Agronegócio concentra R$ 1,5 bilhão dos financiamentos do FCO em MS

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Mato Grosso do Sul já teve aproximadamente R$ 1,86 bilhão em projetos aprovados pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) em 2026. A maior parte está na linha rural, que acumula R$ 1,53 bilhão, enquanto a empresarial soma R$ 324,4 milhões. Segundo dados divulgados pelo governo estadual, ainda há mais de R$ 1,82 bilhão disponível para novos financiamentos.

Na reunião extraordinária realizada na quarta-feira (21), o Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO (CEIF/FCO) aprovou 52 projetos, com previsão de R$ 100,1 milhões em investimentos em 33 municípios.

Do total, 47 projetos são da linha rural, que somam R$ 76,3 milhões. A aquisição de máquinas agrícolas liderou as propostas, com 26 aprovações. Também foram contempladas iniciativas de reforma de pastagens, compra de bovinos, correção do solo, avicultura, armazenagem, irrigação e florestas.

Os outros cinco projetos são da linha empresarial e totalizam R$ 23,7 milhões. Três são destinados ao comércio e serviços, um à ciência e tecnologia e outro à indústria.

Linhas

A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) destinou R$ 3,68 bilhões a Mato Grosso do Sul em 2026, com previsão de divisão igualitária entre as linhas Rural e Empresarial. No acumulado do ano, porém, o volume aprovado para o setor rural supera o empresarial em cerca de R$ 1,21 bilhão.

Em setembro, a demanda por financiamentos rurais levou ao remanejamento de R$ 600 milhões da linha empresarial para a rural, conforme informações divulgadas anteriormente. A procura incluía recursos para máquinas e equipamentos, correção do solo, avicultura, suinocultura e reforma de pastagens.

O FCO oferece crédito a empreendedores rurais e empresariais, com condições de juros e prazos voltadas ao desenvolvimento regional. Em Mato Grosso do Sul, os pedidos são analisados pelo CEIF/FCO, conselho vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Os valores aprovados correspondem a projetos autorizados pelo conselho e não significam, necessariamente, que os recursos já tenham sido contratados ou liberados aos beneficiários.