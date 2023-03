ANTT marca data para "ressuscitar" principal ferrovia do Estado

Economia

Evento acontece entre os dias 29 de março e 2 de abril em Nova Alvorada do Sul

Produtora de etanol, a Atvos, marcará presença na Expocanas, maior exposição do setor sucroenergético em Mato Grosso do Sul.

Durante o evento, que acontece entre os dias 29 de março e 2 de abril em Nova Alvorada do Sul (MS), a empresa levará uma série de ações para o público presente, reforçando a contribuição da Unidade Santa Luzia (USL), localizada no município, para o desenvolvimento socioeconômico local.

A bioenergética fará a exposição de alguns dos maquinários agrícolas que serão utilizados ao longo da safra 2023/2024, que se inicia já próximo mês.

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento de uma colhedora da cana-de-açúcar e de tratores, e também poderão ter a experiência de conduzir um desses equipamentos por meio de um simulador.

O público poderá acessar de forma prática e direta, os produtos que fazem parte do portfólio da Atvos. A empresa fará a distribuição de álcool 70%, em referência ao etanol produzido em suas plantas localizadas em quatro estados brasileiros.

Os visitantes poderão carregar seus celulares e outros dispositivos móveis em um totem posicionado no estande, fazendo alusão à energia elétrica gerada a partir da biomassa da cana-de-açúcar.

Não poderia faltar a "garapa", também conhecida como "caldo de cana", para adoçar o dia de quem passará pela feira, fazendo referência ao açúcar VHP, outro item que faz parte do dia a dia da companhia.

Até o próximo domingo (2), a Atvos realizará a de brindes da para os visitantes, além de distribuir um folder institucional, para que o público presente conheça mais sobre as operações da empresa em Nova Alvorada do Sul e em todo o estado sul-mato-grossense.

Para quem mora na região, o material ainda traz orientações de como se candidatar a uma das vagas de emprego na USL ou para participar dos cursos de qualificação gratuitos ofertados pela unidade local por meio do MOVA programa de aprendizagem corporativa da empresa.

"A EXPOCANAS vem se posicionando como um dos eventos mais relevantes da indústria da cana-de-açúcar de Mato Grosso do Sul e a Atvos, como uma das principais empresas do setor não somente no estado, mas também no país, não poderia deixar de marcar presença. Temos certeza de que será uma agenda importante para fortalecer o setor e para nos aproximarmos cada vez mais das comunidades de Nova Alvorada do Sul, que não deixarão de prestigiar a feira", afirma Danilo Bertoli, diretor superintendente do Polo Sul da Atvos.

Presente em Nova Alvorada do Sul desde 2009, a Unidade Santa Luzia tem capacidade para moer 5,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, produzir 498 milhões de litros de etanol e cogerar 376 GWh de energia elétrica a partir da biomassa. É responsável pela geração de 1,5 mil empregos diretos e outros 4,8 mil de forma indireta, e conta com 170 parceiros agrícolas.

No Estado, a Atvos conta com outras duas plantas agroindustriais, Unidade Eldorado, situada em Rio Brilhante, e Unidade Costa Rica, localizada no município homônimo. Ao todo, a companhia emprega cerca de 3,8 mil pessoas diretamente em Mato Grosso do Sul, e outras 11,6 mil de forma indireta, que apoiam na produção de etanol, açúcar VHP e na cogeração de energia limpa e sustentável a partir da biomassa da cana-de-açúcar.

