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Economia

Fim da Novela?

Após 12 anos paralisada, UFN3 terá obras retomadas em junho

Projeto em Três Lagoas terá 11 pacotes de contratação e poderá gerar 8 mil empregos e atender até 15% da demanda nacional de fertilizantes

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

16/04/2026 - 08h00
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Após muitas promessas, a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados 3 (UFN3) deve acontecer entre os meses de junho e julho deste ano, segundo informou o gerente Executivo de Projetos de Desenvolvimento da Produção e Descomissionamento da Petrobras, Dimitrios Chalela Magalhães, em entrevista ao Correio do Estado.

A previsão é de que a unidade entre em operação plena no primeiro semestre de 2029, com potencial para reduzir a dependência brasileira de fertilizantes importados e impulsionar a economia de Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com o executivo, a estatal já concluiu a contratação de parte dos fornecedores e deve finalizar a assinatura dos contratos ao longo do mês de maio.

Como o início efetivo das obras acontece em até 60 dias após a formalização dos contratos, o cronograma aponta para retomada do canteiro no meio do ano.

“Uma vez assinados os contratos, as obras começam em até 60 dias. Então podemos falar em início entre junho e julho, a depender de quando conseguirmos concluir todas as assinaturas”, explica Magalhães.

A retomada da fábrica ocorre após mais de uma década de paralisação do empreendimento, considerado estratégico para a política nacional de fertilizantes.

INVESTIMENTO

Segundo a Petrobras, a conclusão da unidade demandará investimento estimado em cerca de US$ 1 bilhão, o equivalente a aproximadamente R$ 5 bilhões no câmbio atual. O projeto foi dividido em 11 pacotes de contratação, que abrangem diferentes etapas da construção e montagem industrial.

A expectativa é de que a maior parte dos contratos seja executada por empresas brasileiras, com possibilidade de consórcios envolvendo companhias estrangeiras.

O pico das obras deve gerar entre 7 mil e 8 mil empregos diretos no canteiro, além de postos indiretos na economia regional.

“A expectativa é de que tenha um bom reflexo na economia local, principalmente nas cidades do entorno”, informa o gerente de Projetos.

Para atender à demanda por mão de obra especializada, a Petrobras estuda ampliar programas de qualificação profissional em parceria com instituições de ensino, por meio da iniciativa Autonomia e Renda.

Quando estiver em operação, a UFN3 terá capacidade de produzir 3.600 toneladas por dia de ureia e 2.200 toneladas de amônia.

Segundo Magalhães, a unidade sozinha terá potencial para atender cerca de 15% da demanda nacional de fertilizantes nitrogenados. 

O mercado brasileiro é dependente de importações, cenário que ganhou relevância após a instabilidade global provocada pela Guerra da Ucrânia, que afetou a oferta internacional de insumos agrícolas.

“A UFN3 sozinha é capaz de deslocar 15% das importações. Somada ao parque de fertilizantes da Petrobras, podemos chegar a até 30% da demanda nacional”, diz.

PROJETO

O projeto da fábrica permanece essencialmente o mesmo elaborado em 2011. Segundo Magalhães, a tecnologia continua competitiva e eficiente no consumo de gás natural.

“O projeto continua bastante competitivo. Ele consegue produzir mais ureia consumindo menos gás do que unidades mais antigas”.

O funcionamento da unidade depende do fornecimento de gás natural, principal insumo para a produção de fertilizantes nitrogenados. A demanda estimada é de 2,3 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.

A estatal informou que aprovou investimentos em novos projetos de exploração e produção capazes de ampliar a oferta nacional do insumo, o que deve garantir o abastecimento da unidade.

Parte da infraestrutura existente será aproveitada, incluindo a malha de gasodutos já instalada na região, com possibilidade de adaptações para viabilizar o fornecimento.

Mesmo após anos de paralisação, a Petrobras afirma que a estrutura física foi preservada e poderá ser aproveitada na retomada do empreendimento.

Segundo Magalhães, será necessária uma etapa de inspeção e recalibração de equipamentos antes da retomada plena da construção.

“A unidade foi bem preservada. Naturalmente, será necessário revisar instrumentos e equipamentos, mas a maior parte da estrutura existente será aproveitada”.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 346, quarta-feira (15/04): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/04/2026 08h14

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 346 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 15 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 35 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 11 apostas ganhadoras, (R$ 28.285,79)
  • 4 acertos + 2 trevos - 52 apostas ganhadoras, (R$ 1.972,59)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 783 apostas ganhadoras, (R$ 131,00)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1122 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 8201 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 8519 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 65097 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 346 são:

  • 21 - 44 - 24 - 37 - 18 - 01 
  • Trevos sorteados: 4 - 3 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 347

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 18 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 347. O valor da premiação está estimado em R$ 36 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2912, quarta-feira (15/04): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/04/2026 08h11

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2912 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 15 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,1 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 45.458,35)
  • 18 acertos - 40 apostas ganhadoras, (R$ 2.841,15)
  • 17 acertos - 348 apostas ganhadoras, (R$ 326,56)
  • 16 acertos - 2211 apostas ganhadoras, (R$ 51,40)
  • 15 acertos - 9405 apostas ganhadoras, (R$ 12,08)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2912 são:

  • 53 - 60 - 02 - 35 - 84 - 56 - 81 - 41 - 05 - 95 - 04 - 83 - 68 - 91 - 63 - 93 - 47 - 88 - 69 - 22

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2913

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 17 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2913. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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