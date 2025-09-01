Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Vale para 2026

Adriane prevê que receita cresça menos que a inflação

O aumento na Lei Orçamentária estima R$ 6.974.493.000,00 para o próximo ano

Laura Brasil

01/09/2025 - 13h33
A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, entregou na Câmara dos Vereadores, nesta segunda-feira (1°), o Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026, com uma receita de R$ 6,9 bilhões. O crescimento do orçamento ficou bem abaixo da inflação acumulada nos últimos 12 meses, que foi de 5,1%.

A LOA do município para 2026 prevê crescimento de 1,49% em relação à receita apresentada em 2025, cuja verba era de R$ 6.871.493.844,00.

Em números reais, o orçamento campo-grandense passará de R$ 6.871.493.844,00 (previstos na LOA deste ano) para R$ 6.974.493.000,00 em 2026, segundo o Projeto de Lei 11.777/25 do Executivo.

O PL foi entregue pela prefeita e sua equipe ao presidente da Casa de Leis, vereador Papy, e aos demais parlamentares.

“Estamos em um plano de equilíbrio fiscal, vivenciando esse momento em que estamos diminuindo os gastos da máquina pública para que possamos reinvestir mais na cidade. Mas temos uma grande preocupação também, que é a reforma tributária do próximo ano. Por isso, estamos trabalhando com bastante cautela, com os pés no chão, pensando nos impactos que Campo Grande pode vivenciar a partir do ano que vem”, destacou a chefe do Executivo.

Agora, os parlamentares precisam elaborar e apresentar, até o fim do ano, emendas que aperfeiçoem a Lei Orçamentária Anual. O presidente da Câmara, Papy, ressaltou que é preciso compreender o momento e apresentar um orçamento que enfrente a situação financeira e econômica do país.

“Com relação a estar mais conservador quanto ao crescimento orçamentário da Capital, diante das incertezas da Reforma Tributária, na minha avaliação, e também da Comissão, é prudente neste momento. Mas entendo que, com um melhor ano de arrecadação em 2026, os investimentos também possam crescer conforme as receitas”, disse o presidente da Câmara dos Vereadores.

Com o orçamento pensado, segundo Adriane, para eventuais impactos da Reforma Tributária, o município estabeleceu eixos estratégicos que garantam o avanço e crescimento da Capital.

“Como vamos fazer para que a cidade cresça e se desenvolva? Aplicando medidas como as que iniciamos em janeiro deste ano: diminuindo os gastos e reinvestindo na cidade. Quando a gente investe na cidade, cria novas oportunidades para os empresários e para todos os segmentos que possam expandir. Esse é o nosso grande desafio: o contingenciamento neste primeiro momento para reinvestir na cidade e fazer com que a economia de Campo Grande cresça, como estamos promovendo dentro da gestão municipal”, pontuou Adriane.

A secretária municipal de Finanças e Planejamento, Márcia Helena Hokama, destacou que o limite com despesas de pessoal está em 52% e que o município busca alternativas para reduzi-lo.

“Como se diminui esse índice? Com o aumento da receita e a diminuição da despesa. É uma balança em que esses dois fatores se cruzam. Para reduzir o índice de gasto com pessoal, só existe essa fórmula: aumentar a receita e diminuir a despesa”, explicou a secretária.

Situações distintas

O momento de corte de despesas que a prefeitura estabeleceu, conforme destacou a chefe do Executivo Municipal, não reflete o momento econômico que a cidade atravessa.

“O movimento é de crescimento, de expansão, de novos investimentos, principalmente no ramo imobiliário. Então, a situação da cidade é uma e a da gestão é outra. Não podemos misturar as duas situações, e isso já é sinal das medidas tomadas desde janeiro deste ano”, frisou Adriane.

A prefeita, no entanto, preferiu não estimar quanto o município economizou com os decretos de corte de gastos, que chegaram a ser prorrogados por 60 dias e terminam no final deste mês. “Temos uma estimativa, mas eu prefiro informar quando encerrarmos esse prazo."

Foi você?

Sortudo de MS acerta 5 números e leva mais de R$54 mil na Mega-Sena

Não houve ganhador do prêmio total, fazendo com que o valor acumulasse para R$14 milhões

31/08/2025 13h45

Apostador é da cidade de Glória de Dourados, em MS

Apostador é da cidade de Glória de Dourados, em MS Divulgação/GOV MS

Um apostador da cidade de Glória de Dourados, a 280 quilômetros de Campo Grande, quase levou a bolada de R$8,5 milhões da Mega-Sena deste sábado (30).

Dos seis números, ele acertou cinco, levando para casa R$54.694,54. 

O ganhador fez um jogo simples, de seis dezenas, no valor de R$5 reais, na lotérica Trevo da Sorte. 

No total, 31 apostadores de MS fizeram 4 acertos no jogo, recebendo um total de R$1.319,99 cada.

Como não houve ganhador do prêmio total, o valor acumulou para R$14 milhões. 

O sorteio 2910 da Mega-Sena foi realizado ontem (30) e os números sorteados foram:

  • 37 - 38 - 20 - 36 - 50 - 35

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2909

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 2 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2911. O valor da premiação está estimado em R$ 14 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Loterias

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de ontem, sábado (30/08): veja o rateio

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

31/08/2025 07h10

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal Divulgação

A Caixa Econômica Federal sorteou as frações do concurso 5996-0 da Loteria Federal na noite deste sábado (30) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. São Paulo (SP) - R$ 500.000,00
  2. Cândido Mendes (MA) - R$ 35.000,00
  3. Rio de Janeiro (RJ) -  R$ 30.000,00
  4. Florianópolis (SC) - R$ 25.000,00
  5. Pirapora do Bom Jesus (SP) - R$ 20.503,00

Confira o resultado do concurso 5996-0: 

  • 1º Bilhete| 79032
  • 2º Bilhete| 14705
  • 3º Bilhete| 74532
  • 4º Bilhete| 60291
  • 5º Bilhete| 14599

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

