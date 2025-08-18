Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Mercado

Acrissul é contra a proposta que pretende proibir exportação de gado em pé

A Associação destacou que a Lei nº 2.627/2025, que será debatida em audiência no Congresso Nacional, afeta a autonomia do produtor rural

Laura Brasil

18/08/2025 - 16h43
Continue lendo...

O Projeto de Lei nº 2.627/2025, que trata da proibição progressiva de gado vivo no Brasil, foi alvo de entidades que compõem a Unapec (União Nacional da Pecuária) e que se declararam contrárias à proposta, entre elas a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul).

O PL é de autoria da deputada federal Duda Salabert (PDT). A proposta sugere a proibição gradual das exportações, com a ideia de encerrar a prática em até dez anos e a proibição integral após cinco anos de vigência da lei.

O comunicado foi publicado nesta segunda-feira (18), já que, nesta semana, o PL será debatido em audiência pública no Congresso Nacional.

O documento deixou claro que nada impede que os países importadores adquiram carne brasileira processada; entretanto, por questões culturais, religiosas ou pela organização de cadeias produtivas, eles preferem os animais vivos.

Para as associações, uma lei nacional que proíbe a exportação não irá alterar nada. Simplesmente, os países que realizam a compra de gado vivo irão procurar novos fornecedores, e o Brasil perderá espaço nesse comércio.

A nota pontuou que a exportação de animais vivos é uma ferramenta de autonomia para o produtor rural, possibilitando que ele faça a negociação direta, sem depender da indústria frigorífica.

"Tirar essa alternativa é condenar o pecuarista a ficar definitivamente à mercê da concentração de mercado, onde poucos compradores ditam as regras", afirma a Unapec na nota.

A exportação de gado em pé foi apontada como oportunidade para os seguintes pontos:

  • Ampliar mercados;
  • Fortalecer o produtor;
  • Dar competitividade à pecuária.

Por fim, as associações destacam que não se trata apenas de colocar fim a um modelo de exportação, mas do direito do produtor de escolher a quem vender sua mercadoria.

Compõem a União Nacional da Pecuária (Unapec) as seguintes entidades: Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Associação dos Criadores do Pará (Acripará), Associação Nacional dos Confinadores (Assocon), Associação Novilho Precoce Tocantins, Sociedade Rural do Paraná e Associação dos Pecuaristas de Rondônia (Apron).

Loterias

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2848, segunda-feira (18/08)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/08/2025 19h14

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2848 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 18 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,7 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2848 são:

Primeiro sorteio

  • 35 - 36 - 30 - 38 - 31 - 08

Segundo sorteio

  • 14 - 21 - 10 - 38 - 50 - 24

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2849

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 19 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2849. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 734, segunda-feira (18/08)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/08/2025 19h10

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 734 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 18 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 100 mil.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 734 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 1
  • Coluna 2: 8
  • Coluna 3: 5
  • Coluna 4: 7
  • Coluna 5: 0
  • Coluna 6: 9
  • Coluna 7: 8

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 735

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 735. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

