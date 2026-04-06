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PECUÁRIA

Arroba atinge R$ 338 após alta de 10% e China pode impulsionar novos aumentos

Menor oferta de animais sustenta recuperação do preço em MS e febre aftosa na China pode pressionar ainda mais as cotações

Súzan Benites

Súzan Benites

06/04/2026 - 08h10
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Após um período prolongado de preços pressionados, a arroba do boi gordo voltou a ultrapassar o patamar de R$ 330 em Mato Grosso do Sul, acumulando alta de 10% em 12 meses. Dados da Granos Corretora, sem a incidência do Funrural, mostram que a cotação saiu de R$ 304,86, em abril de 2025, para R$ 338,15, em abril deste ano.

Considerando o imposto, o valor chega a R$ 343,75, consolidando uma recuperação importante da pecuária de corte estadual.

O movimento interrompe um ciclo de queda observado principalmente em 2023 e 2024, quando o excesso de oferta de animais para abate pressionou as cotações para baixo. Em abril de 2024, a arroba chegou a R$ 212,60, um dos menores patamares dos últimos anos.

Desde então, a recomposição de preços vem sendo gradual, refletindo menor disponibilidade de animais terminados, recuperação da demanda internacional e ajuste no ciclo pecuário.

A série histórica mostra a intensidade da recuperação recente. Em abril de 2020, a arroba era negociada a R$ 177,30. Um ano depois, em abril de 2021, já alcançava R$ 294,03.

Em 2022, manteve-se próxima desse nível, a R$ 297,97, antes de recuar para R$ 274,33 em 2023 e atingir seu menor patamar, de R$ 212,60, em 2024. A partir de 2025, contudo, os preços voltaram a subir, alcançando R$ 304,86 e, agora, R$ 338,15, o que representa valorização de quase 60% em dois anos.

Conforme o boletim Casa Rural, elaborado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) a menor oferta de animais prontos para abate é um dos fatores que sustentam a alta recente.

O relatório aponta que “a menor oferta de animais contribuiu para a manutenção dos preços da arroba ao mesmo tempo em que a demanda segue consistente”.

O documento também destaca que as exportações continuam em ritmo elevado, com volumes diários acima de 11 mil toneladas, praticamente o mesmo nível registrado em março do ano passado.

O documento técnico também aponta valorização na comparação anual. “Na comparação anual, os valores da arroba se mostram superiores aos observados no mesmo período do ano anterior. O boi gordo apresenta valorização de 10,7%, em relação a março de 2025, enquanto a arroba da vaca registra alta de 8,9%, na comparação interanual”, informou o relatório.

Além da menor oferta, dados da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) mostram redução no número de abates em Mato Grosso do Sul.

Em fevereiro deste ano, foram abatidos 326,3 mil animais, queda de 3,5% em relação a janeiro e retração de 7,9% na comparação com fevereiro de 2025, quando 354,6 mil cabeças foram destinadas ao abate. No acumulado do primeiro bimestre, o total chegou a 664,4 mil animais, redução de 8,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

Outro ponto observado pelo relatório é o aumento da participação de fêmeas no abate. Do total registrado no primeiro bimestre, 348 mil eram fêmeas, o que corresponde a 52% do total, dois pontos porcentuais acima da proporção verificada no mesmo período de 2025.

O movimento indica ainda uma fase de ajuste no ciclo pecuário, que tende a influenciar a oferta futura de animais.

CHINA

O desempenho das exportações continua sendo um dos principais fatores de sustentação da arroba. Segundo o Boletim Casa Rural, a China permaneceu como principal destino dos produtos do agronegócio sul-mato-grossense no primeiro bimestre deste ano, respondendo por 39,8% da receita com exportações, o equivalente a US$ 541 milhões.

Apesar da liderança, houve redução de 8% em relação ao mesmo período de 2025, quando as compras somaram US$ 588 milhões.

A arroba do boi gordo atingiu R$ 338 na quinta-feiraA arroba do boi gordo atingiu R$ 338 na quinta-feira - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Os Estados Unidos aparecem na segunda posição, com participação de 7,5% e crescimento de 21% no valor adquirido, totalizando US$ 102,5 milhões. Já os Países Baixos ocupam o terceiro lugar, com US$ 62,7 milhões e participação de 4,6%, apesar da queda de 10,3% nas compras em relação ao ano anterior.

