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Economia

RELATÓRIO

ANTT aplica multas milionárias por abandono da Malha Oeste

Relatórios apontam abandono da ferrovia, retirada de trilhos, invasões em áreas da União e falta de vigilância patrimonial

Clodoaldo Silva, de Brasília

30/05/2026 - 08h00
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A Concessionária Rumo acumula R$ 105,363 milhões em autuações pelo abandono dos 1.973 quilômetros da Malha Oeste. Entre 2021 e 2024, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aplicou 74 multas por falta de manutenção da faixa de domínio, abandono de imóveis ferroviários e deterioração da via permanente.

O caso mais recente ocorreu em Campo Grande, onde um empreendimento imobiliário ocupou área da ferrovia e retirou trilhos e dormentes.

Relatórios da Coordenação Regional de Fiscalização Ferroviária São Paulo (Cofer-SP) apontam que a situação da Malha Oeste é de “completo abandono” por parte da concessionária.

Segundo os fiscais, as equipes de manutenção e vigilância patrimonial foram desmobilizadas e praticamente não há prestação de serviço, exceto em um trecho de cerca de 10 quilômetros na fronteira com a Bolívia.

A ANTT constatou ainda trechos sem trilhos, construções irregulares sobre a via permanente, aterros rompidos e material rodante sucateado ou transferido para outras malhas da empresa.

Entre as irregularidades está a retirada de quatro quilômetros de trilhos do ramal de Ladário, em setembro do ano passado, para utilização em outro trecho de Corumbá. A infração resultou em multa de R$ 2,1 milhões. Também foi constatado o abandono de 436 quilômetros da linha férrea entre Campo Grande e Três Lagoas.

Durante inspeções, os fiscais encontraram dormentes deteriorados, bueiros rompidos, o prédio de manutenção do Indubrasil abandonado, invasões da faixa de domínio e passagens de nível construídas sem autorização.

Os relatórios apontam que grande parte dos bens imóveis da concessão, como estações, pátios ferroviários e edificações, encontra-se em estado de abandono. A Gerência de Fiscalização de Infraestrutura e Serviços verificou ainda que os bens móveis também foram negligenciados.

Dos 17 veículos sob responsabilidade da concessionária, todos aparecem nos documentos apresentados pela empresa com status de “não localizado” e estado de conservação “inexistente”, conforme inventário elaborado pela ANTT.

A fiscalização verificou ainda que a oficina de manutenção de locomotivas e vagões e o posto de abastecimento do Indubrasil estão sem vigilância patrimonial, destruídos, saqueados e com equipamentos incendiados ou desaparecidos.

Um caminhão chegou a ser furtado sem que a concessionária comunicasse o fato aos órgãos competentes.

A concessionária Rumo acumula 74 autuações por abandonoA concessionária Rumo acumula 74 autuações por abandono - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

CASO

Uma das situações reveladas pelo Correio do Estado ocorreu na saída para Três Lagoas, em Campo Grande. No mês passado, a ANTT autuou a Rumo por não fiscalizar a área onde foram retirados trilhos e construída uma passagem de nível sem autorização por um condomínio de alto padrão.

Ao vistoriar o local, a agência concluiu que a incorporadora realizou intervenções na área e que a concessionária “deixou de promover as medidas necessárias à proteção dos bens arrendados”, abandonando completamente o trecho ferroviário.

Segundo o relatório, a invasão e a retirada dos trilhos tornaram impossível a retomada da prestação do serviço público de transporte ferroviário de cargas.

Por isso, a Rumo foi autuada em 22 de abril e poderá pagar multa equivalente a 10% do valor da renda mensal do arrendamento ou do prejuízo causado, além de responder por perdas e danos.

Os valores das autuações constam em Nota Técnica da Superintendência de Transporte Ferroviário (Sufer). O documento informa que os processos administrativos sancionadores contra a Rumo somavam cerca de R$ 80 milhões em novembro de 2024.

Entretanto, relatório da Houer Consultoria e Concessões, contratada pela Infra S.A. como verificadora independente da concessão, apontou montante ainda maior: R$ 105,3 milhões em multas acumuladas.

O valor segue em revisão por causa de mudanças promovidas pela Instrução Normativa nº 1/2025 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2930, sexta-feira (29/05): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/05/2026 08h40

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2930 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 29 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Confira o resultado da Lotomania de otnem!

Premiação

  • 20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.062.478,08)
  • 19 acertos - 29 apostas ganhadoras, (R$ 6.649,02)
  • 18 acertos - 6052 apostas ganhadoras, (R$ 28,44)
  • 17 acertos - 1272 apostas ganhadoras, (R$ 94,74)
  • 16 acertos - 4342 apostas ganhadoras, (R$ 27,75)
  • 15 acertos - 14513 apostas ganhadoras, (R$ 8,30)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 96.410,79)

Os números da Lotomania 2930 são:

  •   10 - 43 - 27 - 48 - 12 - 06 - 21 - 14 - 15 - 73 - 47 - 50 - 22 - 03 - 37 - 39 - 41 - 17 - 40 - 64 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2931

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 1 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 2931. O valor da premiação está estaimado em R$ 500 mil. 

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3698, sexta-feira (29/05): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

30/05/2026 08h36

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3698 da Lotofácil na noite desta sexta-feira, 29 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Premiação

  • 15 acertos - 5 apostas ganhadoras, R$ 723.634,15
  • 14 acertos - 488 apostas ganhadoras, R$ 1.531,93
  • 13 acertos - 16914 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos - 198237 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos - 917398 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Os números da Lotofácil 3698 são:

  •  08 - 20 - 21 - 16 - 07 - 18 - 12 - 01 - 05 - 10 - 13 - 03 - 09 - 06 - 23

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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