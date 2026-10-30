Banco do Brasil já renegociou R$ 1,5 bilhão em dívidas do agro

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O Banco do Brasil (BB) soma R$ 1,52 bilhão em operações em andamento para renegociar dívidas rurais de produtores e cooperativas de Mato Grosso do Sul, conforme dados enviados com exclusividade ao Correio do Estado.

A iniciativa ocorre em meio ao agravamento do endividamento no campo, marcado pelo aumento da inadimplência, pela deterioração da qualidade do crédito e pela redução dos financiamentos para custear a produção.

Ainda de acordo com o banco, os interessados têm até o dia 12 de novembro para contratar as linhas especiais previstas na Medida Provisória (MP) nº 1.376/2026.

Do montante em negociação no Estado, R$ 489,41 milhões correspondem a contratos já despachados, enquanto R$ 549,74 milhões estão na fase final de contratação. Outros R$ 477,59 milhões permanecem em processo de recebimento e análise da documentação comprobatória nas agências da instituição financeira.

Em todo o País, o Banco do Brasil já contratou cerca de R$ 17,5 bilhões por meio da medida.

A instituição pretende utilizar integralmente os R$ 12,4 bilhões em recursos equalizados destinados à linha de crédito, que permite substituir dívidas anteriores por novas operações, com condições de pagamento ajustadas à capacidade financeira dos produtores.

Segundo o superintendente do BB em Mato Grosso do Sul, Fernando Porto Flor, a orientação é que os produtores com dificuldades financeiras procurem as agências o quanto antes para verificar as possibilidades de enquadramento.

“Em Mato Grosso do Sul, vamos avaliar cada situação e oferecer uma solução, seja pela MP, seja pelas demais alternativas de renegociação do BB. Queremos contribuir para que os produtores do Estado reorganizem seu fluxo de caixa, recuperem a capacidade de acessar crédito e continuem produzindo”, afirma.

A medida provisória foi criada para atender produtores rurais e cooperativas que enfrentaram perdas em duas ou mais safras entre 2019 e 2025, em decorrência de eventos climáticos ou dificuldades de mercado.

Para ter acesso às condições previstas, é necessário comprovar, por meio de laudo técnico emitido por profissional habilitado, redução de pelo menos 30% da renda bruta agropecuária esperada nas safras ou atividades financiadas.

A linha contempla operações de custeio, comercialização e industrialização, além de determinadas dívidas de investimento.

Podem ser incluídos financiamentos que já haviam sido prorrogados ou renegociados, desde que atendam aos critérios da medida, assim como operações que entraram em inadimplência dentro dos períodos estabelecidos pela regulamentação.

JUROS E PRAZOS

As condições ofertadas variam conforme o perfil do produtor e a gravidade das perdas enfrentadas.

Os agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) podem contratar até R$ 400 mil, com juros de 6% ao ano.

Para mini, pequenos e médios produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), o limite é de R$ 2 milhões, com taxa de 9% ao ano. Para os demais produtores, o teto é de R$ 4 milhões, com juros de 12% ao ano.

O prazo de pagamento pode chegar a oito anos, com a primeira parcela de amortização do principal prevista para dois anos após a contratação.

Há ainda condições especiais para produtores que registraram perdas em três ou mais safras por eventos climáticos extremos, com redução de pelo menos 40% da renda bruta agropecuária esperada.

Neste caso, os limites podem chegar a R$ 500 mil para agricultores familiares, R$ 2,5 milhões para produtores enquadrados no Pronamp e R$ 8 milhões para os demais. As taxas caem para 5%, 8% e 11% ao ano, respectivamente, e o prazo de pagamento pode chegar a 10 anos.

A medida também permite operações complementares com recursos livres ou direcionados das instituições financeiras para renegociar valores que ultrapassem os limites estabelecidos. Com as taxas sendo negociadas diretamente entre o banco e o cliente, com prazo de pagamento de até oito anos.

A contratação depende da análise do enquadramento, da apresentação dos documentos exigidos e da disponibilidade dos recursos. A MP não representa perdão das dívidas, mas uma alternativa para reorganizar os compromissos financeiros, alongar os prazos e reduzir a pressão imediata sobre o caixa das propriedades.

O Banco do Brasil orienta os interessados a procurar as agências para apresentar a documentação necessária, verificar as condições disponíveis e avaliar a alternativa mais adequada à situação financeira de cada propriedade.

ENDIVIDAMENTO

A renegociação ocorre em um cenário de deterioração das condições financeiras do agronegócio sul-mato-grossense.

Conforme já publicou o Correio do Estado, levantamento da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS), com base em dados do Banco Central, apontou que as operações de crédito rural classificadas como problemáticas passaram de 13,9% do total contratado em janeiro de 2025 para 27,6% em junho deste ano.

O avanço foi acompanhado pelo crescimento da inadimplência. O saldo de operações de crédito rural em atraso no Estado passou de R$ 1,76 bilhão, em agosto de 2025, para R$ 3,47 bilhões em agosto deste ano, praticamente o dobro em 12 meses.

Ao mesmo tempo, o financiamento da produção perdeu força. Entre julho e setembro, primeiro trimestre da safra 2026/2027, os produtores contrataram R$ 3,26 bilhões em financiamentos, queda de 26,2% em relação aos R$ 4,42 bilhões registrados no mesmo período da temporada anterior.

Nas operações destinadas ao custeio, a retração foi ainda maior.

Os dados indicam que a dificuldade do setor não se limita à capacidade de pagamento das dívidas já contraídas. A redução da oferta de crédito também pode comprometer o financiamento de insumos, o plantio e os investimentos necessários para manter a produtividade.

Outro indicador de pressão financeira é a inadimplência entre produtores rurais pessoas físicas.

Conforme levantamento da Serasa Experian publicado pelo Correio do Estado em julho, 8,7% dos produtores desse grupo em Mato Grosso do Sul estavam inadimplentes no primeiro trimestre deste ano, alta de 1,4 ponto porcentual em relação ao mesmo período do ano passado.

O avanço também aparece nos pedidos de recuperação judicial. Segundo a Serasa Experian, o agronegócio sul-mato-grossense registrou 38 solicitações entre produtores e empresas ligadas à cadeia produtiva no primeiro trimestre, ante 25 no mesmo período de 2025, aumento de 52%.

No ano passado, o Estado já havia contabilizado 216 pedidos de recuperação judicial no setor, volume 118% superior ao de 2024 e 756% maior que o registrado em 2023.