos e embolsaram valores de R$ 12 mil e R$ 3 mil.

No concurso 6934 da Quina uma aposta de Campo Grande teve seis acertos e levou R$ 12.358,80. Já na Lotofácil, cinco apostas tiveram 14 acertos, uma em Aquidauana, três em Campo Grande, e uma em Três Lagoas. A aposta de Campo Grande, da lotérica Praça da Sorte II ganhou R$ 3.587,64, as demais levaram o valor de R$ 1.793,84.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2965

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 24 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2965. O valor da premiação está estimado em R$ 63 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

