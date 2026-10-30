Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

OPERAÇÕES

Banco do Brasil já renegociou R$ 1,5 bilhão em dívidas do agro

Prazo para contratar linha especial termina no dia 12 de novembro; medida provisória prevê juros a partir de 5% ao ano e até 10 anos para pagamento

Súzan Benites

Súzan Benites

30/10/2026 - 07h35
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Banco do Brasil (BB) soma R$ 1,52 bilhão em operações em andamento para renegociar dívidas rurais de produtores e cooperativas de Mato Grosso do Sul, conforme dados enviados com exclusividade ao Correio do Estado.

A iniciativa ocorre em meio ao agravamento do endividamento no campo, marcado pelo aumento da inadimplência, pela deterioração da qualidade do crédito e pela redução dos financiamentos para custear a produção.

Ainda de acordo com o banco, os interessados têm até o dia 12 de novembro para contratar as linhas especiais previstas na Medida Provisória (MP) nº 1.376/2026.

Do montante em negociação no Estado, R$ 489,41 milhões correspondem a contratos já despachados, enquanto R$ 549,74 milhões estão na fase final de contratação. Outros R$ 477,59 milhões permanecem em processo de recebimento e análise da documentação comprobatória nas agências da instituição financeira.

Em todo o País, o Banco do Brasil já contratou cerca de R$ 17,5 bilhões por meio da medida.

A instituição pretende utilizar integralmente os R$ 12,4 bilhões em recursos equalizados destinados à linha de crédito, que permite substituir dívidas anteriores por novas operações, com condições de pagamento ajustadas à capacidade financeira dos produtores.

Segundo o superintendente do BB em Mato Grosso do Sul, Fernando Porto Flor, a orientação é que os produtores com dificuldades financeiras procurem as agências o quanto antes para verificar as possibilidades de enquadramento.

“Em Mato Grosso do Sul, vamos avaliar cada situação e oferecer uma solução, seja pela MP, seja pelas demais alternativas de renegociação do BB. Queremos contribuir para que os produtores do Estado reorganizem seu fluxo de caixa, recuperem a capacidade de acessar crédito e continuem produzindo”, afirma.

A medida provisória foi criada para atender produtores rurais e cooperativas que enfrentaram perdas em duas ou mais safras entre 2019 e 2025, em decorrência de eventos climáticos ou dificuldades de mercado.

Para ter acesso às condições previstas, é necessário comprovar, por meio de laudo técnico emitido por profissional habilitado, redução de pelo menos 30% da renda bruta agropecuária esperada nas safras ou atividades financiadas.

A linha contempla operações de custeio, comercialização e industrialização, além de determinadas dívidas de investimento.

Podem ser incluídos financiamentos que já haviam sido prorrogados ou renegociados, desde que atendam aos critérios da medida, assim como operações que entraram em inadimplência dentro dos períodos estabelecidos pela regulamentação.

JUROS E PRAZOS

As condições ofertadas variam conforme o perfil do produtor e a gravidade das perdas enfrentadas.

Os agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) podem contratar até R$ 400 mil, com juros de 6% ao ano.

Para mini, pequenos e médios produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), o limite é de R$ 2 milhões, com taxa de 9% ao ano. Para os demais produtores, o teto é de R$ 4 milhões, com juros de 12% ao ano.

O prazo de pagamento pode chegar a oito anos, com a primeira parcela de amortização do principal prevista para dois anos após a contratação.

Há ainda condições especiais para produtores que registraram perdas em três ou mais safras por eventos climáticos extremos, com redução de pelo menos 40% da renda bruta agropecuária esperada.

Neste caso, os limites podem chegar a R$ 500 mil para agricultores familiares, R$ 2,5 milhões para produtores enquadrados no Pronamp e R$ 8 milhões para os demais. As taxas caem para 5%, 8% e 11% ao ano, respectivamente, e o prazo de pagamento pode chegar a 10 anos.

A medida também permite operações complementares com recursos livres ou direcionados das instituições financeiras para renegociar valores que ultrapassem os limites estabelecidos. Com as taxas sendo negociadas diretamente entre o banco e o cliente, com prazo de pagamento de até oito anos.

A contratação depende da análise do enquadramento, da apresentação dos documentos exigidos e da disponibilidade dos recursos. A MP não representa perdão das dívidas, mas uma alternativa para reorganizar os compromissos financeiros, alongar os prazos e reduzir a pressão imediata sobre o caixa das propriedades.

O Banco do Brasil orienta os interessados a procurar as agências para apresentar a documentação necessária, verificar as condições disponíveis e avaliar a alternativa mais adequada à situação financeira de cada propriedade.

