ANP interdita e autua postos por irregularidades em Campo Grande

Posto localizado na saída para Três Lagoas sofreu interdição parcial e foi autuado, depois, foi reaberto - Gerson Oliveira

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A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) fiscalizou 13 postos de combustíveis e distribuidoras de gás de cozinha em Mato Grosso do Sul neste mês, conforme apuração do Correio do Estado. As visitas resultaram em três autuações e em uma interdição parcial, todas em Campo Grande.

Durante as inspeções dos fiscais da ANP foram “visitados” 12 postos de combustíveis diferentes nas cidades de Campo Grande, Terenos e Jaraguari, e ainda uma distribuidora de gás, em Campo Grande.

Nestes trabalhos de fiscalização, um posto de combustível da Capital sofreu interdição cautelar, sendo reaberto depois de ter cumprido os parâmetros.

O Correio do Estado apurou que o posto de combustível que sofreu a interdição cautelar é o ZZ Igor Ltda., estabelecimento de bandeira Shell, localizado na Avenida Rendentor, no Jardim Panorama, próximo à Avenida Ministro João Arinos (BR-262), na saída para Três Lagoas.

A interdição cautelar, segundo a ANP ocorreu pelos seguintes motivos: etanol hidratado combustível (EHC) fora de especificação, situação em que o combustível não atende aos padrões de qualidade da ANP, podendo estar contaminado com água ou impurezas ou ainda com a composição alterada.

Conforme informado pela ANP, o combustível também poderia estar com massa específica (densidade) fora de especificação e com “teor alcoólico fora de especificação”.

O posto ZZ Igor Ltda. ainda sofreu outra autuação, mas os motivos não foram informados pela ANP.

Em Campo Grande, outro posto sofreu uma autuação, mas não foi alvo de interdição cautelar: o 2m Comércio e Derivados de Petroleo Ltda. O posto, localizado na Avenida Zulmira Borba, no Bairro Nova Lima, não informou o distribuidor do combustível nas bombas de abastecimento.

“Os estabelecimentos autuados passam por processo administrativo, durante o qual possuem direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme definido em lei. Possíveis penalidades só são aplicadas ao final do processo, em caso de condenação”, afirmou a ANP.

Fiscalização

Na Capital ocorreram fiscalizações no posto Fort Combustíveis, na Avenida Coronel Antonino e também na Taurus Distribuidora de Petroleo Ltda, local onde também funciona um posto sob sua bandeira, o “Posto 7”, além da distribuidora de gás, Bernardete Lachi & Cia, a “Lachi Gas”, localizada na Rua Taquari, no Bairro Santo Antônio.

As visitas ocorreram entre os dias 2 e 6.

Outras cidades

No entorno da capital a ANP também fiscalizou postos de combustíveis. Em Jaraguari o posto Mirian Jaraguari Auto Posto Ltda., na BR-163 foi alvo de fiscalização, assim como o posto Silverio e Oliveira Ltda., na Avenida Bandeirantes, nº 200. Também foi alvo da ANP o Posto Campeão, na BR-163, e o posto Oliveira Marques Comércio de Combustíveis, na BR-163.

Em Terenos, a ANP fez inspeções no Auto Posto Nicaretta, localizado na Rua Antônio Valadares, nº 67, e em dois postos com a razão social Leonidia Alves Cardoso-ME, um na BR-262, e outro na Rua Dr. Ary C. de Oliveira. O posto Várzea Alegre, também na BR-262, fecha a lista da ANP.



Na maioria destes postos, a ANP coletou amostras de combustível para análise em laboratório e verificação para averiguar se eles atendem os parâmetros técnicos.

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