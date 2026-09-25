Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Apostas

Bets tiram dinheiro do consumo e já preocupam comércio de Campo Grande

Associação Comercial alerta que recursos destinados às apostas deixam de circular em lojas, alimentação, lazer e serviços

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

25/09/2026 - 17h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O dinheiro destinado às apostas on-line começa a ser tratado pelo setor produtivo não apenas como uma questão de endividamento das famílias, mas como um recurso que deixa de circular no comércio e nos serviços. Em Campo Grande, onde 32,5 mil pessoas já foram identificadas como apostadoras, a preocupação é que parte da renda comprometida com as plataformas reduza o consumo de produtos e serviços e, em cadeia, enfraqueça a economia local.

Para a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), o efeito aparece justamente na renda disponível para o consumo. O presidente da entidade, Omar Aukar, afirma que o problema ultrapassa a esfera individual porque o dinheiro utilizado nas apostas poderia estar sendo gasto em estabelecimentos locais.

“Quando esse recurso deixa de ser gasto no comércio, na alimentação, no lazer ou na contratação de serviços, ele também deixa de circular na economia local e de movimentar uma cadeia de empresas”, afirma Omar Aukar.

A avaliação ocorre em um momento em que o comércio sul-mato-grossense ainda convive com o desafio de manter o consumo das famílias. Publicado em agosto, o Correio do Estado mostrou que o varejo esperava crescimento nas vendas do Dia dos Pais, mas mantinha preocupação com o avanço da inadimplência e seus efeitos sobre o ritmo de consumo.

O impacto potencial das apostas sobre esse dinheiro que deixa de chegar ao comércio já havia sido dimensionado pela Fecomércio-MS. Estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgado pela entidade no ano passado, estimou que as apostas podem ter retirado entre R$ 520,26 milhões e R$ 4,4 bilhões da economia de Mato Grosso do Sul. A estimativa parte da hipótese de que o dinheiro apostado pelas famílias poderia ter sido destinado à compra de outros bens e serviços.

A faixa é ampla porque não representa uma perda efetivamente contabilizada no caixa das empresas. Trata-se de uma estimativa econômica sobre o chamado efeito multiplicador: o recurso que não é gasto no comércio deixa também de gerar receita para fornecedores, trabalhadores e outros negócios ligados à cadeia de consumo.

É justamente esse efeito indireto que preocupa o comércio. Segundo Aukar, quando o orçamento familiar é comprometido pelas apostas e pelas perdas financeiras, outros gastos podem ser reduzidos.“Para o comércio, especialmente os pequenos negócios, o consumo das famílias é fundamental. Quando o orçamento fica comprometido com apostas e eventuais perdas financeiras, há uma tendência de redução dos gastos em outras áreas”, diz.

Uum morador de Campo Grande que movimentou R$ 9,5 milhões em uma plataforma e acumulou perda de R$ 597 mil é um exemplo prático. Em outro caso, um sul-mato-grossense acumulou R$ 4,6 milhões em apostas e contraiu dívidas com bancos e familiares.

Em outro levantamento, feito pelo próprio Correio do Estado em 11 processos judiciais, apostadores que alegam sofrer de ludopatia, condição associada à perda de controle sobre o hábito de apostar, movimentaram mais de R$ 22,7 milhões nas plataformas analisadas, com perdas de R$ 1,7 milhão.

O presidente da ACICG reforça ainda, que o efeito ocorre como uma disputa pelo orçamento do consumidor.“Quanto mais recursos permanecem circulando entre empresas, trabalhadores e consumidores, maior é a capacidade de movimentar a economia local e fortalecer os negócios", finaliza Aukar.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 7126, quinta-feira (24/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

25/09/2026 08h19

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7126 da Quina na noite desta quinta-feira, 24 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 26 apostas ganhadoras, (R$ 14.949,02)
  • 3 acertos - 2.364 apostas ganhadoras, (R$ 156,58)
  • 2 acertos - 62.624 apostas ganhadoras, (R$ 5,91)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7126 são:

  •   58 - 70 - 34 - 21 - 69 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7127

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 25 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7127. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3788, quinta-feira (24/09): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

25/09/2026 08h11

Compartilhar
Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3788 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 24 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 197 apostas ganhadoras, (R$ 2.929,06)
  • 13 acertos - 8721 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 118763 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 693509 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Os números da Lotofácil 3788 são:

  •    12 - 05 - 21 - 24 - 01 - 20 - 09 - 07 - 22 - 08 - 04 - 16 - 18 - 23 - 17

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 9 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

'Táxi black' rodará com mesmo valor de bandeira do convencional
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

'Táxi black' rodará com mesmo valor de bandeira do convencional

2

Gaeco prende delegado e policiais por envolvimento com o tráfico
infiltrados

/ 10 horas

Gaeco prende delegado e policiais por envolvimento com o tráfico

3

Advogada é presa em quadrilha de policiais traficantes em MS
Operação Infiltrados

/ 1 dia

Advogada é presa em quadrilha de policiais traficantes em MS

4

Mais de 120 quadros de motos são encontrados em matagal de Campo Grande
Desmanche de Motos

/ 1 dia

Mais de 120 quadros de motos são encontrados em matagal de Campo Grande

5

Resultado da Loteria Federal 6103-4 de hoje, quarta-feira (23/09)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6103-4 de hoje, quarta-feira (23/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 18 horas

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 17/09/2026

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta