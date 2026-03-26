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Governo concede isenção fiscal para instalação de indústria em MS

Termo de acordo de isenção fiscal foi assinado entre o governo e a MS Grão Nuts, que vai instalar unidade de beneficiamento de amendoim em Nova Alvorada do Sul

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

26/03/2026 - 13h00
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O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), assinou termo de acordo de isenção fiscal para a implantação de uma indústria de beneficiamento de amendoim da MS Grão Nuts, em Nova Alvorada do Sul. A assinatura foi nessa quarta-feira (25), durante a programação da Expocanas.

O empreendimento prevê investimento de aproximadamente R$ 30 milhões e a geração de cerca de 60 empregos diretos, com início de operação estimado para janeiro de 2029.

O projeto conta com apoio do poder público, por meio da concessão de área e incentivos fiscais.

Conforme reportagem do Correio do Estao, a empresa já iniciou, em fevereiro deste ano, a terraplanagem em área doada pela Prefeitura de Nova Alvorada do Sul.

De acordo com o projeto apresentado, a unidade industrial irá atuar no beneficiamento, secagem e branqueamento do grão, além da fabricação de ração animal, produção de sementes certificadas, extração e refino de óleo vegetal, comercialização e exportação de cereais in natura e industrializados.

Os empresários afirmaram que, mesmo sendo produtores, também pretendem adquirir amendoim de terceiros para garantir escala e regularidade no abastecimento da indústria.

Na ocasião do anúncio da nova indústria, o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, afirmou que a industrialização é o ponto central para o crescimento da cadeia e que o projeto já nasce com foco no mercado externo.

“Eles já têm linhas estruturadas para exportação. Parte da produção será destinada ao mercado local e outra parte atenderá parceiros e produtores, com foco também nas exportações”, destacou Verruck.

Segundo maior produtor

Atualmente, Mato Grosso do Sul ocupa a segunda posição do ranking nacional de produção de amendoim.

Na safra 2024/2025, a produção foi superior a 56 mil toneladas, o que representa crescimento de 176,37% em relação à safra anterior, além de participação de cerca de 7% no total do país.

A área plantada também apresentou avanço expressivo, superando 203% de crescimento e alcançando 21,26 mil hectares.

Os municípios de Santa Rita do Pardo, Nova Andradina, Inocência, Paranaíba e Angélica concentram mais de 70% da produção e da área cultivada, evidenciando, segundo o Executivo Estadual, o potencial de expansão e a consolidação da cultura como alternativa de diversificação agrícola no Estado.

Para o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o avanço da cadeia do amendoim representa um movimento estratégico de diversificação produtiva aliado à agregação de valor.

“Estamos estruturando uma nova cadeia no Estado, com base tecnológica e integração com a indústria. A chegada de uma planta de beneficiamento fortalece esse processo, gera empregos e permite que Mato Grosso do Sul avance na industrialização da produção, ampliando sua competitividade e atraindo novos investimentos”, disse.

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 340, quarta-feira (25/03): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/03/2026 08h26

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 340 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 25 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 32 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 224.859,06)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 6 apostas ganhadoras, (R$ 16.656,22)
  • 4 acertos + 2 trevos - 55 apostas ganhadoras, (R$ 1.946,83)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 669 apostas ganhadoras, (R$ 160,05)
  • 3 acertos + 2 trevos - 844 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 7380 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 6255 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 59844 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 340 são:

  • 40 - 35 - 42 - 31 - 24 - 41
  • Trevos sorteados: 6 - 5

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 341

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 28 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 341. O valor da premiação está estimado em R$ 32,5 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2904, quarta-feira (25/03): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/03/2026 08h24

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2904 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 25 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7,8 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 7 apostas ganhadoras, R$ 40.772,86
  • 18 acertos - 128 apostas ganhadoras, R$ 1.990,86
  • 17 acertos - 954 apostas ganhadoras, R$ 186,98
  • 16 acertos - 5108 apostas ganhadoras, R$ 34,92
  • 15 acertos - 19814 apostas ganhadoras, R$ 9,00
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2904 são:

  • 52 - 99 - 96 - 44 - 91 - 87 - 93 - 77 - 22 - 55 - 41 - 79 - 45 - 69 - 57 - 43 - 62 - 72 - 09 - 75

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2905

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 27 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2905. O valor da premiação está estimado em R$ 8,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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