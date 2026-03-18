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Economia

De olho no combustível

ANP interdita e autua postos por irregularidades em Campo Grande

Fiscalização encontra combustível fora das especificações, falhas de informação e leva à interdição cautelar na Capital

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

18/03/2026 - 05h00
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A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) fiscalizou 13 postos de combustíveis e distribuidoras de gás de cozinha em Mato Grosso do Sul neste mês, conforme apuração do Correio do Estado. As visitas resultaram em três autuações e em uma interdição parcial, todas em Campo Grande.

Durante as inspeções dos fiscais da ANP foram “visitados” 12 postos de combustíveis diferentes nas cidades de Campo Grande, Terenos e Jaraguari, e ainda uma distribuidora de gás, em Campo Grande.

Nestes trabalhos de fiscalização, um posto de combustível da Capital sofreu interdição cautelar, sendo reaberto depois de ter cumprido os parâmetros. 

O Correio do Estado apurou que o posto de combustível que sofreu a interdição cautelar é o ZZ Igor Ltda., estabelecimento de bandeira Shell, localizado na Avenida Rendentor, no Jardim Panorama, próximo à Avenida Ministro João Arinos (BR-262), na saída para Três Lagoas. 

A interdição cautelar, segundo a ANP ocorreu pelos seguintes motivos: etanol hidratado combustível (EHC) fora de especificação, situação em que o combustível não atende aos padrões de qualidade da ANP, podendo estar contaminado com água ou impurezas ou ainda com a composição alterada. 

Conforme informado pela ANP, o combustível também poderia estar com massa específica (densidade) fora de especificação e com “teor alcoólico fora de especificação”.

O posto ZZ Igor Ltda. ainda sofreu outra autuação, mas os motivos não foram informados pela ANP. 
Em Campo Grande, outro posto sofreu uma autuação, mas não foi alvo de interdição cautelar: o 2m Comércio e Derivados de Petroleo Ltda. O posto, localizado na Avenida Zulmira Borba, no Bairro Nova Lima, não informou o distribuidor do combustível nas bombas de abastecimento. 

“Os estabelecimentos autuados passam por processo administrativo, durante o qual possuem direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme definido em lei. Possíveis penalidades só são aplicadas ao final do processo, em caso de condenação”, afirmou a ANP.

Fiscalização

Na Capital ocorreram fiscalizações no posto Fort Combustíveis, na Avenida Coronel Antonino e também na Taurus Distribuidora de Petroleo Ltda, local onde também funciona um posto sob sua bandeira, o “Posto 7”, além da distribuidora de gás, Bernardete Lachi & Cia, a “Lachi Gas”, localizada na Rua Taquari, no Bairro Santo Antônio. 

As visitas ocorreram entre os dias 2 e 6. 

Outras cidades

No entorno da capital a ANP também fiscalizou postos de combustíveis. Em Jaraguari o posto Mirian Jaraguari Auto Posto Ltda., na BR-163 foi alvo de fiscalização, assim como o posto Silverio e Oliveira Ltda., na Avenida Bandeirantes, nº 200. Também foi alvo da ANP o Posto Campeão, na BR-163, e o posto Oliveira Marques Comércio de Combustíveis, na BR-163. 

Em Terenos, a ANP fez inspeções no Auto Posto Nicaretta, localizado na Rua Antônio Valadares, nº 67, e em dois postos com a razão social Leonidia Alves Cardoso-ME, um na BR-262, e outro na Rua Dr. Ary C. de Oliveira. O posto Várzea Alegre, também na BR-262, fecha a lista da ANP. 

 
Na maioria destes postos, a ANP coletou amostras de combustível para análise em laboratório e verificação para averiguar se eles atendem os parâmetros técnicos. 

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LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2368, terça-feira (17/03): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/03/2026 08h24

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Confira o rateio do concurso de ontem

Confira o rateio do concurso de ontem Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2368 da Timemania na noite desta terça-feira, 17 de março de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 11,7 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 69.764,70)
  • 5 acertos - 119 apostas ganhadoras, (R$ 1.675,02)
  • 4 acertos - 2.571 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 24.101 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • SPORT /PE - 7.467 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2368 são:

  • 77 - 75 - 26 - 24 - 19 - 66 - 45
  • Time do Coração: Sport (PE)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2370

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 19 de março, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2370. O valor da premiação está estimado em R$ 12 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6978, terça-feira (17/03): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/03/2026 08h22

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6978 da Quina na noite desta terça-feira, 17 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10,5 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 10.316.140,34)
  • 4 acertos - 86 apostas ganhadoras, (R$ 5.646,21)
  • 3 acertos - 5.585 apostas ganhadoras, (R$ 82,80)
  • 2 acertos - 124.871 apostas ganhadoras, (R$ 3,70)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6978 são:

  • 10 - 09 - 72 - 26 - 44

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6985

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 18 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 6985. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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