A dependência do mercado chinês continua sendo um dos principais pontos de atenção para o setor pecuário.

Análise publicada pelo portal da Agência Brasil China destaca que o mercado pode enfrentar um período de maior volatilidade ao longo do ano, em função do comportamento das importações do país asiático. Segundo a publicação, “o possível recuo nas importações chinesas pode gerar um efeito imediato sobre a arroba do boi gordo no Brasil”.

O ponto de atenção é a política de controle das importações adotada pela China. Conforme análise publicada pelo portal da Agência Brasil China, o país asiático tem adotado medidas para administrar o volume de compras externas, o que pode gerar períodos de maior ou menor demanda pela carne bovina brasileira.

O texto afirma que eventuais restrições ou ajustes nas cotas de importação podem provocar oscilações no mercado internacional, com reflexos diretos sobre a arroba do boi no Brasil.

Ao mesmo tempo em que limita o volume adquirido em determinados períodos, a estratégia chinesa pode concentrar compras em momentos específicos, pressionando as cotações para cima quando há necessidade de recomposição de estoques.

Esse movimento ocorre paralelamente ao alerta sanitário provocado pelos registros de febre aftosa em território chinês. Caso a doença afete a produção local ou exija medidas adicionais de controle sanitário, a demanda por carne importada pode crescer, ampliando a pressão de alta sobre a arroba do boi gordo.

Combinados, os fatores relacionados à política de importação chinesa, ao cenário sanitário e à menor oferta de animais no Brasil reforçam a expectativa de manutenção dos preços em patamar elevado ao longo deste ano, podendo inclusive gerar novas valorizações, dependendo da intensidade da demanda internacional.

INCERTEZAS

Conforme já adiantado pelo Correio do Estado, o cenário internacional ganhou um novo elemento de atenção com a confirmação de casos de febre aftosa na China.

Reportagem do portal Notícias Agrícolas informa que o Ministério da Agricultura chinês confirmou surtos da doença em rebanhos nas regiões de Gansu e Xinjiang, envolvendo 219 animais infectados em propriedades com mais de 6 mil cabeças de gado.

De acordo com a publicação, o diagnóstico identificou um sorotipo ainda não registrado anteriormente no país, o que pode dificultar a imunização dos rebanhos.

“O fato de ser um vírus novo só é um problema por causa da vacina, porque os animais não estão imunizados”, afirmou o diretor da HN Agro, Hyberville Neto, ao portal.

Analistas avaliam que o impacto inicial tende a ser limitado, desde que a doença permaneça controlada. “Só seria um problema se a doença se alastrasse muito, saísse do controle, mas eu acho difícil que seja alguma coisa assim tão pesada”, disse o analista Fernando Iglesias.

Ainda assim, a possibilidade de ampliação dos focos pode alterar o comportamento das importações chinesas e gerar reflexos positivos nos preços da arroba no Brasil. Isso porque eventual redução da produção interna chinesa pode ampliar a demanda por carne bovina no mercado internacional.

A combinação de menor oferta de animais, exportações em ritmo elevado e incertezas no mercado internacional tende a manter a arroba em patamar sustentado ao longo deste ano. O cenário indica continuidade da recuperação iniciada no ano passado, após um período de forte desvalorização.

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Loteria

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2992, sábado (04/04); veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/04/2026 07h35

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Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2992 da Mega-Sena na noite deste sábado, 04 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Premio estimado em R$ 9 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 102 apostas ganhadoras, R$ 18.954,16
  • 4 acertos - 5.666 apostas ganhadoras, R$ 562,44

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2992 são:

  • 17 - 49 - 33 - 04 - 23 - 36

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2993

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 07 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2993. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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Loteria

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3653, sábado (04/04); veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

05/04/2026 07h32

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3653 da Lotofácil na noite deste sábado, 04 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 1.615.753,16
  • 14 acertos - 441 apostas ganhadoras, R$ 2.074,39
  • 13 acertos - 14358 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos - 160632 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos - 869699 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Os números da Lotofácil 3653 são:

  • 19 - 14 - 21 - 04 - 07 - 13 - 08 - 20 - 10 - 11 - 16 - 18 - 03 - 02 - 06

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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