ENDIVIDAMENTO

A renegociação ocorre em um cenário de deterioração das condições financeiras do agronegócio sul-mato-grossense.

Conforme já publicou o Correio do Estado, levantamento da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS), com base em dados do Banco Central, apontou que as operações de crédito rural classificadas como problemáticas passaram de 13,9% do total contratado em janeiro de 2025 para 27,6% em junho deste ano.

O avanço foi acompanhado pelo crescimento da inadimplência. O saldo de operações de crédito rural em atraso no Estado passou de R$ 1,76 bilhão, em agosto de 2025, para R$ 3,47 bilhões em agosto deste ano, praticamente o dobro em 12 meses.

Ao mesmo tempo, o financiamento da produção perdeu força. Entre julho e setembro, primeiro trimestre da safra 2026/2027, os produtores contrataram R$ 3,26 bilhões em financiamentos, queda de 26,2% em relação aos R$ 4,42 bilhões registrados no mesmo período da temporada anterior.

Nas operações destinadas ao custeio, a retração foi ainda maior.

Os dados indicam que a dificuldade do setor não se limita à capacidade de pagamento das dívidas já contraídas. A redução da oferta de crédito também pode comprometer o financiamento de insumos, o plantio e os investimentos necessários para manter a produtividade.

Outro indicador de pressão financeira é a inadimplência entre produtores rurais pessoas físicas.

Conforme levantamento da Serasa Experian publicado pelo Correio do Estado em julho, 8,7% dos produtores desse grupo em Mato Grosso do Sul estavam inadimplentes no primeiro trimestre deste ano, alta de 1,4 ponto porcentual em relação ao mesmo período do ano passado.

O avanço também aparece nos pedidos de recuperação judicial. Segundo a Serasa Experian, o agronegócio sul-mato-grossense registrou 38 solicitações entre produtores e empresas ligadas à cadeia produtiva no primeiro trimestre, ante 25 no mesmo período de 2025, aumento de 52%.

No ano passado, o Estado já havia contabilizado 216 pedidos de recuperação judicial no setor, volume 118% superior ao de 2024 e 756% maior que o registrado em 2023.

Loterias

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2461, quinta-feira (29/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

30/10/2026 08h47

Compartilhar
Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2461 da Timemania na noite desta quinta-feira, 29 de outubro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 23 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 90.776,04)
  • 5 acertos - 159 apostas ganhadoras, (R$ 1.631,19)
  • 4 acertos - 3.043 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 29.338 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

INTER LIMEIRA /SP - 6.236 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2461 são:

  • 06 - 64 - 17 - 71 - 02 - 57 - 39
  • Time do Coração: 46 - Inter de Limeira (SP)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2462

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 1 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2462. O valor da premiação está estimado em R$ 24 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Quina de ontem, concurso 7155, quinta-feira (29/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

30/10/2026 08h42

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7155 da Quina na noite desta quinta-feira, 29 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 62 apostas ganhadoras, (R$ 5.962,98)
  • 3 acertos - 3.429 apostas ganhadoras, (R$ 102,68)
  • 2 acertos - 82.414 apostas ganhadoras, (R$ 4,27)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7155 são:

  •   53 - 33 - 29 - 72 - 14

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7156

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 30 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7156. O valor da premiação está estimado em R$ 8,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A reflexão de Carl Jung, psiquiatra: "O homem idoso deve restringir sua vida"
Reflexão e Filosofia

/ 2 dias

A reflexão de Carl Jung, psiquiatra: "O homem idoso deve restringir sua vida"

2

Shopping Cidade Morena recebe licença para construção em Campo Grande
Novo Empreendimento

/ 1 dia

Shopping Cidade Morena recebe licença para construção em Campo Grande

3

Gasolina e óleo diesel terão um novo aumento de preços em MS
TRIBUTAÇÃO

/ 1 dia

Gasolina e óleo diesel terão um novo aumento de preços em MS

4

María Zambrano: "A paz interior não vem de vencer uma batalha, mas de aceitar o destino"
Paz interior

/ 2 dias

María Zambrano: "A paz interior não vem de vencer uma batalha, mas de aceitar o destino"

5

Cervantes: "A liberdade não consiste em fazer tudo o que queremos, mas em poder escolher"
Liberdade

/ 1 dia

Cervantes: "A liberdade não consiste em fazer tudo o que queremos, mas em poder escolher"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Exclusivo para Assinantes

/ 8 horas

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 20/10/2026

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma