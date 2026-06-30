Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Fim da Concessão

ANTT encontra uma irregularidade a cada 430 metros da Malha Oeste

Relatório aponta mais de mil intercorrências entre Campo Grande e Corumbá, como invasões, furtos de trilhos e manutenção praticamente paralisada pela Rumo; fim da concessão acontece hoje

Clodoaldo Silva, de Brasília

30/06/2026 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nos 464,8 quilômetros da Malha Oeste entre Campo Grande e Corumbá existem 1.071 pontos com irregularidades, o que corresponde a uma deficiência de manutenção a cada 430 metros, de acordo com a última Inspeção Técnica Programada de Via Permanente e Faixa de Domínio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), realizada entre os dias 16 e 20 de março deste ano. São passagens em nível ilegais, dormentes podres, invasão de prédios, ocupação da linha férrea, matagais, buracos, trilhos furtados, entre outros problemas. Há trechos em que o problema se estende por mais de 1 km.

Essas constatações resultaram em quatro novas autuações para a concessionária Rumo, que administra os 1.973 Km da linha de trem, entre Mairinque (SP) até Corumbá. 

As notificações foram expedidas no dia 19 do mês passado, após Inspeção Técnica no trecho Indubrasil – Corumbá e Ramal de Porto Esperança, com multas que podem variar entre advertência, 500 vezes e 10 mil vezes o valor básico unitário ou 10% do valor da renda mensal do arrendamento ou do valor do prejuízo causado, “o que for maior, a título de multa não compensatória, além de responder pelas perdas e danos.”

Além desta confirmação de irregularidade, o relatório da Coordenação Regional de Fiscalização Ferroviária de São Paulo (Cofer-SP), apresentado no dia 17 de abril, aponta novas irregularidades.

São 18 novas deficiências em 15 pontos, entre elas cinco invasões, nas estações de Camisão e de Palmeiras e em outros trechos; instalação de placas de publicidade na faixa de domínio; vagões abandonados avariados e sucateados; juntas dos trilhos aberta ou desligada; lixo sobre a via; dormentes podres; matagal sobre a linha férrea e pátio de manobra; queda de barreira; invasão de área de estacionamento e de manobra por caminhões; drenagem deficiente; lastro contaminado e alinhamento de trilhos que está precário.

INFRAESTRUTURA

No mesmo documento consta que “a Concessionária não zelou pela integridade da infraestrutura da via permanente, da faixa de domínio, e demais ativos ferroviários vinculados à concessão”, explicando que com o fim do transporte de minério de ferro entre Antônio Maria Coelho e Porto Esperança, em dezembro de 2025, não há mais circulação de comboios de carga em toda a Malha Oeste, com exceção de um curto segmento com cerca de 10 km operado pela Ferrovia Oriental da Bolívia entre o Terminal da Transaço e a Armazéns Gerais Alfandegados de Mato Grosso do Sul (Agesa). 

Em uma das notificações é afirmado que “ao mesmo tempo [da desativação], constatou-se um progressivo desmonte da já reduzida estrutura de pessoal e de equipamentos destinada à manutenção da via permanente, bem como o abandono da vigilância da faixa de domínio e ativos ferroviários”.

Os fiscais destacam que desde outubro de 2025 não circulam autos de linha entre o trecho de Palmeiras e Agente Inocêncio e que desde março deste ano também não circulam veículos ferroviários entre o Indubrasil (em Campo Grande) e a Estação Palmeiras, com isso, a vegetação está cobrindo “rapidamente a via permanente”.

Outra notificação foi emitida por causa de invasões na faixa de domínio que se intensificaram em razão da paralisação da operação por falta ou inexistência de vigilância patrimonial no trecho entre Corumbá e Ramal de Porto Esperança.

A equipe de fiscalização constatou uma invasão recente entre o km 849,750 e o Km 849,900 por barracos e construções precárias. 

Já sobre o ramal de Ladário, o documento afirma que permanece abandonado com segmentos sem trilhos e com invasões na faixa de domínio, inclusive por ruas asfaltadas. Muitas das passagens em nível estão com trilhos cobertos pelo asfalto.

O segmento entre os pátios de Albuquerque e Agente Inocêncio recebeu cerca de 4 mil metros de trilhos TR-45 retirados “ilegalmente pela própria concessionária”, segundo a autuação.

