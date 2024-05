Além da fábrica de R$ 28 bi, Arauco fará ferrovia de R$ 800 milhões

Economia

Campo Grande fechou o mês de abriu com inflação de 0,36%, índice que ficou 0,25% acima do registrado no mês de março

Campo Grande fechou o mês de abriu com inflação de 0,36%, puxada pela alta no preço dos produtos farmacêuticos, que tiveram reajuste de 4,50% no fim de março.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do País, ficou 0,25% acima do registrado em março na Capital, que foi de 0,11%.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, seis tiveram alta em Campo Grande no mês de abril.

Confira a variação mensal de cada grupo:

Alimentação e bebidas 0,53%

Habitação -0,19%

Artigos de residência 0,39%

Vestuário -0,54%

Transportes 0,32%

Saúde e cuidados pessoais 0,95%

Despesas pessoais 0,97%

Educação -0,03%

Comunicação 0,05%

Impactos

O maior impacto é no grupo de saúde e cuidados pessoais, onde, dentre o reajuste no preço dos remédios, destaca-se as altas do dermatológico (6,67), do analgésico e antitérmico (4,87%) e do hormonal (4,46%).

Na sequência, alimentação e bebidas foi impactada pela alimentação no domicílio, que acelerou 0,66% em abril, além do aumento nos subitens mamão, cebola, alho e tomate, com variações de 31,37% a 12,17%.

Já no grupo de despesas pessoais, a alta persiste, alavancada pelo preço de serviços de cartório, que fechou em 50,68%.

Nos transportes, a inflação foi influenciada pelos combustíveis (0,57%), especialmente gasolina e etanol, sendo o etanol a maior alta registrada, de 5,8%. Conserto de automóvel e ônibus intermunicipal também ficaram mais caros, alavancando a alta no grupo.

Por outro lado, houve queda nos grupos de vestuário, habitação e educação.

No vestuário, a deflação foi puxada por roupas, calçados e acessórios, enquanto na educação, a queda foi influenciada pelos subitens livro didático (-1,38%) e atividades físicas (-0,3%).

O reajuste na energia elétrica residencial contribuiu para a queda no grupo da habitação. Com o reajuste tarifário, a energia teve redução média de 1,61% em abril.

No ano, a inflação acumula alta de 1,77% em Campo Grande e, nos últimos 12 meses, de 3,76%, abaixo dos 4,32% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2023, a variação havia sido de 0,89%.

País

No Brasil, o IPCA de abril foi de 0,38% e ficou 0,22 ponto percentual acima da taxa de março (0,16%).

No ano, a inflação acumula alta de 1,80% e, nos últimos 12 meses, de 3,69%.