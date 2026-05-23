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Agência cria ponte com bancos para destravar crédito de até R$ 10 milhões a indústrias

Fiems centraliza acesso a financiamentos, incentivos fiscais e qualificação profissional; o BNDES anunciou mais R$ 70 bilhões em linhas de crédito para o setor produtivo

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

23/05/2026 - 08h00
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Empresas de Mato Grosso do Sul que buscam financiamentos entre R$ 1 milhão, para capital de giro, e até
R$ 10 milhões, para investimentos em expansão, inovação e modernização industrial, terão um novo canal de acesso a crédito e incentivos.

A Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) lançou a agência Fiems Conecta, iniciativa criada para aproximar empresários de instituições financeiras, programas de fomento e benefícios fiscais, reduzindo a burocracia e centralizando informações estratégicas para novos investimentos.

O lançamento ocorreu durante encontro empresarial promovido pela Fiems em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Na ocasião, o banco anunciou a disponibilização de aproximadamente R$ 70 bilhões em linhas de crédito ao setor produtivo brasileiro ao longo deste ano. Parte desses recursos poderá chegar às empresas sul-mato-grossenses por meio da atuação da Fiems Conecta.

O evento realizado no início do mês reuniu empresários da indústria, agroindústria e comércio, além do presidente da Fiems, Sérgio Longen, do governador Eduardo Riedel, do diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luis Gordon.

"Vamos ter um link com o BNDES dentro da agência", afirmou o presidente da Fiems, Sérgio Longen. "Hoje, a indústria precisa de renovação de máquinas e equipamentos e, muitas vezes, também de apoio do capital de giro. Então, a vinda do diretor aqui esclarece exatamente as operações que serão disponibilizadas para o Estado e, mais do que nunca, essas informações podem ter sequência na nossa agência aqui na Fiems".

Segundo Longen, a proposta é transformar a agência em uma porta de entrada para empresários que buscam recursos para ampliar a produção, modernizar equipamentos ou fortalecer o caixa das empresas.

A consultora e gestora da Fiems Conecta, Renata Farias, explica que a nova estrutura foi criada para funcionar como uma plataforma integrada de desenvolvimento e fomento regional, reunindo quatro pilares principais: crédito, incentivos fiscais, capacitação profissional e inteligência de mercado.

"A Fiems Conecta tem o papel de ser uma plataforma que integra soluções e articula os melhores parceiros para o desenvolvimento industrial. Nosso objetivo é fortalecer a competitividade e a sustentabilidade das empresas, simplificando o acesso aos recursos e conectando o setor às oportunidades", disse ao Correio do Estado.

Segunda ela, não existe um valor mínimo fixo para que uma empresa procure apoio da agência, uma vez que cada projeto tem características específicas. Ainda assim, os financiamentos mais procurados seguem uma faixa de valores relativamente definida. "Capital de giro normalmente envolve valores menores, em torno de R$ 1 milhão. Já os projetos de investimento têm tetos mais elevados e estão em torno de R$ 10 milhões, em média", explica.

ALTERNATIVAS

A executiva destaca que a agência atuará na identificação das melhores alternativas de financiamento para cada perfil empresarial, aproximando os empreendedores de bancos públicos, privados e organismos de fomento nacionais e internacionais.

"Estamos com parceria junto ao BNDES, um hub de conexão para que os empresários de Mato Grosso do Sul tenham acesso a linhas com taxas de juros mais baratas. Somos facilitadores estratégicos, conectando os interessados às oportunidades mais adequadas para cada necessidade", afirmou.

Embora o interesse por investimentos continue elevado, o ambiente de juros ainda é apontado como um dos principais obstáculos para a expansão da indústria. Atualmente, a taxa Selic está em 14,5% ao ano, encarecendo operações de crédito e reduzindo a capacidade de investimento das empresas.