NOTIFICAÇÃO

Também do dia 19 de maio foi emitida outra notificação, na qual é afirmado que “a equipe de Fiscalização constatou que a Concessionária não realizou os serviços de regularização das Passagens em Nível (PNs).

Conforme o Anexo B do Relatório permanecem pendentes 214 PNs e 31 passagens em nível de pedestres (PNPs) deficientes/irregulares.

Também permanecem pendentes 750 pontos/segmentos com irregularidades relativas a deficiências na manutenção da via permanente.

Ademais, conforme item 4.8 do citado relatório, verifica-se que o número de acidentes por ano aumentou de dois para cinco entre 2024 e 2025, e que o volume transportado passou de 2.181.946 toneladas brutas em 2024 para 2.315.567 [toneladas brutas] em 2025, aumento de 6,12%”, informou a notificação.

Mesmo com as constantes autuações e multas nos últimos anos, os fiscais emitiram nova notificação porque desde 2014 a Rumo só resolveu 8 dos 1.079 pontos com irregularidade.

“Verifica-se, portanto, que apesar de a Concessionária ter sido reiteradamente notificada para a correção das irregularidades ainda pendentes, o porcentual de regularização é inexpressivo, o que demonstra o não atendimento das medidas de segurança exigidas pela ANTT”.

O especialista em Regulação da ANTT, Celso Katahira, afirmou nas autuações que “identificou-se que a concessionária fiscalizada não cumpriu disposições legais, regulamentares ou contratuais pertinentes, o que enseja a instauração de Processo Administrativo para apuração de infração”, solicitando “providências cabíveis”.

Mesmo com esta fiscalização, a ANTT tem programado uma nova vistoria na linha férrea em virtude do encerramento do contrato de concessão, que acontece hoje.

O objetivo é levantar a real situação para definir o valor de indenização, a ser pago ou a receber da concessionária.

Estudos prévios da autarquia apontam que o valor a ser desembolsado pela Rumo pode chegar a R$ 8,1 bilhões.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2943, segunda-feira (29/06): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/06/2026 08h31

Compartilhar
Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2943 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 29 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 500 mil.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 44.903,80)
  • 18 acertos - 33 apostas ganhadoras, (R$ 2.551,35)
  • 17 acertos - 352 apostas ganhadoras, (R$ 239,18)
  • 16 acertos - 2045 apostas ganhadoras, (R$ 41,17)
  • 15 acertos - 8344 apostas ganhadoras, (R$ 10,09)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2943 são:

  • 03 - 70 - 10 - 14 - 84 - 51 - 78 - 85 - 65 - 18 - 65 - 32 - 96 - 13 - 09 - 11 - 64 - 29 - 87 - 23 - 95 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2944

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 1 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2944. O valor da premiação está estimado em R$ 1,1 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2976, segunda-feira (29/06): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/06/2026 08h29

Compartilhar
Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2976 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 29 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 11.074,57)
  • 4 acertos - 830 apostas ganhadoras, (R$ 137,24)
  • 3 acertos - 16.008 apostas ganhadoras, (R$ 3,55)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 10 apostas ganhadoras, (R$ 8.970,41)
  • 4 acertos - 1.026 apostas ganhadoras, (R$ 111,02)
  • 3 acertos - 19.350 apostas ganhadoras, (R$ 2,94)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2976 são:

Primeiro sorteio:  48 - 04 - 26 - 21 - 32 - 31 

Segundo sorteio:  34 - 17 - 12 - 18 - 06 - 49 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2977

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 1 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2977. O valor da premiação está estimado em R$ 6,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Laudo conclui que Grazielle Machado morreu por choque anafilático
Laudo Médico

/ 19 horas

Laudo conclui que Grazielle Machado morreu por choque anafilático

2

Buraqueira toma conta de rodovia privatizada pelo governo de MS
MS-040

/ 1 dia

Buraqueira toma conta de rodovia privatizada pelo governo de MS

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7052, segunda-feira (29/06)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7052, segunda-feira (29/06)

4

Desembargador Alexandre Bastos já tem maioria no CNJ para retornar ao TJMS
Ultima Ratio

/ 1 dia

Desembargador Alexandre Bastos já tem maioria no CNJ para retornar ao TJMS

5

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2976, segunda-feira (29/06)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2976, segunda-feira (29/06)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 4 dias

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 5 dias

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
juliane penteado

/ 19/06/2026

Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
Leandro Provenzano

/ 18/06/2026

Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair