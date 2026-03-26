Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2904, quarta-feira (25/03): veja o rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2904 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 25 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7,8 milhões.

Premiação

20 acertos - Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos - 7 apostas ganhadoras, R$ 40.772,86

7 apostas ganhadoras, R$ 40.772,86 18 acertos - 128 apostas ganhadoras, R$ 1.990,86

128 apostas ganhadoras, R$ 1.990,86 17 acertos - 954 apostas ganhadoras, R$ 186,98

954 apostas ganhadoras, R$ 186,98 16 acertos - 5108 apostas ganhadoras, R$ 34,92

5108 apostas ganhadoras, R$ 34,92 15 acertos - 19814 apostas ganhadoras, R$ 9,00

19814 apostas ganhadoras, R$ 9,00 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2904 são:

52 - 99 - 96 - 44 - 91 - 87 - 93 - 77 - 22 - 55 - 41 - 79 - 45 - 69 - 57 - 43 - 62 - 72 - 09 - 75

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2905

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 27 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2905. O valor da premiação está estimado em R$ 8,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples.

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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