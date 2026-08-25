Banco promove mutirão para financiamento de veículos destinados ao trabalho

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Nesta quarta (26) e quinta-feira (27), o Banco do Brasil realiza o Move BB Day, um mutirão voltado a clientes interessados em financiar veículos para trabalho e geração de renda em Mato Grosso do Sul.

Conforme a instituição, a iniciativa busca ampliar o acesso ao crédito para renovação de frotas, modernização dos meios de trabalho e apoio a profissionais e empreendedores que utilizam o veículo como ferramenta de sua atividade.

Durante a ação, 32 agências de 18 cidades de Mato Grosso do Sul abrirão uma hora antes do horário habitual de funcionamento para oferecer orientação especializada, esclarecer dúvidas e apoiar a contratação das linhas de crédito do Move Brasil.

Nas demais localidades, as agências funcionarão em seu horário regular e também estarão aptas a atender os clientes interessados, com acesso às mesmas condições negociais oferecidas durante o mutirão.

Em Campo Grande, o mutirão será apenas no dia 27 de agosto, pois, devido ao feriado de aniversário de Campo Grande nesta quarta-feira, as agências permanecerão fechadas.