Segundo Renata, a elevação do custo financeiro afeta especialmente projetos ligados à aquisição de máquinas, equipamentos e novas tecnologias. "A taxa de juros elevada pode até mesmo inviabilizar o financiamento e atrasar a inovação e expansão da indústria. Hoje, a taxa básica de mercado para crédito pode resultar em um custo efetivo total de 18% ao ano ou mais", observa.

Ela afirma que a missão da agência é justamente ajudar os empresários a encontrar linhas mais competitivas, muitas vezes desconhecidas pelo mercado.

A executiva avalia que a dificuldade de acesso ao crédito não está necessariamente relacionada com a falta de recursos disponíveis, mas sim a fatores como desconhecimento das linhas existentes, exigências bancárias, elaboração de projetos e adequação das empresas aos critérios das instituições financeiras.

"Há demanda por crédito. O que existe são dificuldades de acesso, seja por conta das taxas elevadas, da falta de informação, da estruturação dos projetos ou da oferta limitada de linhas mais adequadas ao perfil do cliente", explica.

INCENTIVOS

Além do crédito, a Fiems Conecta também oferecerá orientação sobre incentivos fiscais e programas de desenvolvimento empresarial disponíveis em Mato Grosso do Sul, no Brasil e até mesmo no Paraguai.

Entre os instrumentos apresentados estão programas estaduais como o Prodes, mecanismos de desoneração das exportações, incentivos voltados à cultura e ao esporte e oportunidades ligadas à integração econômica com o país vizinho, como a Lei de Maquila, o Programa Indústria Sem Fronteira e o Fomentar Fronteira.

Segundo Renata, um dos diferenciais da agência será justamente centralizar informações que hoje estão dispersas em diferentes órgãos públicos e instituições.

"Tornar as informações centralizadas e didáticas, sendo o centro de orientação e execução do empresário da indústria no Mato Grosso do Sul, torna todo o processo mais claro e ágil", destaca.

A busca por modernização tecnológica já aparece como uma das principais demandas recebidas pela agência desde o início das atividades.

Segundo Renata, empresas dos segmentos de laticínios, alimentos, plástico e alumínio estão entre as que mais procuram apoio para financiar investimentos.

"O investimento em tecnologia na indústria tem sido a principal demanda do Estado. Máquinas e equipamentos mais modernos, com maior capacidade de automação e, consequentemente, maior produtividade, são os itens mais procurados para financiamento", afirma.

Ela observa que temas como inteligência artificial, inovação e sustentabilidade passaram a fazer parte da rotina dos empresários.

"A inteligência artificial já faz parte do diálogo empresarial. Inovação e sustentabilidade estão presentes em muitos editais de crédito e também nas estratégias das empresas. O empresário quer produzir mais, inovar e continuar competitivo", finaliza.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2927, sexta-feira (22/05): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/05/2026 08h34

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2927 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 25 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhôes.

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 153.727,20)
  • 18 acertos - 99 apostas ganhadoras, (R$ 1.941,00)
  • 17 acertos - 624 apostas ganhadoras, (R$ 307,94)
  • 16 acertos - 3993 apostas ganhadoras, (R$ 48,12)
  • 15 acertos - 17740 apostas ganhadoras, (R$ 10,83)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Os números da Lotomania 2927 são:

  •  68 - 78 - 44 - 60 - 57 - 06 - 53 - 11 - 51 - 04 - 91 - 69 - 45 - 29 - 03 - 46 - 76 - 67 - 84 - 31 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2928

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 25 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2928. O valor da premiação está estimado em R$ 9 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7032, sexta-feira (22/05): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/05/2026 08h31

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7032 da Quina na noite desta sexta-feira, 22 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Confira o resultado da Quina de ontem!

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 17 apostas ganhadoras, (R$ 17.327,35)
  • 3 acertos - 2.252 apostas ganhadoras, (R$ 124,57)
  • 2 acertos - 60.372 apostas ganhadoras, (R$ 4,64)

Os números da Quina 7032 são:

  •   48 - 05 - 49 - 71 - 28 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7033

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 23 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 7033. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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