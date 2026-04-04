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B3 deve ter melhor 1º trimestre em capital externo desde 2022 apesar da guerra

Período dos três primeiros meses acumula, até então, R$ 48,7 bilhões de entrada de capital

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

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04/04/2026 - 14h00
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Toda incerteza gerada nos mercados mundiais pela guerra no Oriente Médio não foi suficiente para afastar o investidor estrangeiro da B3 em março, já que a expectativa é de que o ingresso de capital internacional continue.

Apesar de algumas saídas desde o início do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã em 28 de fevereiro, o saldo no mês caminha para ficar positivo, acumulado em R$ 7,05 bilhões até o dia 24 de março, contra R$ 3,1 bilhões em março de 2025.

Além disso, o primeiro trimestre de 2026 - que acumula, até então, R$ 48,7 bilhões de entrada de capital - deve terminar com a melhor marca de capital externo na Bolsa desde 2022, quando os três primeiros meses do ano totalizaram entrada de R$ 65,3 bilhões de recursos internacionais.

O movimento de 2022 foi respaldado no elevado preço das commodities, em meio à guerra entre Ucrânia e Rússia, e juros elevados abrindo espaço para arbitragem com taxas básicas muito menores em países desenvolvidos.

Já em 2026, a perspectiva de novas entradas está associada principalmente ao fato de algumas ações no índice estarem com preços convidativos em relação a papéis de mercados como os Estados Unidos e a média dos países emergentes. Outros fatores se juntam a este quadro, como o afrouxamento monetário, iniciado em março, e a disputa presidencial na eleição deste ano.

O head de Research da Eleven Financial, Fernando Siqueira, aponta que o fluxo estrangeiro para o Brasil tem vindo da saída do mercado norte-americano. A tendência ainda é negativa para a bolsa dos Estados Unidos, em meio ao encarecimento das ações, a alguns resultados de empresas piores do que o esperado na margem, e à política imprevisível de Donald Trump, acrescenta.

Na contramão, a Bolsa brasileira é considerada uma das mais descontadas, segundo Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital. "A ideia de valuation atrativo segue valendo e o diferencial de juros é bom, com juro real elevado" e deve continuar influenciando o fluxo estrangeiro para o Brasil, avalia. A exceção é caso haja uma piora da guerra que eleve o risco inflacionário.

Na mesma linha, como o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. mostrou, o estrategista-chefe de ações do Itaú BBA, Daniel Gewehr, considera que o fluxo externo para o Brasil deve continuar, a não ser que o Federal Reserve (Fed) comece a subir juros caso haja risco inflacionário elevado - o que não é o cenário base. Nos cálculos do BBA, a Bolsa brasileira negocia com um desconto de 5% em relação à média histórica.

Já se houver um acordo para cessar-fogo, como começou a ser ventilado pelos Estados Unidos nesta semana, a tendência é de que a busca por ativos como dólar e Treasuries diminua, avalia João Daronco, analista da Suno Research. "Uma parte do dinheiro pode ir para emergentes como o Brasil. Isso porque diminui o risco global."

Ainda que uma Selic menor reduza o diferencial em relação às taxas norte-americanas, que estão entre 3,50% e 3,75%, a taxa brasileira ainda seguirá elevada. No último Comitê de Política Monetária (Copom), a Selic passou de 15% para 14,75% ao ano. Conforme o último boletim Focus, deve fechar 2026 em 12,50%.

Segundo Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, há uma certa resistência do investidor estrangeiro em deixar de aportar no Brasil, mesmo num ambiente incerto como o atual, em razão da atratividade. "Os ativos brasileiros são atrativos nessa diversificação geográfica porque estão baratos, o Brasil tem um orçamento de corte de juro e ainda pode ter um rali eleitoral", diz.

Para Siqueira, da Eleven, a queda da Selic e as eleições serão os principais drivers do mercado brasileiro. "Esses fatores podem atrair investidores estrangeiros, mas também os locais", afirma.

A ideia de alternância de poder em 2027 pode ser um motivador para novos fluxos dado que muitos apostam que uma mudança poderia dar um norte diferente às contas públicas do País em relação à atual, vista como expansionista.

"Tem muito estrangeiro querendo pegar carona no rali eleitoral brasileiro, nos moldes do que foi a eleição do Javier Milei, na Argentina", conta Spiess.

 

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Loteria

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2992, sábado (04/04); veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/04/2026 07h35

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Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2992 da Mega-Sena na noite deste sábado, 04 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Premio estimado em R$ 9 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 102 apostas ganhadoras, R$ 18.954,16
  • 4 acertos - 5.666 apostas ganhadoras, R$ 562,44

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2992 são:

  • 17 - 49 - 33 - 04 - 23 - 36

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2993

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 07 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2993. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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Loteria

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3653, sábado (04/04); veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

05/04/2026 07h32

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3653 da Lotofácil na noite deste sábado, 04 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 1.615.753,16
  • 14 acertos - 441 apostas ganhadoras, R$ 2.074,39
  • 13 acertos - 14358 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos - 160632 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos - 869699 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Os números da Lotofácil 3653 são:

  • 19 - 14 - 21 - 04 - 07 - 13 - 08 - 20 - 10 - 11 - 16 - 18 - 03 - 02 - 06

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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